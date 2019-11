Qualificazioni Mondiali 2014: Olanda qualificata, Germania e Svizzera quasi, bye bye Trap

GRUPPO A - Con Croazia e Belgio a riposo in attesa dello scontro decisivo - ma neanche tanto - dell'11 ottobre, giocano le altre 4 del girone che ormai scendono in campo solo per la gloria. Ed è gloria per la Scozia (1-2 alla Macedonia) e per la Serbia (0-3 al Galles, gol di Kolarov tra gli altri).

GRUPPO B (Italia) - Nel girone archiviato dagli azzurri prosegue la sfida a distanza tra Bulgaria e Danimarca per provare a strappare la seconda piazza e guadagnare un posto ai playoff. Soffrono gli uomini di Penev contro Malta e vincono di misura (1-2 a Ta'qali), soffrono gli scandinavi contro l'Armenia (0-1, rigore di Agger). Non ci saranno scontri diretti nelle ultime due partite del girone, sarà probabilmente proprio l'Italia a fare da arbitro nella sfida per il posto d'onore quando tra un mese esatto incontrerà la Danimarca fuori casa.

GIRONE C - Solo la matematica non qualifica ancora la Germania, che dopo lo 0-3 alle Far Oer ha ancora 5 punti di vantaggio sulla Svezia (0-1 al Kazakistan, gol-lampo di Ibrahimovic dopo un minuto). Tra un mese una vittoria contro l'Irlanda qualificherà i tedeschi, mentre la Svezia dovrà difendere il secondo posto dall'ultimo assalto dell'Austria. Bye bye Trap: l'Irlanda cede anche all'Austria (1-0) e saluta le ultime speranza di qualificazioni mondiali.





GIRONE D - L'Olanda stacca il biglietto per Brasile 2014 con una doppietta del solito van Persie ad Andorra (0-2). Alle spalle degli orange sarà lotta a 3 per una posizione: il ko interno della Romania ad opera della Turchia (0-2) rimette in gioco proprio i Turchi, che agganciano i rumeni a quota 13 punti, e l'Ungheria, che con il 5-1 all'Estonia si porta al 2° posto temporaneo con 14 punti.





GIRONE E - Dopo lo 0-2 alla Norvegia, alla Svizzera basterà un pareggio contro l'Albania tra 30 giorni per staccare a sorpresa il biglietto per Brasile 2014 da dominatrice del girone. Altro mucchio selvaggio alle spalle degli elvetici per il secondo posto: al momento piazza d'onore proprio per l'Islanda (13 punti, ieri 2-1 all'Albania), 12 punti per la Slovenia (ieri 2-1 all'Albania), 11 per la Norvegia e 10 per l'Albania.





GIRONE F - La Russia si riprende il primo posto ai danni di Cristiano Ronaldo. La selezione di Capello asfalta Israele con un deciso 3-1 e scavalca di un punto i portoghesi a 2 turni dal termine. In campo anche Lussemburgo ed Irlanda del Nord, ed arriva la prima vittoria nel girone per i leoni rossi di Strasser: un divertente 3-2 con gol decisivo di Jaenisch a 3 minuti dallo scadere. La lotta a distanza Russia-Portogallo si risolverà senza scontri diretti negli ultimi due turni del girone.

GIRONE G - Saranno scintille fino all'ultima giornata tra Bosnia e Grecia, appaiate in testa a quota 19 e con il solco-qualificazione già scavato alle spalle. Non basta Hamsik alla Slovenia per contenere l'esuberanza degli uomini di Susic, che vincono 1-2 in rimonta; il minimalismo greco (8 partite, 6 vittorie, 9 gol realizzati contro i 25 della Bosnia) porta altri 3 punti al di là del Peloponneso, grazie all'1-0 alla Lettonia.

GIRONE H - Il big match tra Ucraina ed Inghilterra finisce con un pari ad occhiali, e a sorridere sono gli uomini di Hodgson, che conservano la prima posizione. Ai leoni d'oltremanica non saranno concessi errori negli ultimi 2 match (Montenegro r Polonia, entrambi in casa) per evitare di dover ricorrere ai playoff o di rischiare una clamorosa eliminazione, visto che i 15 punti del Montenegro (appaiato con l'Ucraina) ed i 13 della Polonia (ieri vincente 1-5 con San Marino) non sono proprio una garanzia di serenità.

GIRONE I - La Francia deve andare due volte sotto con la Bielorussia, prima di svegliarsi e concludere 2-4 grazie alla doppietta di Ribery e ai gol di Nasri e Pogba. Agganciata la Spagna (a riposo) a quota 14. Tra Georgia e Finlandia risolve Eremenko su rigore a favore degli ospiti (0-1).