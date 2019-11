Preliminari Champions, in campo Arsenal e Schalke

In attesa del Milan, unica squadra italiana impegnata domani a S.Siro col PSV nel ritorno del preliminare di Champions, si giocano stasera 5 partite. Chi passa il turno accederà ai gironi, e il sorteggio è in programma venerdí. Le partite di stasera, INIZIO 20:45, con i risultati dell’andata:

ARSENAL-FENERBACHE (3-0)

AUSTRIA VIENNA-DINAMO ZAGABRIA (2-0)

BASILEA-PFC LUDOGORETS RAZFRAD (4-2)

LEGIA VARSAVIA-STEAUA BUCAREST (1-1)

PAOK SALONICCO-SCHALKE 04 (1-1)

In virtú di questi risultati le sfide piú interessanti e in cui la qualificazione è in bilico sono quelle tra Legia Varsavia e Steaua e PAOK-Schalke 04. Vittorie contundenti invece per Arsenal, Austria Vienna e Basilea, praticamente sicure del passaggio del turno.

L’Arsenal ha vinto senza problemi l’andata contro il Fenerbache, uno 0-3 (reti di Gibbs, Ramsey e Giroud su rigore) in qualche modo sorprendente visto che sulla carta sembrava trattarsi di un accoppiamento piú equilibrato. A conti fatti il sorteggio del Milan non è stato per niente fortunato leggendo i nomi di alcune squadre inedite come il PFC Razfrad o di altre molto deboli come il Legia Varsavia. Per la squadra di Wenger quello di stasera è dunque poco piú di un allenamento. Ecco le immagini dell’andata:

La partita piú calda sará probabilmente PAOK-Schalke 04: l’1-1 dell’andata lascia aperta ogni possibilità, tra due squadre la cui tifoseria si fará senz’altro sentire. Sulla panchina dei greci siede Huub Stevens, un tecnico che ha lasciato grandi ricordi in Germania e che ha guidato lo Schalke in uno dei periodi migliori della sua storia, tra il 1996 e il 2002, e poi per circa 15 mesi tra il 2012 e il 2013. Nel 1997 Stevens portó lo Schalke alla vittoria in Coppa Uefa, nella finale contro l’Inter. Per lui anche due Coppe di Germania (2001 e 2002). Le immagini dell’andata (1-1).

Lo Schalke partiva favorito ma il pareggio in Germania è molto pericoloso e l’ambiente sará caldissimo a Salonicco: si sa che i tifosi greci sono tra i piú caldi d’Europa e per il PAOK si tratta di una grande opportunitá, gli basta vincere 1-0 per passare.

Anche lo Steaua partiva favorito contro il Legia e ha pareggiato 1-1 all’andata: nei rumeni gioca l’attaccante italiano Federico Piovaccari, 28 anni, una vita girando per squadre di B e C: Triestina, Treviso, Ravenna, Cittadella, Brescia, Grosseto e da quest’anno allo Steaua, con cui è giá andato a segno in campionato e in Champions. Anche i tifosi del Legia non scherzano in quanto a calore: alcune immagini di quello di cui sono capaci.

LE QUOTE

Arsenal - Fenerbache 1.4 - 4.5 - 7

Austria Vienna - Dinamo Zagabria 2.5 - 3.3 - 2.7

Basilea - Ludogorets 1.53 - 3.9 - 6

Legia Varsavia - Steaua Bucarest 2.5 - 3.3 - 2.75

PAOK - Schalke 3.7 - 3.3 - 2

(Fonte Betfair)