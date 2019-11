Diretta Arsenal - Napoli in Champions League

22.35: Arsenal a punteggio pieno dopo una partita dominata in lungo e in largo. Il Napoli non è riuscito a portare neanche un vero pericolo alla porta di Szczesny. E l'impressione è che l'assenza di Higuain sia stata solo la punta dell'iceberg: i partenopei oggi sono mancati come atteggiamento mentale ed impostazione tattica. Impietosa la differenza qualitativa a centrocampo e, dato emblematico, nessun cartellino giallo. A testimonianza di un gap impossibile da colmare anche con l'agonismo. A breve i gol del match: da Francesco Guarino per VAVEL Italia appuntamento alla prossima!

93': FINISCE QUI: ARSENAL-NAPOLI 2-0, reti di Ozil e Giroud.

92': Cross di Wilshere, Giroud manca di un soffio la deviazione.

90': Tre minuti di recupero.

89': Hamsik manca la deviazione sul cross di Mesto.Scintille tra Behrami ed Arteta dopo un fallo del giocatore del Napoli.

87': Reina esce coi piedi dall'area per anticipare Giroud. Sostituzione nell'Arsenal: fuori l'applauditissimo Ramsey, dentro Monreal.

85': Cross di Zuniga, uscita facile di Sczcesny.

83': Esce Albiol, entra Fernandez.

80': Ultimi 10 minuti di gioco. Siamo ben lontani dal vedere attuato il forcing finale partenopeo.

77': Esce Callejon, entra Zapata.

76' MIRACOLO DI REINA SULLA CONCLUSIONE DA DISTANZA RAVVICINATA DI KOSCIELNY! (foto UEFA.com)

75': Ancora Callejon ignorato da Mertens per tentare la conclusione. Che viene respinta dalla difesa.

74': I ritmi in campo ora sono calati. L'Arsenal amministra, il Napoli non riesce a portare pericoli concreti alla porta difesa da Sczcesny.

71': Bella giocata di Mertens che salta due avversari e va al tiro. Conclusione centrale, si arrabbia Callejon che aveva fatto un ottimo taglio e poteva essere servito in profondità.

69': Il Napoli recupera palla a centrocampo con il buon pressing di Insigne, Inler calcia da posizione impossibile e spedisce in curva.

67': Bel triangolo Zuniga-Hamsik-Zuniga. Conclusione del colombiano da censura.

63': Cambio anche nell'Arsenal, il rientrante Rosicky lascia posto a Wilshere.

60': Di nuovo Insigne dal limite dell'area. Cerca la conclusione a girare, sbaglia la mira. Esce Pandev ed entra Mertens

58': Reina reattivo sulla punizione di Ozil da oltre 30 metri. Non la prende nessuno e la palla rimbalza in area, rischiando di ingannare l'estremo difensore del Napoli, che però è attento.

56': Traversone pericoloso di Mesto, Mertesacker anticipa Pandev in corner. Uscita impeccabile di Szczesny sul tiro dalla bandierina.

54': Callejon al volo da fuori area, non inquadra la porta nemmeno lui. Il Napoli sta quantomeno alzando il baricentro.

52': Inler tira forte dai 25 metri, posizione centrale. Conclusione alta. Rientra Arteta.

51': Arteta sembra avere avuto la peggio tra i due ed è ancora fuori dal campo. Il gioco riprende con una punizione per l'Arsenal.

49': Monologo Gunners. Pandev e Arteta a terra dopo uno scontro aereo durissimo.

46': ROSICKY MANCA DI UN SOFFIO IL 3-0! Occasionissima subito per l'Arsenal, Ozil ancora una volta immenso sulla destra.

21.47: SI RICOMINCIA.

21.45: Le squadre rientrano in campo. Nessun cambio tra i 22 dell'inizio.

21.33: E' durissima per il Napoli. I partenopei sono completamente frastornati dal fraseggio avversario a centrocampo e, soprattutto, soffrono tremendamente le incursioni sulla propria sinistra difensiva del duo Ramsey-Ozil, letteralmente indemoniati. Callejon e Zuniga non riescono ad arginare le discese degli uomini di Wenger: non è un caso se i gol sono arrivati entrambi da quella fascia.

45': Si chiude il primo tempo senza recupero. Primo tempo senza storia, Arsenal-Napoli 2-0.

42': Arsenal stabilmente nella trequarti del Napoli. I Gunners arrivano a ripetizione in area degli azzurri con facilità disarmante. Benitez dovrà assolutamente correggere qualcosa nell'intervallo.

40': Ancora la premiata ditta Ozil-Ramsey: cross al centro del centrocampista gallese, respinta della difesa di Benitez e conclusione da fuori di Flamini, resa innocua da una deviazione di Albiol.

37': La circolazione di palla dei Gunners a centrocampo sta facendo nettamente la differenza. Gli uomini di Wenger muovono il gioco con fin troppa facilità, il pressing del Napoli è pressoché assente, i giocatori si limitano a seguire gli spostamenti del pallone senza mai affondare il tackle.

