Diretta Steaua Bucarest - Chelsea in Champions League

22.45 - E' tutto per questa prima serata di Champions League, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano come sempre di averci fatto compagnia e vi augurano una buona serata.

22.38 - Due gol per tempo e Steaua abbattuto davanti al proprio pubblico. Serata di grande calcio per Mourinho che si gode il dominio totale dei suoi per tutti i novanta minuti di gioco. Ramires apre le marcature approfittando di una carambola fortunata in area dopo l'azione sulla sinistra di Schurrle. Fortunato il raddoppio con il tiro di Eto'o parato da Tatarusanu che carambola sull'incopevole Georgievski prima di finire il porta. Chelsea fortunato nel primo tempo, Chelsea devastante nella ripresa. Al 55' Ramires rifinisce una grande azione iniziata ancora una volta da Schurrle che si merita l'abbraccio di Mourinho a bordocampo. Mata trova il palo a negargli la gioia del gol pochi minuti dopo. Schurrle non è preciso quando ha tempo e spazio per piazzare alle spalle di Tatarusanu. Nel finale ci pensa Lampard ad arrotondare il risultato con un tiro preciso che finisce sul palo prima di depositarsi in rete. La Steaua è tutta nelle conclusioni dalla distanza di Tanase e in qualche iniziativa di Stanciu. Tre punti fondamentali per i Blues che si rilanciano nel girone E, agganciando il Basilea sconfitto in casa dallo scatenato Schalke 04.

90'+3 - Succede poco o nulla. Arriva il fischio finale di Carlos Velasco. Il Chelsea supera 4 a 0 la Steaua Bucarest.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - FRANK LAMPARD!!!!!!!! 4 a 0!!!!!!! Punizione severa per i rossoblu. Colpo da biliardo del 35enne che piazza il pallone nell'angolo lungo alla destra di Tatarusanu. Assist di Willian che serve al limite dell'area il nazionale inglese.

87' - Non cessa la spinta del pubblico di casa che nonostante il triplo svantaggio, non smette di incitare i propri beniamini. Che spettacolo!.

84' - Squillo del solito Tanase che impegna ancora Cech dalla distanza. Angolo Steaua.

83' - Attendono solo il triplice fischio finale le due squadre. Steaua negli spogliatoi da quasi mezz'ora ormai. Una doccia fredda il terzo gol di Ramires per i padroni di casa.

80' - Ultimo cambio per i Blues, fuori Mata dentro Willian.

78' - Secondo cambio per Mourinho che rileva Oscar, dentro Azpilicueta.

76' - Ancora Chelsea!! Ancora Schurrle!! Se ne va in mezzo a tre l'ex Leverkusen, palla dietro per Mata che serve Eto'o, tiro al volo del camerunense, respinge Tatarusanu.

73' - Si sveglia improvvisamente la Steaua, tiro a botta sicura di Stanciu, risponde presente Cech!

70' - SCHURRLE!!!!!! Si divora il poker l'attaccante tedesco!! Grande ripartenza del Chelsea con Oscar che resiste ad una carica, si accentra e scarica sull sinistra per Schurrle che prende la mira ma allarga troppo il piattone. Palla a lato.

67' - Gioca sul velluto il Chelsea, emerge tutta la qualità nel giro palla degli uomini di Mourinho. Dopo più di un'ora di gioco Schurrle rimane un rebus irrisolvibile per la difesa della Steaua.

66' - Cerca gloria personale anche il brasiliano Oscar, protagonista nel terzo gol. Tiro alto sopra la traversa.

62' - Da Basilea arrivano notizie del vantaggio dello Schalke, gol di Draxler al 54'.

59' - Si fa vedere la Steaua con un tentativo da fuori di Tanasa, fa buona guardia Cech che rimane a terra dopo essersi scontrato con il palo!

56' - Tutto facile per il Chelsea che sfiora ancora il gol con Mata, il palo dice no!!

55' - ANCORA BLUES!!!!!!!!ANCORA RAMIRES!!!!!!3 a 0!!!! GAME OVER A BUCAREST!! Azione dirompente di Schurrle che scappa via di forza sulla fascia sinistra, palla in mezzo a servire Oscar che alza la testa, vede e serve l'accorrente Ramires che fulmina Tatarusanu per la terza volta.

52' - Se ne va sulla linea del fuorigioco Kapetanos, fischia però il guardalinee che vede la posizione di offside.

50' - Ritmi più interessanti in questo avvio di seconda frazione, secondo giallo per il Chelsea, intervento da dietro di Cole su Stanciu.

