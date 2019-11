Diretta Norwich City - Chelsea in Premier League

16.31: NORWICH CITY-CHELSEA 1-3: IL VIDEO DEI GOL

16.30: SOUTHAMPTON-SWANSEA CITY 2-0. Nella ripresa al gol di Lallana si aggiunge quello di Rodriguez, all'83. I Saint sono assieme al Chelsea a quota 14, al terzo posto temporaneo.

16.28: Onore al Norwich. Si può riassumere con questa frase un match che gli yellows hanno "rischiato" di vincere fino a cinque minuti dalla fine. Primo tempo piacevole, ma di decisa marca Chelsea. Il gol di Oscar dopo 4 minuti ha indirizzato tutta la frazione, mettendo in difficoltà l'impostazione della partita dei Canaries. Nella ripresa gli uomini di Hughton hanno resettato gambe e cervello ed hanno giocato un calcio arrembante, fino al meritato gol del pareggio di Pilkington. Nei 20 minuti finali poteva succedere di tutto, e di tutto è successo: il gol dell'1-2 è uno scempio in collaborazione tra il rinvio svirgolato di Tettey e la parata "bucata" da Ruddy, col pallone che entra lentamente in porta. L'1-3 definitivo, invece, è un gioiello di Willian. Il Chelsea di Mourinho vola a quota 14 punti, il Norwich resta a 7 punti, imbrigliato nella parte bassa della classifica. Grazie a tutti per essere rimasti con noi fino alla fine. Se ve ne siete andati prima, beh, vi siete persi un gran finale! Da Francesco Guarino e VAVEL Italia appuntamento alla prossima. A BREVE I GOL DEL MATCH!

94': FINISCE QUI! NORWICH CITY-CHELSEA 1-3. Reti di Oscar, Pilkington, Hazard e Willian. VOLETE VEDERE IL VIDEO DEI GOL? RESTATE SU QUESTA PAGINA... arriveranno a breve!

92': Il Norwich fino a 5 minuti dal termine poteva tranquillamente vincere la partita. Tutto è partito da un calcio d'angolo calciato malissimo da Pilkington, che ha favorito il contropiede del letale 1-2 di Hazard. Non da meno il rinvio sbagliato di Tettey e la palla fatta passare sotto la pancia da Ruddy. I tifosi dei Canaries però stanno cantando incessantemente, per ringraziare i propri giocatori per un match in cui hanno verasmente dato tutto. Soprattutto nella ripresa, dominando a larghi tratti il match.

90': 4 minuti di recupero.

89': Punizione di lampard, Ruddy in angolo. Il Chelsea ha messo in ghiaccio la partita e tiene palla.

86': Incredibile uno-due del Chelsea a Carrow Road. Prima Hazard finalizza un contropiede lampo, sfruttando l'errore nel rinvio di Tettey e il cattivo intervento di Ruddy. Poi Willian mette il lucchetto ai 3 punti con un magico sinistro a girare dal limite dell'area. Poco da dire: oggi Mourinho ha azzeccato tutto. La scelta Demba Ba ed i cambi della ripresa.

86': WILLIAN!!! GAME, SET, MATCH CHELSEA! NORWICH CITY-CHELSEA 1-3!

85': HAZAAAAAAAAAAAAARD!!! CHELSEA IN VANTAGGIO, SUICIDIO DELLA DIFESA DEL NORWICH!

83': Finale incandescente! Ribaltamenti di fronte continui!

82': Gran parata di Cech su Redmond al primo pallone toccato! Che impatto nel match per il 19enne talento inglese!

81': Doppio cambio, Redmond per Snodgrass nei Canaries e Willian per Mata nei Blues.

80': Ribaltamento di fronte, destro di Snodgrass fuori.

79': Occasione per i Blues! Cross di Ivanovic, Hazard stoppa col destro e si gira di sinistro, ma ciabatta il pallone e mette sul fondo dall'altezza del dischetto del rigore.

78': Destro di Ivanovic, Ruddy risponde bene.

