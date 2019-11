Nessun gol al Camp Nou, il Barça vince la coppa

Una serie di eventi inediti ha dato al Barcellona la Supercoppa di Spagna ai danni dell'Atletico, una delle squadre migliori d'Europa per fierezza e disciplina tattica. Fatti a immagine e somiglianza di Simeone, i colchoneros hanno giocato una gran partita, annullando il palleggio del Barcellona e costruendo le migliori occasioni della partita. Valdes é stato il migliore in campo e con due difficili parate ha evitato un gol che sarebbe stato meritato. Il Barça ha vinto il trofeo ma nella maniera piú insolita. Senza segnare gol nel proprio stadio, senza essere riuscita a battere l'avversario tra andata e ritorno, e con Messi che sbagliava un rigore nel finale. La Pulga non è quasi mai riuscito a liberarsi dai 3-4 difensori che gli piombavano addosso ogni volta che toccava la palla, si è innervosito e si è beccato con Filipe Luis, poi espulso.

E stessa sorte toccava agli altri suoi compagni d'attacco. Simeone ancora una volta è riuscito a smontare il progetto del Barcellona, grazie al sacrificio dei suoi giocatori, impeccabili sia all'andata che nel ritorno di stasera. Peccato per le due espulsioni nel finale di Filipe Luis e Arda Turan, la prima per una gomitata a Dani Alves all'80', l'altra per proteste quando il giocatore era giá stato sostituito. L'Atletico è stato all'altezza del Barcellona per tutti e 180 i minuti, e specialmente al Camp Nou è andato vicino a vincere. Per due volte nel primo tempo Valdes si è superato sulle conclusioni di Koke (34') e Arda Turan (41'), e nella ripresa sul rasoterra di Villa. L'Atletico assorbiva il possesso palla del Barça e non lasciava mai respirare i vari Xavi, Fabregas, Alexis (brutta partita la sua), Messi e Neymar. I due funamboli hanno giocato finalmente insieme per 90 minuti e i risultati sono deludenti: 0 tiri in porta e pochissime occasioni da gol. Neymar ha giocato a sinistra, ha cercato di partecipare e ha toccato molti palloni, ma i suoi dribbling hanno funzionato poco e come il resto dell'attacco è stato annullato dall'Atletico.

C'è poi il rigore sbagliato da Messi, quando ormai mancavano 3 minuti al novantesimo. Un errore in linea con la prestazione poco brillante della squadra, cui l'Atletico ha ormai preso le misure. Il Barça ha segnato 2 gol nelle ultime tre partite, un fatto anomalo per questa squadra: contro le difese schierate di Atletico e Malaga non è riuscita a trovare un piano B. Nonostante la vittoria della coppa é stato un Barça deludente anche stasera, all' Atletico gli applausi e la soddisfazione di essersi confermato un'ottima squadra.

"Sapevamo che la partita sarebbe stata cosí" ha detto Simeone dopo il match "e mi sento tranquillo, perché quando nel calcio si dá tutto bisogna essere soddisfatti.Ci è mancata solo un po' di precisione sotto porta, abbiamo creato diverse occasioni". Si apre una discussione sul potere di Barça e Madrid nella Liga. "Sono due squadre superiori e lo saranno sempre finché ci saranno questo squilibri in termini economici".

Martino ha dedicato il successo a Tito Vilanova: "Mi trovo qui grazie al fatto che il Barcellona ha vinto la Liga lo scorso anno, la coppa è per lui. Abbiamo avuto un¡occasione dopo pochi minuti e nei primi 20-25 siamo stati rapidi. L'Atletico ha avuto 3 buone occasioni, Valdes si è confermato un portiere meraviglioso".

0:51 - FINISCE AL CAMP NOU! NESSUN GOL E IL BARÇA VINCE LA SUPERCOPPA

92' - Sulla traversa e poi in campo il tiro di Messi, si resta sullo 0-0 quando scade il novantesimo. Quattro minuti di recupero e adesso espulso anche Arda Turan. Succede di tutto e c'è anche un'invasione di campo di un tifoso!

E SBAGLIA MESSI! RIGORE SULLA TRAVERSA!

