Diretta Sunderland - Liverpool 1-3 in Premier League

19.00 - E' tutto per questo pomeriggio di Barclays Premier League, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano per essere stati in nostra compagnia e vi augurano una buona serata. A breve i gol della partita.

18.52 - Partita bellissima a Sunderland tra i padroni di casa e il Liverpool. 3 a 1 il finale per la squadra di Rodgers che trova il gol che apre la contesa con Sturridge, prima che lo stesso attaccante serva a Suarez i due perfetti assist per la doppietta del compagno di reparto, al rientro in campionato. Grande prestazione del Sunderland che sfiora il gol nel primo tempo con la punizione di Larsson che si infrange sulla traversa, e con Gardner che vede il suo tiro deviato di piede dall'ottimo riflesso di Mignolet. Nella ripresa i padroni di casa, nonostante il doppio svantaggio, trovano il modo di reagire con la rete di Giaccherini, abile ad approfittare della respinta non perfetta di Mignolet. Lo Stadium è una bolgia ma paradossalmente dopo il tentativo di Gardner, il Sunderland cala lasciando l'iniziativa al Liverpool che si rende pericoloso in un paio di occasioni con Moses. Nel finale saltano gli schemi in campo, il Liverpool gioca di rimessa e trova il gol da tre punti con un perfetto contropiede rifinito da Suarez. I Reds agganciano in classifica il Tottenham a quota 13, ultimo posto solitario per i Black Cats che possono trovare in una prestazione di carattere, ottimi motivi per non disperare.

90'+3 - Crampi per Sturridge, rimane a terra l'attaccante di Rodgers. Non c'è più tempo però. Manda tutti negli spogliatoi Howard Webb.

90' - Saranno tre i minuti di recupero! Partita virtualmente chiusa con il secondo gol di giornata di Suarez. I tifosi iniziano ad abbandonare lo stadio.

89' - SUAREEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZ!!!!! 3 A 1 LIVERPOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Azione perfetta in contropiede per i Reds che ripartono dalla propria area. Mignolet serve la corsa di Suarez che vede e Sturridge libero a sinistra, l'inglese guarda a vista il movimento in area dell'uruguayano, passaggio perfetto, ed è un gioco da ragazzi per Suarez ribadire in rete il 3 a 1.

88' - Ricomincia a pressare in questo finale il Sunderland alla ricerca del gol del pareggio.

85' - Posizione più centrale di Giaccherini, in linea alle spalle di Altidore, spostato a sinistra Mavrias.

84' - Quattro per cento del Liverpool, Sterling prova a servire nel mezzo Sturridge, chiusura pulita di Cuellar. Fuori Larsson, entro Mavrias per il Sunderland.

82' - Prima ammonizione anche per il Liverpool, Lucas finisce sul taccuino di Webb.

81' - Sbilanciatissimo il Sunderland, praterie per le ripartenze di Suarez e Sturridge.

80' - Se ne va Sterling, Colback non può nulla, fallo e ammonizione per l'esterno sinistro.

78' - Azione da attaccante puro di Kolo Tourè, gran botta, salva tutto Westwood!

75' - Ultimi quindici minuti allo Stadium of Light.

74' - Primo cambio per i Cats, fuori Cattermole dentro Celutska. Risponde il Liverpool, fuori Moses dentro il talentino Sterling. Buon secondo tempo di Victor Moses.

73' - Doppio tentativo di Suarez, buono il secondo, palla di poco a lato!

71' - Momentaneamente calato il pressing folle del Sunderland.

69' - Si confrontano a bordocampo i tecnici con i rispettivi assistenti, ancora nessun cambio in vista.

67' - Ancora Moses, tiro cross del nigeriano, sospiro di sollievo per Westwood che vede il pallone sfiorare il palo alla sua sinistra.

66' - MOSES!! Bella conclusione, dice no con una mano Westwood!

62' - Rimane una delle migliori prestazioni del Sunderland di tutta la stagione, grande agonismo e voglia di ottenere un buon risultato.

61' - Dialogano nello stretto Henderson e Suarez, si chiude la difesa del Sunderland.

59' - Prima ammonizione del match, Giaccherini interviene da dietro sulla corsa di Skrtel, giallo per l'autore del gol.

56' - Vuole respirare il Liverpool dopo un avvio shock di tempo. Pressing a tutto campo del Sunderland.

55' - Ecco la preoccupazione di Rodgers, lo Stadium è una bolgia!!

