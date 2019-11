Liga, doppiette e polemiche

Turno infrasettimanale ricco di polemiche per il Real Madrid, che vince in casa dell’Elche, grazie al solito Ronaldo, ma il rigore che regala i tre punti è dubbio. Gli uomini di Ancelotti, così, non perdono terreno e restano a -2 dalla vetta della classifica. Prima vittoria in questa Liga per il Siviglia, che s’impone in casa del Rayo Vallecano, con un pesante 4 a 1. Può esultare anche il Valencia, al terzo successo in questo campionato. La classififca.

Vittoria sofferta e contestata, dunque, per i blancos, che nella prima frazione subiscono le iniziative del neo promosso Elche, ultimo in classifica. Diego Lopez salva il risultato in più occasioni, e Sergio Ramos rischia di prendere il secondo giallo, scatenando le proteste dei padroni di casa. Nella ripresa ci pensa Ronaldo a sbloccare il risultato su calcio di punizione: è il tredicesimo realizzato nel campionato spagnolo. Il pareggio di Boakye si rivela inutile, perché al 94’ il lusitano si ripete dal dischetto, grazie al rigore concesso, tra le proteste, per un intervento su Pepe. Cristiano Ronaldo con questa doppietta si porta a quota 6 in questa Liga, e continua a infrangere record: il numero 7 portoghese supera Hugo Sanchéz, e diventa il quinto marcatore assoluto nella storia del Real.





Al sesto tentativo, il Siviglia trova il successo ai danni del Rayo Vallecano, superandolo in classifica. È la terza sconfitta fuori casa per gli uomini di Martín, che hanno subito 14 gol in tre trasferte. Tutto facile per gli andalusi: la doppietta di Rakitic apre le danze, e dopo le espulsioni di Gálvez e Viera, il match è totalmente in discesa: Bacca può calare il poker.





Il Valencia supera di misura il Granada grazie al gol di Jonas, realizzato allo scadere. Terzo successo per i giallorossi, che si portano al settimo posto, mentre il Granada perde posizioni, fermo a quota 5 punti.