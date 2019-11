Premier League 7a giornata: Arsenal e Liverpool in vetta. SpecialMou a Norwich, disastro Tottenham

DOMENICA 6 OTTOBRE

WEST BROMWICH ALBION-ARSENAL 1-1: Il WBA inchioda la capolista al The Hawthorns con una prestazione gagliarda e coraggiosa. Il risultato che premia la giusta attitudine nella partita dei ragazzi di Clarke, che scendono in campo senza timori reverenziali e decisi a non subire le iniziative dei Gunners. Al 42' Amalfitano pesca in area Yacob che tutto solo, firma il vantaggio dei Baggies. Nella ripresa, poco dopo l'ora di gioco, Wilshere riacciuffa la partita con una conclusione da fuori (deviata) al termine di una bella azione corale. Primo pareggio in campionato per la banda Wenger, Arsenal e Liverpool appaiate in testa a quota 16.

TOTTENHAM-WEST HAM 0-3: Clamoroso a White Hart Lane. Termina con un pesantissimo e rotondissimo 0-3 il derby di Londra fra Tottenham e West Ham. Una batosta che mette un bel freno alla scalata alla vetta di AVB e del suo Tottenham, e che rilancia la stagione finora deludente di un West Ham oggi tatticamente sublime. Allardyce indovina la mossa giusta e gioca senze punte per non concedere a Vertonghen e Dawson un avversario contro cui battagliare. I gol tutti nel secondo tempo, quando il Tottenham ha inevitabilmente cercato la vittoria sbilanciandosi: in rete Reid su angolo, Vaz Té su ribattuta e Morrison con un'azione personale fantastica.

NORWICH CITY-CHELSEA 1-3: Un Norwich coraggioso tiene testa al Chelsea fino all'85', poi crolla sotto i colpi di tre errori combinati in una sola azione. Il vero vincitore del match, però, è Josè Mourinho: azzecca la scelta di inizio partita (Eto'o in panchina e Demba Ba in campo, autore dell'assist per lo 0-1 di Oscar) e i cambi della ripresa (Hazard e Willian, entrambi a segno). I Canaries avevano pareggiato con Pilkington, dal cui piede però parte lo sciagurato corner del contropiede Blues dell'1-2 all'85, finalizzato anche grazie alla svirgolata di Tettey ed alla papera di Ruddy. L'1-3 di Willian è un gioiellino.

SOUTHAMPTON-SWANSEA CITY 2-0: La rivelazione di inizio stagione sono i Saints di Mauricio Pochettino. Solidi, concreti, cinici. I biancorossi dell'Hampshire regolano lo Swansea con un gol per tempo: apre Lallana con un gran destro al 19', chiude i giochi Rodriguez a 7 minuti dal termine. Il So'ton segna poco (7 gol in altrettante gare), ma subisce pochissimo: solo 2 reti da inizio campionato. E la blindatura della porta dell'ex Fiorentina Boruc vale un incredibile terzo posto in coabitazione col Chelsea.

SABATO 5 OTTOBRE

SUNDERLAND-MANCHESTER UNITED 1-2: All'inferno e ritorno. Il Manchester United scaccia l'incubo del quarto ko in Premier su 7 giornata e, soprattutto, trova un nuovo fenomeno. Nella giornata in cui RVP stecca totalmente la partita, Vidic fa venire un collasso a Moyes dopo soli 5': il difensore serbo combina un disastro e regala a Gardner la palla del vantaggio del Black Cats. Giaccherini è indemoniato, ma manca per due volte il colpo del ko. Nella ripresa spunta il coniglio dal cilindro dei Red Devils: il 18enne di nascita kosovara, naturalizzato belga ma di passaporto e nazionale albanese (!) Adnan Januzaj. Il classe '95 si inventa prima il gol del pareggio (al 55', piatto destro in corsa dopo un bello scambio con Evra), poi il magnifico sinistro al volo del definitivo 1-2 che salva la panchina di Moyes da una settimana incandescente.

MANCHESTER CITY-EVERTON 3-1: Dopo aver perso l'imbattibilità interna in Champions League, il City si vendica facendo cadere l'imbattibilità in Premier League dell'Everton, unica squadra inglese con ancora uno zero nella classifica delle sconfitte. Dopo il gol del solito Lukaku al 15' (ed un Hart sempre incerto), suona la campanella per gli Sky blues e Negredo, già protagonista mercoledì contro il Bayern Monaco, ci mette poco più di un minuto a pareggiare. Ad un minuto dall'intervallo, invece, un diagonale di Aguero fulmina Howard e spalanca le porte alla marcia trionfale dei padroni di casa. Nella ripresa i Toffees spariscono dal campo e Aguero su rigore - con la collaborazione del palo e della schiena di Howard - fa doppietta e 3-1.

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE 3-1: Con il ritorno di Suarez, il Liverpool torna ad essere una macchina da gol. El Pistolero e Sturridge sono una coppia d'attacco da far venire i capelli bianchi alle difese di mezzo mondo, e lo dimostrano anche oggi: al 13' l'uruguaiano fa 1-0 praticamente da terra, dopo essere scivolato; 4 minuti dopo Sturridge manda al bar due difensori avversari ed impallina Speroni con un sinistro chirurgico. Gerrard si aggiunge alla festa al 38' dal dischetto, la passerella della ripresa viene interrotta solo dal gol della bandiera di Gayle al 76'.

CARDIFF CITY-NEWCASTLE 1-2: Bella vittoria esterna per gli uomini di Alan Pardew. I Magpies ringraziano Remy: sua la doppietta che, in meno di dieci minuti (30' e 38') decide la partita. I Bluebirds piazzano il gol dell1-2 dopo 11 minuti dall'inizio della ripresa con Odemwingie, ma la mezz'ora di assedio successivo non frutta più di tanto.

FULHAM-STOKE CITY 1-0: I Cottagers tirano un sospiro di sollievo e mettono in cassaforte la prima, sudatissima vittoria della stagione. Definirla meritata, però, è un altro paio di maniche. La partita la fa lo Stoke, che si vede negare un rigore dall'arbitro ed un gol fatto da un intervento di testa di Riether sulla linea di porta. All'83' un tiraccio di Kasami finisce praticamente per sbaglio sui piedi di Bent, subentrato ad un impalpabile Berbatov. L'attaccante inglese mette a sedere Begovic, ringrazia e mette i 3 punti nelle segrete di Craven Cottage.

HULL CITY-ASTON VILLA 0-0: Tigers e Villans non si fanno del male. Partita senza grossi brividi al KC Stadium, più Aston Villa che Hull in campo. Ma qualche rimpianto in più lo hanno ugualmente i padroni di casa, che gettano alle ortiche la possibilità di issarsi, almeno per 24 ore, in piena zona Champions League.

CLASSIFICA, RISULTATI, PROSSIMO TURNO