Il Real Madrid ricomincia da Istanbul

Comincia l’avventura del Real Madrid in questa edizione di Champions League, sempre con la mente alla famosa “Decima”, il sogno proibito di ogni madridista. Quest’anno la squadra ritorna dopo le semifinali perse in maniera abbastanza clamorosa lo scorso anno. Il Borussia di Lewandowski eliminó la squadra di Mourinho con 4 gol in una serata indimenticabile per lui e per il Dortmund.

Sono passati quattro mesi e diverse cose sono cambiate nel Real Madrid: il conflittivo Mourinho è tornato a Londra da mamma-Chelsea, e al suo posto Florentino Perez ha scommesso su un tecnico dal profilo molto diverso ed esperto in questa competizione. Carlo Ancelotti infatti ha vinto la Champions 4 volte, due da giocatore e due da tecnico, sempre con il Milan. Il suo carattere conciliatore è l’opposto di quello di Mou, che per tre anni ha attirato su di sé tutta l’attenzione dei media, con risultati alterni per la squadra.

Sará il primo match per Cristiano Ronaldo dopo la firma del nuovo contratto: non sono state rese note cifre ufficiali ma pare che lo stipendio del portoghese raggiunga i 20-21 milioni di euro, secondo quanto racconta El Pais. Ronaldo è stato decisamente accontentato ed è di gran lunga il piú pagato della rosa. D’altronde il suo rendimento è stato una garanzia in questi quattro anni, con 204 gol in 203 presenze. Gli si chiede semplicemente di continuare con questo vertiginoso ritmo goleador.

Il Galatasaray fa parte di quel gruppo di squadre europee in crescita, e negli ultimi tempi ha cercato di ingaggiare qualche campione per aumentare tanto l’immagne come il livello calcistico. La stella è senza dubbio Drogba, che a 35 anni continua ad essere tra i migliori nel suo ruolo: “Con il nostro gioco siamo in grado di spingere i nostri tifosi ad incoraggiarci. L'anno scorso, i giocatori del Real Madrid erano sotto shock” ha detto alla vigilia per caricare l’ambiente.

Nella scorsa stagione le due squadre si incontrarono nei quarti, e il Real risolse la faccenda all’andata con un secco 3-0 (Ronaldo, Benzema, Higuain) prima di perdere 2-3 in Turchia. In campionato il Gala non sta attraversando un buon momento e viene da tre pareggi consecutivi.