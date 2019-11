Diretta Shakhtar Donetsk - Manchester United in Champions League

22.47 - E' proprio tutto per questa serata di Champions League, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano e vi augurano una buona serata.

22.36 - Finisce con il punteggio a Donetsk, 1 a 1 il finale tra lo Shakhtar e il Manchester United. Buon primo tempo degli ospiti che trovano il gol del vantaggio con Welbeck abile ad approfittare di una chiusura superficiale di Rakitskiy. I padroni di casa provano a gestire il possesso palla ma lo United si difende con ordine e alla fine della prima frazione di gioco il vantaggio inglese è più che meritato. Nella ripresa lo Shakhtar, spinto da un pubblico mai domo, alza il baricentro costringendo nella propria metà campo la squadra di Moyes. Shevchuk è una continua spina nel fianco dei Red Devils. Al 75' però Rakitskiy prova a farsi perdonare scambiando nello stretto con Taison, il difensore mette in mezzo dalla sinistra, Vidic non libera l'area , il pallone arriva a Taison che scarica il porta il gol del pareggio. Succede poco o nulla nel finale. Shakhtar e United salgono a braccetto a quota 4 punti. Nell'altro match vittoria per 2 a 1 del Bayer Leverkusen che condanna la Real Sociedad all'ultimo posto del girone a zero punti.

90'+2 - Non succede più nulla alla Donbass Arena. Triplice fischio dell'arbitro Kralovec!

90' - Due minuti di recupero!

88' - Chiusura perfetta di Rakitskiy che anticipa Van Persie lanciato in porta.

87' - Visibilmente calato il Manchester United nella ripresa, che ha lasciato totalmente l'iniziativa agli avversari.

85' - DE GEA!! Costretto agli straordinati il portiere dello United che devia in angolo il cross di Taison deviato verso la sua porta da Smalling.

83' - Primo cambio anche per Lucescu, dentro Ilsinho fuori Fernando.

81' - Completamente arroccato nella propria metà campo lo United

79' - Chiama i tifosi capitan Srna!! Vuole una bolgia per gli ultimi dieci minuti di partita.

75' - TAISON!!!!!!TAISON!!!!!!!TAISON!!!! 1 A 1 ALLA DONBASS ARENA! Palla in mezzo di Rakitskiy dopo l'uno due con Taison, rinvio corto di Vidic che serve involontariamente l'accorrente Taison che scarica un sinistro potente sotto la traversa. Nulla da fare per De Gea, parità ristabilita a Donetsk.

73' - Fase non bellissima del match con molte interruzioni.

70' - Si immola Rakitskiy!!!!! Si fa perdonare il difensore che salva d'istinto sulla girata a botta sicura di Van Persie.

68' - Un fantasma fino a questo momento Van Persie. Nessuna azione degna di nota per il nazionale olandese se si esclude il tiro nei primi minuti di partita.

65' - Cambio per Moyes che inserisce l'esperienza di Giggs, fuori Fellaini, buona prova per lui all'esordio in Champions.

63' - Contropiede magistrale dello Shakhtar, Taison serve Douglas Costa che allarga a sinistra per l'ennesimo inserimento di serata di Shevchuk, cross sballato questa volta. Si salva lo United. Ammonizione anche per Vidic.

61' - Primo giallo della partita. Fellaini ferma fallosamente Taison partito in ripartenza.

59' - Ottimo lavoro in mezzo al campo di Fellaini che tiene palla in mezzo a due e conquista una punizione. Provano a respirare i Red Devils.

57' - Non riesce più ad uscire lo United negli ultimi minuti, pressing alto dei padroni di casa.

54' - Gioca bene ora lo Shakhatar, pallone girato ancora dalle parti di Shevchuk che la mette in mezzo di prima, spazza via l'attento Vidic.

52' - Se ne va sulla sinistra Shevchuk che lascia sul posto proprio Valencia, palla in mezzo potente, blocca sicuro De Gea.

51' - Brutto brutto intervento di Valencia su Hubscmann. Lo grazia Kralovec.

49' - Rakitskiy!!!! Punizone da oltre trenta metri per il difensore di Lucescu. Controlla la traiettoria De Gea.

48' - Ricomincia da dove aveva lasciato lo Shakhtar, buon possesso palla in mezzo al campo, manca però la soluzione negli ultimi metri.

46' - Comincia la ripresa di Shakhtar-Manchester United!!

21.47 - Già in campo lo Shakhtar che deve trovare la rete del pareggio in questa ripresa.

