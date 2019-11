Diretta: Manchester City - Manchester United 4-1 live della partita di Premier League

18.53 - E' tutto per questo pomeriggio di calcio inglese. Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano e vi augurano una buona serata.

18.51 - Finisce come meglio non poteva per Pellegrini che conquista il suo primo derby di Manchester con un perentorio 4 a 1. Partita chiusa già nel primo tempo grazie ai gol di Aguero e Yaya Toure. Nella ripresa uno-due micidiale dei padroni di casa che al 50' sono già avanti 4 a 0. Rooney prova a suonare la carica ma nessuno risponde. Fellaini prova a testare i riflessi di Hart, Evra colpisce un palo, ma serve la classe del numero 10 per regalare ai tifosi il gol della consolazione su calcio di punizione. Undicesimo centro nei derby per l'ex Everton, ma non basta per cambiare un finale mai in discussione. Vittoria che da una spinta pazzesca al nuovo progetto Pellegrini, seconda sconfitta in cinque uscite per lo United di Moyes.

90'+3 - Dzeko!!! Plla che sibila a lato!

90' - Tre i minuti di recupero segnalati dal quarto uomo Oliver. Man of the match annunciato dallo speaker, Nasri!

89' - Chiude in crescendo lo United che oggi è Rooney-dipendente.

86' - E sono 11 per Rooney!!! 4 a 1, gol della bandiera per lo United, punizione perfetta del nazionale inglese che diventa il giocatore con più reti, 11 appunto, nel derby di Manchester.

84' - Continua a creare spazi Rooney che salta l'avversario con regolarità, ma non trova compagni in posizione favorevole.

80' - Doppia occasione per lo United! Evra colpisce clamorosamente il palo dopo aver anticipato Kompany su angolo di Rooney. Hart è attento sul proseguimento dell'azione a negare di piede la gioia al numero 10 dei Red Devils.

79' - Rimane a terra Kolarov, crampi per lui. Partita di sostanza e sacrificio per lui.

77' - Si copre bene il City che ogni volta che lancia il contropiede da la sensazione di poter segnare il quinto. Ci prova Dzeko, blocca in due tempi De Gea.

74' - Fuori Negredo, protagonista nei gol di Tourè e nel secondo di Aguero, dentro Edin Dzeko.

73' - Non è finita urla Pellegrini che chiede massima attenzione in difesa ai suoi.

70' - Ammonito Valencia che chiedeva a muso duro il calcio di rigore. Entra Milner, fuori Jesus Navas.

69' - Pronto ad entrare Milner tra le fila dei Citizens.

67' - Fellaini!!!! Gran tiro a giro dell'ex Everton, mette in angolo Joe Hart.

66' - Gira palla con più fluidità lo United, prova la conclusione da lontano Welbeck, meglio non commentare la riuscita del tiro. Pomeriggio amaro per l'attaccante inglese.

63' - Parte Rooney! Muraglia umana del City, palla allontanata. Pericolo sfumato

62' - Punizione interessante per gli ospiti, ottima posizione per il piede di Van Persie. L'olandese però è out.

60' - Welbeck prova ad accendere la luce in casa United. Chiudono in sicurezza Nastasic prima Hart poi.

57' - Ancora una chiusura attenta di Kompany!

55' - Che occasione per Rooney! Palla in mezzo dalla destra, tutto solo il numero 10 spara altro sopra la traversa. Giornata da dimenticare per lo United.

52' - Che partita di Kompany! Ma sembra una macchina perfetta tutto il Manchester City quest'oggi. Piove sul bagnato per Moyes.

50' - POKER DEL CITY! Un fiume in piena la squadra di Pellegrini, ripartenza perfetta dalla propria area di rigore, sgroppata infinita di Navas sulla destra, palla in mezzo, arriva Nasri sul secondo palo, tiro al volo e 4 a 0 per gli Sky Blues.

46' - AGUERO!!!! EL KUN!!! 3 A 0 CITY! Notte profonda per i Red Devils. Azione sulla sinistra di Nasri, bella palla per Negredo che si gira, protegge la sfera e pesca nel mezzo Aguero, non chiude Evra, non chiude Vidic, tap in facile facile e partita chiusa.

46' - Tutto pronto a Manchester! Ricomincia il derby!

17.47 - Finisce 2 a 0 il primo tempo dell'Etihad. Doppio vantaggio per i padroni di casa che dominao in lungo e largo reovando i gol di Aguero, splendida l'azione a due Nasri- Kolarov, e di Yaya Tourè abile ad insaccare da due passi su azione di calcio d'angolo. Lo United? Non pervenuta la squadra di Moyes, senza Van Persie e con tanti interrogativi. Ammonito Rooney.