77': Al posto di Cole, Mourinho ha fatto scalare addirittura Schurrle come terzino. Davanti a lui c'è Hazard. Un surplus offensivo sulla sinistra del Chelsea, ma anche un possibile "buco" in fase di copertura.

75': Altro cambio per Mourinho, Hazard per Cole. L'allenatore portoghese mette la trazione anteriore.

73': Esce van Wolfswinkel, entra l'ex Celtic Hooper. Applausi per l'olandese. Mourinho risponde togliendo Demba Ba (sparito dal campo nel secondo tempo) e mette Samuel Eto'o.

69': Chelsea subito in avanti. Ammonito Tettey per un fallo nella propria trequarti. Lampard calcia la punizione, trrova solo un corner. Infruttuoso.

68': Come pochi minuti fa, cross lungo, sponda e finalizzazione. Ma stavolta la palla entra. Traversone di Olsson, sponda di van Wolfswinkle e Pilkington si avventa come un falco sul pallone, per il gol del meritato pareggio. NORWICH CITY-CHELSEA 1-1.

68': PILKINGTOOOOOOOOOOOOON! PAREGGIO DEL NORWICH, MERITATO!

66': Tettey da fuori col destro: mezzo metro sopra la traversa. Si gioca a viso aperto.

63': Grande chance per il Chelsea! Cole-Mata-Oscar, tutto di prima. La conclusione del brasiliano dal cuore dell'area di rigore è a dir poco censurabile.

62': Sinistro di Pilkington murato da Terry. Ammonito Oscar a centrocampo per un fallaccio su Snodgrass.

58': Occasionissima per il Norwich! Lancio di Howson, sponda di testa di Snodgrass e van Wolfswinkel impatta male il pallone ad un passo da Cech. C'era il disturbo di Terry, d'esperienza. Bene i Canaries in questa ripresa.

55': Punizione dai 25 metri per il Norwich. Cech mette la barriera strizzando gli occhi. Ok, il sole contro dà fastidio davvero. Pilkington calcia male.

55': Norwich in avanti, Chelsea per 10/11 dietro la linea della palla. Mourinho style?

53': Bell'iniziativa di Pilkington, che fa fuori due avversari sulla corsa e prova il destro. Conclusione strozzata, Cech accompagna sul fondo.

49': Contatto molto dubbio in area di rigore del Chelsea: Pilkington messo giù da Ramires. Forse l'irlandese accentua un po', ma Ramires non prende palla come invece indicato dall'arbitro.

48': van Wolfswinkel rifila il terzo calcio a David Luiz. A suo rischio e pericolo.

46': Demba Ba di tacco, fuori di un soffio! Cross di Ramires e tocco forse troppo lezioso del senegalese. Avesse trovato la porta, sarebbe stato un gran gol. Così invece è più un'occasione sprecata per eccesso di spettacolarizzazione...

15.33: Si riparte. Il Chelsea non ha subito neanche un gol nella ripresa dall'inizio della stagione. Riusciranno i Blues a tenere ancora la porta di Cech inviolata e a portare i 3 punti a casa?

15.32: Le squadre rientrano in campo.

15.24: SOUTHAMPTON-SWANSEA 1-0 al 45'. Un gran gol di Lallana al 19' tiene i Saint agganciati al Chelsea. In questo momento sia i Blues che gli uomini di Pochettino sarebbero terzi in classifica a quota 14 punti.

15.18: Prima frazione di gioco gradevole. Mourinho azzecca la mossa Demba Ba: il senegalese sta mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria, con i movimenti su tutto il fronte d'attacco e le sportellate di fisico. Gol numero 3 in campionato per Oscar. Il Norwich non sembra voler mollare: pericolosissimo con Howson e comunque non scoraggiato dalla migliore circolazione di palla degli avversari. Due grossi errori di Ruddy in uscita, l'impressione è che sia stato accecato dal sole. Vedremo se Cech nel secondo tempo avrà lo stesso problema a campi invertiti.

46': Si chiude con un corner del Norwich ed una girata di Bassong da posizione pericolosa facilmente bloccata da Cech: primo tempo NORWICH CITY-CHELSEA 0-1.