35': Conclusione smorzata di Insigne su cross di Mesto.

31': Ramsey ed Ozil seminano il panico nell'area del Napoli, che con un rimpallo riesce a guadagnare il rinvio dal fondo.

27': Punizione per il Napoli da posizione molto simile a quella del gol di Insigne contro il Borussia, leggermente più arretrata. Batte Callejon, palla alta.

25': Mesto salva su Ramsey al limite dell'area piccola! Occasionissima per l'Arsenal per mettere al tappeto il Napoli. I partenopei soffrono in maniera indicibile sulla propria sinistra, dove imperversano Ozil e Sagna.

22': Britos fuori di poco! Sul calcio d'angolo il difensore uruguaiano sbaglia di non molto la mira di testa. Szczesny e due giocatori a difesa dei pali erano però in pieno controllo.

21': Insigne guadagna un corner. Il Napoli inizia a prendere coraggio.

18': Insigne scaglia la prima conclusione del Napoli verso la porta dell'Arsenal. Palla alta.

15': Rinvio sbagliato di Britos, palla recuperata dall'Arsenal ed è raddoppio. Stavolta l'assistman è Ozil, che arriva sul fondo e col sinistro serve a Giroud una palla impossibile da sbagliare. Napoli sotto choc. ARSENAL-NAPOLI 2-0 (foto UEFA.com).

15': GIROUD!!! RADDOPPIO DELL'ARSENAL! CHE INIZIO DEI GUNNERS!

13': Azione prolungata dell'Arsenal, il Napoli si difende come può, ma il possesso palla è tutto dei Gunners: 75% contro il 25%.

9': Flamini impegna Reina da fuori. Napoli scosso dal gol subito.

8': Azione magistrale dell'Arsenal sulla destra: Giroud serve Ramsey, che brucia Zuniga in velocità e mette un pallone al centro perfetto per Ozil. L'impatto del tedesco è magistrale, palla imparabile per Reina. ARSENAL-NAPOLI 1-0 (foto UEFA.com).

8': OZIL!!! VANTAGGIO DELL'ARSENAL!

7': Insigne servito da Pandev, ma in netto fuorigioco.

5': Altro corner per l'Arsenal, bella uscita di Reina. Il Napoli dà l'impressione di essere in fase di studio degli avversari.

3': Cross di Sagna deviato in corner, prima azione offensiva del match. La difesa del napoli libera.

20.46: PARTITI! Buon match a tutti!

20.45: Saluto affettuoso e stretta di mano tra Benitez e Wenger.

20.43: Squadre in campo. Arsenal con la classica maglia rossa con le maniche bianche, per il Napoli la discussa divisa camouflage in stile mimetico militare.

20.41: Giocatori nel tunnel degli spogliatoi: ci siamo. Chissà se anche all'Emirates i tifosi napoletani presenti riusciranno a far alzare l'urlo "THE CHAMPIONS!"...





20.32: Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Tra poco sarà Arsenal-Napoli!

20.27: L'Arsenal è in testa alla Premier League con una sola sconfitta, alla prima giornata, e cinque vittorie consecutive. Il Napoli è imbattuto e segue la Roma a soli due punti di distanza. Due squadre che hanno iniziato alla grande la stagione, stasera proveranno l'una ad incrinare le certezze dell'altra.

20.15: All'Emirates Stadium le condizioni del campo sono eccellenti. La temperatura è di 15 gradi e l'umidità del 66%. It's London, sir.

20.11: Il grande assente dell'Arsenal, Theo Walcott. Il problema per il talento inglese è ben più grave di quello del centravanti del Napoli: l'esterno offensivo dei Gunners dovrà infatti operarsi per risolvere il suo problema addominale e salterà anche le gare decisive di qualificazione ai Mondiali 2014 dell'Inghilterra (foto UEFA.com).

20.08: Il grande assente in casa Napoli, Gonzalo Higuain (foto UEFA.com)

19.55: Nel Napoli quindi confermata la sostituzione dell'infortunato Higuain con Pandev. Il Pipita va in tribuna. Cambia anche qualcosa a centrocampo, con Inler preferito a Dzemaili. Wenger a sorpresa rischia Rosicky dal primo minuto.

19.50: FORMAZIONI UFFICIALI: Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Ramsey, Flamini, Arteta; Ozil, Giroud, Rosicky. Napoli: Reina; Mesto, Albiol, Britos, Zuniga; Behrami, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Pandev.

19.46: UFFICIALE, HIGUAIN NON CE LA FA: Higuain non giocherà. La notizia è stata appena confermata da Gazzetta.it. I sanitari del Napoli non sono riusciti a recuperare l'attaccante argentino in tempo, dopo il risentimento al flessore della coscia destra. Stamattina l'attaccante sentiva ancora dolore e a nulla sono valsi i tentativi dello staff di rimettere il giocatore in sesto. Troppo rischioso. Al suo posto giocherà quasi sicuramente Pandev.