21.33 - I Manchester United chiude avanti il primo tempo grazie al gol di Welbeck al 18' con la collaborazione del non perfetto Rakitskiy. Dopo la rete che ha sbloccato il match la partita è calata notevolmente di intensità. Lo Shakhtar ha provato a tenere il possesso palla cercando spazi tra le maglie difensive avversarie. Tutto inutile perchè fin'ora è stata perfetta la prestazione tattica dei ragazzi di Moyes. Rigore dubbio non fischiato allo Shakhtar sul punteggio di 0 a 0.

45' - Niente recuper alla Donbass Arena, fischia la fine del primo tempo Kralovec.

45' - Prova a sfondare sulle fasce lo Shakhtar, continue le sovrapposizione di Srna a destra e Rakitskiy a sinistra. Non ci sono spazi però.

43' - Lancio dalla trequarti di Srna, non riesce a stoppare Smalling, alle sue spalle sbuca Luiz Adriano ma è attento in uscita De Gea.

41' - Possesso palla insistito dello Shakhtar, possesso palla che però ad ora risulta totalmente sterile.

38' - Impeccabile la partita degli ospiti che tengono dieci uomini dietro la linea del pallone.

37' - Douglas Costa!!! Si salva lo United, spazza via Vidic.

35' - Poco fluida la manovra offensiva degli uomini di Lucescu che non trovano spazi utili.

33' - Buona giocata a due Valencia-Fellaini, sgomita per prendere posizione il secondo, Fischia ancora l'arbitro.

31' - Ennesimo intervento di Fellaini, questa volta Kralovec fischia fallo. Srna chiede a muso duro l'ammonizione per l'ex Everton.

29' - Gran partita fin'ora di Cleverley e Fellaini, detrminanti in mezzo al campo per quantità e qualità.

25' - Quanta fatica fa lo Shakhtar ad attaccare la difesa schierata dello United.

20' - Vantaggio meritato degli ospiti che sono scesi in campo con grande personalità.

18' - MANCHESTER UNITED IN VANTAGGIO!!!!!!!!WELBECK!!!! Difesa imbarazzante di Rakitskiy che non riesce a bloccare il cross basso di Fellaini, favorendo l'inserimento di Welbeck che fredda Pyatov.

16' - Continua il possesso palla dello United, si difende con ordine fin'ora lo Shakhtar.

13' - Chiede il rigore lo Shakhtar!!! Intervento al limite di Cleverley sull'accorrente Teixeira.

12' - Prova a guadagnare campo lo Shakhtar dopo il buon avvio dello United. Gra palla in mezzo di Luiz Adriano, non c'è però nessun compagno di squadra appostato in area per ricevere.

11' - Grande sgroppata sulla sinistra di Rakitskiy, chiude Smalling che costringe De Gea agli straordinari al rinvio.

9' - Ancora una chiusura efficace di Fellaini su Taison. Vince ai punti il belga.

8' - Van Persie!!! Primo brivido per Pyatov, stop dell'olandese che ha tutto il tempo per girarsi, tiro che si alza ben oltre la traversa.

7' - Prova a fare la partita il Manchester United, sfonda al centro Rafael, si disimpegna bene la retroguardia di casa.

5' - Si fa sentire in mezzo al campo Fellaini, deciso l'intervento su Taison.

4' - Prova subito a servire Van Persie in area Valencia, chiude tutto Shevchuk.

3' - Squadre molto accorte in questi primi scampoli di partita. Passaggio corti per cercare di far salire gli avversari.

1' - L'attesa è terminata, si parte!!

20.44 - Vidic e Srna i capitani al centro del campo. Batterà lo United!

20.43 - Coreografia da brividi alla Donbass Arena! Serata fredda a Donetsk.

20.41 - Le squadre sono nel tunnel in attesa di fare il loro ingresso in campo. Maglia bianca per lo United.

20.40 - Tifosi scatenati sulle tribune!!

20.35 - Curiosità statistica per lo Shakhtar, ben 13 degli ultimi 14 gol messi a segno in Champions League sono arrivati da giocatori brasiliani.

20.30 - Manca sempre meno al calcio d'inizio della partita tra Shakhtar Donetsk e Manchester United. Tutto pronto alla Donbass Arena!

20.21 - Le ultime voci di spogliatoio parlano di un Rooney non in perfette condizioni di salute. Una volta confrontatosi con Moyes, la scelta sembra essere stata immediatamente di non schierarlo per la partita.

20.12 - Non sarà un'assenza facilmente colmabile quella del numero 10 dello United. Lucescu decide invece di lasciare ancora una volta in panchina Bernard, rinunciando anche a Eduardo, preferito in quel ruolo Douglas Costa.

