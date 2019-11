Borussia Dortmund - Olympique Marsiglia, dentro o fuori

Klopp e Baup ostentano tranquillità. Una serenità figlia di telecamere e microfoni. Sanno che quella di stasera, in Germania, ha il sapore di una sfida da dentro o fuori. La doppia sconfitta nel turno d'esordio costringe le due squadre a cercar punti per approfittare dello scontro diretto tra Arsenal e Napoli. Non sarà in panchina Jurgen, squalificato per le veementi proteste del San Paolo. “La squalifica non è un problema” Il tecnico cerca di creare un muro protettivo intorno a una squadra che vola in Bundesliga, ma mostra limiti in Europa. Lewandowski, promesso sposo degli odiati nemici di Baviera, si è battuto in terra d'Italia, ma ha cozzato contro la retroguardia partenopea. Reus, stellina del panorama mondiale, si è spento nella notte di Insigne. L'espulsione di Weidenfeller, out questa sera, ha fatto il resto. L'eccessiva convinzione ha giocato un brutto scherzo ai favoriti gialloneri.

Poco da fare anche per i francesi, contro l'Arsenal di Wenger. Gli inglesi, rivitalizzati dall'arrivo di Ozil volano in Premier e in Champions. Ispirati da Ramsey hanno espugnato 2-1 il suolo transalpino. “L'esperienza dei nostri veterani ci aiuterà, ma dobbiamo approfittare dell'entusiasmo e della “follia” dei più giovani”. Baup conosce le difficoltà di una trasferta a Dortmund, contro i vice-campioni d'Europa, obbligati a far risultato. A caricare la squadra ci ha pensato l'ottima prestazione di sabato in Ligue 1. Vittoria 2-0 sul campo del Lorient, firmata Valbuena e Ayew, e terzo posto in solitaria, a un punto dalla ricca coppia Psg – Monaco. Gignac, bloccato da un problema all'alluce non sarà in campo. Come lui Morel e Cheyrou.

Goleada per il Borussia di Klopp invece nell'ultima di Bundesliga. 5-0 al Friburgo, con doppiette di Reus e Lewandowski e chiusura di Blaszczykowski. Settima vittoria in casa consecutiva e comando della Bundes in coabitazione col Bayern del nuovo corso Guardiola. Resta indisponibile Schmelzer, come Gundogan, mentre torna tra i convocati Bender.

Non un inedito a livello europeo Borussia Dortmund – Olympique Marsiglia. Già di fronte due anni fa e a sorpresa doppia affermazione della squadra del presidente Labrune. Tre a zero secco al Vélodrome e incredibile rimonta al Westfalenstadion. Avanti due a zero i tedeschi, poi incredibile finale con due gol di Ayew e Valbuena a ribaltare il tutto. “Due anni fa abbiamo giocato due buone partite, ma abbiamo perso nettamente, soprattutto a Marsiglia. C'è voglia di rivincita.” Non dimentica Klopp. Si prepara invece a una partita di contenimento Baup, consapevole dei punti di forza del Dortmund “Il Borussia gioca un calcio d'attacco, con pressing e ripartenze veloci. Dobbiamo migliorare in fase di non possesso e sfruttare le occasioni che creiamo.”