45': David Luiz a metà strada tra un rinvio alla viva il parroco ed il tiro per impensierire Ruddy controsole. Palla di poco sopra la traversa. Un minuto di recupero.

43': Snodgrass col sinistro, altissimo oltre la traversa. Ma gli Yellows non si danno per vinti.

40': Forcing del Norwich: cross di Olsson e sponda di van Wolfswinkel allontanata dalla difesa dei Blues. La palla arriva a Tettey che prova il destro. Sul fondo senza impensierire Cech.

37': I Canaries cercano gli attacchi prevalentemente sulla sinistra appoggiandosi ad Olsson.

33': Demba Ba riceve palla in contropiede in buona posizione. Si accentra e calcia di sinistro. Non male: peggio.

32': Il Norwich è inferiore al Chelsea finora e fatica ad impostare l'azione. Eppure non rinuncia ad attaccare a testa bassa. Match gradevole.

28': Ancora errore di Ruddy in uscita, ancora con Demba Ba a due passi! Il portiere del Norwich si salva in corner, probabilmente è disturbato dal sole frontale.

27': Due falli di van Wolfswinkel su David Luiz in pochi minuti. Scintille tra i due. L'olandese è il giocatore più falloso della Premier League, ma non ha rimediato neanche un cartellino finora. Stima.

24': Tentativo col destro di Schurrle, rientrando dalla fascia sinistra. Un bel souvenir per gli spettatori in curva.

23': Miracolo di Cech su Howson! Traversone di van Wolfswinkel sul primo palo, Howson brucia tutti sul tempo, ma il portiere ceco chiude lo specchio della porta a doppia mandata e mette in angolo.

21': E' un bel Chelsea per ora. Il gol immediato ha dato fiducia agli uomini dello Special One. Mata e Oscar sono ispiratissimi, Demba Ba in avanti fa man bassa di palloni.

19': Che pasticcio stava per combinare Ruddy! Il portiere perde il pallone in uscita alta e Demba Ba per poco non insacca il raddoppio. Salva Bassong a porta vuota. Forse però il senegalese aveva commesso fallo sull'estremo difensore avversario.

14': Demba Ba sfiora il raddoppio! Assist di Mata, sinistro ad incrociare del senegalese e grande parata in tuffo di Ruddy. Il portiere si ripete anche su David Luiz, sugli sviluppi del calcio d'angolo seguente.

11': Cross di Olsson tra le braccia di Cech.

9': Norwich colpito a freddo, i Canaries faticano a carburare. Mourinho sembra aver già vinto la sua scommessa: il fisico di Demba Ba sta mettendo in gran difficoltà la difesa avversaria.

4': Subito in vantaggio i Blues. Demba Ba difende un bel pallone al limite dell'area avversaria ed appoggia all'indietro su Oscar. Il brasiliano calcia in corsa di esterno destro ed infila Ruddy: Norwich-Chelsea 0-1.

4': OSCAAAAAAAAAAAAR! ANCORA LUI, SOLO LUI! CHELSEA IN VANTAGGIO!

4': Demba Ba giù in area di rigore. Gran rischio corso da Bassong.

3': Squadre in campo a specchio,

14.30: Calcio d'inizio Norwich: partiti! Padroni di casa nella classica maglia gialla con fasce esterne verdi e pantaloncini verdi. ospiti in total white con inserti blu. Ovviamente.

14.28: Squadre in campo: ci siamo.

14.22: Altre 3 partite completeranno il 7° turno di Premier League. Sempre alle 14.30 scenderanno in campo Southampton e Swansea. Alle 17 invece due grandi sfide: la trasferta dell'Arsenal sul campo del WBA e, soprattutto, il sentitissimo London derby tra Tottenham e West Ham.

14.20: Fa decisamente effetto la bocciatura di Eto'o. Il camerunense sicuramente non ha brillato nella prima fase della stagione, ma è stato fortemente da Mourinho nella sua seconda avventura alla corte di Abramovic.

