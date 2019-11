Gran partita a Praga, il Bayern vince la Supercoppa ai rigori

Le immagini dei rigori che hanno consegnato al Bayern la Supercoppa d'Europa





Il Bayern vince la Supercoppa dopo una bellissima partita che ha regalato grandi emozioni. Quando il Chelsea sembrava ormai campione il Bayern ha segnato il 2-2 con Javi Martinez al 120' portando la partita ai rigori e i tedeschi alla fine hanno fatto valere la loro leggendaria capacitá di resistere e lottare fino in fondo. I supplementari sono stati la parte migliore di una finale che non ha tradito le attese.

Meglio il Chelsea per tutto il primo tempo, con un gol di Torres dopo dieci minuti grazie a un contropiede e a una staffilata sotto la traversa dello spagnolo. Il Bayern non riusciva a creare occasioni nonostante il massiccio possesso palla e i Blues costruivano un'occasione per il raddoppio ancora con Torres, mentre il Bayern quasi non tirava in porta per i primi 45 minuti. Tutta un'altra partita nel secondo tempo, e gli uomini di Guardiola colpivano subito al 47' con Ribery. Il francese è stato tra i migliori e con un missile vicinissimo al palo segnava l'1-1.

Il match si scaldava e arrivavano le occasioni. David Luiz andava due volte vicino al gol, un ottimo Neuer e la traversa gli negavano il gol. Il Bayern giocava bene ma non riusciva a creare pericoli: il Chelsea rimaneva in dieci per l'espulsione di Ramirez e l'1-1 rimaneva fino al 90'. I supplementari sono stati la parte migliore, con i blues che segnavano il 2-1 nei primi minuti. Hazard andava via sulla sinistra, doppio dribbling e tiro secco ma centrale. Neuer questa volta è in ritardo ed è 2-1. Il Bayern iniziava a spingere e ad assediare la squadra di Mourinho, che capiva il momento di difficoltá e chiedeva al pubblico di incitare i suoi.

Forse Mou aveva capito che qualcosa stava per succedere; al 120' minuto, nell'ultima azione disponibile, Javi martinez segnava il 2-2 irrompendo sul secondo palo su una palla vagante e facendo esplodere il settore dei tifosi del Bayern, che in nessun momento hanno smesso di incitare la squadra. Si andava ai rigori e dopo 4 tiri perfetti da parte di entrambe le squadre Lukaku si faceva parare da Cech il tiro decisivo. Non per niente il Chelsea ha appena ingaggiato Eto'o.

TOCCA A LUKAKU, QUINTO RIGORE PER IL CHELSEA. PARATO!! VINCE IL BAYERN!! BRUTTO ERRORE DI LUKAKU E IL BAYERN VINCE LA COPPA AI RIGORI!

SHAQIRI SEGNA IL 5-4 MA CECH NON CI É ARRIVATO DI POCHISSIMO!

ASHLEY COLE PER IL CHELSEA E PALLA IN RETE DOPO AVER TOCCATO IL PALO! SIAMO 4-4

RIBERY SPIAZZA CECH PER IL 4-3! TUTTI RIGORI BEN TIRATI FINORA

IL CAPITANO LAMPARD SUL DISCHETTO E GOOOLL! 3-3

LAHM SEGNA PER IL 3-2! QUASI CI ARRIVA CECH

ECCO OSCAR PER IL CHELSEA, GOOOOL! QUASI ALL'INCROCIO, 2-2

TOCCA A KROOS, SPIAZZA CECH E 2-1 BAYERN

DAVID LUIZ SUL DISCHETTO. GOOOLL E BELLISSIMO RIGORE, 1-1

ALABA È IL PRIMO A TIRARE E GOOOLLL, 1-0 BAYERN

RIGORI: I due allenatori stanno parlando con i giocatori per scegliere i rigoristi, i portieri si preparano. Neuer - Cech, una bella sfida

23:22 - Un finale incredibile e supplementari fantastici in questa partita che si deciderá ai rigori. Grandissimo Cech, arresosi solo su un tiro ravvicinato di Javi Martinez quando ormai sembrava fatta per il Chelsea. Meritato il pareggio del Bayern

120' - Irrompe nell'area piccola il basco e di sinistro mette dentro! FISCHIA LA FINE L'ARBITRO. SI VA AI RIGORI!

