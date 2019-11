Diretta Manchester City - Bayern Monaco in Champions League

Per questa sera è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Vince il Bayern. Meritatamente. Una lezione di calcio, in stile Guardiola. I campioni d'Europa mostrano la veste migliore. Il calcio di Pep incastonato nel vincente Bayern di Heynckes. Frullato pregiato. Concentrazione, possesso palla, stilettate pungenti. Ribery, Muller e Robben stordiscono il City e zittiscono l'Ehitad. Il calcio però non è fatto di soli numeri. Avanti 3-0, i bavaresi gigioneggiano e improvvisamente la partita cambia. Lampo di Negredo, traversa di Silva, rosso a Boateng. Rischia più del dovuto il Bayern e lo sa anche Guardiola. Pellegrini sconfitto ancora una volta, accoglie il ritorno di Silva e il buon impatto di Milner e Negredo. Per il resto poca gloria, ma non sempre si incontra una macchina così perfetta.

90' - Tre di recupero.

89' - Negredo! Fuori di niente! Super giocata di Milner! Rischia il Bayern!

87' - Traversa di Silva! Poteva cambiare la storia della partita! Il calcio è strano!

86' - Rosso per Boateng! Steso Touré lanciato a rete! Finale imprevisto!

85' - Ultimo cambio del match. Fuori un grande Ribery, scampoli per Goetze.

83' - Celestiale palleggio del Bayern. Pressato, esce palla a terra dall'area di rigore e ribalta l'azione.

80' - GOOOOOOOLLLLL! Negredo! Silva lo trova in area, poi è splendido movimento a far fuori Boateng e tiro sul palo lontano!

79' - Standing ovation per Robben. Applaudono anche i tifosi del City. In campo Shaquiri.

78' - Neuer! Finalmente si vede anche lui. Bravo Milner a impensierirlo.

77' - Palo di Muller! Praticamente da terra! Incredibile!

76' - Esce Schweinsteiger. Guardiola concede il finale a Kirchkoff.

75' - Ribery! Para Hart! Troppo defilato il francese. Eccezionale l'abnegazione delle stelle bavaresi. Corse e rincorse in ogni dove.

70' - Milner per Nasri e Silva per Aguero. Pellegrini risparmia i suoi uomini.

68' - Impressionante possesso palla Bayern sulla trequarti del Manchester. Tutto Guardiola in questi minuti. Da segnalare anche il perfetto recupero di Lahm in mediana. Ormai nel suo ruolo naturale, lui nato esterno.

63' - Rischia la deriva il City! Grande Hart su Kroos, sulla respinta Robben non trova la porta.

62' - Ancora Robben! Stavolta Hart si distende e riesce a bloccare in due tempi.

60' - GOOOOLLLLLL! Robben! Ubriaca Nastasic e calcia col destro! Hart tocca, ma non basta! Letale ripartenza Bayern! Notte fonda a Manchester!

57' - Cambia Pellegrini. Dentro Negredo, fuori un opaco Dzeko.

56' - GOOOOOLLLLL! Muller! 0-2! Taglio del tedesco, malissimo Clichy, che non segue l'attaccante, e davanti a Hart tutto facile! Lezione del Bayern!

54'- Robben!!! Uno-due con Muller, classico sinistro a giro e decisiva deviazione di Kompany! Palla a fil di palo!

52' - Meraviglioso Ribery! Tocco sotto a scavalcare Richards! Che tranquillità il Bayern!

50' - Tre tiri dalla bandierina in due minuti. Decisamente un'altra squadra il Manchester in questa ripresa.

49' - Non controlla Dzeko. Non la sua serata finora.

47' - Subito il City.Guadagna l'angolo Aguero. Altro piglio per i padroni di casa.

67% di possesso palla, 9 conclusioni verso la porta di Hart, di cui 5 nello specchio. Anche dai numeri emerge il dominio degli ospiti.

Monologo bavarese, ben oltre lo striminzito 0-1 firmato Ribery, con la complicità di Hart. Possesso palla e accelerazioni, in perfetto stile Guardiola. Il City, impaurito, aspetta e viene colpito dai fraseggi tedeschi. Ribery e Robben show sulle corsie, male Tourè e Aguero. Dzeko impalpabile. Neuer disoccupato. Pellegrini dovrà lavorare sulla testa dei suoi uomini nell'intervallo per provare a ribaltare la partita.