54' - Vuole il pareggio il Sunderland, ci prova Gardner, si fa perdonare Mignolet che chiude in angolo.

52' - GIACCHERINI!!!!!!!!!!! 2 a 1!!!! Accorcia le distanze il Sunderland, tiro teso di Ki, respinge male Mignolet, Giaccherini solo davanti al portiere segna un gol vitale per i suoi.

51' - JOHNSON!! Gran tiro dal limite, palla fuori.

50' - Nonostante il vantaggio sbuffa in panchina Rodgers.

48' - Fa paura il contropiede del Liverpool, da calcio d'angolo Suarez stoppa in area, ma non colpisce bene, palla fuori.

47' - Sale subito il pressing del Sunderland che vuole il gol che riaprirebbe la partia.

46' - Via ai secondi 45 minuti!

18.03 - Pronti per ricominciare, secondo tempo da non perdere, partita ancora viva.

17.48 - Partita divertente a Sunderland, Liverpool in vantaggio 2 a 0 grazie ai gol di Sturridge, gol di spalla per l'attaccante inglese su angolo di capitan Gerrard, e Luis Suarez. Il numero 7 torna al gol dopo la lunga squalifica su tap in a porta vuota dopo un'ottima azione iniziata ancora da Gerrard e rifinita dall'assist di Sturridge. Risponde presente il Sunderland i Ball vicino al gol su calcio di punizione e ancor più vicino al gol nei minuti finali di tempo con Gardner, perfetto Mignolet nella chisura istintiva di piede. Gol annullato al Liverpool per posizione di fuorigioco di Skrtel che aveva insaccato dopo la punizione dal limite di Gerrard.

45'+2 - Può bastare per questo primo tempo, fischia Webb.

45' - Pericoloso il Sunderland! Saranno due i minuti di recupero allo Stadium of Light.

44' - MIGNOLET!!! MIRACOLO DEL PORTIERE DEL LIVERPOOL! Gran palla di Cattermole che vede l'inserimento di Garnder, tiro a colpo sicuro, intervento di piede dell'estremo difensore belga che nega il gol del 2 a 1.

42' - Cross velenoso di Johnson, palla sulla faccia alta della traversa! Controlla con tranquillità Mignolet

41' - Prova ad abbassare i ritmi il Liverpool forte del doppio vantaggio.

38' - Occasionissima per il Sunderland, punizione dal limite, parte Gardner, respinge la barriera, angolo per i Black Cats.

36' - SUAREZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!! 2 a 0 LIVERPOOL!!!!!!!!!!!!! Palla di Gerrard non per i deboli di cuori, aggancio perfetto di Sturridge che attacca dalla destra, pallone a servire in mezzo per Suarez che appoggia facile facile in rete il raddoppio del Liverpool.

35' - Ancora una conclusione per il giovane Ki, palla a lato.

34' - Si distende bene il Sunderland, palla sempre a sinistra dove Giaccherini è chiamato a creare con la sua velocità.

32' - Ci prova ancora il Liverpool, cross sul secondo palo di Henderson, colpisce Enrique, deviazione di Gardner, angolo per gli ospiti.

27' - STURRIDGE!!!!!!!!!GOOOOOOOOOL!!!!VANTAGGIO LIVERPOOL!!!! Angolo di Gerrard, colpisce di "spalla" l'attaccante ex Chelsea, tutto regolare per Webb, 1 a 0 Liverpool!

25' - Azione collettiva del Liverpool, palla in mezzo di Henderson, tocca Sturridge, Moses colpisce di prima, la palla finisce lontano dallo specchio.

23' - TRAVERSA DEL SUNDERLAND! Gran punizione a giro di Larsson, palla che si infrange sulla parte alta della traversa, si salva il Liverpool!

22' - Indemoniato Giaccherini, azione dirompente sulla sinistra, si accentra l'ex Juve, lo ferma fallosamente Lucas. Punizione da ottima posizione per i padroni di casa.

20' - Botta e risposta del Sunderland, tiro dalla lunga distanza di Ki, controlla Mignolet.

19' - Buona azione del Liverpool, prova il tiro Henderson, debole ma è angolo Liverpool.

16' - Rientra in campo il numero 7, pericolo rientrato.

15' - Rimane a terra Luis Suarez, momenti di panico sulla panchina dei Reds! Intervento duro di Gardner.

13' - Prova la magia sulla linea del calcio d'angolo Suarez, angolo Liverpool.