87' - RIGORE PER IL BARÇA! FALLO SU PEDRO! Il rigore c'è, con il rosso a Filipe Luis sono saltati gli schemi dell'Atletico. Grande giocata di Dani Alves mentre Messi va sul dischetto

85' - Nervi tesi e Godin calpesta platealmente la schiena di Alves, l'arbitro non ha visto ma era un altro cartellino rosso

82' - Entra Christian "El Cebolla" Rodriguez per l'Atletico. Sempre 0-0 e con questo risultato il Barça vincerebbe la coppa, l'Atletico deve rischiare. Fischi sonori per Villa che lascia il posto a Rodriguez

80' - Dani Alves è a terra e l'arbitro sta cercando di capire cosa sia successo. ROSSO A FILIPE LUIS! Gomitata a Dani Alves col pallone lontano

78' - Grande intervento di Mascherano, ferma in scivolata Villa lanciato sulla destra. L'argentino è senz'altro tra i migliori dei suoi, quasi tutto il Barça sta giocando al di sotto dello standard

75' - Courtois deve uscire in presa bassa, continua la pressione del Barcellona e si cercano i nuovi entrati Iniesta e Pedro

72' - Entra Adrian al posto di Arda Turan, l'Atletico ha bisogno di segnare un gol. Ovazione per Iniesta, fuori Fabregas

70' - Messi cerca il triangolo con Alves, palla lunga di poco. Ora il Barça sta giocando meglio, tra poco entrerá Iniesta

68' - ANCORA BARÇA MA MESSI NON CI ARRIVA PER UN SOFFIO! L'argentino sta litigando un po' con Filipe Luis

OCCASIONE NEYMAR, ha tentato il passaggio invece di tirare al volo. Gran palla di Dani Alves

65' - Messi è di pessimo umore, il Barcellona fatica a segnare per la terza partita consecutiva. Intanto entra Pedro al posto di Alexis. Brutta partita per il cileno, non è mai passato a destra e non ha creato praticamente nulla

63' - Numero col tacco di Villa,l'Atletico "tiene muy buena pinta" e sta giocando una grandissima partita. Si attendono cambi nel Barcellona, inevitabili

60' - Errori di palleggio per il Barcellona, che è stato salvato in almeno due occasioni da Valdes e non riesce ad arrivare alla conclusione in porta

58' - Neymar cerca spazio sulla sinistra, il suo cross è deviato in angolo. Nessun tiro in porta per il brasiliano finora

55' - PARATONA DI VALDES! SALVAIL BARÇA PER LA SECONDA VOLTA! Bella azione dell'Atletico, Villa ha impegnato il suo ex compagno con un rasoterra velenoso, smanacciato dal portiere

54' - Fallo pesante di Pique, giallo inevitabile sulla discesa di Filipe Luis. Punizione interessante, ma libera la difesa del Barça

53' - Due falli consecutivi su Neymar di Gabi, il Barça chiede il cartellino, l'arbitro non ascolta. Punizione semplice per Courtois che esce in presa

50' - Si stanno scaldando entrambi insieme a Christian Tello

49' - Alexis non va mai via al suo marcatore, potrebbe fare spazio a Iniesta o Pedro col passare dei minuti. Sempre spazi chiusi per i blaugrana contro il muro dell'Atletico

47' - Sembra un Atletico piú offensivo nel secondo tempo, Barça in affanno nella prima azione

0:02 - RICOMINCIA LA PARTITA, PRIMA PALLA PER L'ATLETICO

23:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, nessun gol finora ma è una bella lotta. L'Atletico ha trovato il modo di fermare il Barcellona, e la sensazione è che solo una gran giocata possa rompere l'equilibrio. Messi e Neymar non hanno combinato molto, asfissiati dal pressing dell'Atletico. L'occasione migliore l'ha avuta Arda Turan per i biancorossi, e c'è voluto il miglior Valdes per deviare in angolo. Anche Koke ha avuto tra i piedi un buon pallone dopo un contropiede condotto da Diego Costa. Il Barcellona non ha mai tirato in porta e questo la dice lunga su come stanno andando le cose in campo. Con questo risultato comunque il Barça vincerebbe la coppa

44' - ALEXIS DI TESTA, PALLA ALTA! Bel cross di Messi, Alexis colpisce ma non riesce a indirizzare e palla sopra la traversa

