Gli altri match e gol della Premier: Osvaldo k.o., Di Canio nei guai

5 gare in programma nel pomeriggio della Premier League senza nessuna big in campo in attesa dei match del Super Sunday. Vediamo come è andata la giornata.

Cardiff City-Everton 0-0

Dopo il vittorioso 3-2 contro il Manchester City, il Cardiff City Stadium stavolta è teatro di una gara che si chiude a porte inviolate. Le uniche emozioni sono regalate dagli ospiti che reclamano per un intervento sospetto in area di rigore di Medel su Baines e sfiorano il successo con un colpo di testa di Jelavic che però trova pronto l'estremo difensore dei gallesi Marshall. 3 pareggi in altrettante gare per i blu di Liverpool.

Newcastle United-Fulham 1-0

Prima gioia in campionato per i Magpies che tuttavia devono aspettare fino all'86' per trovare il gol della vittoria realizzato da Ben Arfa con un bel sinistro a giro che termina la sua corsa sotto il sette. Niente da fare invece per Papiss Cissé che non riesce a sbloccarsi: per il senegalese una traversa e un tiro ribattuto dal portiere dei londinesi Stockdale. La Toon Army può finalmente esultare.

Norwich City-Southampton 1-0

Mauricio Pochettino schiera Daniel Osvaldo titolare ma il Southampton capitola a Carrow Road non senza polemiche; discutibile la scelta di Webb di non assegnare un rigore per un chiaro fallo di mano di Johnson sul tiro di Lallana nel primo tempo; ancora Lallana si rende protagonista colpendo il palo pochi minuti dopo. La partita si decide nel secondo tempo con Redmond che dal limite dell'area beffa con un preciso tiro Boruc sul primo palo. Nessuna occasione per l'italiano che viene sostituito a 10' dal termine.

West Ham United-Stoke City 0-1

Risultato a sorpresa ad Upton Park dove i locali si fanno sconfiggere dai Potters e mancano l'aggancio in vetta alla classifica al Chelsea. Partita che vede la squadra di Mark Hughes più in palla e il gol ospite viene impedito da Jaaskelainen in più di un'occasione. Ma a 8' dal termine l'estremo difensore finlandese non può nulla sulla precisa punizione di Jermaine Pennant che può così festeggiare sotto lo spicchio di tribuna destinato ai numerosi tifosi biancorossi. 6 punti per lo Stoke City e Mark Hughes potrà affrontare la sua ex squadra (il Manchester City) nella prossima giornata in una situazione di pari classifica.





Crystal Palace-Sunderland 3-1

La squadra di Di Canio perde a Selhurst Park e visto il posticipo domenicale tra West Bromwich Albion e Swansea City intravede un preoccupante ultimo posto in classifica. Rossoblu subito avanti con Gabbidon che risolve una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pareggio dei Black Cats arriva al 64' con Fletcher che ringrazia Colback per il cross e insacca di testa. Ma a 10' dal termine si spegne la luce per il tecnico italiano: un'ingenuita di O'Shea costringe il difensore a rimediare con un fallo da ultimo uomo e conseguente espulsione; dagli 11 metri Gayle col brivido segna la rete del nuovo vantaggio delle Eagles. Suggella il primo successo e i primi punti del Palace una perla da fuori area di O'Keefe a tempo scaduto. Giaccherini viene sostituito al 61', Di Canio dovrà lavorare sodo per uscire dai guai.