GOOOOOL DEL BAYERN! JAVI MARTINEZ!! PAREGGIO IN EXTREMIS!

Un solo minuto di recupero, ultime azioni del Bayern e resiste il fortino del Chelsea

MANDZUKIC FUORI DI POCO! Tocca di testa, era una buona occasione

119' - Il sinistro alto di Boateng! Una delle ultime opportunitá per il Bayern, mentre Mourinho è scatenato e continua ad incitare il pubblico

118' - CECH VOLA SULLA PUNIZIONE DI RIBERY! Il Bayern ci sta provando in tutti i modi e Cech è diventato decisivo nei supplementari

117' - Mourinho carica il pubblico del Chelsea e chiede appoggio per la squadra

114' - ANCORA CECH! NEGA IL GOL A GOTZE! Ultimi minuti di grandissima intensitá

112' - CHE OCCASIONE PER IL BAYERN CON SHAQIR! PALLA IN ANGOLO. Entra Terry al posto di Hazard, autore del 2-1

108' - OCCASIONE BAYERN! CECH DEVIA IL COLPO DI TESTA DI MANDZUKIC E POI PARA ANCORA SU JAVI MARTINEZ!

106' - Grande azione di Ribery sulla sinistra, entra in area e riesce a mettere dietro un pallone pericolosissimo, Lampard respinge il tiro

23:03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Mourinho carica i suoi con sguardo indiavolato, Guardiola disegna uno schema sulla lavagna

23:00 - FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE, CHELSEA EROICO E AVANTI 2-1 in inferioritá numerica

103' - Bayern costretto ad attaccare a testa bassa, ricordiamo che il Chelsea è in dieci per l'espulsione di Ramirez

100' - OCCASIONE BAYERN, TIRO FINALE DI GOTZE DEVIATO IN ANGOLO

97' - Ribery sbaglia lo stop in piena area, peccato per il Bayern, era una buona occasione. Esce Torres ed entra Lukaku nel Chelsea

95' - Esce Robben ed entra Shaqiri

Va via sul filo del fuorigioco, salta due uomini e fa partire una sassata, ma Neuer questa volta ha sbagliato. Il tiro era centrale

GOOOOLL DEL CHELSEA! GOL DI HAZARD!

92' - Punizione per il Byern dalla destra, ma Robben erca la porta e spreca mettendo alto

22:44 - SI RICOMINCIA, INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Le occasioni migliori sono state per il Chelsea tutto sommato, e Neuer é stato fondamentale su David Luiz. Ottima partita comunque nel secondo tempo e gran ritmo. Bello il pareggio di Ribery con un tiro dai 20 metri con Cech che forse non vede partire il pallone

22:38 - FISCHIA L'ARBITRO, SI VA AI SUPPLEMENTARI

90' - Tre minuti di recupero, tre minuti per evitare i supplementari. Chelsea in dieci per l'espulsione di Ramirez

89' - Grande duello tra Mandzukic e i due difensori del Chelsea Luiz e Ivanovic

88' - Minuti finali, puó succedere di tutto e RIBERY METTE FUORI! Il francese è stato tra i migliori in campo

86' - Fuori Schurrle e dentro Mikel per il Chelsea

85' - ESPULSO RAMIREZ! BRUTTISSIMO FALLO SU GOTZE E SECONDO GIALLO

GRAN PARATA DI NEUER, ANCORA SU DAVID LUIZ DI TESTA! DECISIVO IL PORIERE DEL BAYERN

84' - Numero di Oscar, fallo di Boateng e giallo per lui

KROSS, TIRO DEVIATO IN ANGOLO, BUON OCCASIONE!