41' - CHE PARATA DI VALDES! INCREDIBILE SUL TIRO DI ARDA TURAN! Occasionissima per l'Atletico, incursione in area e tiro a botta sicura di Turan dai 12 metri, grande riflesso di Valdes con la mano destra, palla in angolo

Si va verso la fine del tempo, partita molto combattuta e bella da vedere ma con poche occasioni. La migliore l'ha avuta l'Atletico con Koke. Anche Messi ne ha avuta una

39' - Non ci sono varchi, la disciplina tattica dell'Atletico è perfetta. Cade Messi in area, forse toccato da un difensore, ma non c'è niente

37' - OCCASIONE BARÇA, una mezza mischia finisce con la parata di Courtois sul colpo di testa di Fabregas. Il Barça si è spaventato per l'occasione di Koke e adesso prova ad accellerare

34' - OCCASIONE ATLETICO con il tiro di Koke dopo una bellissima azione di contropiede guidata da Diego Costa. Para a terra Valdes

32' - L'Atletico sta giocando la solita generosissima partita, non lascia nemmeno un metro ai giocolieri del Barça: Courtois non è ancora dovuto intervenire, e nemmeno Valdes.

29' - PUNIZIONE DI FILIPE LUIS, palla alta di parecchio

28' - Giallo anche per Fabregas, fallo su Diego Costa in una posizione pericolosa al limite dell'area

26' - Primo giallo, su Koke per fallo su Messi. Sacrosanto

25' - Xavi prova il tiro su punizione, era troppo spostato sulla sinistra. L'Atletico corre, lotta e vince la maggior parte dei contrasti. Partita apertissima

23' - Buon ritmo, il Barça comincia ad accellerare e si scopre. Fallo su Jordi Alba dopo una lunga azione che ha scaldato il pubblico.

20' - Neymar entra in area e incespica sul pallone, non una bella cosa da vedere. Poi l'Atletico prova uno schema su punizione, ma il lancio per Diego Costa é troppo lungo

17' - Messi serpeggia sulla destra, ma il suo passaggio è sbagliato, di poco. Lui svaria dove meglio crede, mentre Neymar è fisso sulla sinistra e Alexis a destra

15' - Iniesta e Pedro, rilassati in panchina. Ci sono molte possibilitá che Martino li faccia entrare nella ripresa, soprattutto il primo

14' - L'Atletico chiude quasi tutti gli spazi ma se l'è vista brutta in un paio di occasioni. Bene come sempre Diego Costa, tutti gli Atletici corrono come matti. Il possesso è 73% a 27%. Con lo 0-0 il Barça vince la coppa.

9' - ANCORA BARÇA CON ALEXIS che non riesce a colpire il pallone sul cross dalla destra: non era facile, ma una buona occasione per il cileno. Per lui stagione decisiva in Catalogna, dopo due anni in cui non ha pienamente convinto

8' - Bravissimo Filipe Luis a chiudere su Messi, una diagonale perfetta che ha evitato il gol di Messi.

6' - OCCASIONE PER MESSI! NON RIESCE A TIRARE, FORSE SORPRESO DAL PASSAGGIO E CHIUSO DA UN DIFENSORE

5' - Palla in mezzo di Messi su punizione, Cortuois anticipa Pique. In piedi "El Tata" Martino, piú elegante del solito in giacca azzurra.

2' - Qualche errore di palleggio dei giocatori del Barcellona, l'Atletico pressa con la solita grinta. Grande attesa per Neymar, ogni volta che tocca il pallone c'è un boato. Alves va via sulla destra ma il cross basso é respinto dalla difesa

23:00 - INIZIA LA PARTITA, IL BARÇA GIOCA IL PRIMO PALLONE

22:57 - I giocatori stanno entrando in campo, 3 minuti all'inizio del match. Suona l'inno del Barça, oggi nella classica maglia blaugrana. Atletico a strisce biancorosse. Iniesta in panchina è un evento, trattandosi di una finale.

22:51 - Intervistati dalla tv spagnola, il presidente dell'ATletico Cerezo e l'allenatore in seconda Burgos sembrano molto ottimisti: grandi sorrisi e "a ganar!" dice "El Mono". L'Atletico ripete la stessa formazione dell'andata.