20.10 - Queste le panchine, Shakhtar: Kanibolotskiy, Kryvtsov, Stepanenko, Bernard, Ilsinho, Eduardo, Ferreyra. United: Lindegaard, Jones, Giggs, Nani, Young, Kagawa, Hernandez.

20.03 - Manchester United: De Gea; Rafael, Smalling, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Fellaini, Cleverley, Welbeck; Van Persie.

20.02 - Formazioni Ufficiali: Shakhtar con Pyatov, Kucher, Shevchuk, Rakitskiy, Hübschman, Fernando, Douglas Costa, Alex Teixeira, Srna, Luiz Adriano, Taison.

20.00 - Brutte notizie per i tifosi del Manchester United, Wayne Rooney non sarà della partita per un infortunio ancora da chiarire.

19.50 - A ora di pranzo nel match valido per la Uefa Youth League, lo Shakhtar ha sconfitto i parietà del Manchester United, 2 a 1 il finale. Buona prestazione per i givani di Nicky Butt nella ripresa. Non è bastato questo però per ottenere almeno un punto. Di Zinchenko il gol che ha aperto lo score. Pareggio degli ospiti grazie al colpo di testa di Wilson, terzo gol per lui in due partite. Di Bezuglyy la rete decisiva nel finale.

19.48 - Parole importanti quelle dei due tecnici alla vigilia con Lucescu che non vede l'ora di giocare con lo United, essendo quella di Manchester una delle grandi insieme a Real, Bayern e Liverpool mai ospitate alla Donbass Arena. Replica David Moyes:" Sendiamo in campo per vincere ogni partita. Certo ci sono delle giornate in cui ci si accontenta anche di un pareggio, ma è certo che si va in campo per vincere sempre. Fare risultato con il Leverkusen è stato importnate, vincere qui ci darebbe la spinta necessaria per affrontare al meglio i prossimi impegni".

Altra notte magica in Europa, altra notte di Uefa Champions League. Palcoscenico ideale la meravigliosa Donbass Arena di Donetsk. Sfida tra titani quella in programma questa sera. I giganti di Ucraina dello Shakhtar Donetsk ospitano gli inglesi del Manchester United nella partita che vale il primato solitario del girone A.

Benvenuti da Giuseppe Lippiello e Vavel Italia per la seconda serata di diretta delle partite di Champions League.Dopo gli esordi convincenti nella manifestazione, Shakhtar facile sul campo della Real Sociedad, e Red Devils vittoriosi all'Old Trafford con il Bayer Leverkusen gazie ad una doppietta del rinato Rooney, ci si aspetta una partita con un elevato tasso di spettacolarità.

La squadra di David Moyes, che ha visto cementata la sua panchina dalle parole di stima di Sir Alex Ferguson, è chiamata non tanto a cercare conferme in Europa, quanto provare a superare la mazzata psicologica delle due sconfitte consecutive in Premier con il Manchester City e l'ultima davanti al proprio pubblico con il West Bromwich Albion. Il Manchester United è ancora alla ricerca della retta via dopo l'addio di Ferguson, e l'inizio di stagione è servito solo a confermare l'importanza che l'ex tecnico di Glasgow per questa società. Moyes è stato scelto per guidare un'istituzione del calcio mondiale, e il compito non sembra essere dei più agevoli. Il mercato non ha dato quella spinta forse richiesta ad un ambiente "troppo" abituato a vincere e che senza la propria guida, sembra stia perdendo le giuste motivazioni. Fellaini è stato l'unico colpo in entrata, troppo poco per una squadra parsa spesso e volentieri facilmente perforabili, 8 gol subiti in sei partite di Premier oltre ai due rimediati in casa nel 4 a 2 con il Bayer, e che latita a metà classifica in patria con appena 7 punti. Senza Van Persie, fuori per infortunio nelle ultime uscite, ma recuperato per la partita, li davanti il solo Rooney ha dovuto sgomitare e lottare tra le maglie difensive avversarie. Welbeck è spesso evanescente, Valencia inconcludente, Hernandez spesso lasciato in panchina per motivi ancora da chiarire.

