Sorteggio dei gironi di Champions Legaue in

GRUPPO A: MANCHESTER UNITED, SHAKTAR, BAYER LEVERKUSEN E REAL SOCIEDAD

GRUPPO B: REAL MADRID, JUVENTUS, GALATASARAY E COPENAGHEN

GRUPPO C: BENFICA, PSG, OLYMPIACOS E ANDERLECHT

GRUPPO D: BAYERN MONACO, CSKA, MANCHESTER CITY E VIKTORIA PLZEN

GRUPPO E: CHELSEA, SCHALKE 04, BASILEA E STEAUA BUCARESTG

GRUPPO F: ARSENAL, MARSIGLIA, BORUSSIA DORTMUND E NAPOLI

GRUPPO G: PORTO, ZENIT, ATLETICO MADRID E AUSTRIA VIENNA

GRUPPO H: BARCELLONA, MILAN, AJAX E CELTIC GLASCOW

Il sorteggio si è concluso, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima diretta su VAVEL

18:55 - Sale sul palco anche Platini, che consegnerá il trofeo al miglior giocatore della scorsa edizione della Champions: VINCE RIBERY, COME PREVISTO

18:51 - Parla Messi: "L'anno scorso abbiamo perso male con il Bayern, ci sono stati molto superiori. Il girone di quest'anno è difficile, ma sono tutte squadre che conosciamo bene". Poi Ribery, che sarebbe il favorito secondo le voci di corridoio: "Stagione straordinaria per noi l'anno scorso, il Bayern meritava di vincere di nuovo questo trofeo". Non è presente Cristiano Ronaldo

FINISCE ILSORTEGGIO, FACCIAMO UN RIEPILOGO DEI GIRONI. Juve e Milan hanno preso le due big spagnole Real Madrid e Barcellona rispettivamente. Napoli con Arsenal, Marsiglia e Borussia Dortmund.

L'AUSTRIA VIENNA NEL GRUPPO G CON ZENIT, PORTO E ATLETICO

18:40 - IL VIKTORIA PLZEN FINISCE NEL GRUPPO D CON BAYERN MONACO, CSKA E MANCHESTER CITY

IL COPENAGHEN GIOCHERÁ NEL GRUPPO B CON JUVE, REAL MADRID E GALATASARAY

LA STEAUA BUCAREST È SORTEGGIATA NEL GRUPPO E CON CHELSEA, SCHALKE E BASILEA

18:38 - CELTIC GLASCOW, CAMPIONE DI SCOZIA, VA NEL GRUPPO H CON MILAN, AJAX E BARCELLONA

L'ANDERLECHT VA NEL GRUPPO C CON BENFICA, PSG E OLYMPIACOS

IL PRIMO GIRONE COMPLETATO È DUNQUE L'F: ARSENAL, MARSIGLIA, BORUSSIA DORTMUND E NAPOLI

18:35 - IL NAPOLI È LA PRIMA SQUADRA ESTRATTA E VA NEL GRUPPO F CON ARSENAL, MARSIGLIA E BORUSSIA DORTMUND. GIRONE DIFFICILE E MOLTO EQUILIBRATO

18:33 - Manca solo la quarta fascia di cui fa parte il Napoli: sale sul palco Paulo Sousa, ex Juve e Borussia Dortmund e due volte campione d'Europa

18:32 - IL CITY VA CON BAYERN E CSKA e il BORUSSIA DORTMUND CON ARSENAL E MARSIGLIA

18:30 - L'AJAX VA CON IL GRUPPO H INSIEME A MILAN E BARCELLONA! GIRONE DI GRAN CLASSE, TUTTE E TRE PLURIVINCITRICI DELLA COPPA

18:29 - LO ZENIT VA NEL GRUPPO G CON ATLETICO MADRID E PORTO

18:28 - BAYER LEVERKUSEN NEL GRUPPO A CON SHAKTAR E MANCHESTER UNITED

18:27 - GALATASARAY NEL GRUPPO B CON JUVE E REAL MADRID! Giocare a Istanbul è sempre dura

18:26 - L'OLYMPIACOS VA NEL GRUPPO C CON BENFICA E PSG

18:25 - IL BASILEA è la prima squadra estratta, va nel GRUPPO E CON CHELSEA E SCHALKE: buon sorteggio per Mourinho

18:24 - SI PASSA ALLE SQUADRE DELLA TERZA FASCIA: JUVE E MILAN SPERANO DI EVITARE BORUSSIA DORTMUND E MANCHESTER CITY

18:23 - Sale sul palco il Pallone d'oro 2001, Michael Owen, che si è ritirato nella scorsa stagione