22:40 - Il Barcellona ha siglato da poco un nuovo accordo con Qatar Airways, il cui nome appare giá sulle maglie dei catalani. Un cambio radicale rispetto alla politica del club fino a pochi anni fa, che non prevedeva sponsorizzazioni, tanto che l'unica scritta che appariva sulle maglie era quella dell'Unicef, cui il Barça pagava due milioni di euro l'anno. Dalla Qatar Foundation, proprietaria anche del PSG, il Barcellona incasserá centinaia di milioni e l'ultimo accordo, che prevede nuovi spazi di sponsorizzazione, compreso il museo del club, ne porterá altri 100 da qui al 2016. Ecco lo spot della Qatar Airways che i giocatori del Barcellona hanno girato poco tempo fa

22:33 - Dunque Messi e Neymar dal primo minuto e Fabregas titolare con Iniesta in panchina. I giocatori si stanno scaldando in mezzo al campo, lo stadio si sta riempiendo e si prevede praticamente il tutto esaurito al Camp Nou.

22:25 - A poco piú di mezz'ora dall'inizio, andiamo a vedere cos'è successo all'andata (1-1): al Calderon un ottimo Atletico è riuscito a imbrigliare il tiki-taka dei catalani per buona parte del match.

22:21 - Secondo Sport.es Messi e Neymar sono titolari, mentre Iniesta è in panchina

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della finale di ritorno della Supercoppa Spagnola. Barcellona e Atletico Madrid si sfideranno alle 23:00 per il primo titolo della stagione, secondo round di una finale che l’1-1 dell’andata ha lasciato aperta a qualunque scenario. Nel match di andata al Calderon l’Atletico era riuscito a imbrigliare il gioco dei blaugrana, concedendo pochissime occasioni e annullando praticamente il tiki-taka del Barça nel primo tempo. Un bellissimo gol di Villa aveva dato il vantaggio ai biancorossi, ma un gol di testa di Neymar, subentrato nella ripresa, riequilibrava l’incontro e spegneva l’entusiasmo dei colchoneros.

Nella conferenza stampa del pre-partita Simeone è stato molto franco, riconoscendo la superiorità tecnica degli avversari, ma avvertendo anche che “non c’è un solo modo di vincere e con le nostre armi cercheremo di creare opportunitá per vincere”. Gerardo “Tata” Martino ha parlato soprattutto di Neymar, che dovrebbe essere titolare questa sera insieme a Messi. Sull’argentino ha detto che “sta bene e si è allenato normalmente”, dunque dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Messi ha avuto problemi al bicipite femorale della coscia destra, un risentimento muscolare che lo aveva giá limitato nell’ultima parte della scorsa stagione e ha costretto Martino a toglierlo nell’intervallo dell’ultima partita di Liga con il Malaga.

Atletico Madrid-Barcellona è sempre una sfida molto attesa e Simeone ha dimostrato in questi due anni di saper affrontare molto bene il gioco dei culé. Tuttavia l’Atletico non vince al Camp Nou da 7 anni. L’ultima vittoria risale infatti al 2006, quando una tripletta di Fernando Torres affondó il Barça di Rijkaard. Da allora, un pareggio e sette sconfitte, alcune pesantissime, come il 6-1 della stagione 2008-09 e il 5-0 del 2011 con tripletta di Messi.

Sono molti i giocatori dell’Atletico rigenerati da Simeone e potenzialmente decisivi, ma i due piú importanti tatticamente sono Arda Turan e Diego Costa. Nel match dell’andata sono stati fondamentali con il loro pressing, impedendo al Barcellona di iniziare comodamente la giocata e le possibilitá dell’Atletico sono notevolmente legate alla loro prestazione. Il lavoro difensivo di questi due giocatori permise ai centrocampisti centrali (Mario Suarez, Koke e Gabi) di occuparsi dei vari Xavi, Iniesta e Fabregas, rompendo molte azioni del Barcellona e rubando molti palloni.

La tattica degli ospiti sará quella di togliere il pallone al Barcellona e ripartire immediatamente cercando Diego Costa e Villa, il grande ex, giá a segno contro la sua ex squadra una settimana fa. Un altro punto forte dei biancorossi sono i calci da fermo, situazioni in cui i “bassotti” del Barça possono soffrire.