45'+1 - YAYA TOURE!!! 2 A 0 CITY! Ultima occasione sfruttata a meraviglia dal City, angolo di Nasri, svetta Negredo che serve involontariamente Tourè, l'ivoriano colpisce di stinco e beffa De Gea.

45' - Un minuto di recupero!

43' - Punizione United dalla trequarti, palla nel mezzo di Rooney, libera Yaya Tourè.

42' - Prova dalla distanza Valencia! Chiude troppo il tiro l'esterno di Moyes, palla a lato.

40' - Mille difficoltà in questo primo tempo per lo United che produce solo cross innocui dalle fasce.

38' - Negredo! Tiro deviato, angolo!

37' - Chiude tutti gli spazi con ordine il City che prova ad agire di rimessa.

33' - Ad ogni minimo contatto l'Etihad esplode chiedendo fallo o cartellino per i giocatori avversari, arbitra bene Webb.

30' - Si è placata la foga del Manchester City, prova a prendere campo lo United, manca Van Persie li davanti e si vede.

28' - Chiede un rigore per fallo di mano Negredo! Sull'azione sucessiva Webb indica a Rooney il quarto fallo e ammonisce l'inglese.

25' - Prova a fare accademia il City, azione complicata su calcio di punizione.

23' - Funziona perfettamente la linea di sinistra Nasri-Kolarov.

22' - Sale lo United, cross telefonato di Evra, blocca Hart.

20' - Una bolgia l'Etihad! Spettacolo magnifico!

19' - Una sola squadra in campo, tiro volante in area di Nasri che sfiora il raddoppio per il City.

15' - Era nell'aria! Vantaggio del City!! Se ne va sulla corsa Nasri che si beve con un paio di finte Smalling prima di servire la corsa di Kolarov, palla perfetta in mezzo, chiude al volo Aguero. Azione spettacolare, 1 a 0 City all'Etihad!

13' - Pressing a tutto campo dei padroni di casa, non riesce a venir fuori il Machester United. Ci prova Yaya Tourè, tiro deviato in angolo.

11' - Prova a fare la partita il City, possesso palla insistito e continui cambi di fronte, si chiude lo United.

9' - Ottimo lavoro di Aguero che copre il pallone prima di scaricarlo per Kolarov, Vidic chiude in angolo.

7' - Si corre tanto in mezzo al campo, poca lucidità nelle scelte di gioco.

5' - Subito un'ammonizione per Nastasic saltato con il gomito alto su Smalling, non perdona Webb.

4' - Brutto passaggio di Vidic che arma il sinistro di Navas! Palla in curva.

2' - Prova subito a farsi vedere il giovane nazionale inglese, copre bene Kompany.

1' - Si parte, City a gestire il primo pallone, la novità però c'è e fa rumore, fuori Van Persie al suo posto recupera Welbeck!

16.57 - Mani e occhi al cielo per Fellaini al suo primo derby nella nuova città.

16.55 - Nessuna novità dell'ultimo minuto nelle formazioni che scenderanno in campo, Vidic e Kompany pronti a guidare i propri compagni nell'arena!

16.54 - Già nel tunnel quelli dello United, si fanno attendere i giocatori del City. Giornata splendida a Manchester

16.45 - 15 minuti al kick off all'Etihad, "Pride in Battle" recita la via di accesso al terreno di gioco, ci vorrà orgoglio in un match che sarà senza dubbio una battaglia!

16.41 - Alle 17 non solo derby di Manchester, in campo infatti scenderà anche il Tottenham di Villas Boas. Trasferta insidiosa per gli Spurs chiamati a fare risultato sul campo del temibile Cardiff City, già giustiziere del City.

16.31 - Nei match delle 14.30 vittoria interna dell'Arsenal che non si ferma più, quarto successo di fila, 3 a 1 allo Stoke, reti di Ramsey, Mertesacker e Sagna. Vince in trasferta lo Swansea delle meraviglie che, dopo il 3 a 0 inferto al Valencia, supera 2 a 0 il Crystal Palace, a segno Michu e Nathan Dyer.

16.30 - Formazioni Ufficiali! Manchester City in campo con Hart, Kompany, Nastasic, Zabaleta, Kolarov, Tourè, Fernandinho, Nasri, Navas, Aguero, Negredo, lo United risponde con De Gea, Ferdinand, Vidic, Smalling, Evra, Carrick, Fellaini, Valencia, Young, Rooney e Van Persie.