49' - Grandissima azione difensiva di Luiz che anticipa netto Kapetanos prima di lanciare Schurrle.

48'- Ci prova subito Eto'o! Tiro fiacco, blocca Tatarusanu.

47' - Doppio cambio per i padroni di casa con il 30enne Kapetanos al posto di Piovaccari, inpalpabile la sua prestazione, dentro anche Tatu, fuori Popa.

46' - Pronti via! Secondo tempo partito a Bucarest!

21.36 - Buone notizie per il Chelsea arrivano anche da Basilea dove i padroni di casa sono bloccati sullo 0 a 0 con i tedeschi dello Schalke 04.

21.34 - Partita non esaltante all'Arena Nationala, quello che conta per il Chelsea però è il doppio vantaggio, meritato per quanto visto nel primo tempo. Reti di Ramires dopo una buona ripartenza avviata proprio dal nazionale brasiliano e conclusa dopo un tocco in area smarcante di Eto'o. Raddoppio fortunoso con Eto'o che se ne va in contropiede e dopo la respinta di Tatarusanu, ringrazia la carambola che finisce su Georgievski prima di terminare la sua corsa in fondo alla rete.

45'+1 - E' tutto per i primi 45 minuti, Carlos Velasco manda tutti negli spogliatoi.

45' - Un minuto di recupero a Bucarest. Tutto facile fin'ora per il Chelsea.

44' - RADDOPPIO CHELSEA!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anche un pizzico di fortuna per il gol del 2 a 0 dei Blues. Fa tutto bene Eto'o che parte negli spazi prima di concludere in porta. Attenta l'opposizione di Tatarusanu, il pallone però carambola sul corpo di Georgievski che trova il più sfortunato degli auogol.

43' - Prova Oscar tiro dalla distanza, palla alta sopra la traversa!

38' - Manca qualità nelle giocate della Steaua, continui scambi tra i difensori. Vita facile per il Chelsea che amministra il gol di Ramires.

36' - Punizione per il Chelsea da posizione interessante, spreca tutto Luiz con un tiro che si infrange sulla barriera.

34' - Quante difficoltà per Piovaccari li davanti, troppo solo e chiuso nella morsa di Luiz e Terry.

33' - Primo giallo dell'incontro, Lampard finisce sul taccuino dell'arbitro Velasco.

30' - Schiacciate a ridosso dell'area di rigore le linee di centrcampo e difesa della Steaua, senza pressing diventa difficile creare grattacapi a Lampard e compagni.

27' - Ci prova Mata dal limite dell'area, blocca a terra Tatarusanu.

26' - Calati ulteriormente i ritmi negli ultimi minuti, dopo il gol del vantaggio il Chelsea fa girare il pallone provando ad addormentare la partita.

19' - VANTAGGIO CHELSEA!!!!!!!!!!! RAMIRES!!!!!!!!!! Azione di contropiede del Chelsea con Ramires che allarga sulla sinistra per la corsa di Schurrle, palla in mezzo per Eto'o che tocca in qualche modo servendo Ramires che anticipa difensore e portiere e insacca il gol dell'1 a 0.

17' - Palla velenosa persa da Mata che serve involontariamente Popa, pallone allargato su Georgievski che mette in mezzo per Piovaccari, anticipo della difesa Blues.

14' - Nonostante una superiorità tecnica subito evidente, il Chelsea non riesce a sfondare le maglie della difesa di Reghecampf. Molto equilibrata la linea a quattro dietro.

11' - Niente da fare per Torres costretto a lasciare il campo, al suo posto Samuel Eto'o. Nei prossimi minuti cercheremo di capire la gravità dell'infortunio dello spagnolo.

10' - Fraseggia nello stretto il Chelsea con la qualità di Mata e Oscar, libera la difesa di casa.

8' - Primo angolo della partita per il Chelsea, parte Mata, uscita sicura di Tatarusanu.

7' - Qualche problema per Fernando Torres costretto a lasciare momentaneamente il campo.

5' - Prova a sfondare sulla sinistra Schurrle, copre bene gli spazi la Steaua, palla recuperata in difesa.

4' - Buon possesso palla dei padroni di casa che mostrano grande personalità in queste prime battute di partita.

2' - Subito grande pressione del Chelsea sui portatori di palla della Steaua. Occasionissima per Schurrle che fa tutto bene, la sua conclusione però viene allontanata ad un passo dalla linea.

20.45 - Tutto pronto a Bucarest! Si parte!!

20.44 - Stretta di mano tra i due capitani Terry e Bourceanu, calcio d'inizio affidato agli inglesi.