18:22 - E LO SHAKTAR NEL GRUPPO A COL MANCHESTER UNITED. Ora si passerá alla terza fascai. Sfortunate Juve e Milan

18:21 - LA JUVE VA NEL GRUPPO B CON IL REAL MADRID! DUNQUE MILAN-BARCELLONA E JUVE-REAL MADRID

18:20 - L'ATLETICO MADRID GIOCHERÁ NEL GRUPPO G CON IL PORTO! LA JUVE RISCHIA DI PRENDERE ILREAL MADRID

18:19 - IL CSKA, CAMPIONE DI RUSSIA, VA NEL GRUPPO D COL BAYERN

18:18 - É IL MOMENTO DEL PSG, CHE VA NEL GRUPPO C COL BENFICA

18:17 - LO SCHALKE 04 VA NEL GRUPPO E COL CHELSEA

18:15 - IL MILAN NEL GRUPPO H CON IL BARCELLONA, DI NUOVO!

IL MARSIGLIA GIOCHERÁ NEL GRUPPO F CON L'ARSENAL; ottimo sorteggio per entrambi sulla carta

18:14 - Crujff estrarrá le squadre della seconda fascia, di cui fanno parte anche Juve e Milan

18:12 - Lascia il palco McNeill e arriva Johann Crujff, tre volte vincitore del trofeo con il grande Ajax degli anni '70. Ex presidente onorario del Barça, vive in Catalogna ed è rimasto molto legato ai colori blaugrana.

18:11 - Ora comincia il bello, con le teste di serie al loro posto iniziano gli accoppiamenti

18:10 - IL PORTO VA NEL GRUPPO G, IL MANCHESTER UNITED NEL GRUPPO A

18:08 - IL BARCELLONA FARÁ PARTE DEL GRUPPO H, il BENFICA (nel cui stadio si giocherá la finale) NEL GRUPPO C

18:07 - IL BAYERN MONACO GIOCHERÁ NEL GRUPPO D

18:06 - IL REAL MADRID GIOCHERÁ NEL GRUPPO B: 9 vittorie in Champions per il club spagnolo, un record

18:05 - IL CHELSEA È LA SECONDA SQUADRA ESTRATTA E GIOCHERÁ NEL GRUPPO E. Il Chelsea ha da poco acquistato Samuel Eto'o, di ritorno nel calcio che conta

Le squadre di prima fascia verranno abbinate a un gruppo (A, B, C...) e poi si continuerá con le altre fasce.

18:03 - L'ARSENAL È LA PRIMA SQUADRA CHE ESCE DALL'URNA, fará parte del GRUPPO F

18:02 - Comincia il sortegggio, tra poco conosceremo le rivali di Juve, Milan e Napoli.

18:01 - La squadra con il miglior quoziente UEFA in questo momento è il Barcellona, seguito dal Bayern. Inquadrati Marotta e Andrea Agnelli in prima fila

18:00 - Ricordiamo che le squadre dello stesso paese non si possono affrontare nei gironi. Ora un appello al fair play

17:56 - Ora un video con alcuni gol di Figo, presente a questo sorteggio e ambasciatore della finale 2014, che si svolgerá a Lisbona: sale sul palco l'ex giocatore di Real Madrid, Barcellona e Inter

17:54 - Arriva la "coppa dalle grandi orecchie", portata da Billy MacNeil, capitano del Celtic campione d'Europa nel 1967: nella finale di Lisbona sconfissero l'Inter, una delle grandi assenti oggi, per 2-1

17:52 - La finale dell'ultima edizione si è giocata a Wembley il 25 maggio 2013, e il Bayern ha battuto il Borussia Dortmund per 2-1

17:50 - Si comincia con un omaggio ai campioni in carica del Bayern Monaco, vincitori l'anno scorso sul Borussia Dortmund. Per il Bayern è stata la quinta vittoria nella competizione

17:47 - Arrivano le prime immagini da Nyon, tantissimi gli ospiti tra calciatori ed allenatori, tra cui Messi e Ribery. Inizia la cerimonia. Quattordici delle squadre presenti sono giá state campioni d'Europa

17:46 - Spagna, Inghilterra e Germania schierano quattro squadre ciascuno; tre squadre per Italia, due per Francia, Ucraina e Portogallo, 1 squadra per Russia, Olanda, Svizzera, Grecia, Turchia, Belgio, Danimarca, Romania, Austria, Scozia e Rep.Ceca

