Diretta Southampton-West Ham, Premier League live

18.55: Il gol non è arrivato, ma nel secondo tempo di certo non sono mancate le emozioni. Il palo di Lambert, le parate di Jaaskelainen e l'occasionissima di Collins per il colpo a sorpresa. Un match non bello tecnicamente, ma sicuramente piacevole - nel secondo tempo - dal punto di vista emotivo ed agonistico. Confermiamo l'impressione: il So'ton ha più potenziale, ma le tre punte non hanno ancora una grande intesa. Grazie a tutti per l'attenzione, da Francesco Guarino per VAVEL Italia buon proseguimento!

94': FINISCE QUI. SOUTHAMPTON-WEST HAM 0-0.

93': Waynama prova il sinistro e mette sul fondo. Forse è l'ultimo brivido.

90': 4 minuti di recupero.

89': Lezioso Lambert! Sceglie lo stop di petto a seguire invece del tiro al volo, guadagna corner. Assedio dei biancorossi.

88': Jaaskelainen in uscita alta blocca un pallone interessante di Lambert per Rodriguez.

83': COLLINS MANDA ALLE STELLE IL PALLONE DEL VANTAGGIO HAMMERS! Azione concitata in area del So'ton, batti e ribatti ed alla fine il difensore gallese ha sul destro la palla per il gol del colpaccio. Si coordina male e spedisce alle stelle.

80': 10 minuti al termine. Si gioca praticamente solo nell'area degli Hammers.

77': Altro cambio per Pochettino. Fuori Shaw, dentro Chambers. Ultima sostituzione per gli Hammers, dentro Taylor, fuori Nolan.

72': CONTINUA LO JAASKELAINEN-SHOW! Stavolta il portiere degli hammers dice di no al destro a girare di Lambert. Cambio anche nei padroni di casa, esce Lallana ed entra Ward-Prowse.

70': SI SFIORA LA RISSA! Marriner stavolta vede bene e seda tutto rifilando il giallo a O'Brien, autore del fallo che ha dato il "la" allo scatto di nervi cumulativo.

67': DI NUOVO SUPER-JAASKELEINEN! Girata al volo di Schneiderlin su cross do Rodriguez, la parata del portiere finlandese è superlativa! Altro cambio hammers, entra Vaz Tè per Maiga.

65': Giallo anche per Wanyama, che entra in ritardo di un quarto d'ora su Morrison.

63': Ammonito Noble. Nel West Ham Rat sostituisce Demel.

60': ANCORA SOUTHAMPTON PERICOLOSO! Prima destro di Schneiderlin, poi tentativo in rovesciata di Osvaldo, alzato sulla traversa in extremis da un difensore. I Saints ci credono, vogliono il gol.

55': I ritmi ora si sono vertiginosamente alzati, ribaltamenti di fronte continui.

52': LALLANA, ALTRA OCCASIONE COLOSSALE PER I SAINTS! Osvaldo bravissimo a stoppare e servire sulla corsa il compagno di squadra. Il controllo a seguire del numero 20 è però troppo lungo e Jaaskelainen ci mette una pezza in uscita.

50': PALO DI LAMBERT! Sugli sviluppi del corner Rickie lambert incorna di testa e stampa il pallone sul legno. Occasionissima per il So'ton!

49': Eccolo Wanyama: bel tiro dai 25 metri, Jaaskelainen alza in angolo.

18.03: Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre. Da segnalare il rientro in campo di Wanyama a match già ripreso. Evidentemente esigenze fisiologiche...

18.02: Le squadre rientrano in campo. C'è bisogno di un gol per accendere il match.

17.50: Non un primo tempo indimenticabile. Sui piedi di Osvaldo il miglior pallone della partita, ma l'attaccante argentino naturalizzato italiano l'ha spedito addosso al portiere avversario. Il West Ham è sornione: attende le sortite avversarie e cerca di sorprendere in ripartenza. Nella ripresa può succedere davvero di tutto. A patto che arrivi almeno un gol...

47': Nolan-Maiga, brivido finale in area dei Saints. Poi Lallana mette alto di testa l'ultimo tentativo degli uomini di Pochettino. Si va al riposo.

45': 2 minuti di recupero. Osvaldo recupera un bel pallone proprio allo scoccare del 45', ma Rodriguez spreca tutto sbagliando lo stop a seguire.

44': Bella ripartenza in velocità di Rodriguez, vanificata da un cross di Shaw da film horror.

40': Doppio tentativo degli Hammers con Nolan (sinistro respinto) e Morrison (destro a girare da 25 metri, pretenzioso)

38': Baricentro del match spostato verso la metà campo degli Hammers finora. L'impressione è che le tre punte dei padroni di casa abbiano tanta voglia di mettersi in mostra, ma poca intesa.

