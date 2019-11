Capital One Cup, terzo turno: dentro o fuori per Moyes e Mourinho, il City cerca vendetta

Con il terzo turno di Capital One Cup, la Coppa di Lega inglese, entrano in gioco tutte le grandi del campionato d'oltremanica. E per qualcuno, seppur parziali o prematuri, potrebbe essere già tempo di bilanci. Nel fitto programma di martedì e mercoledì spiccano infatti le due sfide all-Premier Fulham-Everton e, soprattutto, Manchester United-Liverpool. Sfida da non sottovalutare anche per Mourinho, il cui Chelsea andrà a far visita allo Swindon a Country Ground.

MARTEDÌ - Fulham ed Everton arrivano alla sfida dai due poli opposti della classifica del campionato inglese. I Cottagers sono reduci dal ko con il Chelsea, l'Everton (unica squadra ancora imbattuta in Premier) porta in dote la bella vittoria esterna sul campo del West Ham. Martin Jol potrà contare sui rientri di Berbatov, Hughes e Ruiz, mentre Martinez dovrebbe attuare una rotazione degli uomini in campo rispetto alla partita di sabato all'Upton Park. Impegno meno gravoso per il Manchester City di Pellegrini, che sfiderà il Wigan in un replay della scorsa finale di FA Cup, che vide incredibilmente prevalere i Latics, poi retrocessi tre giorni dopo. Per i Citizens sarà l'occasione di far rifiatare qualche giocatore dopo la straordinaria prova del derby, ma Pellegrini baderà a tenere ugualmente alta l'attenzione. Owen Coyle, dopo il pareggio all'esordio in Europa League e la vittoria di domenica contro l'Ipswich con quattro volti nuovi in campo, sembra essere intenzionato a stravolgere ancora una volta il suo undici di base. Trasferta da non sottovalutare per Mourinho nel catino di Country Ground. Lo Swindon galleggia a metà classifica in League One, ma i Railwaymen hanno eliminato il QPR in trasferta nel secondo turno ed hanno, se non i mezzi, l'entusiasmo per mettere in difficoltà il discontinuo Chelsea di inizio stagione. Il 2-0 al Fulham ha ridato fiducia ai Blues dopo il brutto ko di Champions League, tuttavia i 90 minuti secchi della Capital One Cup sono il minutaggio peggiore per fare esperimenti o prendere sottogamba l'impegno. Prima chiamata per il Sunderland dopo l'esonero di Di Canio: i Black Cats porteranno Kevin Ball in panchina contro il Peterborough, in attesa della conferma del nuovo allenatore. Il nome di Di Matteo rimbalza sempre con più insistenza. Altro dentro o fuori in orbita Premier lo scontro del Villa Park tra i Villans ed il Tottenham, capolista a sorpresa: entrambe avranno due match di altissimo livello nella prossima giornata di Premier (gli Hotspur in casa contro il Chelsea, gli uomini di Lambert sempre al Villa Park contro il Manchester City) e la tentazione di rinunciare a qualche stella è grande. Ma se per i padroni di casa la scelta in rosa è possibile, gli ospiti hanno quasi gli uomini contati e, soprattutto, scenderanno in campo a poco più di 48 ore dal vittorioso match di domenica contro il Cardiff.

I match di martedì (orari inglesi, -1h rispetto all'Italia)

MERCOLEDÌ - Manchester United-Liverpool. La red war monopolizzerà l'attenzione del terzo turno di Capital One Cup. Entrambe reduci da due brutti ko in campionato, una delle due sarà costretta suo malgrado a mettere fine in netto anticipo alla corsa ad uno degli obiettivi stagionali. Il poker rimediato nel derby sarà sicuramente motivo ulteriore di rivalsa per i Red Devils, che all'Old Trafford imposteranno un match dai ritmi elevati, per mettere in difficoltà gli uomini di Rodgers. Il Liverpool, dopo aver perso la testa della classifica a causa dell'inatteso ko interno col Southampton, proverà a sbarrare la strada agli avversari e a punzecchiarli in ripartenza, lì dove la squadra di Moyes è stata trafitta per ben tre volte domenica dal City. L'altra capolista Arsenal farà visita al WBA, mentre i detentori dello Swansea sono attesi a Birmingham, lì dove i padroni di casa non se la passano benissimo in Premier League.

I match di mercoledì (orari inglesi, -1h rispetto all'Italia)