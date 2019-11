Diretta Manchester City - Everton in Premier League

Finisce così, 3-1 per il Manchester City che così interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dell'Everton. Vittoria meritata e legittimata quando l'Everton non si è presentato per il secondo tempo dopo l'intervallo dopo un ottimo primo tempo. La classe ed il tocco di palla superiore di Nasri, Aguero, Y.Touré e Silva e - perché no - i ripieghi ed il lavoro oscuro di Negredo, hanno battuto la verve, la determinazione e la caparbietà di un Everton operaio cui non basta il gol iniziale di Lukaku, prontamente rimontato da Negredo e da Aguero (doppietta)

90° - Quattro minuti di recupero.

85° - Nasri sta regalando poesia. E' entrato da 3 minuti ed ha fatto vedere le stelle ai difensori ospiti. Difesa del pallone con tocchi precisi della sfera minimi stupefacente, lancio per un Negredo purtroppo stanchissimo formidabile.

82° - Ultimo cambio anche per quando riguarda l'Everton: dentro Arouna Koné, l'ex-Wigan, e fuori uno stanco Lukaku

81° - Negredo sta cercando in tutti i modi la seconda rete personale. Negata ora dall'uscita coi piedi di Howard

78° - Ultimo cambio per il City. Esce un encomiabile Aguero (standing ovation per lui) e dentro Nasri

74° - Negredo quasi in rete dopo un dribbling a rientrare in area. Puntuale nel recupero il difensore avversario.

73° - Ammonito Silva. Intanto si avvicina la prima sconfitta per l'Everton. Probabilmente ora Martinez inserirà Jelavic, per cercare il gol che riapre le pratiche

71° - Naismith prova a mettere in rete un cross partorito da una bella giocata di Coleman. Niente, Lescott è presente sulla traiettoria del debole tiro e spazza

69° - Sul dischetto Agueroooooooooooooooooooooooooooooooooo. Rete! Howard quasi la prende. Anzi, in realtà la tocca ma poi la sfera prende il palo e gli ritorna sulla schiena per il 3-1 attuale.

67 - Calcio di rigore per il City. Abilissimo Zabaleta a guadagnarselo di mestiere lasciandosi cadere alla minima manata di Coleman.

62° - Primo cambio fra le fila dei Toffees. Anzi due. Dentro DEULOFEU (sì, l'ex Barça) e Gibson per Mirallas e Osman. Esterno per esterno (anche se Deulofeu ha molto più fiuto del gol di Mirallas) e mediano per mediano. Forze fresche per Martinez

59° - Stranamente l'Everton pressa poco e si propone ancora meno quando dovrebbe cercare - invece - di recuperare il gol dello svantaggio.

58° - Per il contatto di cui prima Kolarov è costretto ad abbandonare la contesa: al suo posto il sostituto naturale Clichy

55° - Sangue per Kolarov. Il serbo viene spinto sul gomito di Nastasic da Naismith ed i due entrano in collisione. L'ex-Lazio è furioso per il brutto gesto di Nasimith.

53° - Touré prova a smarcarsi al limite per cercare il tiro di fuori. La rincorsa nulla gli impedisce di effettuare un tiro pericoloso. Fuori

51° - Quel crack di Barkley mette una palla impossibile nel corridoio giusto per il taglio di Mirallas. Lo stop del belga è troppo difettoso, tuttavia

48° - Milner cerca l'imbucata in area per capitalizzare una buona partenza di secondo tempo dei Citizens. Il passaggio per Aguero però viene intercettato

45° - Cominciato il secondo tempo. Nessun cambio da ambo le parti

48° - Finisce il primo tempo con un'ammonizione a fischio ormai arrivato: destinatario Milner.

47° - Yaya per Aguero, il Kun sugli scudi non riesce a presentarsi al tu per tu con Howard, fermato dalla difesa.

45° - GOOOOOOOOOOOL CITYYYYYYY. AGUEROOOOOOO. EL KUUUUUUUN. Anche per lui quarta realizzazione della Premier. Servito da David Silva in profondità, l'argentino scatta bruciano Distin ed infila in diagonale Howard

43° - Si scaldano gli animi. Aguero e Coleman a muso duro.

37° - All'Everton piace verticalizzare all'improvviso ed immediatamente, prediligendo le giocate di Mirallas. Il City palleggi al limite e cerca l'imbucata giusta per Negredo.

32° - Occhio! Kompany si ferma. Infortunio all'inguine. Si ferma il gioco. Medici in campo. Entra Nastasic

29° - Occasionissima di Mirallas, abile nello smarcarsi da Kompany. Ci prova con un colpo di testa che finsice fuori. Che partita!

25° - Aguero mette fuori da posizione favorevolissima dopo una schema bellissimo su punizione!

20° - Una partita incandescente.

16° - NEGREDOOOOOOOOOOO. PAREGGIO IMMEDIATO DEL CITY. 3° gol per lo squalo spagnolo in PL. Il sublime Yaya trova il corridoio perfetto per l'ex Siviglia che batte Howard, anche lui colpevole come Hart poco fa.

15° - EVERTOOOOOOOOON GOL. LUKAKUUUUUU! SEMPRE E SOLO LUIIIIII. Battuto Hart (colpevole, ancora) in uscita e Lescott in contropiede. Un dio.

14° - Lukaku come un ghepardo parte a mille all'ora e va a disturbare Hart sul rinvio nettamente in anticipo. Questo giocatore è un fenomeno.