45' + 1' - Termina dopo un minuto di recupero la prima frazione di gioco.

44' - Cartellino anche per Kroos! Finta bellissima di J.Navas.

42' - In ritardo Aguero! Colpisce la caviglia di Rafinha e prende il giallo! Frustrazione.

40' - Apertura fuori misura di J.Navas. Troppa frenesia.

36' - Nastasic strattona Muller. Punizione interessante dal limite, ma Schweinsteiger calcia sulla barriera.

33' - Alaba! Prima Hart, poi un rimpallo! Si salvano i blu! Vicinissimo al raddoppio il Bayern!

31' - Robben perfetto per Muller che incredibilmente non arriva! Perfetta la palla dell'olandese, bassa e tesa! Che brivido!

29' - Il Bayern non butta il pallone. Il City sta correndo moltissima, ma a vuoto. Tiqui taca tedesco. Finora dominio assoluto dei campioni d'Europa.

25' - Stavolta bravo Nastasic a chiudere su Muller! Altra giocata super di Ribery! Fatica Richards a contenerlo.

23' - Pessima apertura di Nastasic! In confusione il Manchester. Stanno mancando i leader, da Touré a Aguero.

18' - Alaba! Sul fondo! Ma il Bayern arriva sempre prima e ribalta l'azione con una velocità pazzesca. Il pubblico prova a scuotere il City.

16' - Perfetta la linea difensiva di Guardiola. Dzeko in leggero offside.

15' - Nastasic anticipa Muller! Splendido possesso palla ospite. Il City ci sta capendo pochissimo.

12' - Brutto scontro aereo tra Richards e Kroos. Resta a terra il tedesco. Botta alla testa, caduta violenta.

10' - Accelerazione di Robben! Corner per il Bayern.

7' - GOOOOOOLLLL! Ribery! Bayern in vantaggio! Sorpreso Hart!! Male il portiere inglese non trova il pallone su un tiro da molto lontano del francese! Inizio shock!

5' - Non riesce a dare forza Richards, sul cross di Nasri. Tutto facile per Neuer.

5' - Angolo per il City, prova a sfondare Aguero. Difesa altissima del Bayern.

3' - Robben non colpisce bene di testa! Bel traversone di Alaba. Squadre molto corte, grande ritmo.

20.45 - Capitani al centro del campo. Stretta di mano e comincia il big match di questa seconda giornata di Champions.

20.40 - Squadre nel tunnel, pronte a fare il loro ingresso in campo. Tra poco si parte!

20.30 - Interessante il confronto tra i nuovi allenatori delle due squadre. Pellegrini non è mai riuscito a battere Guardiola. Alla guida di Real Madrid, Villarreal e Malaga è sempre uscito sconfitto. Stasera cerca il colpaccio. Si ritrovano ancora una volta anche Ribery e Nasri. I due hanno giocato insieme al Marsiglia.

20.20 - Arrivano le scelte dei due allenatori. Guardiola va con il falso nove. In panchina il colosso Mandzukic, davanti c'è Muller, decisivo nell'ultima di campionato. Pellegrini opta per la rodata coppia Aguero - Dzeko, con Negredo in panchina. Fuori dall'undici titolare anche lo spagnolo Silva, appena rientrato da un infortunio. Esterni bassi Richards e Clichy, preferiti a Zabaleta e Kolarov.

20.10 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Manchester City – Bayern Monaco (ore 20.45), incontro valevole per la seconda giornata del gruppo D di Champions League.

Due potenze europee, rinnovate in toto rispetto alla scorsa stagione. Partiamo dai volti nuovi in panchina. Il Bayern ha lasciato il vecchio Heynckes per affidarsi al maestro Guardiola. Pep, dopo l'anno sabbatico, ha accettato la scommessa bavarese. Non facile approdare in Germania, in una squadra che ha vinto tutto, e cercare di imporre un sistema di gioco totalmente nuovo. Il modello Barca, fraseggio interminabile, palla a terra e schegge impazzite, attecchisce meno qui nella terra dei “giganti guerrieri”. Dal Borussia Dortmund è arrivato Goetze. Perfetto per il Guardiola pensiero, ma anche un filosofo, per dirla alla Ibra, come l'ex centrocampista del Brescia ha dovuto limare qualcosa per cercare la giusta quadratura tra le sue idee e il materiale a disposizione.

