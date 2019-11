Champions League - Diretta Manchester United-Bayer Leverkusen, segui il live della partita

22.40: Una bella partita, soprattutto nella ripresa. Il Manchester ha sprecato più volte la possibilità di andare 2-0 dopo il vantaggio di Rooney, ed il pareggio di Rolfes è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Da quel momento in poi, i Red Devils si sono scatenati. Un magnifico van Persie, ancora Rooney e Valencia hanno messl al sicuro il risultato, prima del 4-2 finale di Toprak. Moyes comincia come meglio non poteva la sua avventura in Champions League. Rimandato ma non bocciato Hyyppia: non tutti gli attacchi che incontrerà sono terribili come lo è stato stasera quello dello United. Da Francesco Guarino per VAVEL ITALIA un saluto e la più cordiale buonanotte. A breve i gol del match!

93': FINISCE QUI: MANCHESTER UNITED-BAYER LEVERKUSEN 4-2. Niente emozioni nel recupero, ma sono state più che sufficienti quelle viste nel match!

90': Tre minuti di recupero.

89': VAN PERSIE A PORTA VUOTA METTE A LATO! Errore incredibile per l'olandese, peggiore di quello di Rooney...

88' Calcio d'angolo, uscita in ritardo di De Gea e colpo di testa di Bender sulla traversa. Sul rimbalzo si avventa Toprak: MANCHESTER UNITED.BAYER LEVERKUSEN 4-2.

88': TOPRAK! DE GEA VA PER FARFALLE, IL LEVERKUSEN ACCORCIA.

84': Esce Rooney, standing ovation dell'Old Trafford. Entra Hernandez.

83': Il Manchester United non si ferma neppure col risultato in cassaforte. Inquadrato in tribuna sir Alex Ferguson. L'impressione è che stia dormendo...

79': Da van Persie in ripartenza, passando per la velocità di Young per approdare all'assist di Rooney, fino alla rasoiata di Valencia: c'è tutto lo United in questo gol. Il Bayer Leverkusen non è più in campo: MANCHESTER UNITED-BAYER LEVERKUSEN 4-1. Fuori Fellaini, dentro Cleverley.

79': VALENCIA CALA IL POKER! IL MANCHESTER UNITED DILAGA!

78': Fuori Sam e Kiessling, dentro Kruse e Derdyiok. Hyyppia prova il tutto per tutto.

75': van Persie stende Bender e rischia il secondo giallo. Graziato. La punizione di Sam è facile preda di De Gea.

73': Per Rooney è il gol numero 200 con la maglia del Manchester United. E' rimasto a Manchester dopo un'estate travagliata, sta riguadagnando la fiducia dei suoi tifosi. Nel caso l'avesse mai persa.

70': Rinvio di De Gea dopo la parata, suicidio di testa di Spahic che toglie palla a Toprak e serve Rooney. Wayne sbaglia una volta da solo davanti al portiere avversario, non due. MANCHESTER UNITED-BAYER LEVERKUSEN 3-1.

70': ANCORA ROONEY! BUONANOTTE LEVERKUSEN!

69': Bender pericoloso! Tiro bloccato ancora da De Gea, dopo una mezza dormita di Ferdinand su Kiessling.

68': Valencia ha una prateria ora sulla destra. Cerca il tiro, trova un calcio d'angolo.

66': Calcia Rooney, trova la barriera. La prossima mi sa che van Persie non gliela lascia...

65': Donati stende van Persie al limite dell'area di rigore, in posizione centrale. Rooney ed RVP sul pallone. Leno ha i suoi buoni motivi per essere preoccupato.

63': La squadra di Hyyppia non molla e si rovescia in avanti. Destro di Heung Min abbondantemente fuori. Entra Bender proprio per Heung-Min.

59': Da Carrick a Valencia, cross al centro e mezza rovesciata di van Persie... col destro! Leno non è impeccabile, va ad una mano e quasi si infila la palla in porta da solo... ma la giocata di RVP è stata semplicemente stupefacente, fulminea. Un grandissimo giocatore. Lo spettacolo continua: MANCHESTER UNITED-BAYER LEVERKUSEN 2-1.

59': ROBIN-VAN-PERSIE!!! MA CHE GOL HA FATTO? DI NUOVO AVANTI IL MANCHESTER!

54': Clamoroso all'Old Trafford: Rooney divora un gol e poco più di un minuto dopo arriva il pareggio del Leverkusen. Rolfes calcia dal limite di sinistro, trova una leggerissima deviazione di Carrick e mette la palla dove non ci potrebbe arrivare neppure l'uomo ragno, figurarsi De Gea. MANCHESTER UNITED-BAYER LEVERKUSEN 1-1 (foto da eufa.com).

54': ROLFES!!! PAREGGIO DEL LEVERKUSEN!

52': DOPPIO DISASTRO IN AREA DEL BAYER LEVERKUSEN! Toprak cincischia col pallone davanti a Leno, scivola e regala palla a Rooney. Il numero 10 dello United salta il portiere e, a porta vuota, calcia a metà strada tra van Persie e la rete. I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E!