81' - La difesa del Chelsea libera una situazione molto pericolosa sullo schema da palla ferma del Bayern

80' - Dieci minuti al termine, sempre 1-1 a Praga tra Chelsea e Bayern

Palla direttamente sulla traversa, grande opportunitá per il Chelsea

78' - PARATONA DI NEUER SUL COLPO DI TESTA DI IVANOVIC, FORSE PALLA ANCHE SULLA TRAVERSA

77' - Javi Martinez non puó continuare a quanto pare, esce a braccia e il Bayern è in dieci in questo momento

76' - Scarpata di Fernando Torres al compagno di nazionale Javi Martinez, rimane a terra. L'arbitro non ha visto, era un giallo chiaro

70' - Bella partita, aperta a qualunque risultato mentre Robben ci prova ancora, un altro giocatore rispetto al primo tempo. Esce Muller ed entra Gotze

69' - Mario Gotze pronto ad entrare per il Bayern mentre HAZARD HA SPRECATO UN'OCCASIONE, TIRO FLOSCIO

POI ROBBEN AL VOLO, PALLA A LATO

67' - MULLER FERMATO ALL'ULTIMO MOMENTO, BELLA AZIONE DEL BAYERN E ANGOLO

Giallo a David Luiz per un fallo su Mandzukic, la partita si scalda

64' - OCCASIONE CHELSEA, VA ALTO DI POCHISSIMO IL TIRO DI OSCAR! Grande parata di Neuer!

61' - Il Chelsea prova ad uscire dall'assedio cercando Torres, guadagna un angolo ma non ne esce niente

59' - Bayern a tutta forza con Muller, Ribery e un Robben rigenerato rispetto al primo tempo. Chelsea alle corde in questo inizio di tempo

54' - Sta per entrare Javi Martinez e c'è una punizione per il Bayern dalla sinistra. Bello schema ma il sinistro di Robben finisce alto

53' - CROSS DI MULLER, CECH METTE FUORI CON I PUGNI, PALLA PERICOLOSA

50' - Grande inizio di secondo tempo per il Bayern, si fanno sentire i tifosi tedeschi

49' - CI PROVA ANCORA RIBERY, PALLA FUORI STAVOLTA

48' - Gran tiro di Ribery, un tracciante sul primo palo, Cech non ci è arrivato. Ribery è corso in panchina a esultare con Guardiola, bella immagine

47' - GOOOOLLL DEL BAYERN!! GOL DI RIBERY!

21:50 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO, GIOCA IL CHELSEA

21:47 - Pochi minuti all'inizio del secondo tempo. Qualche spazio in tribuna ma l'affluenza è stata buona. Ecco Torres al momento di segnare il gol

21:41 - Il Chelsea ha chiuso il primo tempo meritatamente in vantaggio, con un bel gol arrivato al termine di un contropiede perfetto chiuso da Fernando Torres con un tiro in controbalzo dal dischetto. Poche occasioni per il raddoppio, la piú limpida ancora con Torres, ma al di lá dei tiri in porta il Chelsea ha giocato meglio, piú compatto e perfettamente a suo agio contro un Bayern spento. Poca velocitá e pochissimi dribbling riusciti per gli attaccanti di Guardiola, con Robben in ombra e Ribery e Mandzukic ben marcati.

21:32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, SENZA MINUTI DI RECUPERO. CHELSEA AVANTI CON UN GOL DI TORRES ALL'8'

44' - CI PROVA ROBBEN, DIAGONALE RASOTERRA E NESSUN PROBLEMA PER CECH

41' - Il pressing del Chelsea continua a funzionare bene, pochissimi margini per il Bayern che ci prova soprattutto a sinistra con Ribery. Robben un po' nascosto finora

37' - MULLER SULL'ESTERNO DELLA RETE dopo un'ottimo taglio in area, BUONA OCCASIONE E PROVVIDENZIALE LUIZ IN SPACCATA, ANGOLO

35' - Lunga azione del Bayern, in questo caso davvero in stile Barcellona. La palla arriva a Ribery sulla sinistra, cerca il palo lontano ma gli esce un tiro altissimo

30' - OCCASIONE PER TORRES, TIRO ALTO DI POCO DA VICINISSIMO! Mezz'ora di gioco e Chelsea sempre in vantaggio grazie a un bel gol di Torres all'8' minuto.

