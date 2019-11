Barcellona in Scozia, pensando a Messi

Messi o non Messi, questo é il problema del Barcellona da quando La Pulga ha cominciato ad essere il giocatore piú prolifico e determinante del mondo ormai 6 anni fa. Leo è l'inizio e la fine di ogni discorso su una squadra che viaggia al primo posto in Liga a punteggio pieno ma ancora non é riuscita a dare continuitá al proprio gioco. La nuova gestione di Martino si basa su un turnover esasperato che coinvolge anche i mostri sacri dello spogliatoio (Messi, Xavi, Iniesta) manon ha evitato all'argentino un nuovo infortunio.

Le preoccupazioni dello staff tecnico del Barcellona hanno senso perché Messi continua a rompersi sempre nello stesso punto e si tratta di lesioni muscolari, quelle teoricamente piú facili da prevenire con una gestione dei minuti giocati, una vita e un'alimentazione sana, tutti requisiti che Messi compie. Di nuovo il bicipite femorale della gamba destra, di nuovo Messi a casa e il Barcellona in campo. L'ecografia effettuata in questi giorni non ha evidenziato altro che una piccola rottura del muscolo, ma il punto é: come fare per evitare queste continue ricadute? E se succede ad aprile quando si giocheranno le partite decisive della stagione?

Lo scorso anno, pur avendo giá conquistato la qualificazione, i catalani persero 1-2 in Scozia e poche settimane prima al Camp Nou furono costretti alla rimonta. Abbastanza per mantenere alta la concentrazione: sará una prova importante in un'ambiente caldissimo e contro una squadra dallo stile opposto. Vista l'inferioritá fisica il Barça dovrá giocare il suo miglior tiki-taka, o almeno questo é l'approccio tenuto inquesti anni, e stare molto attenta sui calci piazzati.

In assenza di Messi dovrebbe guadagnare protagonismo Neymar. Tenuto a riposo per tutti i 90 minuti in Almeria (e con molta panchina alle spalle in questo inizio di stagione) il brasiliano giocherá molto probabilmente dall'inizio, con l'obiettivo di segnare il suo primo gol in blaugrana nella competizione piú importante. Neymar é andato in gol solo due volte finora, nella Supercoppa contro l'Atletico e in campionato contro la Real Sociedad (4-1). Il suo arrivo aveva fatto pensare ad un cambiamento nel registro dell'attacco blaugrana ma fino a questo momento Messi é rimasto l'attore principale con 11 gol in 9 partite (8 in Liga e 3 in Champions). Non é ancora chiaro dove possa arrivare questa coppia ma di sicuro stanno giocando poco insieme.

Il Celtic é reduce da una vittoria per 5-2 in casa del Kilmarnock e in campionato è in testa a pari punti con l'Inverness. Gli ottavi di finale raggiunti l'anno scorso e la vittoria ottenuta sul Barcellona, con Messi in campo, sono ottimi motivi per sperare in una buona prestazione anche stasera, con il Celtic Park in escandescenza all'idea di ripetere l'impresa. La societá ha invitato i tifosi a recarsi presto allo stadio, "no later than 7:35 pm", piú di un'ora prima del calcio d'inizio. Una coreografia speciale é stata preparata per quella che é senza dubbio la partita dell'anno a Glasgow. Ci sará un gran tifo, uno spettacolo nell'intervallo con premi da migliaia di sterline per alcuni tifosi fortunati e grandi giocatori in campo. Ma mancherá Messi e quando non c'è si nota sempre.