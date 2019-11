Naismith mette ko Mourinho: rivivi la diretta e guarda il gol

20.25- E' tutto per questa serata di calcio inglese, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi augurano una buona serata e una buona domenica.

20'23- L'Everton firma l'impresa di giornata battendo 1 a 0 il Chelsea di Mourinho. Gol da tre punti di Naismith che insacca a porta vuota su assist di testa di Jelavic, nel finale di primo tempo. Primi 45 minuti equilibrati con occasioni da una parte e dall'altra. Eto'o si divora la rete del vantaggio sullo 0 a 0, miracolo Barry in chiusura. Nella ripresa buon avvio dei Blues che sfiorano il pari con Schurrle, Ramires e Hazard. Troppo poco alla fine per impensierire l'attenta retroguardia di Martinez, soprattutto quando Eto'o ha perso di incisività li davanti. Un fantasma Torres quando chiamato in causa, cosi come Oscar, stanco dopo le fatiche brasiliane e Lampard, mai nel vivo dell'azione. Gara da incorniciare per Baines e compagni capaci di chiudere ogni spazio e ripartire con intelligenza. Mirallas uomo ovunque, prima punta quando Jelavic è uscito, ottimo Naismith che oltre al gol ha messo in campo determinazione, corsa ed energia, in continua ascesa il giovane Barkley. Attenta la difesa con Distin e Jagielka mai in difficoltà sui cross avversari.

90'+3- Cross sbagliato di Ivanovic! Esplode il Goodison Park, triplice fischio di Webb.

90'+2- Osman!! Tiro potente dal limite che non inquadra lo specchio.

90'+1- Ultimo cambio per Martinez, fuori Mirallas, dentro Deulofeu.

90'- Tre minuti di recupero al Goodison, ultimi assalti del Chelsea, ma l'Everton non concede nulla stasera.

89'- Punizione a giro di Baines! Fuori di poco, Cech era sulla traiettoria.

88'- Standing ovation per il Naismith! Dentro il giovane Stones.

86'- Monumentale Naismith! Grande chiusera su Eto'o in fase difensiva.

84'- Non è lucida l'azione del Chelsea che non riesce a gestire palla. Partita pazzesca dell'Everton nel secondo tempo.

81'- Vede rosso Luiz! Fallo su Mirallas che era scattato verso la porta, solo giallo per il brasiliano.

79'- Rischia il rigore Hazard su Coleman!. E' fuori dice Webb, ammonito il numero 10 belga.

78'- Sventola di Mirallas, risponde presente Cech!

77'- Ogni palla toccata da Torres è un boato di fischi! Partita che si sta innervosendo, Webb chiama tutti alla calma.

75'- Bellissimo scontro in velocità tra Eto'o e Coleman, angolo Chelsea.

73'- E' una bolgia il Goodison! I giocatori in campo non risparmiano nulla. Che partita!

70'- Ricomincia a spingere l'Everton, punizione di Mirallas, para Cech!

68'- Si gioca l'ultima carta Mourinho, dentro El Nino Torres, fuori Cole. Fischi per l'ex Liverpool!

66'- Primo cambio anche per Martinez, fuori un positivo Jelavic, dentro il nuovo acquisto McCarthy.

64'- Ammonito Ivanovic, ingenuo il fallo di mano.

63'- Prova ad inventare Oscar, capisce tutto Howard. Si è spenta la verve iniziale del Chelsea.

58'- Se ne va di forza Baines, sbaglia tutto Osman.

57'- Doppia mossa di Mourinho, fuori Mata e Schurrle, dentro Oscar e Frank Lampard.

56'- Bene Baines che vede il movimento in area di Jelavic. Colpisce male l'attaccante.

55'- Cross potente di Schurrle, blocca Howard.

54'- Cambia fronte offensivo Eto'o che si allarga sulla sinistra per cercare spazi utili.

50'- Non riesce a venire fuori l'Everton, grande pressione degli ospiti.

48'- Attacca a testa bassa il Chelsea. Gran tiro di Hazard, non blocca Howard. Sulla respinta Eto'o non è preciso nel trovare l'angolo giusto.

46'- Schurrle! Gran palla in profondità di Ramires, colpisce l'attaccante ex Leverkusen, palla sull'esterno.

46'- Si parte!

19.33- Tornano in campo le squadre, Everton già schierato.

19.21- Finiscono qui i primi 45 minuti di gioco. Finiscono con il vantaggio dell'Everton, gol di Naismith, che gela Mourinho e una disattenta difesa Blues. Partita divertente con ripartenze e occasioni da una parte e dall'altra. Eto'o e Ramires per il Chelsea, Jelavic e Naismith per i Toffees, creano le occasioni migliori. Quando il primo tempo sembrava poter avviarsi verso un giusto pareggio, la zampata del numero 14 che fa esplodere il Goodison.

45'+1- Naismith!! Vantaggio Everton. Palla in area ,colpisce Jelavic che di testa serve nel mezzo Naismith libero di insaccare.

43'- Prova a chiudere in crescendo il Chelsea, bello lo scambio a tre Eto'o-Hazard- Mata. Nessun pericolo per Howard.

40'- Di testa Ivanovic! palla alta sopra la traversa.