51': PERICOLOSO IL LEVERKUSEN! Sinistro di Sam in piena area di rigore, nato da un disimpegno approssimativo dei Red Devils. De Gea blocca a terra.

47': Lo United ricomincia pressando molto alto. Vuole chiuderla subito.

21.46: Squadre di nuovo in campo. Si riparte senza sostituzioni.

21.37: Il Manchester United ha guadagnato fiducia col passare dei minuti ed alla fine ha preso in mano la partita. Un gol di Rooney (ma era da annullare per la posizione di fuorigioco di Valencia, che disturbava il portiere Leno) e altre 2 occasioni nitide per gli uomini di Moyes. Poca roba finora il Leverkusen: bene sulla destra Donati, ma spesso il terzino italiano si trova da solo a fronteggiare Fellaini, Rooney e van Persie. A turno, o tutti assieme...

45': FINE PRIMO TEMPO: l'arbitro manda tutti negli spogliatoi senza recupero. Manchester United-Bayer Leverkusen 1-0, gol di Rooney al 22'.

44': KAGAWA SFIORA IL RADDOPPIO! Cross di Valencia, stop e conclusione da posizione defilata del giapponese. Palla deviata sul fondo da un difensore, ma il tiro manca di poco lo specchio.

42': FUORI DI UN SOFFIO! Gran punizione dell'attaccante inglese, Leno sembrava essere in leggero ritardo.

41': van Persie messo giù all'altezza del vertice alto dell'area di rigore tedesca. Zona Rooney.

38': Ammonito van Persie per proteste. Donati gli aveva letteralmente rubato un fallo dopo avergli strappato la palla, ma l'olandese è stato sciocco ad aggredire verbalmente il direttore di gara.

37': Altra occasione per lo United sulla sinistra: cross arretrato di van Persie nel cuore dell'area di rigore, ma tutti i Red Devils in area vanno verso la porta e nessuno si muove all'indietro per raccogliere l'invito.

32': Tiro di Donati da 30 metri, su un pallone che usciva dall'area di rigore inglese. Deviato sul fondo. Corner sfruttato a dir poco male dalle "aspirine".

30': Contropiede mal orchestrato dal Bayer Leverkusen, poteva essere un bel 3 contro 3.

27': Smalling mette in calcio d'angolo un cross di Heung-Min. E poi sbadiglia. Troppo facile?

24': Rooney on fire! Stop e tunnel a Spahic, che lo ferma solo in corner.

22': Cross dalla sinistra di Evra, Wayne Rooney è solo nell'area di rigore e di piatto infila Leno, forse disturbato da Valencia in posizione di fuorigioco attivo. Ma tant'è: MANCHESTER UNITED-BAYER LEVERKUSEN 1-0 (foto da uefa.com).

22': ROONEY!!! MANCHESTER UNITED IN VANTAGGIO!

19': Prima opportunità per il Manchester. Punizione di van Persie dalla trequarti d'attacco, colpo di spalla di Smalling e palla che si impenna oltre la traversa.

18': Cartellino giallo anche per Reinartz, intervento duro su Carrick.

14': Cartellino giallo per Heung-Min dopo uno scambio di favori in velocità con Rooney. Chiamata "casalinga".

11': Ribaltamento di fronte, Donati ha spazio e conquista un corner. Nulla di fatto sugli sviluppi.

10': Ci prova van Persie da 25 metri, servito per vie centrali da Kagawa. Palla sul fondo, Leno controlla.

8'. Rooney prova la conclusione da buona posizione, si oppone Spahic col corpo in scivolata.

6': Rooney bazzica dalle parti dell'Italiano Giulio Donati, largo sulla fascia sinistra dei Red Devils. Sarà una serata difficile per il classe '90 ex Inter.

4': Fase di studio del match, più possesso palla per i tedeschi.

20.46: PARTITI!

20.43: Maglia classica rossa per il Manchester United, pantaloncini e calzettoni bianchi. Divisa sociale nera a bordi rossi per i tedeschi. Pioggia sottile sul prato dell'Old Trafford.

20.42: Allenatori, squadre e arbitri in campo. CI SIAMO!

20.40: Squadre nel tunnel degli spogliatoi. Per loro tra poco ci sarà l'inno della Champions League. Che ne dite se lo ascoltiamo anche noi?

20.30: Pochi minuti e sarà di nuovo Champions League! Il torneo più ambito e più spettacolare. A fine match non ci abbandonate: vi offriremo gol o highlights della partita in tempi record!

20.24: Arbitrerà il match il direttore di gara sloveno Damir Skomina, coadiuvato dai connazionali Matej Žunič e Bojan Ul (assistenti di linea), Slavko Vinčić e Roberto Ponis (addizionali), e dal quarto uomo Primož Arhar.

20.18: Non rischia nessuno dei due tecnici: tutti gli uomini con qualche acciacco restano ai margini della sfida. Solo Bender va a prendere posto sulla panchina del Leverkusen.