La musica di Champions potrebbe essere il viatico giusto per rialzare immediatamente la testa e riprendersi i galloni di squadra da battere, già nell'immediatto futuro. Di fronte al Manchester United un santone del calcio, quel Mircea Lucescu vecchia volpe rumena, capace di creare negli anni una macchina che viaggia da sola. Il suo Shakhtar è avversario che i più non vogliono mai trovarsi ad affrontare in un girone, capace di amalgamare un gruppo fatto di elementi di esperienza come il portiere Pyatov, il difensore 30enne Kucher, i vari Hubschmann e Srna, entrambi ben oltre le 100 presenze europee, a giovani promesse del calcio mondiale vedi i centrocampisti Fred, il folletto Bernard, seguito in estate dal Liverpool, o il mattatore della partita con la Real Sociedad, Alex Teixeira, classe '90, cresciuto nelle giovanili del Vaco da Gama e arrivato alla corte di Lucescu nel 2009. Dal 2004 lo Shakhtar ha conquistato 7 volte il titolo nazionale, condito da 5 coppe d'Ucraina, 5 Supercoppe e la Coppa Uefa del 2009 vinta in finale con il Werder Brema.

La stagione in Ucraina non è iniziata nel migliore dei modi però per la squadra dell'ex allenatore di Inter e Brescia. Dopo undici giornate infatti, lo Shakhtar è costretto ad inseguiri il Metalist Kharkiv e il Dnipro, quest'ultimo prossimo avversario della Fiorentina di Montella in Europa League. Il bottino dopo il primo scorcio di campionato parla di sette vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 24 gol segnati, secondo miglior attacco alle spalle del Metalist, a confermare comunque la pericolosità offensiva dei neroarancio. Miglior marcatore con 5 reti un altro elemento inprescindibile per i meccanismi tattici di Lucescu, l'attaccante 26enne Luiz Adriano. Brasiliano che in molti ricorderanno per il gol contro il Nordsjaelland nel novembre 2012 quando segnò senza rstituire i pallone agli avversari. Condotta che gli valse la squalifica per una giornata. costringendo lo Shakhtar a fare a meno di lui nella sfida alla Juventus.

Nonostante le partenze in estate di Mkhitaryan, passato al Borussia Dortmund, di Willian, in forza al Chelsea di Mourinho e di Fernandinho, punto fermo del City di Pellegrini, gli ucraini sono riusciti a mettere le mani su giocatori di talento come Fernando e Bernard, arrivato dal Gremio il primo, e dall'Atletico Mineiro il secondo. Centrocampista di contenimento e bravo a fare schermo davanti alla difesa, Fernando ha già conquistato la piena fiducia di Lucescu che lo impiega stabilmento al fianco del veterano Hubschmann, 105 presenze e 4 gol in europa per lui. 25 i milioni spesi per il piccolo fantasista brasiliano Bernard, che a differenza del connazionale, ha bisogno di entrare nella vita di Donetsk prima che negli schemi del suo nuovo club.

Lucescu oltre ad essere un tecnico di esperienza e preparato, è entrato definitivamente nella storia del club di Donetsk, diventano l'allenatore più longevo sulla panchina del club con i suoi 3419 giorni, superando lo storico Oleg Oshenkov, protagonista delle prime due coppe sovietiche dello Shakhtar negli anni '60.

Lo Shakhtar arriva a questa partita forte anche dei precedenti. Nonostante sia il primo faccia a faccia tra le due squadre, gli ucraini hanno sempre vinto alla Donbass Arena contro avversari inglesi. Lo sa bene l'Arsenal di Wenger, uscito con le ossa rotte dalla tana degli avversari nel 2001, 3 a 0 il finale, e nella fase a giorni del 2011, in quel caso finì 2 a 1. Entrambe sono state eliminate agli ottavi di finale della passata stagione. Lo Shakhtar, dopo il 2 a 2 interno con i poi finalisto del Dortmund, fu costretto alla resa in Germania dove i gialloneri impartirono una lezione di calcio a Pyatov e compagni. Stesso discorso per il Manchester United eliminato per mano del Real Madrid e di un arbitraggio funesto.

Probabili formazioni, Shakhtar Donetsk: Pyatov, Srna, Kucher, Rakitsky, Shevchuk, Stepanenko, A. Teixeira, Hubschmann, Douglas Costa, Taison, Luiz Adriano. A disp: Kanibolotsky, Volovyk, Kryvtsov, Fred, Bernard, Fernando, Eduardo.

Manchester United: De Gea, Evra, Vidic, Jones, Rafael, Fellaini, Carrick, Welbeck, Rooney, Valencia, Van Persie. A disp: Amos, Buttner, Anderson, Young, Cleverley, Giggs, Hernandez.

Arbitro della partita sarà il ceco Pavel Kralovec, assistenti i signori Slysko e Wilczek, Prihoda e Patak gli arbitri di linea, quarto uomo Antonin Kordula.