Arsenal colpaccio Ozil, lo United si consola con Fellaini

Ultime ore di mercato intense per i club d'oltremanica. Con gli introiti della Champions League e la partecipazione alla massima competizione europea, l'Arsenal riesce a strappare il 24enne centrocampista Mesut Ozil al Real. E' lui il vero colpo di questo finale di mercato. il naturalizzato tedesco arriva alla corte di Wenger per una cifra che si vocifera possa essere intorno ai 50 milioni di euro. Ozil arriva Londra dopo tre anni e 159 presenze con la maglia dei blancos, titolare anche della Germania, è esploso tra le fila del Werder Brema prima di attirare l'attenzione di Mourinho. Gran colpo per Wenger che si assicura anche il prestito di Emiliano Viviano. L'ex Fiorentina e Palermo ha l'occasione di dimostrare il suo valore dopo tante prestazioni in chiaroscuro.

Il Manchester United fallisce nel tentativo di assicurarsi Ander Herrera dall'Athletic Bilbao. Troppo bassa l'offerta dei Red Devils, non intenzionati a sborsare 30 milioni. Voci parlano anche di possibili intoppi nella trattativa dovuti alle lunghe tempistiche burocratiche per l'incartamento in Spagna. Se l'obiettivo rimarrà, Gennaio potrebbe essere la volta buona. Moyes riesce a chiudere negli ultimi minuti per il suo pupillo Marouane Fellaini. Il nazionale belga arriva a Manchester per circa 28 milioni di euro. E' questo l'unico rinforzo per i campioni d'Inghilterra che aggiungono al gruppo un elemento che ben conosce i piani tattici del tecnico scozzese avendo lavorato con lui all'Everton. Con i Toffees 163 presenze e 32 gol, forza e dinamismo per un centrocampo che aumenta di intensità agonistica. Le ultime voci parlano inoltre di un tentativo in extremis per Coentrao, strappato al Tottenham.. Nessuna conferma ufficiale è ancora giunta ma sembra che il contratto non sia stato depositato in tempo utile.

Proprio l'Everton riesce a rubare la scena del mercato con gli innesti di Lukaku, Barry e McCarthy. Quest'ultimo sembrava lontano quando David Whelan aveva bloccato la cessione del suo gioiello. L'irlandese invece completa il suo trasferimento al Goodison Park per un a cifra intorno ai 13 milioni di euro. I Latics si consolano con Ray Shotton dallo Stoke e Nick Powell dallo United. A centrocampo dopo la partenza di Fellaini, ecco l'esperienza di Gareth Barry in prestito dal Manchester City. Colpo in attacco dove arriva dal Chelsea Romelu Lukaku.

Giro pazzesco di attaccanti - Detto di Lukaku che finisce all'Everton, la squadra di Martinez cede Anichebe al West Bromwich per 6 milioni. A the Hawthorns si rifanno il look cedendo a titolo definitivo Odemwingie al Cardiff, contratto di due anni per lui, prendono Sessegnon dal Sunderland e firmano Lee Camp. Nulla di fatto per Shane Long che nonostante l'inserimento dell'Hull City resta alla corte di Clarke. I Tigers virano forte su Gedo in prestito dall'Al Ahly. Il neopromosso Palace prende in prestito dallo Stoke Cameron Jerome. Felice Di Canio che aggiunge qualità al reparto offensivo con il prestito secco dal Liverpool di Fabio Borini, e prende Dossena dal Napoli, lui ex Reds.

Altri affari - Il Fulham strappa allo Young Boys il difensore Elsad Zverotic, biennale per lui, e presta il 18enne attaccante Woodrow al Southend. I Potteries di Hughes mandano Michael Kightly in prestito al Burnley, il Tottenham cede in prestito Assou-Ekotto e il giovane Tom Carroll al Qpr che tessera anche Niko Krancjar. Dopo sei anni Pacheco lascia il Liverpool e firma con l'Alcorcon, lo Stoke prende Ireland dall'Aston Villa, il Crystal Palace conferma il doppio colpo Bannan-Mariappa.

Capitolo Championship - Il Birmingham mette le mani su Paul Caddis dello Swindon Town, il Barnsley prende il prestito dal Crystal Palace Ramage, mentre i Wolves si assicurano il promettente Bradley Reid dal Wrexham. Il Charlton prende l'attaccante Cameron Stewart dall'Hull City, rimane attivissimo il Middlesbrough che si rinforza con gli innesti di Kei Kamara proveniente dalla Mls e Jacob Butterfield a titolo definitivo dal Norwich. Bene il Blackpool che strappa l'esperto attaccante Nathan Tyson, 31 anni, al Derby County, lo Yeovil che chiude il prestito di Liam Fontaine dal Bristol e il Millwall che prolunga il prestito di Shaun Derry dal Qpr.