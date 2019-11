Italia - Repubblica Ceca 2-1 in diretta

Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito l'incontro in nostra compagnia.





Finisce qui. La nazionale di Prandelli ottiene l'aritmetica qualificazione al Mondiale con due turni d'anticipo. Italia forse meno bella nella ripresa, ma aiutata dall'erroraccio di Cech sul gol di Chiellini e trascinata da Balotelli, autore del gol del vantaggio dagli undici metri. Qualche sofferenza di troppo, contro una Repubblica Ceca orfana di Rosicky nei secondi quarantacinque minuti. Ci sarà da lavorare, ma questa squadra ha mostrato carattere. Oggi, come contro la Bulgaria. Sei punti sudati. Forse non meritati, ma questo poco importa.

90' + 1' - Mischia in area azzurra! Kozak non trova la deviazione! Incredibile! L'Italia soffre con l'uomo in più!

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Secondo giallo per Kolar! In dieci la Repubblica Ceca, mentre l'arbitro prova a tranquillizare un nervoso Balotelli.

85' - Thiago Motta per Montolivo nell'Italia.

82' - Al volo Candreva! Fuori di poco!

80' - Grande idea di Pirlo per Osvaldo, ma Cech chiude bene.

76' - Kozak stacca di testa e colpisce con una gomitata Pasqual! Brutta ferita per l'esterno della Fiorentina! Costretto a uscire! In campo Ogbonna. Ammonito nell'occasione Kozak. Cambio anche negli ospiti. Rabusic per Gebre Selassie.

76' - Italia molto statica. Fermi molti dei nostri. Prandelli pensa a Thigo Motta.

75' - Caparbio Maggio! Guadagna un corner prezioso.

70' - Incontenibile Balotelli! Rischia il cartellino Gebre Selassie.

67' - Jiracek! Buffon c'è! Ma troppo rinunciataria la squadra di Prandelli ora!

65' - Plasil non trova Kozak a centro area! Pericolosa la Repubblica Ceca!

64' - Prova ad addormentare la partita l'Italia.

61' - Giallo per Kolar, bruciato da Montolivo.

57' - Pirlo non coglie una buona occasione. Calcia non benissimo il piazzato dal limite.

55' - Cambia qualcosa la Repubblica Ceca. Fuori Darida, dentro Vanek.

55' - GOOOOOLLLL! Balotelli! Infallibile dal dischetto! In due minuti cambia tutto! Azzurri avanti!

54' - Rigore!!! Steso in area Balotelli! Eriksson non ha dubbi!

52' - GOOOOOLLL!!! Pareggio azzurro! A vuoto Cech, insacca Chiellini di testa, sul corner di Pirlo! L'Italia torna in partita!

52' - Uno-due Balotelli-Osvaldo, si cercano i due.

51' - Possesso palla azzurro, la Repubblica Ceca, coperta, aspetta.

46' - Balotelli! Calcia in porta, invece di servire l'accorrente Candreva! Non la scelta giusta!

46' - Dentro Osvaldo, fuori Giaccherini. Rischia, giustamente, Prandelli.

Finisce qui la prima frazione di gioco. Repubblica Ceca avanti grazie al gol dell'ex laziale Kozak, ma senza Rosicky, costretto a lasciare il campo. Una buona Italia, spesso vicina al gol, ma imprecisa sotto porta. Due clamorose occasioni sciupate da Balotelli. Funziona l'asse Pasqual-Giaccherini, Candreva sottotono. De Rossi schierato inizialmente sulla linea dei difensori, dopo il vantaggio ospite, è tornato nell'abituale posizione in mediana. Certamente più a suo agio il centrocampista della Roma al centro della manovra. Italia superiore, ma spesso punzecchiata dalle riaprtenze ceche. Cambierà qualcosa Prandelli?

45' + 2' - Kozak!! Fuori di niente! Brivido! Buffon battuto guarda il pallone sfiorare il palo! Altra ripartenza terrificante!

45' - Ancora Italia! Candreva spaventa Cech da fuori! Saranno due i minuti di recupero.

42' - Sul fondo il destro di Montolivo. Non granchè la conclusione del rossonero.

38' - Fuori Rosicky! Perdita importante per la Repubblica Ceca. Dentro Kolar.

37' - Geniale Pirlo, che pennella per Balotelli, ma il colpo di testa di Mario si stampa sul corpo di Cech! Quante occcasioni per l'Italia.

35' - Brutto lancio di Bonucci! Non di certo questa la ricetta per scardinare la retroguardia ceca.

31' - Fermato De Rossi, ma fuorigioco inesistente! Non una grande serata per gli assistenti di Eriksson.

30' - Giallo per Balotelli, in ritardo sulla caviglia di Sivok.

29' - Squadre allungate ora. In contropiede la Repubblica Ceca è pericolosissima.

27' - E sono tre chance in due minuti! Questa la più difficile. Pasqual mette dentro, ma Balotelli la vede all'ultimo e non riesce a girarla verso la porta ospite.

27' - Ancora Balotelli! Fischi adesso per lui! Cech respinge male e lui calcia altissimo a porta spalancata! Non da lui!

25' - Traversa pazzesca da un passo di Balotelli!! Cech, battuto, si salva! Incredibile! Da una mischia su cross di Giaccherini nasce la migliore occasione azzurra.

23' - L'Italia prova a reagire. Possesso palla per gli azzurri. Intanto si abbassa Maggio. Possibile il cambio di modulo con ritorno al 4-4-2.

