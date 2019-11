Isco e Ronaldo risolvono i problemi del Real Madrid

Il Real Madrid dei solisti ha fatto il suo dovere nel match contro il Getafe, uno dei derby madrileñi. La capitale spagnola ha ospitato in due giorni sia Messi che Cristiano Ronaldo (ieri il Barcellona giocava col Rayo) e CR7 ha contribuito alla vittoria come sempre, provocando e trasformando il rigore del 2-1 e segnando il 4-1 allo scadere.

A contendergli il titolo di migliore in campo é stato Isco, autore di un altro bel gol (il quinto stagionale) e osannato dal pubblico del Bernabeu, non altrettanto soddisfatto di Benzema. Il francese si è mangiato un paio di gol e sono arrivati i soliti fischi, finché Ancelotti ha accontentato la tribuna togliendolo a dieci minuti dal termine. Isco è entrato tra i titolari all'ultimo momento per l'infortunio di Bale, costretto a rinviare il suo debutto nel suo nuovo stadio.

Il Getafe é scomparso col passare dei minuti nel secondo tempo, ma era andato in vantaggio dopo solo 5 minuti con Lafita gelando lo stadio. Non impiegava molto il Real a riprendersi e il pareggio arrivava giá a metá tempo con un gol in collaborazione tra Cristiano Ronaldo e Pepe. Subito dopo Ronaldo si divorava il 2-1 su un cross perfetto di Di Maria su punizione. Giocava il Real Madrid e arretrava il Getafe, pericolosa solo con qualche giocata di Pedro Leon.

Al 31' una punizione di Ronaldo era deviata col gomito da un uomo in barriera e l'arbitro fischiava il rigore, perfettamente trasformato dallo stesso Ronaldo. La giocata migliore della giornata arrivava nel secondo tempo, quando Isco entrava in area dalla sinistra e dopo una finta piazzava il pallone a fil di palo. Il quarto gol di Ronaldo arrivava a pochi secondi dalla fine e rendeva il punteggio piú rotondo. Come sempre il Real Madrid ha dimostrato di avere abbastanza qualitá per segnare in partite come questa e oggi ha rischiato molto poco in difesa. Un buon test per Ancelotti, che rimane comunque secondo in classifica dietro a Barcellona e Atletico Madrid.

Liga, risultati 5' giornata

Real Sociedad - Malaga 0-0

Almeria - Levante 2-2

Rayo Vallecano . Barcellona 0-4

Real Valladolid - Atletico Madrid 0-2

Betis - Granada 0-0

Celta Vigo - Villarreal 0-0

Real Madrid - Getafe 4-1