29' - CI PROVA RIBERY, PALLA FUORI DI POCO! Buona azione del francese, premiato oggi come miglior giocatore della passata edizione della Champions

27' - BAYERN IN PERCUSSIONE ma la difesa del Chelsea tiene e libera il cross

26' - Hazard è un vero funambolo, giocatore divertente e tra i migliori nel suo ruolo. A destra fanno fatica a contenerlo, e tutti nel Chelsea stanno giocando un'ottima partita

23' - Sul tiro piazzato nell'angolino basso a destra Cech si è superato mettendo in angolo. Prima vera occasione per il Bayern

22' - GRAN PARATA DI CECH SU MANDZUKIC! PALLA IN ANGOLO. Il Bayern ha giá perso una finale in quest'inizio di stagione, la supercoppa di Germania contro il Borussia

20' - Il possesso é di 68% a 32% per il Bayern, le due squadre sono molto riconoscibili e si nota la differenza di stile tra Guardiola e Mourinho. Bayern impotente finora contro il muro del Chelsea

17' - BAYERN PERICOLOSO con la palla bassa messa fuori dalla difesa inglese e il Chelsea parte in contropiede. TORRE RRES cerca l'incrocio con un tiro complicatissimo, gli esce di poco.

15' - Shurrle guadagna un calcio d'angolo sulla destra, esce Neuer in presa. Gran pressing del Chelsea e i tedeschi non passano

12' - Ora il Chelsea si chiude ancora di piú: bell'inizio di partita, il Bayern colpito a freddo cerca spazio con Ribery

10' - Reagisce il Bayern con un tiro di Lahm, para Cech. Il Chelsea ha colpito con un contropiede micidiale

9' - Grande azione di Hazard, velocissimo a condurre il contropiede, poi cross basso dalla destra e all'altezza del dischetto Torres colpisce piazzando la palla quasi all'incrocio

GOOOOL DEL CHELSEA! GOLAZOOO DI FERNANDO TORRES!

7' - OCCASIONE PER RIBERY, DA BUONA POSIZIONE METTE FUORI, era solo a sinistra. Poco prima conclusione di Hazard da lontanissimo, palla schiacciata e nessun pericolo per la porta del Bayern.

4' - Scintille tra Luiz e Mandzukic, fallo del portoghese e punizione dalla trequarti. Chelsea con il classico 4-2-3-1 di Mourinho con Torres unica punta e Hazard, Schurrle e Oscar a spaziare dietro di lui

2' - Prima azione del Bayern,cross per Boateng che non riesce a centrare la porta. Il Bayern tiene il pallone, il Chelsea aspetta

20:47 - SI COMINCIA, IL BAYERN GIOCA IL PRIMO PALLONE

20:45 - Escono le coppe, si procede al sorteggio a centrocampo: Lampard e Lahm si stringono la mano e tra poco si comincia

20:43 - Viene portata in campo la coppa, entrano le due squadre. A centrocampo ci sono anche la Champions e la coppa dell'Europa League. I bookmakers danno il Bayern favorito a 1.65, la vittoria del Chelsea nei 90 minuti si paga a 5 (Betfair)

20:42 - Sul prato della Eden Arena di Praga si svolge una breve cerimonia con decine di bambini che sventolano gli stendardi delle due squadre. Ballerine ricoperte di palloncini rossi e blu si muovono a ritmo di tamburo. Sicuramente si comincerá in ritardo di qualche minuto, l'inizio era previsto per le 20:45

20:35 - Il Chelsea risponde con Cech; Ivanovic, Cahill, David Luiz, Cole; Ramires, Lampard; Hazard, Oscar, Schurrle; Torres. Ancora in panchina Mata, fuori anche Terry, Fernando Torres è il centravanti titolare. In panchina Schwarzer; Terry, Azpilicueta; Essien, Obi Mikel, Mata; Lukaku.

20:32 - Un quarto d'ora circa all'inizio della gara, diamo un'occhiata alle formazioni. Il Bayern schiera Neuer; Rafinha, Boateng, Dante, Alaba; Lahm, Kroos; Robben, Müller, Ribéry; Mandzukic. Dunque non ci sono Javi Martinez e Schweinsteiger. In panchina Starke; van Buyten, Contento; Javi Martínez, Shaqiri, Götze; Pizarro

20:26 - Il Chelsea partecipa per il secondo anni di fila alla finale della Supercoppa: l'anno scorso era il campione d'Europa in carica ma perse nettamente contro l'Atletico Madrid (4-1).

