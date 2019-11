Pedro fa il Messi a Vallecas

Il Barcellona ha risolto comodamente nel secondo tempo una partita che era cominciata con qualche problema, sul campo del modesto ma orgoglioso Rayo Vallecano, una squadra costretta a reinventarsi ogni anno e con una rosa non all’altezza dei suoi tifosi. Il Barça di questi tempi si sta abituando a soffrire prima di risolvere le partite, e ancora una volta Victor Valdes è stato decisivo nel primo tempo, quando il risultato era ancora in bilico.

Nel suo ultimo anno in Catalogna (nessuno è riuscito a convincerlo a firmare il rinnovo e si esclude per ora un ripensamento) Valdes sta giocando in maniera divina e anche a Vallecas, il quartiere di Madrid dove il Rayo gioca e vive in comunione con gli abitanti, ha evitato che la partita prendesse una brutta piega. Sullo 0-0 ha deviato miracolosamente un colpo di testa da due passi di Perea e pochi minuti dopo ha parato un rigore a Trashorras, il secondo dopo quello contro l’Ajax in Champions mercoledì.

A quel punto il Barcellona era giá passato in vantaggio nonostante il Rayo stesse giocando meglio. Messi prendeva palla a centrocampo e scartava tre avversari con la solita facilitá prima di servire a Pedro il pallone del vantaggio. Gran serata per il giocatore canario, autore di una tripletta, mentre l’argentino si è dovuto accontentare di un assist e qualche galoppata delle sue. Il Rayo giocava bene ma chiudeva il primo tempo in svantaggio. Non trovava il modo di creare grossi pericoli nella seconda parte, anche per colpa di un ottimo Mascherano e un Piqué attento a non concedere nulla.

Il Barça ha preso cosí il controllo del match, con Pedro a segno altre due volte su assist di Fabregas e poi di Neymar. Il brasiliano si è fatto notare anche per un diagonale che colpiva il palo ed è stato sostituito da Martino nei minuti finali. Il quarto gol è stato opera di Fabregas, che ha coronato una buona prestazione approfittando di un errore della difesa.

Con 15 punti su 15 disponibili il Barcellona rimane dunque in testa alla classifica, anche se il gioco ancora non è fluido come si vorrebbe. In attesa di tempi migliori sono Messi e Valdes a guidare la squadra, e oggi anche Pedro, goleador generoso e sempre molto apprezzato anche dal ct della nazionale Del Bosque. Per il Rayo un’altra pesante sconfitta dopo l’1-5 con l’Atletico e lo 0-5 di domenica scorsa a Malaga. Il calendario è stato terribile finora e si aspettano partite piú semplici per cominciare a mettere punti in cascina. Quest’anno la salvezza si annuncia molto piú complicata.