11° - Ancora Kolarov pericoloso. Calcio d'angolo dalla sinsitra e palla sul primo palo: la girata di Aleksandr arriva da posizione troppo decentrata

6° - Punizione bellissima di Kolarov! La punizione mancina precisa a giro del serbo dà l'illusione della rete ma la rete viene toccata dal pallone solo esternamente. Brivido per un Howard inedito con una barba lunghissima.

4° - Ci provo Yaya Touré da fuori. Sul calcio d'angolo seguente il City si scopre e subisce un contropiede pericoloso. Fortuna che Kompany intercetti il passaggio diretto a Lukaku.

3° - Distin ferma la prima magia uscita dalla bacchetta magica di David Silva.

2° - E' Mirallas, l'unico esterno d'attacco, a giostrare alla destra di Lukaku. Naismith agisce a sinistra

1° - Lukaku usa il fisico per la prima volta. Il marcatore quasi crolla.

13.44 - Squadre in campo: calcio d'inizio a momenti.

13.17 - AllegrAguero è arrivato allo stadio!

13.12 - Nel City, quindi, Zabaleta confermato al posto di Richards, Nastasic viene panchinato per Lescott, Negredo dentro per un Dzeko non in forma, Milner - a sorpresa - titolare per Navas. Nell'Everton Gibson viene recuperato all'ultimo ma finisce solo in panchina: al suo posto Nasimith dietro le punte ed Osman che torna al centro. Ce la fa Mirallas.

13.06 - Ecco le formazioni ufficiali. City : Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott (e non Nastasic), Kolarov; Fernandinho, Y.Touré; Milner (e non Navas), Aguero, Silva; Negredo. Panchina : Pantilimon, Richards, Clichy, Nastasic, J.Navas, Nasri, Dzeko. Everton : Howard; Coleman, Jagielka, Distin, Baines; McCarthy, Osman; Naismith, Barkley, Mirallas; Lukaku. Panchina : Robles, Heitinga, Kone, Deulofeu, Stones, Gibson.

10.35 - Dall'altra parte la nuova moda dell' "io ti presto ma tu non lo fai giocare contro di me" costringe Barry a starsene seduto sul divano senza poter giocare. Considerando anche l'infortunio che tiene fuori un signor giocatore come Pienaar ed i dubbi di condizione per quanto riguarda Gibson e Mirallas, di certo non si può dire che Martinez stia vivendo una vigilia tranquilla. Tuttavia, le previsioni danno sia Mirallas che Barkley presenti nell'undici di partenza, tanto sono imprescindibili. La linea difensiva sarà poi quella classica, composta da Coleman (o Naismith), Jagielka, Distin e Baines. Davanti alla difesa McCarthy con Gisbon oppure, nel caso l'ex-Utd non dovesse farcela, Osman con conseguente inserimento dietro le punte di qualcuno fra Deulofeu, Naismith e - perché no - Jelavic. I restanti posti sono prenotati da Barkley, Mirallas e Lukaku.

10.23 - La vigilia in casa City è piuttosto tormentata. Nell'occhio del ciclone c'è - come sempre - Joe Hart, discusso portiere che Pellegrini potrebbe clamorosamente preservare per l'impegno in Nazionale preferendogli Pantilimon. No, non è infortunato ma un altro erroraccio in stile Champions League contro il Bayern potrebbe mettere a serio repentaglio la reputazione del biondissimo goalkeeper. Per quanto riguarda il resto, David Silva potrebbe tornare a giocare titolare dopo un infortunio che lo tiene bloccato da Agosto. Anche Jovetic potrebbe essere finalmente pronto a partire titolare ma dubitiamo Pellegrini si privi di Aguero. Davanti Negredo potrebbe aver superato Dzeko nelle gerarchie. Sempre fuori causa Rodwell e Demichelis, Jesus Navas è in ballottaggio con Nasri e Zabaleta con Richards.

10.16 - Impressionante il filotto che i Toffees hanno messo in fila nelle ultime partite contro i Citizens: 9 degli ultimi 12 scontri sono stati vinti, tutti sotto la guida del santone Moyes. Quattro delle ultime sei vittorie ottenute con i celesti di Manchester sono state guadagnate proprio all'Etihad. Insomma, la tradizione è contro il City e Pellegrini. Solo uno degli ultimi otto scontri è stato vinto dai padroni di casa odierni che, però, dalla loro, hanno l'intenzione di non rompere una statistica che non li vede mai sconfitti per tre volte di fila dall'Ottobre 2010. Altre chicche: l'ultima volta che il City non ha segnato in casa era il lontano 13 novembre 2010 (0-0 col Birmingham), Lukaku ha segnato 6 gol nelle ultime 5 di Premier, l'Everton (unica imbattuta in PL) uscendo indenne oggi dall'Etihad eguaglierebbe la miglior partenza senza sconfitte nella sua storia.

10.07 - Benvenuti alla diretta del lunch-match d'apertura della 7° giornata della Premier League inglese. Oggi, a Manchester, si affrontano l'incostante Manchester City di Pellegrini e quell'Everto osticissimo nonostante il cambio di allenatore in estate. Le due squadre sono separate da due punti in classifica, dove l'Everton occupa la quarta posizione ed il City la settima. Di mezzo Chelsea e Southampton. Le due squadre vivono momenti diamentralmente opposti: il Manchester ha subito una batosta inaspettata in Champions League contro i bavaresi di Guardiola per 1-3 e l'ultima in Premier l'hanno persa 3-2 per mano dell'Aston Villa. Già due sconfitte nelle prime sette di campionato. L'Everton invece non disputa coppe europee ed in campionato, dopo tre scialbi pareggi iniziali, ha ingranato la quinta battendo di fila Chelsea, West Ham e Newcastle, cavalcano la forma di Lukaku.