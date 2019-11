Supercoppa al Bayern, Guardiola batte Mou ai rigori

Il Bayern ha vinto la Supercoppa Europea dopo una bellissima partita che ha regalato grandi emozioni. Quando il Chelsea sembrava ormai campione il Bayern ha segnato il 2-2 con Javi Martinez al 120' portando la partita ai rigori e i tedeschi alla fine hanno fatto valere la loro leggendaria capacitá di resistere e lottare fino in fondo. I supplementari sono stati la parte migliore di una finale che non ha tradito le attese, e un ottimo Chelsea é stato tradito solo dall'errore di Lukaku nel quinto penalty.

Meglio il Chelsea per tutto il primo tempo, con un gol di Fernando Torres dopo dieci minuti grazie a un contropiede e a una staffilata sotto la traversa dello spagnolo. Il Bayern non riusciva a creare occasioni nonostante il massiccio possesso palla e i Blues costruivano un'occasione per il raddoppio ancora con Torres, mentre il Bayern quasi non tirava in porta per i primi 45 minuti. Tutta un'altra partita nel secondo tempo, e gli uomini di Guardiola colpivano subito al 47' con Ribery. Il francese è stato tra i migliori e con un missile vicinissimo al palo segnava l'1-1.

Il match si scaldava e arrivavano le occasioni. David Luiz andava due volte vicino al gol, un ottimo Neuer e la traversa gli negavano il gol. Il Bayern giocava bene ma non riusciva a creare pericoli: il Chelsea rimaneva in dieci per l'espulsione di Ramirez e l'1-1 restava fino al 90'. I supplementari sono stati la parte migliore di questa splendida finale, con i blues che segnavano il 2-1 nei primi minuti. Hazard andava via sulla sinistra, doppio dribbling e tiro secco ma centrale. Neuer questa volta era in ritardo e incassava 2-1. Il Bayern iniziava a spingere e ad assediare la squadra di Mourinho, che capiva il momento di difficoltá e chiedeva al pubblico di incitare i suoi.

Forse Mou aveva capito che qualcosa stava per succedere; al 120' minuto, nell'ultima azione disponibile, Javi Martinez segnava il 2-2 irrompendo sul secondo palo su una palla vagante e facendo esplodere il settore dei tifosi del Bayern, che in nessun momento hanno smesso di incitare la squadra. Si andava ai rigori e dopo 4 tiri perfetti da parte di entrambe le squadre Lukaku si faceva parare da Cech il tiro decisivo. Non per niente il Chelsea ha appena ingaggiato Eto'o. Per il Bayern si tratta della prima Supercoppa della sua storia, una vittoria che conferma la fibra di una squadra potente e piena di talento.