12' - Prova a fare la partita il Sunderland, buon giro palla dei ragazzi di Ball, attende nella propria metà campo il Liverpool.

11' - Risponde presente il Sunderland, il tiro di Johnson però si spegne sul fondo.

9' - GOL ANNULLATO AL LIVERPOOL! Punizione dal limite di Gerrard, grande risposta di Westwood, segna Skrtel, annulla tutto Webb per punizione di fuorigioco dello slovacco.

7' - Apertura perfetta di Gerrard che trova Enrique con un lancio telecomandato! Che visione di gioco del capitano dei Reds.

6' - Partita vivace fin dalle prime battute. Bene entrambe le squadre.

4' - SUAREZ!!!! Azione personale dell'uruguayano, gran tiro da posizione centrale, palla che sfiora l'incorcio dei pali.

2' - Subito grande intensita allo Stadium, azione insistita degli ospiti prima con Sturridge, Suarez è bravo a recuperare un pallone al difensore avversario, Henderson però non riesce a conquistare l'angolo. Rimessa dal fondo per il Sunderland.

1' - Si parte!

16.59 - Liverpool in campo con la terza maglia, classico biancorosso a strisce per i padroni di casa.

16.58 - Tutto pronto a Sunderland! Amici di Vavel Italia. Enjoy the match!

16.57 - Giornata bellissima nel nord dell'Inghilterra.

16.55 - Squadre nel tunnel! Gli ultimi tifosi di affrettano a prendere posto, pochi minuti al calcio d'inizio di Sunderland-Liverpool.

16.47 - Voci a Sunderland parlano di una vera e propia petizione fatta dalla squadra ai vertici societari per mandare via l'ex bandiera laziale Di Canio. Troppo difficile andare d'accordo con un personaggio spesso scomodo e mai entrato nei cuori dei tifosi. Poyet e Di Matteo gli allenatori più seguiti al momento.

16.45 - Quindici minuti al kick off!! Tutto pronto allo Stadium of Light!

16.39 - Ritorno importante quello di Luis Suarez definito dallo stesso spogliativo un valore aggiunto in campo e fuori. Nei suoi precedenti 5 incontri con il Sunderland, il numero 7 dei Reds ha realizzato 5 gol. Giornata perfetta per tornare al gol e riprendersi l'appoggio totale dei tifosi dopo le voci estive di un suo addio imminente per stessa volontà del calciatore.

16.33 - Meno di mezz'ora al calcio d'inizio della partita. Finale a Stoke con il colpaccio esterno del Norwich che vince 1 a 0 grazie al gol nel numero 8 Howson. I Canaries agganciano in classifica a quota 7 punti proprio la squadra di Hughes.

16.31 - E' di ieri la notizia del Mirror che parla di un Liverpool pronto a blindare con un nuovo contratto Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese ha attirato le attenzioni di altri big club d'oltremanica, ma la società sembra sicura di poter chiudere la trattativa per un'estensione sull'attuale contratto in scadenza tra due anni.

16.21 - In questo giorno nel 1981 il Liverpool vide spegnersi colui che riportò in alto la società del Mersey, il 29 Settembre moriva Bill Shankly, indimenticato e indimenticabile allenatore della rinascita del Liverbird, 3 campionati , 2 coppe nazionali e 1 coppa Uefa il suo successi in quindici anni di Liverpool. Eppure quello che ha lasciato nel cuore dei tifosi Reds va ben oltre il mero risultato sportivo. Lo spirito di Shankly vive in ogni angolo di Anfield anche dopo tutti questi anni. Shankly è Liverpool.

16.17 - In panchina i Black Cats hanno a disposizione Mannone, Celutska, Ba, Ji, Roberge, Mavrias.

16.13 - Risponde il Sunderland di Kevin Ball, scelto per questa fase interlocutoria di stagione dopo l'esonero di Paolo Di Canio, in campo Westwood, Gardner, Colback, O'Shea, Cuellar, Larsson, Ki, Cattermole, Johnson, l'ex Juventus Giaccherini e Altiodore che agirà da unica punta.

16.07 - Recuperato ma non subito titolare Daniel Agger, reduce da infortunio, che siederà in panchina con Jones, Wisdom, Ilori, Aspas, Sterlin e Ibe.

16.05 - Undici invariato rispetto alla partita ci Capital One Cup per il Liverpool, Mignolet in porta, Tourè agirà sulla dstra, Enrique a sinistra, Skrtel e Sakho coppia centrale. Gerrard e Lucas i due interni di centrocampo con Henderson, 100esima presenza per lui chiamato al solito lavoro nelle due fasi, Moses farà coppia nel trio d'attacco con Luis Suarez che torna in campionato, e Daniel Sturridge.

