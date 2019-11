Continua il sogno dell'Atletico, vince anche in Portogallo

Sempre piú Atletico Madrid, anche in Champions League e su un campo che ra inviolato da 75 partite consecutive. L'Atletico ha vinto a Oporto 2-1 portandosi in testa nel girone e dando un'altra dimostrazione di forza dopo la vittoria nel derby di sabato scorso. A decidere questa volta é stato un gol di Arda Turan su una delle strategiche giocate da fermo ideatee dal Cholo Simeone, che esultava a bordocampo per la nona vittoria su nove partite tra Liga e Champions. Una stagione fin qui al di lá di ogni aspettativa.

"Questi giocatori hanno un carattere, una predisposizione e uno stato di forma che permette loro di recuperare anche partite come questa, su un campo difficilissimo dove poche squadre hanno vinto" ha detto Simeone dopo la partita.

Il Porto ha colpito dopo un quarto d'ora con Jackson Martinez, un altro colombiano scoperto dagli osservatori della squadra portoghese per cui é giá stata rifiutta un'offerta di 40 milioni secondo la TVE spagnola. Martinez incornava su una punizione, proprio come all'58' avrebbe fatto Gabi per segnare il pareggio. Il gol decisivo di Arda Turan, uno dei grandi protagonisti di questo Atletico, é arrivato a quattro minuti dalla fine. Su una punizione dal limite Koke ha fintato il tiro e ha sevito Arda Turan, nascosto in mezzo alla barriera. Il turco sparava un missile sotto la traversa e consegnava all'Atletico i tre punti e un'altra serata magica.