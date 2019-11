Premier League, 6a giornata: il ritorno di Suarez, United e City ko. Tutti i gol

TOTTENHAM-CHELSEA 1-1: Il maestro e l'allievo a confronto, Mourinho contro Villas-Boas. Ad impressionare di più è il tecnico dei padroni di casa, che passano con Sigrudsson nel primo tempo e sembrano dominare il campo. Nella ripresa i Blues si svegliano e Terry impatta di testa, regalando una scossa di vitalità ai suoi, che sfiorano anche l'1-2 con Schurrle. Il quarto d'ora finale, invece, è tutto degli Hotspurs: colpa di Torres, che si becca il secondo giallo dopo aver fatto a sportellate per tutta la partita con Vertonghen e se ne torna sotto la doccia in anticipo. Il fortino dello Special One tiene, pareggio bello e giusto.

SUNDERLAND-LIVERPOOL 1-3: Ritorna Luis Suarez, e si vede. L'attaccante uruguaiano, dopo un'estate di paventati addii e rimbrotti per gli eccessi in campo, rimette piede sul prato e piazza due palloni in porta. Apre Sturridge di testa (6 segnature in 6 giornate, capocannoniere della Premier), raddoppia el Pistolero magnificamente servito ancora da Sturridge. Giaccherini ad inizio ripresa risolleva l'umore dei padroni di casa col suo terzo gol stagionale. All'89' è ancora la direttrice Sturridge-Suarez a calare i titoli di coda sul match.

MANCHESTER UNITED-WEST BROMWICH ALBION 1-2: Alex Ferguson sta provando a godersi la pensione, ma il David Moyes gli rende il (non) lavoro decisamente difficile. I Red Devils sprofondano in classifica ed incassano la terza sconfitta in campionato.Una sconfitta che fa male più per come matura, che per la levatura dell'avversario, l'onesto WBA di Steve Clarke. Lo 0-1 di Amalfitano è una passeggiata di 60 metri al piccolo trotto, in mezzo ad un centrocampo ed una difesa in libera uscita. Il pareggio di Rooney è più fortunoso che meritato, il gol-vittoria di Berahino, splendido, ristabilisce i valori in campo. All'Old Trafford sarà una stagione d'inferno, ma non per gli avversari.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 3-2: Se lo United piange, il City non ride. I Citizens regalano ai Villans una partita vinta due volte: dopo il gol del solito gigantesco Tourè a fine primo tempo, e dopo la rete del 2-1 di Dzeko, intervallate dal pareggio (in fuorigioco) di El Ahmadi. Gli uomini di Pellegrini smettono di giocare dopo il vantaggio ed incassano prima il magnifico 2-2 di Bacuna su punizione, poi il colpo del ko di Weimann, su triplo pasticcio Nastastic-Kompany-Hart. Seconda sconfitta per gli Sky Blues.

SWANSEA CITY-ARSENAL 1-2: Se le grandi si prendono un turno di riposo, la piccola grande di Wenger ne approfitta per allungare. Sul non facile terreno di gioco degli Swans succede tutto nella ripresa: Gnabry (reduce da un rigore sbagliato nel terzo turno di Capital One Cup) e Ramsey (quarto gol in campionato) piazzano l'uno-due nel giro di cinque minuti tra il 58' ed il 62', Davies all'82' regala un finale infuocato per i padroni di casa, approfittando di una dormita di Mertesacker. I Gunners tornano in testa alla Premier League, da soli, dopo cinque anni.

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE 2-0: La sorpresa di inizio stagione sono i Saints di Mauricio Pochettino. La notizia è che si è sbloccato anche Osvaldo: dopo le prime prove opache, il centravanti ex Roma ad inizio secondo tempo scarica in porta il sinistro della sua rete numero uno al di là della manica. Il raddoppio è questione di secondi ed è firmato Rickie Lambert. Una punizione di quelle che i portiere avversari faticano a dimenticare di aver incassato. Terzo posto in classifica per i biancorossi.

HULL CITY-WEST HAM 1-0: Zitte zitte, le tigri di Kingston upon Hull continuano un campionato tutt'altro che da neo-promossa. Basta un rigore di Brady al 12' a decidere il match. Al 22' bella occasione per il sistema hawk-eye di mettersi in mostra (e fare centro), su un colpos di testa di Tomkins, respinto sulla linea da Al-Muhammadi. Protestano invano gli Hammers, e protesteranno invano anche per un rigore non dato dall'arbitro (stavolta sbagliando) per un netto fallo di mano in area dei padroni di casa.

FULHAM-CARDIFF CITY 1-2: Momentaccio per i Cottagers di Martin Jol, che rimediano la quarta sconfitta in campionato. I Bluebirds aprono le marcature al 12' con il colpo di testa di Caulker; pareggio magnifico dei padroni di casa con il sinistro a girare di Ruiz a fine prima frazione; gol da 3 punti di Mutch al 92', sempre di sinistro, sempre da fuori area, sempre da strappare applausi.

STOKE CITY-NORWICH CITY 0-1: I Potters si addormentano in casa e regalano la partita ai Canaries. Il gol-partita è un destro da fuori al 33' di Howson, su cui Begovic è ben lontano dalla perfezione.

EVERTON-NEWCASTLE lunedì 30 ore 21