16.00 - Manca pochissimo per conoscere le formazioni ufficiali della partita, intanto il Norwich è sempre in vantaggio sul campo dello Stoke, gol al 36' di Howson, siamo al 77' in corso.

15.59 - Giornata importante anche per Jordan Henderson, il numero 14 del Liverpool potrebbe giocare la partita numero 100 con la maglia dei Reds, curioso il fatto che anche la sua 50esima apparizione fu proprio contro il Sunderland, sua ex squadra.

15.45 - Partita da dentro fuori per il Sunderland che, dopo l'esonero di Paolo Di Canio, si trova ad affrontare un Liverpoool "arrabbiato" dopo le sconfitte con Southampton e Manchseter United. L'ultimo posto in classifica non lascia molti risultati disponibili alla squadra di Kevin Ball, scelto come traghettatore, ma già capace di sistemare lo scacchiere tattico dei Black Cats. Centrocampo affidato a Lee Cattermole, inglese classe '88, spesso e volentieri lasciato in panchina da Di Canio. Con il Peterborough in coppa la squadra è parsa solida e determinata a rialzarsi dopo un inizio shock. Le brutte notizie per il Sunderland riguardano un certo Steven Fletcher messo ko da un grave infortunio alla spalla che lo terrà lontano dai campi per almeno sei settimane.

15.47 - Qualche problema di formazione anche per il Liverpool di Brendan Rodgers che arriva a questo appuntamento con grande voglia di tornare ai vertici della classifica, approfittando delle sconfitte di ieri di Manchester United, in casa con il West Bromwich, del City sul campo dell'Aston Villa, e del pareggio con gol tra Tottenham e Chelsea.

15.51 - Il tecnico nordirlandese del Liverpool deve far a meno in difesa della spinta a destra di Glen Johnson, al suo posto quasi sicuro l'utilizzo di Tourè preferito a Martin Kelly. Agger recupera ed è arruolabile nel cuore della difesa. A centrocampo mancherà la tecnica di Coutinho, Lucas, Gerrard e l'ottimo Henderson visto con lo United in coppa, sono i tre che dovranoo gestire le folate offensive di Giaccherini e compagni. Rodgers sorride eccome dopo il rientro a pieno regime di Luis Suarez, giocatore inprescindibile dei Reds. Moses sembra certo di un posto da titolare, sarebbe la sua 100esima in Premier League, insieme a bomber Sturridge, fondamentale anche se non al cento per cento a detta del suo tecnico.

15.53 - Partita interessante che vedrà Dossena e Borini "affrontare" il proprio passato, recente e non. Entrambi però salteranno la partita, Borini vista la clausola inclusa nel suo prestito stagionale, Dossena non ancora al meglio della condizione dopo l'arrivo dal Napoli. Direzione opposta per il numero 1 del Liverpool Simon Mignolet, esploso proprio nelle fila dei Black Cats, e oggi ultimo baluardo difensivo della difesa Reds con ben 25 interventi decisivi fin'ora.

15.55 - Statistiche impietose per il Sunderland con i biancorossi che hanno vinto solo in tre occasioni nelle ultime 24 partite contro il Liverpool. Lo Stadium of Light è stato sempre palcoscenico dei tre successi, a dimostrazione dell'importanza del fattore campo. Difesa sempre perforata quella guidata da O'Shea nelle ultime 9 partite. Problemi anche nel settore offensivo dove l'assenza di Fletcher e Borini non aiuterà una squadra che ha segnato solo 12 gol in 24 partite con i Reds. La sconfitta interna con il Southampton è l'ultimo ko esterno degli ospiti che hanno ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi lontano da Anfield. Curioso o preoccupante per Rodgers il fatto che il Liverpool è l'unica squadra a non aver ancora segnato un gol nel secondo tempo.

15.56 - Impossibile per i tifosi del Liverpool dimenticare la sfortunata sconfitta dell'Ottobre 2009, quando un gol al 5' di Darren Bent incrociò un palloncino dei tifosi di casa prima di insaccarsi alle spalle dell'incolpevole Reina. Gol che valse i tre punti e la beffa per Johnson e compagni.

15.57 - L'arbitro di giornata sarà l'esperto Howard Webb, i signori Mullarkey e Cann i due assistenti, quarto uomo Mason.