17:41 - Tra pochissimi minuti si comincia: il sorteggio si svolge a Nyon al Forum Grimaldi

17:34 - Poco piú di dieci minuti all'inizio del sorteggio, ricordiamo la divisione in fasce e le teste di serie:

1' Fascia: Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, Porto e Benfica 2' Fascia: Atletico Madrid, Shaktar Donetsk, Milan, Schalke 04, Marsiglia, CSKA Mosca, Paris Saint Germain e Juventus 3' Fascia: Zenit, Manchester City, Borussia Dortmund, Ajax, Basilea, Olympiacos, Galatasaray e Bayer Leverkusen 4' Fascia: Copenaghen, Napoli, Anderlecht, Steaua Bucarest, Austria Vienna, Real Sociedad, Viktoria Plzen e Celtic Glascow

17:25 - Una selezione dei 10 migliori gol della scorsa edizione della Champions

17:21 - Il sorteggio dei gironi è sempre un momento emozionante e particolare perché puó segnare la stagione di una squadra ed è completamente affidato al caso. Ogni gara va comunque giocata e le 32 squadre presenti rappresentano il meglio del calcio europeo. Trovarsi in un girone di ferro pregiudica le possibilitá di passaggio del turno ma allo stesso tempo permette ai tifosi di godere di grandi partite. Mancano meno di 30 minuti all'inizio, andiamo a vedere qualche immagine dei gironi della Champions League 2012-13, partendo dal successo della Juventus al Celtic Park (3-0)

17:12 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del sorteggio dei gironi di Champions League. A Nyon, Svizzera, a partire dalle 17:45 si svolgerá la classica cerimonia che tanti tifosi attendono per conoscere le avversarie della propria squadra. Il meglio del calcio europeo è rappresentato oggi dai vari dirigenti e allenatori che sono giunti fino a qui. Verrá ovviamente anche stilato il calendario dei match, alcuni dei quali saranno da segnare sicuramente sul calendario con un circoletto rosso. Le tre italiane presenti (Juventus, Napoli e Milan) rischiano tutte di trovarsi nel gruppo insieme alle big europee. Nessuna infatti è testa di serie.

Con la qualificazione ottenuta dal Milan contro il PSV sono dunque tre le italiane presenti nell'urna di Nyon, dove alle 17:30 si svolgerá il sorteggio dei gironi di Champions. Insieme al Milan si sono qualificate ieri sera la Real Sociedad, Zenit, Viktoria Pilsen e Celtic Glascow.

Sono lontani i tempi in cui avevamo sempre quattro squadre e alcune erano teste di serie. Juve, Napoli e Milan non fanno parte della prima fascia, dunque corrono il rischio di un girone di ferro. Juve e Milan sono nella seconda e il Napoli addirittura in quarta fascia.

Juventus - Dopo i quarti dell'anno scorso c'è maggiore consapevolezza dele possibilitá della squadra, e sono in poche a far paura. Della prima fascia vanno evitati possibilmente gli squadroni Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Chelsea e Bayern. Molto piú morbide Benfica, Porto e Arsenal. Ma ancora piú importante è evitare le mine vaganti Manchester City e Borussia Dortmund come terza squadra. Con una delle big e due morbide si puó comunque puntare al secondo posto. In quarta fascia il pericolo maggiore è la Real Sociedad, squadra con grande carattere ed entusiasmo.

Milan - Stessa situazione della Juve. Potrebbe ritrovarsi nel girone il Real Madrid, col ritorno a S.Siro di Ancelotti, o il Barcellona, con cui l'anno scorso stravinse a S.Siro, o il Chelsea di Mou o i campioni in carica del Bayern. L'ideale anche in questo caso sarebbe una delle portoghesi Porto e Benfica, e il vero pericolo viene anche in questo caso da Manchester City e Borussia Dortmund, quest'ultima in terza fascia nonostante la finale dell'anno scorso. Meglio stare lontani anche dal Galatasaray, che eliminó i rossoneri nei gironi nel 2001.

Napoli - Essere in quarta fascia espone la squadra di Benitez a ogni tipo di pericolo. Qualche peso massimo probabilmente bisognerá affrontarlo. In seconda fascia c'è ilPSG, un accoppiamento che darebbe la possibilitá a Lavezzi di tornare al S.Paolo. Come la Juve, spera di evitare una delle cinque grandi, anche se il tutto esaurito sarebbe assicurato in caso di una sfida con Real, Barça, Chelsea, Man United o Bayern. Le opzioni migliori in seconda e terza fascia sono Schalke e Olympiacos.