19' - GOOOOOLLLLLL! Repubblica Ceca in vantaggio! Ripartenza meravigliosa! Rosicky in verticale per Jiracek che trova Kozak a centro area ed è 1-0! Italia sotto!

16' - Contatto Suchy-Balotelli in area! Qualche dubbio, ma può starci il non fischio.

15' - Cech puntuale in uscita! Sventa una grande idea di Pirlo per Balotelli.

14' - Stacca Maggio sull'ennesimo angolo calciato da Pirlo, ma nulla di fatto.

12' - Balotelli! La piazza nell'angolino alla destra di Cech, ma arriva il portierone del Chelsea! Solo corner.

10' - Jiracek sfonda a destra, ma Gebre Selassie calcia malissimo.

9' - Ancora un offside di Kozak! Al limite anche questo! Rischia troppo la linea azzurra.

8' - De Rossi funge da playmaker basso e orchestra la manovra. Prandelli chiama il pressing alto. Buon inizio dei nostri.

7' - Altro angolo azzurro. Bel contropiede orchestrato da Balotelli e Giaccherini.

4' - Fermato in posizione regolare Kozak! Grande idea si Rosicky! Rischia l'Italia.

2' - Doppio corner subito! Parte forte l'Italia! Balotelli sembra aver cominciato col piglio giusto.

20.45 - Dopo la consegna delle targhette a Buffon e Pirlo, si parte!

20.40 - Squadre in campo. Inni nazionali a Torino.

20.37 - Dopo il ricordo di Sivio Piola, con la presenza di grandi del passato come Boniperti, pare ormai tutto pronto per l'inizio. Meno di dieci minuti al fischio d'avvio.

20.30 - Intanto vittoria importantissima della Russia di Capello, che, trascinata dal talento di Kokorin, supera Israele 3-1 e scavalca il Portogallo.

20.25 - All'andata in Repubblica Ceca, Italia bloccata sullo 0-0, con Balotelli espulso nella ripresa per doppia ammonizione. Due falli di frustazione, in pochi minuti, e azzurri ridotti in inferiorità numerica. Non fu bella Italia. I padroni di casa imposero agli ospiti un fluido possesso palla e una migliore condizione fisica. La speranza è che stasera la storia sia diversa.

20.20 - Tempo di celebrazioni questa sera in casa Italia. Buffon fa 136 in azzurro. Raggiunge Fabio Cannavaro in vetta. Le sue parate hanno trascinato l'Italia contro la Bulgaria, dimostrando l'intatto valore di un campione che non conosce i limiti del tempo. Qualche errore in maglia bianconera, ma sempre all'altezza in nazionale.

20.15 - Diamo un'occhiata anche alla situazione delle altre big. Tranquille Olanda, nonostante l'ultima distrazione in Estonia, Germania, Spagna e Belgio. Cerca il riscatto la Francia, dopo il deludente 0-0 in Georgia. Rischia invece l'Inghilterra di Hodgson, costretta a vincere con un'Ucraina in salute. Bel duello nel gruppo G tra Bosnia e Grecia.

20.10 - A qualificazione ottenuta, si siederanno poi intorno a un tavolo i vertici azzurri, con il commissario tecnico Prandelli, per decidere la futura guida tecnica della nazionale. Probabile l'addio dell'ex Fiorentina. Già impazzano i toto nomi. Da Spalletti a Zaccheroni, fino a Mancini e Allegri. Piacciono tutti e tutti difficilmente rifiuterebbero un'offerta simile. Mancini è attualmente libero, dopo l'importante esperienza al City e piace proprio per la caratura internazionale. Di Allegri attrae l'idea di calcio e lo stesso tecnico, in rottura da tempo col Milan, ha aperto all'azzurro. Spalletti e Zaccheroni, alla guida di Zenit e Giappone, hanno ottenuto risultati importanti. Decisione chiave. Giusto prendersi il tempo necessario. Giusto farlo a qualificazione ottenuta.

20.05 - La vittoria con la Bulgaria, striminzita, ha lanciato gli azzurri verso il Brasile. Il violino di Gilardino e i miracoli dell'eterno Buffon. Una vittoria contro la Repubblica Ceca consentirebbe di chiudere i conti. La nostra nazionale guida il raggruppamento con 17 punti, ben 7 in più degli uomini di Penev. Traffico intenso alle spalle dell'Italia. Repubblica Ceca e Danimarca hanno carte importanti per agguantare la piazza d'onore. Fondamentale la vittoria per 1-0 in territorio armeno per Agger e compagni.

20.01 - Cambia Prandelli rispetto all'Italia balbettante vista contro la Bulgaria. Assente Barzagli, fuori causa anche per il big match Inter-Juve di sabato, il Ct arretra sulla linea dei tre difensori Daniele De Rossi. Davanti ritorna dal primo minuto Mario Balotelli. Solo panchina per l'altro ribelle Osvaldo, anche lui di nuovo arruolabile dopo la squalifica. I due sono balzati agli onori della cronaca per differenti episodi. Hanno fatto scalpore le dichiarazioni dell'italo-argentino che ha accusato i tifosi giallorossi, rei di avergli reso la vita insopportabile nella capitale. Altra storia quella di Super Mario, che ha saltato l'incontro col ministro Kyenge, suscitando le ire della Federazione, aldilà delle parole da pacificatore di Abete.

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Italia e Repubblica Ceca. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona partita in nostra compagnia.