39'- Perde palla Osman, si distende benissimo la squadra di Mourinho, Barry ferma l'azione, ma è falloso l'intervento su Hazard.

37'- Libera male la difesa dell'Everton, ci prova Schurrle dal limite, palla fuori.

35'- Eto'o dalla destra, gran palla per Ramires che colpisce di prima, attento Howard che chiude in angolo.

33'- Bella azione dell'Everton, Mirallas scappa via sulla destra, palla in mezzo, colpisce Naismith. Palla a lato.

32'- Prova la conclusione Mikel, ne viene fuori un tiraccio che finisce in tribuna

29'- Che occasione sprecata dal camerunense, ottimo Barry nel ripiegamento difensivo.

29'- Pasticcio di Howard! Passaggio sbagliato a Jagielka, Eto'o tutto solo si fa anticipare da Barry che salva un gol a porta vuota.

27'- Gioca bene sull'out di destra la coppia Coleman-Naismith. Costretto agli straordinari Ashley Cole.

25'- Controlla il gioco l'Everton, aspetta il Chelsea che non riesce ad essere incisivo nelle ripartenze.

22'- Fanno a sportellate Eto'o e Jagielka, ha la peggio il difensore inglese, punizione Everton.

18'- Prova la conclusione dal limite Naismith, s'immola Terry!

16'- Pressione alta degli attaccanti di Mourinho. Prova a fare tutto da solo Mirallas. Fermato dall'attento Luiz.

14'- Molto attivo Naismith sulla destra. Angolo Everton.

13'- Fase di attesa della partita. Dopo un avvio pimpante le squadre aspettano nella propria trequarti.

10'- Pare in ottima forma Eto'o che chiama palla e continua a puntare i diretti avversari.

8'- Risponde l'Everton! Sgroppata sulla destra di Naismith, cross perfetto per la testa di Jelavic. Blocca a terra Cech.

7'- Tanta aggressività in mezzo al campo. Partita subito intensa.

5'- Eto'o! Gran palla in mezzo di Ramires, colpisce di testa il camerunense, palla alta di poco.

4'- Azione insistita sulla destra del Chelsea. Eto'o guadagna il primo angolo del match.

3'- Grande personalità dei padroni di casa che gestiscono bene la palla.

1'- Fischia Webb si parte! Everton a gestire il primo pallone.

18.29- Tutto pronto a Liverpool per la sfida tra Everton e Chelsea.

18.26- Terry e Jagielka, compagni di nazionale, sono i capitani di giornata.

18.25- Le squadre sono nel tunnel che conduce al terreno di gioco. Manca pochissimo e si leva l'urlo dei sostenitori.

18.21- Saluta il suo nuovo pubblico Lukaku, fuori per un problema fisico, ma già idolo da queste parti

18.20- 10 minuti al kick off! Salgono i cori al Goodison!

18.14- I precedenti sottolinenao il gran equilibrio in campo quando le due squadre si incontrano. Gli ultimi cinque incontri al Goodison però, vedono l'ex squadra di Moyes avanti 3 a 1.

18.06- Nel pomeriggio proprio i Red Devils hanno superato 2 a 0 il Crystal Palace, grazie ai gol di Van Persie dal dischetto, e Rooney. Splendida la punizione a giro dell'ex Everton. Vittorie anche per Arsenal, Tottenham e Newcastle. Ennesima frenata per il City di Pellegrini costretto sullo 0 a 0 dallo Stoke. Fulham-West Bromwich 1-1, Hull-Cardiff 1-1, gli altri incontri.

18.05- Sarà la prima partita dell'Everton senza la stella Fellaini passato al Manchester United per 28 milioni di euro.Pronto a sostiturilo Gareth Barry arrivato in prestito dai Citizens.

18.04- Un anno fa una doppietta di Lampard fu decisiva nel 2 a 1 finale. Quest'oggi il numero 8 parte dalla panchina, dopo aver centrato la presenza numero 100 con la nazionale di Hodgson. Tra le fila dell'Everton il gioiellino Barkley sarà il faro del centrocampo dopo il buon esordio con l'Inghilterra.

18.03- Direzione di gara affidata all'esperto Howard Webb, assistenti di giornata Mullarkey e Cann, quarto uomo Swarbrick.

18.02- E' il faccia a faccia tra Martinez e Mourinho, il primo deve far a meno dell'attaccante Lukaku, arrivato proprio dai Blues, partono dalla panchina McCarthy e il talentino Deulofeu. Lo Special One in conferenza stampa ha rilanciato la posizione di Mata, al centro del calciomenrcato di fine estate, ma rimasto alla corte del portoghese. Stasera titolare nel 4-2-3-1, con Hazard e Schurrle alle spalle della prima punta Eto'o, colpaccio di mercato del Chelsea e subito titolare.

18.01- Le squadre sono reduci da un pareggio per 0 a 0 nell'ultimo turno e hanno voglia di rilanciarsi in classifica e soprattutto tornare a segnare. Inizio lento per l'Everton con tre pareggi nei primi tre turni.

18.00- Appassionati di calcio inglese benvenuti alla diretta di Everton-Chelsea, match che chiude il sabato di Premier League. Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi accompagneranno in questi novanta minuti di grande "football".