36': Demel affossa Lambert all'altezza del vertice destro della propria area di rigore. Sugli sviluppi colpo di testa in mischia che finisce sul fondo.

34': Gioco fermo per permettere i soccorsi a Diamè, falciato da un intervento col piede a martello di Schneiderlin. Che Marriner ha beatamente ignorato.

31': Rabona di Osvaldo per liberare Rodriguez in profondità. Talmente inattesa che persino il compagno di squadra è rimasto spiazzato dalla giocata...

30': Rischio grossissimo per il So'ton, gol annullato a Nolan per posizione di fuorigioco millimetrica precedente alla sua conclusione.

28': Fallo tattico di Diamè, primo cartellino giallo del match.

25': Ironie british su Osvaldo. Un suo controllo sbagliato viene definito da un cronista del Guardian "less carefully constructed than his image".

22': Conclusione debole di Lambert dal limite. Aveva provato a lanciare Osvaldo per vie centrali, ma il West Ham aveva chiuso bene lo spiraglio.

20': Diamè prova il tiro da 35 metri abbondanti. Potenza impressionante, mira da rivedere.

15': I pericoli per il West Ham continuano ad arrivare dalla sinistra.

10': RISPOSTA DEL SO'TON, PARATISSIMA DI JAASKELAINEN SU OSVALDO! Accelerazione sulla sinistra di Rodriguez e cross basso per l'ex romanista. Posizione invitantissima, ma la conclusione è troppo centrale. Bravissimo però il portiere degli Hammers a chiudere lo specchio (Foto Daily Mail)

9': Prendono fiducia gli Hammers, che alzano il pressing e rendono difficile l'impostazione delle manovra avversaria.

6': DIAMÈ, CHE GIOCATA! Primo acuto firmato West Ham: il senegalese stoppa un pallone difficile, si libera di forza di Shaw e scarica forte verso la porta. Bravo Boruc.

3': Pressione iniziale del Southampton, spinto a gran voce dai tifosi di casa.

17.00: Calcio d'inizio dei Saints, si parte!

16.58: Il Southampton si è schierato con un 4-3-3, con Rodriguez alto accanto ad Osvaldo e Lambert. Per il West ham un saggio e più coperto 4-2-3-1 con maiga unica punta

16.55: Squadre all'ingresso in campo. Inizia a piovere.

16:44: Le condizioni meteo sul St.Mary's non lasciano presagire nulla di buono, come si vede dallo scatto Getty Images tratto dal sito del Daily Mail

16.42: Le due squadre si sono sfidate l'ultima volta al St.Mary's lo scorso 13 aprile, per la 33a giornata di Premier League. Finì 1-1, con reti di Ramirez per i saints e di Carrol per gli Hammers, tutto nel giro di 7 minuti nella ripresa.

16:40 Formazioni ufficiali. SOUTHAMPTON: Boruc, Clyne, Fonte, Lovren, Shaw, Wanyama, Lallana, Schneiderlin, Rodriguez, Osvaldo, Lambert. WEST HAM: Jaaskelainen, Demel, O'Brien, Collins, Reid, Noble, Nolan, Diame, Morrison, Jarvis, Maiga.

16.32: Assenze importanti nel West Ham. Carroll, dato sulla via del recupero, ha avuto una ricaduta nel corso dell’allenamento di rifinitura. Indisponibili saranno anche gli infortunati Joe Cole e Downing. Sarà una trasferta molto dura per gli Hammers, che anche nella scorsa stagione con Allardyce in panchina hanno sempre sofferto lontanbo dalle mura amiche (solo 3 vittorie in 19 partite). Probabile un 4-3-3 apparentemente spregiudicato.

16.30: Il Southampton è alla ricerca del primo successo interno. I Saints hanno tutta la squadra al completo, con il solo dubbio legato a Fox, fermatosi nel corso dell’ultimo allenamento Pochettino manderà in campo probabilmente un 4-4-2 abbastanza offensivo, con Osvaldo a fare coppia insieme a Lambert, dato in gran forma dopo i 2 gol in 3 partite con la maglia dell’Inghilterra durante le Qualificazioni Mondiali.

16.25: In diretta per la 4a giornata di Premier League Southampton-West Ham. Un buon pomeriggio a tutti da Francesco Guarino per VAVEL Italia. Seguiremo assieme le sfide del match tra i Saints di Maurizio Pochettino e gli Hammers di Sam Allardyce. Le due squadre sono appaiate a quota 4 punti in classifica, con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta a testa. Una vittoria per entrambe potrebbe far provare il brivido dell'alta quota!