20.43 - Risuona nell'impianto la musica della Champions League! Si leva l'urlo dei tifosi di casa!

20.42 - Le squadre entrano in campo all'Arena Nationala, serata fredda a Bucarest, temperatura di circa 7 gradi.

20.30 - Quindici minuti esatti al calcio d'inizio di Steaua Bucarest - Chelsea!

20.26 - Messe da parte le incomprensioni e le voci di mercato di fine estate, Mourinho si gioca la carta Mata che insieme all'ex Bayer Leverkusen Schurrle, saranno a supporto di Torres.

20.23 - Qualche piccola novità negli undici titolari rispetto alle previsioni della vigilia. Reghecampf sceglie Federico Piovaccari come terminali offensivo dopo le buone prove offerte nelle ultime uscite, e soprattutto dopo la prova incolore di Kapetanos all'esordio contro lo Schalke. Fa ancora meglio Mourinho che tiene in panchina Eto'o e schiera dal primo minuto El Nino Torres, redue tra l'altro dall'espulsione in campionato contro il Tottenham per una mano in faccia a Verthongen.

20.18 - Queste le panchina, Steaua: Nita, Varela, Prepelita, Cristea, Neagu, Leandro Tatu, Kapetanos. Chelsea: Schwarzer, Cahill, Azpilicueta, Mikel Willian, Ba, Eto'o.

20.13 - Queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo all'Arena Nationala, Steaua Bucarest:Stanci Tatarusanu, Skukala, Gardos, Filip, Latovlevici, Georgievski, Tanase, Stanciu, Bourceanu (c), Popa e l'italiano Piovaccari. Risponde il Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, Luiz, Terry(c), Ramires, Lampard, Oscar, Schurrle, Mata, Torres. Solo panchina per Samuel Eto'o.

20.10 - Cari amici di Vavel Italia ben ritrovati per la diretta della partita tra Steaua Bucarest e Chelsea, match valido per la seconda giornata fella fase a gironi di Champions League

Torna l'Europa che conta e a Bucarest è già sfida da dentro fuori. Nessun passo falso è ammesso tra la Steaua e il Chelsea sconfitte all'esordio, rispettivamente dallo Schalke 04 dell'ex Milan Boateng e dalla sorpresa Basilea, capace di espugnare lo Stamford Bridge in una partita storica per gli elvetici. Mourinho sa bene che un inizio balbettante in Premier non può essere ripercorso in Champions League dove due sconfitte di fila, potrebbero pregiudicare l'approdo agli ottavi in un girone che, dopo la prima giornata, ha mostrato tutto lo spessore tattico e tecnico dei tedeschi di Gelsenkirchen e dei Rotblau.

Il nervosimo in casa Blues ha mostrato il lato meno British dello Special One che ha abbandonato la conferenza stampa della vigilia, infastidito dalle continue domande dei giornalisti sui giocatori non convocati, vedi De Bruyne e Hazard, con il primo lasciato fuori per una prestazione non convincente in coppa con lo Swindon. Dopo la telenovela Mata, durata per settimane e settimane, il tecnico portoghese si è congedato con un "See you tomorrow", visibilmente stufo per le poche attenzioni della stampa sugli elementi a disposizione che giocheranno una partita già cosi importante.

Frank Lampard ha cosi accolto le domande dei gionalisti accreditati parlando della voglia del suo Chelsea di dimostrare tutto il proprio valore a Bucarest:" Con il Basilea non abbiamo giocato bene, e a questi livelli certe prestazioni si pagano con la sconfitta. Abbiamo ancora cinque partite per sistemare le cose, il gruppo è giovane con tanti elementi di qualità, ma la cosa più importante è che tutti seguano le idee dell'allenatore. Ho molto rispetto per lui". Lampard inoltre, non ha dimenticato la necessità di non sottovalutare mai l'avversario:" Siamo una squadra con molta esperienza, nonostante ciò non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, l'esordio lo ha dimostrato". Impossibile per un giocatore navigato come lui non pensare all'ambiente caldo che accoglierà il suo Chelsea:" L'atmosfera è speciale, inoltre non dimentichiamo che la Steaua è una squadra di grande valore e tradizione".

Nella passata stagione l' Arena Nationala di Bucarest non portò fortuna ai Blues che, nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, furono sconfitti 1 a 0 grazie al rigore seganto al 34' dall'attaccante Raul Rusescu, oggi in forza al Siviglia.