20.15: FORMAZIONI UFFICIALI - Manchester United (4-4-2): De Gea, Evra, Ferdinand, Smalling, Vidic, Carrick, Valencia, Kagawa, Fellaini, Rooney, van Persie. Bayer Leverkusen (4-3-3): Leno, Spahic, Boenisch, Toprak, Donati, Reinartz, Rolfes, Can, Sam, Heung-Min, Kiessling.

20.00: Hyyppia torna all'Old Trafford con ricordi più che positivi: "Ho giocato i miei ultimi 90 minuti con il Liverpool qui e vincemmo 4-1, un giorno speciale per me. Lo United ha grandi aspettative e credo che Moyes abbia maggiori pressioni rispetto alle mie. Possiamo scendere in campo rilassati, dobbiamo divertirci e non avere paura". Anche per lui piccoli grattacapi. Gonzalo Castro è ancora indisponibile, mentre restano in bilico Bender ed Hegeler (immagine da uefa.com).

19.57: Ai microfoni dell'UEFA David Moyes ha parlato del girone A come di un raggruppamento complesso: "Abbiamo una squadra di punta dalla Germania, una squadra di vertice dalla Spagna e dobbiamo andare a Donetsk, dove affronteremo lo Shakhtar, una squadra con una certa esperienza in Champions League. Quindi ritengo sia un girone decisamente tosto. Cercheremo di regalare un bello spettacolo all'Old Trafford, sotto i riflettori della Champions League. I giocatori sono motivati per il livello della partita e della competizione". Qualche brutta notizia arriva dagli spogliatoi: Rooney ha giocato la scorsa partita con una fascia per proteggere il volto dal brutto taglio rimediato in allenamento (ma è ugualmente andato a segno), Welbeck è in dubbio, Phil Jones, Rafael e Darren Fletcher non saranno a disposizione per diversi motivi (immagine da uefa.com).

19.55: IN CAMPIONATO - Umori differenti per quanto riguarda questo inizio di stagione. I Red Devils sono partiti così così in Premier League, con 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. L'attacco fatica ancora ad ingranare ed ha partorito solo 6 reti in 4 partite (3 per RVP), ben lontano dalle medie di Fergusoniana memoria. Diverso il discorso per il Leverkusen, che con 4 vittorie ed un ko è staccato di 3 lunghezze dalla capolista Borussia Dortmund, ma può fregiarsi di un attacco decisamente prolifico: 11 reti, 8 delle quali messe a segno (4 a testa) da Sam e Kiessling, in formissima nel tridente offensivo.

19.50: Una stagione dopo, i destini di Ferguson e Toppmöller si incrociarono nuovamente, stavolta nella fase a gironi. La corsa al saccheggio della super-rosa del Leverkusen era già iniziata, ed il Manchester United non faticò a strappare 6 punti in due partite alla Werkself. All'Old Trafford fu 2-0 con reti di Veron e van Nistelrooy, al ritorno un più sofferto ma altrettanto proficuo 1-2.

19.45: UNITED-LEVERKUSEN, I PRECEDENTI - I due club si sono affrontati invece per due volte in Champions League, ma non si incrociavano ormai da ben 10 stagioni. Il primo scontro fu nella semifinale della Champions 2001/2002 e furono scintille. Era lo straordinario Leverkusen di Klaus Toppmöller, con in campo Lucio, Ballack e Neuville, che si fermò solo in finale sotto i colpi del Real Madrid di Zidane. Per arrivare a giocarsi la Champions, i rossoneri di Renania eliminarono lo United con un doppio pareggio: 2-2 all'andata in Inghilterra, 1-1 al ritorno in Germania.

19.34: MOYES vs. HYYPPIA - Sia per Moyes che per Hyyppia questa è la prima panchina ufficiale in Champions League. Il finlandese, però, ha già alzato la coppa dalle grandi orecchie nel 2005, nella pazza finale di Istanbul in cui il Liverpool superò il Milan ai rigori, dopo aver rimontato da 3-0 a 0-3 nel giro di 6 minuti nel secondo tempo. Per quanto riguarda i precedenti tra i due allenatori, possiamo parlare di scontri indiretti, visto che si sono affrontati solo quando Moyes era sulla panchina dell'Everton e Hyyppia in campo per i Reds. Il bilancio pende a favore del finlandese: 5 vittorie per lui, 2 per Moyes e 3 pareggi.

19.30: Buonasera a tutti da Francesco Guarino per VAVEL Italia. Ritorna la Champions League, ritorna il più grande spettacolo calcistico continentale per club. Si aprono le danze nel girone A, composto da Manchester United, Bayer Leverkusen, Real Sociedad e Shakhtar Donetsk. In diretta live dall'Old Trafford seguiremo assieme lo scontro tra le due probabili contendenti al primo posto nel raggruppamento: Manchester United-Bayer Leverkusen. I diavoli rossi di David Moyes contro le "aspirine" dell'ex idolo della Kop Sami Kyyppia. Buon divertimento a tutti!