Il Manchester City è ripartito invece da Manuel Pellegrini, una vita nella Liga, l'impresa sfiorata col Malaga, qualificato a spese del Dortmund, fino a pochi secondi dalla fine, nella scorsa Champions, e ora a capo di un gruppo straordinario. Il mercato è stato da sceicchi. A cinque stelle. Sono arrivati Jovetic, poco impiegato finora, Jesus Navas, Fernandinho. Milioni e milioni spesi per arricchire un organico già faraonico. Non è stato completato il reparto arretrato e risiede forse lì l'unico punto debole dei cugini “poveri”, perlomeno a trofei, di Manchester, viste anche le lune altalenanti del nazionale inglese Joe Hart. A Pellegrini si chiede la rinascita, dopo una stagione fallimentare, che ha visto i citizens uscire prematuramente dalla massima competizione europea e il trionfo in Premier degli odiati red devils.

L'esordio europeo ha visto i due club imporsi senza troppi problemi. Il Bayern, opposto a un Cska Mosca incerottato, ha dominato, chiudendo 3-0, grazie alle reti di Alaba e Mandzukic nella prima frazione di gioco e al tris di Robben a metà ripresa.

Per gli inglesi, invece, vittoria in trasferta, sul campo del Viktoria Plzen. Anche in questo caso, 3-0 il finale. Apre Dzeko, imbeccato da Aguero, raddoppia uno splendido Yaya Touré e sigilla il Kun. Tutto facile.

Non la prima volta che Bayern Monaco e Manchester City si ritrovano nello stesso raggruppamento europeo. Due anni fa, in un girone di ferro, con il Napoli di Mazzarri e il Villarreal di Pepito Rossi, fu disfatta per i blu allora guidati da Mancini. Gi scontri con partenopei e spagnoli furono fatali a Touré e compagni. Con i bavaresi il doppio confronto terminò invece in perfetto equilibrio. 2-0 Manchester in Inghilterra (Silva, Touré), 2-0 Bayern in Germania (doppietta di Gomez, ora a Firenze).

Stesso inizio in Champions, non così nei rispettivi campionati. Il Bayern Monaco guida la Bundesliga a pari punti con i rivali del mago Klopp. Un'affermazione striminzita nell'ultimo turno con il Wolsfburg di Diego ha permesso ai bavaresi di tenere il passo di un indemoniato Borussia. Gol decisivo di Muller. Maggiori difficoltà sta incontrando il nuovo City. Al Villa Park, gli uomini di Pellegrini sono andati in vantaggio nella ripresa con Dzeko, prima di farsi incredibilmente rimontare da Bacuna e Weimann. 3-2 il finale per i padroni di casa. Non il primo scivolone quest'anno. Ha fatto notizia anche la clamorosa sconfitta con la matricola Cardiff. Il City si trova ora in settima posizione, in compagnia dell'Hull, a cinque lunghezze dall'Arsenal capolista.

Per quel che riguarda le possibili scelte dei due allenatori, Guardiola dovrebbe riproporre Lahm in mediana, lasciando la fascia destra a Rafinha. Interessante questa soluzione, figlia non solo della necessità. Mancano Javi Martinez e Thiago Alcantara, ma è chiara la predilezione all'inventiva di Pep. Per il resto tutto confermato tra i tedeschi. Muller in panchina. Ribery, Robben e Schweinsteiger a supporto di Mandzukic. Nel City, l'uomo in più è chiaramente Yaya Touré, forse il più forte centrocampista al mondo attualmente, visto il calo di Iniesta e Xavi. Pellegrini sembra orientato a scegliere Negredo come punta centrale, mentre sulla trequarti regna l'incertezza. J.Navas dovrebbe trovare posto nell'undici, poi ballottaggio tra Aguero e Jovetic.