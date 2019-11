Capital One Cup: Spurs e City a valanga, Zola eliminato

Niente turno infrasettimanale in Inghilterra ma spazio alla Coppa di Lega sponsorizzata da Capital One, giunta al Terzo Turno. Entrano in scena nella competizione le squadre che si sono qualificate per le competizioni europee nella scorsa stagione e quindi le partite iniziano ad assumere una certa importanza. Vediamo come è andata questa prima nottata che ha visto giocare 11 delle 16 gare in programma.

MANCHESTER CITY-WIGAN ATHLETIC 5-0: Rivincita per il Manchester City che travolge quel Wigan Athletic che nello scorso Maggio costò la FA Cup e la panchina a Roberto Mancini. Per la prima volta con Jovetic in campo da titolare, la squadra di Manuel Pellegrini domina grazie alle marcature di Dzeko che apre i conti nel primo tempo, ad una doppietta dell'ex attaccante della Fiorentina che viene inframezzata dalla punizione magistrale come al solito di Touré e di Navas che chiude la pratica nel finale.





ASTON VILLA-TOTTENHAM HOTSPUR 0-4: Risultato sorprendente al Villa Park dove la squadra di Villas-Boas travolge un Aston Villa che in questo inizio di stagione aveva ben impressionato. L'equilibrio si spezza nel finale di primo tempo grazia a Jermain Defoe che sarà protagonista anche della marcatura finale in contropiede. In mezzo il gol in acrobazia di Paulinho e la bordata del belga Chadli, che avevano chiuso ogni gioco per il passaggio agli ottavi di finale. Brutta battuta d'arresto per la squadra di Birmingham che sabato riceverà in campionato un Manchester City che sta volando sulle ali dell'entusiasmo.

SWINDON TOWN-CHELSEA 0-2: Sorteggio più fortunato per Mourinho, che con il suo Chelsea era ospite al County Ground di Swindon, con i locali che sono impegnati nel campionato di League One, la terza serie inglese. Uomo partita è senza ombra di dubbio Fernando Torres che prima realizza il gol del vantaggio dei Blues depositando in rete dopo una corta respinta del portiere dello Swindon, poi, pochi minuti dopo, si libera con una magia di 2 marcatori avversari, offrendo l'assist a Ramires che con un delizioso tocco sotto deposita in rete. Nel secondo tempo i Blues si rilassano e portano a casa la vittoria senza strafare.





WATFORD-NORWICH CITY 2-3 dts: Niente da fare per Gianfranco Zola, che culla il sogno di eliminare un club di Premier League per 90 minuti ma non riesce nell'impresa. Anzi è proprio una beffa quella che subisce il manager italiano, che si ritrova a gestire un doppio vantaggio grazie alle reti di Acuna e Faraoni. Ma poi la differenza di categoria si fa sentire ed i Canaries prima accorciano le distanze con Murphy, per poi trovare il gol del pareggio all'ultimo assalto con Hooper. Lo stesso Hooper segna il gol che al 115' trascina il Norwich City agli Ottavi di Finale.

FULHAM-EVERTON 2-1: Bella vittoria in rimonta dei Cottagers, che eliminano una squadra sempre ostica come i blu di Liverpool. E dire che i Toffies erano passati anche in vantaggio nel primo tempo con Naismith, prima di subire la rimonta nella ripresa con le reti per i locali di Berbatov e Bent.

WEST HAM UNITED-CARDIFF CITY 3-2: Pirotecnico risultato ad Upton Park. Dopo neanche 10 minuti Hammers avanti 2-0 con reti di Morrison e Jarvis. I gallesi reagiscono però e accorciano nel finale di frazione con Noone, per poi trovare il gol del pareggio con Odemwingie. Quando la partita sembra destinata a prolungarsi ai tempi supplementari arriva il gol di Vaz Te, che permette ai londinesi di gioire.

SUNDERLAND-PETERBOROUGH UNITED 2-0: Buona la prima del Sunderland post Di Canio. Battuto il Peterborough (League One) di Darren Ferguson figlio di Sir Alex con una rete per tempo. Marcature realizzate da Giaccherini e Roberge.

SOUTHAMPTON-BRISTOL CITY 2-0: Avanti anche i Saints di Pablo Daniel Osvaldo, che non compare però nel tabellino dei marcatori, dove invece troviamo una vecchia conoscenza del calcio italiano e dei tifosi del Bologna: Gaston Ramirez. Il gol della sicurezza lo segna Hooiveld.

LEICESTER CITY-DERBY COUNTY 2-1: Sfida tra due squadre di Championship che viene vinta dalle Foxes in rimonta. Vantaggio Rams con Martin, ma nella ripresa tra il 78' e l'81' arriva il capovolgimento con le marcature di Knockaert e di Drinkwater che permettono al Leicester di proseguire la corsa.

BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST 2-1: Se il Derby County piange, non ride certo l'arcirivale Nottingham Forest, che subisce lo stesso destino a Burnley. Passati in vantaggio con Matt Derbyshire, i rossi si fanno anch'essi agguantare da Ings, che firmerà poi il gol decisivo nella ripresa.

HULL CITY-HUDDERSFIELD TOWN 1-0: Nell'ultima sfida le Tigers battono l'Huddersfield Town squadra della Championship. L'unica rete è di Proschwitz.

Domani in programma gli ultimi 5 match di questo Terzo Turno al termine dei quali verrà effettuato il sorteggio degli ottavi di finale: i match in programma sono Tranmere Rovers-Stoke City, West Bromwich Albion-Arsenal, Newcastle United-Leeds United, Birmingham City-Swansea City (con i gallesi che sono i detentori del trofeo) ed infine il big match tra Manchester United e Liverpool.