Nel match dello Stamford Bridge, la squadra allenata allora da Rafa Benitez, ribaltò il risultato vincendo 3 a 1 grazie alle reti di Mata, Terry e Torres, che poi sbaglio anche un rigore nel finale. Gol rumeno firmato da Vlad Chiriches passato in estate al Tottenham, dove ha esordito in coppa di lega nella vittoria con l'Aston Villa di settimana scorsa.

Il Chelsea non ha avuto un inizio facile, complice anche un calendario di Premier che ha visto Lampard e compagni affrontare Manchester United, Everton e Tottenham nelle prime sei uscite. Dopo la vittoria all'esordio con il neopromosso Hull City, i Blues hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio dell'Aston Villa in casa. Dopo il pareggio a reti bianche dell'Old Trafford, il Chelsea ha subito la sconfitta beffarda ai rigori nella Supercoppa Europea contro il Bayern, forse la miglior prestazione della stagione fin'ora. Da li la sconfitta al Goodison Park con l'Everton e il ko di Champions con il Basilea. Senza mai brillare la squadra di Mourinho ha reagito superando il Fulham e conquistando il quarto turno di Capital One Cup, vincendo 2 a 0 sul campo dello Swindon, in gol Torres e Ramires. Nello scorso week end 1 a 1 sul campo del temibile Tottenham con Terry capace di pareggiare il gol di Sigurdsson e conquistare un punto che fa salire i londinesi a quota 11, quinto posto a parimerito con la sorpresa Southampton.

Partita sulla carta non facile quindi per il Chelsea, che si trova di fronta un avversario primo nel proprio campionato a parimerito con Astra e Petrolul, e con la miglior difesa con 5 gol subiti in sette partite. La Steaua allenata dal 38enne Reghelampf, nato a Timisoara con un passato da giocatore in Germania tra Cottbus, Alemannia e Kaiserslautern, ha dimostrato di poter sopperire alle partenze di giocatori di spessore internazionale come Chiriches e Rusescu, grazie sopratutto all'innesto di una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'attaccante classe '84 Federico Piovaccari.

Nato a Gallarate, Piovaccari cresce nelle giovanili della Pro Patria prima di approdare alla "cantera" dell'Inter. Una carriera vissuta interamente tra la serie C e la serie B. San Marino, Triestina, Treviso, i mesi a Ravenna poi la chiamata del Cittadella con cui disputa forse la miglior stagione con 23 gol in 39 presenze. Genova, sponda Sampdoria sembra l'occasione della definitiva consacrazione. Federico invece non riesce a dimostrare tutto il suo valore e allora sei mesi a Brescia, la chiamata del Novara dove gioca appena 7 partite segnando un gol. Nel Gennaio del 2013 passa al Grosseto, 17 presenze e sette gol valgono la chiamata in Romania. Capocannoniere in campionato con 4 gol, Piovaccari diventa eroe della Steaua segnando tre gol decisivi per l'approdo dei rossoblu alla fase a gironi della Champions League.

La sconfitta sul campo dello Schalke ha forse ridimensionato una squadra capace comunque di imporsi a buoni livelli europei negli ultimi anni con le fasi a gironi conquistate a cavalo tra 2006 e 2009. Sono 122 i match giocati in Champions League dalla squadra di Bucarest, 45 vittorie, 33 pareggi e 44 sconfitte. Un undici che ha nel proprio portiere Tatarusanu, 41 presenze europee, nel difensore classe '86 Latovlevici, 39 con un gol, nei centrocampisti Tanese e Bourceanu, e nel bomber europeo Kapetanos, 7 reti per lui, l'esperienza necessaria da affiancare a giovani di prospettiva come i centrocampisti Iancu e Stanciu, classe '94 il primo, '93 il secondo, e il potente attaccante montenegrino Stefan Nikolic, 23 anni, 19 presenze e 3 gol in Europa.

Probabili formazioni - Steaua Bucarest con Tatarusanu, Szukala, Gardos, Latovlevici, Georgievski, Pintilii, Bourceanu, Tanase, Popa, Stanciu, Kapetanos in ballottaggio con Piovaccari, quest'ultimo in gol nell'ultima di campionato nel 3 a 0 al Timisoara. Risponde il Chelsea con Cech tra i pali, Ivanovic, Luiz, Terry, Cole, Lampard, Ramires, Mikel, Oscar, in gol nella sconfitta con il Basilea, Mata, Eto'o.

Arbitro della sfida sarà lo spagnolo Carlos Velasco Carballo, assistenti i singori Roberto Alonso e Juan Yuste, arbitri di linea Carlos Gomez e Carlos Del Cerro, quarto uomo Javier Rodriguez.