19.42: ARSENAL-NAPOLI, UN 2-2 ESTIVO- Dicevamo dell'assenza di precedenti ufficiali. Verissimo, ma non dimentichiamo che proprio questa estate Arsenal e Napoli si sono affrontate nella Emirates Cup a Londra. Il match, giocato il 3 agosto, si è concluso con un divertente 2-2. Il Napoli era partito alla grandissima con le reti nel primo tempo di Insigne e Pandev, l'Arsenal si è svegliato nella ripresa ed ha rimesso le cose a posto con Giroud e Koscielny. Arsenal e Napoli hanno poi perso i due incontri successivi (gli azzurri 1-3 col Porto, i Gunners 1-2 col Galatasaray) ed hanno concluso rispettivamente al terzo ed al quarto posto nella competizione estiva alla sua sesta edizione. Gli highlights:

19.37: BENITEZ-WENGER, I PRECEDENTI - In assenza di precedenti ufficiali tra le due squadre, ce ne sono tanti tra i due allenatori. Sulla panchina del Liverpool, don Rafè ha incrociato Wenger per ben 20 volte. E, seppur con un bilancio non troppo squilibrato, non se la passa benissimo complessivamente: sei successi, altrettanti pareggi e otto sconfitte. Il dato peggiore è però uno: Benitez non ha mai vinto in casa di Wenger. Né quando l’Arsenal giocava all’Higbury, né quando è passato all'Emirates. Delle ultime cinque sfide tra i due, quattro sono terminate in pareggio. Ultima il 2-2 dello scorso agosto in occasione dell’Emirates Cup.

19.30: Benitez conosce bene Wenger ed il suo Napoli arriverà al match di stasera con il giusto carico di entusiasmo e rispetto. «Dobbiamo controllare l'euforia - dice ai microfoni dell'UEFA - mostrando carattere contro una grande squadra. Con il Borussia era difficilissima, ma giocavamo in casa ed eravamo carichi. L'Arsenal ha tanta qualità e Wenger è un grande tecnico, il migliore in Premier League. Credo stia facendo un grande lavoro e spero che un giorno riuscirà a vincere questa competizione, anche se non quest'anno».

19.22: Concretezza ed ironia nella conferenza stampa di Wenger: «Non vorrei fare troppo il matematico, ma dicono che con una media di 10,2 punti ti qualifichi. Come riusciremo a fare lo 0,2 è un mistero, ma in genere funziona così». Per l'allenatore francese fare punti in casa è la chiave di volta di un girone difficile come quello di Arsenal e Napoli: «I risultati in casa saranno importanti perché abbiamo già conquistato tre punti fuori casa. Sappiamo di essere forti anche in trasferta, quindi ritengo che i risultati in casa contro tutte e tre le squadre faranno la differenza».

19.15: Il Napoli ha invece cominciato col botto, mettendo ko al san Paolo i vicecampioni d'Europa in carica del Borussia Dortmund, con un 2-1 di grandissima qualità e sostanza. A segno il possibile assente di oggi, Higuain, e Lorenzo Insigne, con un calcio di punizione da copertina. I gialloneri hanno provato l'assalto finale dopo lo sciagurato autogol di tacco di Zuniga. I gol della partita:

19.09: IL PRIMO TURNO - Arsenal e Napoli sono alla pari al comando nel gruppo F. I padroni di casa hanno esordito nella Champions League 2013/2014 con una convincente vittoria esterna per 1-2 ai danni del Marsiglia. A segno sono andati Walcott e Ramsey (autore di uno strepitoso inizio di stagione, con 8 gol in 8 partite). Per i francesi il gol della bandiera è arrivato soltanao a tempo scaduto, su rigore trasformato da Ayew. Questi gli highlights del match:





19.05: Sarà un match all'insegna dello spettacolo, ma quanti problemi per gli allenatori! Wenger dovrà fare a meno di Theo Walcott (problema agli addominali), Santi Cazorla (caviglia), Alex Oxlade-Chamberlain (ginocchio), Abou Diaby (ginocchio), Lukas Podolski (bicipite femorale) e Yaya Sanogo (schiena). Tomáš Rosický è al rientro dopo un problema al bicipite femorale, ma Wenger difficilmente lo rischierà dall'inizio. Benitez invece deciderà solo all'ultimo momento se schierare o meno Gonzalo Higuaìn e Raùl Albiol: i due ex camiseta blanca sono usciti malconi dal match di sabato contro il Genoa e, soprattutto il Pipita, è in forte dubbio anche dopo la rifinitura di stamattina.

19.00: Dopo un grande avvio, ci vuole una grande conferma. Il Napoli di Rafa Benitez incontra per la prima volta nella sua storia l'Arsenal di Arsene Wenger. E stasera all'Emirates Stadium, oltre alla leadership del gruppo F, ci sarà in palio una grande iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. A raccontarvi sulle pagine di VAVEL Italia tutte le emozioni di un match che è già nella storia del Napoli, con aggiornamenti in tempo reale, sarà Francesco Guarino: buon divertimento a tutti.