16.29 - Ieri intanto sono scese in campo Chelsea e Liverpool. Dopo la figuraccia di coppa con il Basilea, i Blues tornano a far punti con il Fulham, 2 a 0 allo Stamford Bridge, gol di Oscar e Mikel. Cade ad Anfield il Liverpool, 1 a 0 con il Southampton, ultima sconfitta in campionato dei Reds che risaliva proprio alla sfida del St Mary dello scrorso 16 Marzo. Vittorie in trasferta anche per Hull con il Newcastle, Everton di rimonta con gli Hammers e Aston Villa, decisivo il gol dell'ex Lazio Kozak. Vittoria scacciacrisi per il West Bromwich che mette nei guai il Sunderland di Paolo Di Canio.

16.27 - Dato curioso, le ultime tre all'Etihad Stadium parlano di tre sconfitte per i padroni di casa e tre successi con lo stesso punteggio, 3 a 2, per lo United. Il fattore campo però risulta essere un handicap non da poco perchè anche all'Old Trafford gli ultimi due incontri parlano di due sconfitte per i padroni di casa. Clamoroso e storico il 6 a 1 con cui il City di Mancini espugnò il teatro dei sogni. Stagione nella quale i Citizens ottennero il massimo vincendo il campionato all'ultimo secondo dell'ultima di campionato proprio ai danni dei cugini di Manchester. Aguero regalò i tre punti che valsero il delirio dei tifosi e misero fine all'attesa per un titolo che mancava da più di quaranta anni.

16.26 - Arbitro di giornata chi se non l'esperto Howard Webb, assistenti i signori Mullarkey e Cann, quarto uomo Oliver.

16.25 - Qualche grattacapo per Moyes che dovrà fare a meno di Phil Jones in difesa e Rafael nel ruolo di esterno. Ancora out Danny Welbeck con i soliti problemi al ginocchio.

16.23 - Nella conferenza stampa della vigilia, parole importanti sono emerse dall'intervista a Manuel Pellegrini, volto nuovo, ma di certo abituato alle sfide di "città". La partita con lo United è una di quelle in cui bisogna preoccuparsi più di vincere che pensare a non perdere. Il derby è sinonimo di gol, 91 in totale le reti realizzate, ma Pellegrini sa di poter contare sul recupero in ccampionato di Vincent Kompany, determinante per gli equilibri difensivi della sua "creatura". In dubbio restano David Silva, Micah Richards e Gael Clichy.

16.21 - Nell'ultima sfida all'Etihad il gol decisivo in pieno recupero fu segnato da un altro pilastro del nuovo corso United. Van Persie rubò le luci della ribalta proprio a Rooney trovando il gol da tre punti nel 3 a 2 dello scorso 9 Dicembre.

16.20 - Il numero 10 di Moyes si è rilanciato nel grande calcio con la bella punizione che ha chiuso di fatto la partita di settimana scorsa con il Crystal Palace. Rooney inoltre sa benissimo cosa vuol dire giocare il derby ed essere decisivo avendo realizzato ben 10 reti, una in più di Bobby Charlton, due in più di Eric Cantona, nelle partite con il Manchester City.

16.18 - Le prime uscite hanno evidenziato la necessità di lavorare molto sul campo e acquisire con il tempo gli accorgimenti tattici dei nuovi allenatori. Inizio difficile per lo United che ha ottenuto appena un punto dalla doppia sfida con Chelsea e Liverpool. Sconfitta pesante per il City sul campo del neopromosso Cardiff, e pareggio a fari spenti con lo Stoke nell'ultima giornata. L'incrocio però arriva nel momento migliore. Le notti europee hanno consegnato ai tifosi due squadre in palla e rigenerata dal "motivetto" Champions. Il City ha archiviato la prativa Plzen in dieci minuti con una gran prova di forza e carattere. Meglio ha fatto lo United che all'Old Trafford, ha superato 4 a 2 il Bayer Leverkusen dell'ex Liverpool Hyypia, grazie alla doppietta del "nuovo" Wayne Rooney.

16.17 - Le due squadre hanno iniziato la stagione con due nuove guide tecniche, Manuel Pellegrini da una parte e David Moyes chiamato a sostituire un certo Sir Alex Ferguson, dall'altra.

16.15 - Amici di Vavel Italia, appassionati di calcio inglese, benvenuti alla diretta del derby di Manchester tra Sky Blues e Red Devils. Giuseppe Lippiello vi racconterà novanta minuti di calcio e passione.