14.10: FORMAZIONI UFFICIALI - Qualche sorpresa c'è, soprattutto nel Chelsea. Sarà Demba Ba a partire titolare infati e non Eto'o. Norwich City: Ruddy; Olsson, Bassong, Turner, Barrido; Snodgrass, Tettey, Howson, Pilkington, Fer; van Wolfswinkel. Chelsea: Cech; Ivanovic, David Luiz, Terry, Cole; Ramires, Lampard; Mata, Oscar, Schurrle; Ba.

PROBABILI FORMAZIONI - In attesa delle conferme da Carrow Road, l'unica certezza è che il Chelsea farà a meno di Fernando Torres, squalificato dopo l'espulsione rimediata a White Hart Lane la scorsa settimana. Il Norwich dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1: Ruddy; Martin, Turner, Bennet, Olsson; Tettey; Pilkington, Howson, Fer, Snodgrass; Wolfswinkel. Il Chelsea dovrebbe rispondere con il classico 4-2-3-1 composto da Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Ramires, Lampard; Mata, Oscar, Schurrle; Eto’o

Abbiamo parlato dell'attacco asfittico del Norwich. In realtà non è che dalle parti di Stamford Bridge se la passino molto meglio: il Chelsea ha gonfiato la rete 7 volte in 6 partite, ed il miglior marcatore è Oscar, con 2 reti all'attivo. Ma la notizia peggiore è che le punte di Mourinho sono ancora a secco in Premier: nè Demba Ba, nè Torres nè Eto'o (e neanche Mata ed Hazard, se vogliamo considerarli tali) sono riusciti ancora ad andare a segno. Con questi presupposti - e con due difese che hanno subito rispettivamente 3 (i Blues) e 6 reti (i Canaries) - c'è solo da sperare che questo match stravolga le statistiche.

UN ANNO FA - Lo scorso anno, con Benitez sulla panchina dei Blues, i londinesi centrarono una vittoria difficile a Carrow Road. Era la 19a giornata e si giocò nel Boxing Day, il 26 dicembre. A decidere un match intricato fu Juan Mata, che al 38' sfoderò un sinistro magnifico dal limite dell'area. La palla finì imparabilmente all'incrocio, nulla da fare per l'incolpevole Bunn.

CASA NORWICH - Gli Yellows dell'ex nazionale irlandese Chris Hughton sono invece invischiati nella parte medio/bassa della classifica, settore che difficilmente riusciranno ad abbandonare a stagione in corso. Lo scorso anno i Canaries sono approdati ad una salvezza tranquilla, ma nella stagione 2013/2014 alla squadra del Norflok sembra mancare qualcosa. Di sicuro manca il gol: troppo poche 4 reti in 6 giornate. Finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in campionato, più la (soffertissima) vittoria ai supplementari con il Watford di Giangranco Zola in Capital One Cup. In casa bilancio equo: 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta. L'equilibrio verrà rotto oggi.

QUI CHELSEA - L'avvio di stagione del Chelsea del figliol prodigo Josè Mourinho è stato altalenante. Una partenza a razzo, con due vittorie ed un buon pareggio all'Old Trafford contro lo United, poi il blackout. Un ko contro l'Everton in Premier e, 4 giorni dopo, la clamorosa sconfitta in casa nella prima di Champions League con il Basilea. Le prime nubi si sono addensate dalle parti di Stamford Bridge, soprattutto alla luce di un calendario full immersion da 5 scontri in 15 giorni. I Blues però hanno reagito con un doppio 2-0 al Fulham in campionato ed allo Swindon in Capital One Cup, hanno strappato un sofferto pareggio al Tottenham ed hanno ripreso la marcia nell'Europa che conta, strapazzando per 0-4 la Steaua Bucarest. Prima della pausa per gli impegni delle nazionali, a Mourinho serve vincere e convincere.

I Canaries per cercare lo sgambetto allo Special One, i Blues per non perdere contatto col gruppo di testa ed evitare altri passi falsi. Dal Carrow Road di Norwich, Norwich City-Chelsea apre la fase domenicale della 7a giornata di Premier League. Buongiorno a tutti da Francesco Guarino, che vi racconterà sulle pagine di VAVEL Italia un match che sarebbe un errore definire scontato.