20:22 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della finale di Supercoppa d’Europa tra Bayern Monaco e Chelsea. Due squadre tra le piú vincenti degli ultimi anni in Europa si troveranno di fronte nello stadio di Praga, guidate dai due migliori allenatori del mondo: Guardiola e Mourinho si ritrovano dopo le scintille che hanno caratterizzato i loro scontri alla guida di Real Madrid e Barcellona. Entrambi sono al primo anno sulle rispettive panchine, anche se per Mou si tratta di un ritorno, avendo giá allenato con successo il Chelsea dal 2004 al 2007.

Mourinho e Guardiola non si sono mai sopportati, e ora che hanno lasciato la Liga emergono piccoli particolari della loro rivalitá, svelati oggi da El País. Pare che Mou si riferisse a Guardiola durante gli allenamenti del Real Madrid chiamandolo “il grande Pep, quello del bel calcio”, e che Guardiola abbia confessato qualche tempo fa che “Mourinho tira fuori il peggio di me”. L’ultimo confronto tra i due è del 21 aprile 2012: il Real Madrid vinse al Camp Nou per 2-1 e chiuse il discorso della Liga, che andrá a vincere col punteggi orecord di 100 punti (eguagliato la scorsa stagione dal Barça di Vilanova).

In totale si sono affrontati 15 volte, con 7 vittorie di Guardiola, 5 pareggi e 3 vittorie di Mou. Un giornalista catalano ha ricordato al portoghese queste cifre nella conferenza stampa prepartita, e Mou ha risposto a modo suo: “Le tue statistiche sono sbagliate: guarda cosa è successo nella semifinale di Champions con l’Inter, nella semifinale di Copa del Rey, o nella Supercoppa di Spagna (ma sulla panchina c’era giá Vilanova)”. A Mourinho non piace parlare delle sue sconfitte, si sa. “Non sono qui per parlare di Barcellona e Real Madrid. Il Bayern de Heynckes era la squadra migliore: adesso hanno un nuovo allenatore, nuovi giocatori, e non sono sicuro che siano ancora cosí forti”.

Maestro delle conferenze stampa e del contropiede, Mou è tornato al Chelsea dopo tre anni complicati in Spagna, e non perde occasione per ricordare che Londra e il Chelsea sono casa sua. E in vista di questo match si è mostrato molto sicuro: “Possiamo guardare negli occhi i nostri avversari. Voglio vedere come rispondono i miei ragazzi davanti a un prodotto fantastico come è ilBayern , pieno di giocatori all’apice della carriera”. Il Chelsea è in realtà un mix di gioventú ed esperienza, e di poche ore fa è l’annuncio della firma di Eto’o, 32 anni, giá con Mourinho all’Inter. “Non è stata una decisione difficile. Ho visto la qualitá che possiede il Chelsea” ha detto il camerunense, corteggiato inutilmente anche dai nerazzurri. Non sará comunque in campo dall’inizio stasera.

Il Bayern è il campione d’Europa in carica ed è reduce dalla miglior stagione della sua storia, avendo vinto tutte le competizioni nell’annata 2012-13, guidato in panchina da Heynckes. L’allenatore è stato sostituito da Guardiola, chiamato a mantenere l’altissimo livello competitivo della squadra e deciso a introdurre la sua filosofia di gioco basata su un possesso palla continuo e asfissiante. L’avvio di stagione per i tedeschi è stato discreto, con 3 vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate di Bundesliga. Proprio il pareggio interno (1-1) col Friburgo ha sollevato qualche critica e una parte dei tifosi ha fischiato l’estenuante possesso del pallone da parte dei bavaresi. Guardiola dovrá fare a meno di Thiago, uno degli acquisti estivi, e sono in dubbio Javi Martinez e Schweinsteiger, due uomini fondamentali per il centrocampo. “Giocare come il Barcellona è impossibile, perché i giocatori non sono gli stessi” ha detto Pep nell’ultima conferenza stampa.