Goleada del Real Madrid, continua la maledizione di Casillas

Serata trionfale per il Real Madrid nell'esordio di Champions, in uno stadio in cui aveva perso nei due precedenti. Questa volta i blancos sono usciti dalla Turk Telekom Arena con 5 gol dopo una partita sofferta nella prima mezz'ora e fin troppo facile nel secondo tempo. Non ha potuto festeggiare la vittoria Iker Casillas, che si è clamorosamente infortunatosi dopo meno di un quarto d'ora in uno scontro con Sergio Ramos.

Casillas non giocava titolare da 8 mesi, e anche l'ultima volta fu costretto a uscire da un compagno di squadra, quando Arbeloa gli ruppe una mano con un pestone. Nella notte in cui lo stadio di Istanbul si è scoperto impotente contro il Real Madrid, Casillas medita sulla sua cattiva sorte. E non é stato l'unico infortunato; a pochi minuti dal termine del primo tempo Pepe metteva ko Drogba, uscito con una spalla malconcia.

Il punteggio é forse un po' esagerato, e non é stato sempre facile per gli spagnoli. Il Galatasaray entrava in campo molto piú agguerrito e per i primi trenta minuti teneva in mano la partita. A minacciare la porta del Madrid era soprattutto Felipe Melo, che impegnava Casillas nell'unica parata prima dell'infortunio. Ancora Melo non riusciva a mettere dentro da pochi passi su una punizione dalla destra e alla mezz'ora chiamava Diego Lopez alla paratona con un colpo di testa.

Nel pieno della tempesta turca il Real Madrid ha trovato il vantaggio. Isco segnava un gran gol controllando perfettamente un pallone non facile e stampando il tiro rasoterra sul palo e poi in rete. Un altro gol importante per il "nuovo Iniesta", e l'unico tiro in porta degli ospiti fino a quel momento. Il Gala subiva il colpo anche se cercava di non mostrarlo. Ma con l'uscita di Drogba si capiva che c'erano poche speranze di una rimonta.

I cinque gol segnati nel secondo tempo da Benzema (2), Cristiano Ronaldo (3) servono al Real Madrid per far registrare la maggior vittoria in trasferta in Champions League della propria storia e magari verranno bene piú avanti per la differenza reti. Anche se grazie al pareggio (1-1) tra Copenaghen e Juve gli spagnoli sono giá soli al primo posto.