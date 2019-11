Francia, stasera serve soprattutto l'orgoglio

Una situazione che potrebbe facilmente diventare esplosiva: la Francia in questo momento è una miccia pronta a esplodere e un'eventuale, seppur remota, mancata qualificazione al Mondiale in Brasile avrebbe effetti a dir poco dirompenti. Ecco perché la partita di stasera contro la Bielorussia, la penutilma del cammino verso Rio, ha una grande importanza per ritrovare fiducia e morale. Lo 0-0 in Georgia è stato il quinto incontro consecutivo non solo senza vittorie per i Bleus, ma soprattutto senza gol all'attivo. Un digiuno così lungo non si ripeteva da tempo immemore.

La situazione del gruppo I è questa: la Spagna guida con 14 punti, la Francia ne ha 11 e la Finlandia 6. Ci vorrebbe un harakiri affinché la Francia arrivasse terza, tuttavia il secondo posto non basterebbe automaticamente per la qualificazione ai play-off perché la peggior seconda viene eliminata. Su questo fronte i transalpini possono stare quasi tranquilli: al momento fanalino di coda è la Norvegia con 5 punti, preceduta da Bulgaria (7), Svezia (8) e Montenegro (9). Alla Francia potrebbe dunque essere sufficiente un punto per la sicurezza di andare agli spareggi. Non è ancora da liquidare il discorso del primo posto, tuttavia la Spagna può contare su una condizione psicologica migliore e un calendario più favorevole.

Per la partita di stasera Deschamps avrà nuovamente a disposizione Matuidi e Pogba, rientrati dalle rispettive squalifiche. In dubbio invece Franck Ribéry, alle prese con un problema fisico che si trascina da tempo: se non dovesse farcela potrebbe avere una chance Payet. Non sono da escludere ulteriori novità di formazione: la prova in Georgia non è stata convincente per molti giocatori, finiti sotto il mirino della stampa francese. Tra i più bersagliati Karim Benzema, il cui rendimento con la casacca bleu non corrisponde a quello mostrato nel Real Madrid e considerato il preferito di DD (Deschamps). Sotto accusa anche i giovani, che non avrebbero ancora compreso l'importanza di giocare a livello internazionale.

Dal canto suo, la Bielorussia non ha molto da chiedere a questa gara: ultima nel girone con 4 punti, cercherà di non chiudere le qualificazioni in fondo alla classifica. Di riposo nel turno di venerdì scorso, ha battuto in amichevole il Kyrgyzstan 3-1. Il ct Kondratiev ha avuto parole di elogio nei confronti della Francia, considerata uno dei top club mondiali: "Spero di assistere a una partita corretta. Non abbiamo nulla da perdere, ma cercheremo di rendere felici i nostri tifosi".

Probabili formazioni