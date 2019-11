Everton, tre punti che sanno di Europa

Monday Night al Goodison Park con l'Everton di Roberto Martinez che ospita il Newcastle in cerca di risposte dopo il ko interno con l'Hull City. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento senza aver ancora perso in campionato, e in cerca di tre punti buoni per la zona Champions League. Vuole risposte dalla sua difesa Pardew per ripartire dopo un paio di vittorie consecutive che avevano ridato serenità all'ambiente dei Magpies.Martinez shiera dal primo minuto Lukaku con Mirallas, Barkley e McCarthy a supporto, pronti a scardinare la retroguardia ospite. Coloccini e Yanga Mbiwa la coppia centrale scelta da Pardew per fermare Baines e compagni. Gran traguardo personale per Gareth Barry che raggiunge quota 500 presenze in Premier.



Everton padrone assoluto del primo tempo - Partono subito forte i padroni di casa che impongono i propri ritimi e al 5' passano. Azione insistita di Mirallas sulla destra che vince un rimpallo prima di servire in mezzo l'accorrente Lukaku, il belga colpisce al volo di destro, non trattiene Krul e Goodison Park in delirio. Due minuti più tardi Barkley prova a pescare il jolly dalla distanza, tiro fuori. Il Newcastle prova a capirci qualcosa sfruttando la spinta sulle fasce. La partita però vive un momento transitoria fino al 17' quando un intervento scomposto di Baines costa all'eroe dell'Upton Park il primo giallo del match. Al 20' ancora Lukaku si libera in zona centrale, pallone sui piedi di Coleman che sfonda a destra, supera di forza un paio di avversari prima della chiusura in extremis in area di Coloccini. Passano cinque minuti e l'Everton raddoppia. Mirallas serve in mezzo al campo Lukaku, l'attaccante belga si traveste da assistman e inventa una traiettoria perfetta per l'inserimento centrale di Barkley che anticipa la chiusura di Yanga Mbiwa e insacca alla destra di un incolpevole Krul. L'Everton prova a gestire il pallone abbassando e alzando i ritmi a proprio piacimento. Il Newcastle non riesce mai a farsi vedere dalle parti di Howard. Al 37' però l'estremo difensore dell'Everton si inventa un rilancio che mette in imbarazzo la difesa ospite. Lukaku si inserisce tra Coloccini e Mbiwa e anticipa Krul prima di scaricare in porta il gol del 3 a 0. Notte profonda per gli ospiti che nel finale di tempo provano ad aggrapparsi alle azioni personali di Santon e Ben Arfa. Lukaku firma la tripletta al 42', fischia però Dowd per posizione di fuorigioco. Secondo giallo della partita per Mirallas che entra con il piede a martello su Anita al 45'. Il quarto uomo indica quattro minuti di recupero nel primo tempo. Succede poco o nulla e al fischio di Dowd il Goodison si alza in piedi per applaudire il gran primo tempo dell'Everton.

Cuore Magpies nella ripresa- Non ci sta a fare la figura della comparsa il Newcastle. Pardew corre ai ripari inserendo Williamson al posto di un insufficiente Mbiwa, e Cabaye che rileva Ben Arfa. Passa un minuto e Anita serve in profondità Gouffran, colpo sotto del francese e palo clamoroso a Howard battuto. Risponde subito l'Everton con Osman che non impatta come vorrebbe su passaggio in area di Mirallas. Al 50' Cabaye giustica la scelta di Pardew segnando un gol bellissimo. Tiro dal limite dell'area che si insacca sotto la traversa per il nazionale francese. Partita riaperta 3al Goodison Park. Cinque minuti dopo Anita è bravo a tener palla nonostante il doppio intervento della difesa dell'Everton, tiro debole che Howard blocca in due tempi. Passa un minuto ed è Gouffran a cercare la rete. Tiro fiacco che finisce sull'esterno della rete. Poco dopo l'ora di gioco prova a rimettere il naso fuori l'Everton, prima Lukaku, poi Coleman provano le conclusioni sistematicamente murate dalla difesa ospite. Al 67' gran ripartenza dell'Eveton con Mirallas che vede l'inserimento perfetto di Coleman, palla in mezzo per Lukaku che spara alto disturbato da Tiotè. Pardew prova a suonare la carica togliendo un centrocampista di contenimento come Anita, dentro il senegalese Cisse per aumentare il peso offensivo dei suoi. Prima mossa anche per Martinez che al 72' richiama Mirallas, al suo posto il numero 10 Deulofeu ex Barcelona. Tre minuti più tardi Baines recupera un buon pallone sulla sinistra, palla sulla corsa di McCarthy che vede e serve l'accorrente Barkley, tiraccio alto sopra la traversa per il gioiellino dei Toffees. Il capitano dell'Everton ci prova su calcio di punizione al 78', niente da fare e palla ben oltre la traversa. Non ne ha più il Newcastle e i padroni di casa provano ad approfittarne sempre partendo da destra. All'80' grande azione personale del neo entrato Deulofeu che lascia sul posto due avversari prima di servire il pallone nel mezzo, la carambola favorisce il tocco di Barkley che arma il sinistro di Baines, palla di poco a lato. Sospiro di sollievo per Krul. Cabaye prova a non rendere inutile il gol in apertura di tempo, la sua punizione però si infrange sulla barriera quando il tabellone segna il minuto 85. Due minuti dopo fuori Barkley, standing ovation per lui, dentro l'eroe della partita con il Chelsea, Naismith. All'89' succedde quello che non ti aspetti. Fantasma fino a poco prima del novantesimo,Remy trova il modo di liberarsi del suo marcatore in area e beffare Howard in uscita per il gol che infiamma il finale di gara. In pieno recupero Remy prova la conclusione al volo da fuori area, pallone che si spegne lontano dallo specchio della porta. Al 95' Deulofeu se ne va sulla sinistra entra in area ma è attento Krul in uscita E' l'ultima azione fischia Dowd, finisce 3 a 2 al Goodison Park.