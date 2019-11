Diretta Anzhi - Tottenham in Europa League

93° : finisce qui! Anzhi 0 - Tottenham 2. Reti di Defoe e Chadli, tutte nel primo tempo ed ispirate dalle cavalcate di Walker e dalla profondità creata da Lamela. L'Anzhi ripiega nel secondo tempo e contiene i danni.

90° : tre minuti di recupero

89° : Defoe supera il portiere ma ha la visuale coperta quando serve tirare. Cerca un compagno al centro cui poggiare il pallone ma nulla: occasione sprecata

84° : ancora Solomatin (chiaramente il migliore dei suoi) impegna Lloris con un tiro al volo ma il gol che darebbe il via all'assalto finale non arriva

78° : doppio cambio: nel Tottenham Eriksen per Holtby, nell'Anzhi Gadzhibekov per Angwa

70° : primo cambio per Villas-Boas. Entra Dawson, che diventa il capitano, ed esce Kaboul. Un centrale per un centrale, nessun cambio di modulo. Dentro anche Sigurdsson per Lamela: ottima partita per Erik

67° : episodio chiaramente dubbio in area Tottenham: Solomatin, cercando di liberarsi di Kaboul, inciampa e cade da solo. L'arbitro, posizionato bene, valuta in modo corretto l'azione

55° : già secondo cambio nelle fila dei russi: dentro Eschenko che si rende subito protagonista con un tiro però poco pericoloso innescato dal contropiede di Lacinà Traoré

51° : azione pericolosa dell'Anzhi sulla destra ma Lloris intercetta il cross basso con le sue manone

50° : è sempre Lamela a dare il via alle azioni pericolose degli uomini di Villas-Boas: in contropiede, l'argentino, serve al limite dell'area Chadli che prova il tiro a giro basso sul palo lontano ma deve accontentarsi di veder il pallone uscire di poco

46° : comincia la seconda frazione. Cambio fra le fila dei padroni di casa: fa il suo ingresso in campo Lacinà Traoré e lascia il campo Abdulavov

45° : primo tempo terminato sullo 0-2 per il Tottenham, andato in vantaggio con Defoe e capace di raddoppiare con Chadli. Tutto nel giro di pochi minuti, grazie alle discese di Walker

37° : GOOOOOOOOOOOOL CHADLI. Il belga arriva in tempo all'appuntamento col cross basso di Walker, molto aggressivo finora, e fa 2-0.

32° : GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEFOE. Terzo gol in due partite per l'attaccante inglese che riceve il passagio di Lamela ed in area batte il portiere avversario puntando il mirino sotto la traversa. Anzhi 0 - Tottenham 1

31° : la discesa di Walker spinge Holtby, spostatosi a destra, a scalare in mezzo. Il tedesco riceve il pallone e prova un tiro a giro sul secondo palo ma Pomazan reagisce bene

29° : rapido scambio di palla fra il pimpante Solomatin e Serderov. La difesa è ancora colta impreparata ma Lloris salva tutto

27° : la crisi, in casa Anzhi, non è solamente economica: sono 0 le vittorie nelle ultime 15 partite giocate!

27° : ancora i russi ci provano con un passaggio in profondità ma l'uscita di Lloris è tempestiva

25° : l'Anzhi cerca il contropiede ma un eccellente tackle di Chirches ferma tutto

24° : Lamela stoppa sulla destra un cross ma temporeggia troppo ed il marcatore è rapido nel togliergli palla.

20' : partita che per ora non ha visto chiare occasioni da gol. Partita noiosa, insomma. Lamela gioca molto per vie centrali, svariando per tutto il fronte offensivo

17.31 : abbiamo le formazioni ufficiali. Il Tottenham si schiera con l'abituale 4-2-3-1 : Lloris; Walker, Chiriches, Kaboul, Fryers; Dembele, Sandro; Lamela, Holtby, Chadli; Defoe. L'Anzhi usa il 4-2-3-1 con Pomazan; Angbwa, Adeleye, Ewerthon, Tagirbekov; Jucilei, Ahmedov; Serderov, Razak, Solomadin; Abdulavov

17.15 : nella giornata di martedì Villas-Boas ha portato in giro per Londra i suoi, per stemperare la tensione e rendere la lunghissima trasferta più piacevole. Qui Walker, Defoe e Sigurdsson

15.50 : Il match sarà giocato appena tre giorni prima che il Tottenham torni in UK ad affrontare il West Ham in campionato ma Villas Boas in conferenza ha preferito non dare scusanti ai proprio uomini commentando la faccenda con un laconico “non possiamo usare l'EL come scusante, il nostro obiettivo è migliorare. Saremo pronti e concentrati per questi viaggi durissimi.” Il portoghese, che viene dal pareggio contro Mourinho nel derby di Londra di sabato, ha poi paragonato la “difficoltà” del gruppo di quest'anno con quello dell'anno scorso (Maribor, Lazio e Panathinaikos, ndr.). Tuttavia AVB sembra intenzionato a far riposare parecchi dei suoi pezzi da 90, quali appunto Soldado, Paulinho e Vertonghen. Nella partita contro il Tromsoe anche Walker non era titolare ed al suo posto c'era Naughton (che oggi scalerà a sinistra per coprire il vuoto lasciato da Rose, infortunato), mentre al posto di quei tre di cui abbiamo detto prima, Kaboul, Sandro ed appunto Defoe. Oggi potrebbe essere la volta buona per vedere in campo Lamela, con Holtby ed uno fra Townsend e Chadli alle spalle di Defoe con Sandro e Dembele in mezzo.

15.45 : I padroni di casa dell'Anzhi dovranno fare a meno del centravanti Lacinà Traorè, abile simil Drogba, che avrebbe fatto molto comodo. Nel Tottenham, invece, staranno fuori soprattutto i due lungodegenti Lennon e Capoué. Questa è la prima volta volta che le due squadra si affrontano mentre i russi di Gadzhiev hanno affrontato ben due compagini inglesi nella scorsa Europa League. Il Liverpool nei gruppi e quel Newcastle agli ottavi che li ha sbattuti fuori dalla competizioni.

15.30: Benvenuti alla diretta della partita fra Anzhi e Tottenham di Europa League. Si tratta della 2° giornata della competizione europea. Tottenham ed Anzhi fanno parte del gruppo K ed oggi si affrontano alle 18 italiane, le 20 in Russia. Nella prima giornata il Tottenham ha fatto fuori agilmente il Tromsoe 3-0 grazie alla doppietta di Defoe, eletto a vero e proprio attaccante infrasettimanale di Villas Boas che, invece, in campionato tende ad impiegare quasi sempre Soldado. L'Anzhi di Makhachkala, in piena crisi economica (vedi le cessioni di Willian, Eto'o, L.Diarra e Denisov), invece è stato bloccato sullo 0-0 in Moldavia dallo Sheriff Tiraspol. Con una vittoria oggi gli Spurs potrebbero già ipotecare la testa del girone.