Diretta West Bromwich - Arsenal in Premier League

19.06 - Amici e appassionati di calcio inglese, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano di essere stati con noi e vi augurano una buona serata. A breve i gol della partita!

18.56 - 1 a 1 il finale tra West Bromwich e Arsenal, risultato che premia la giusta attitudine nella partita dei ragazzi di Clarke che scendono in campo senza timori reverenziali e decisi a non subire le iniziative dei Gunners. Nel primo tempo gli ospiti ci provano con qualche conclusione dalla distanza, di Wilshere il tiro più pericoloso. Myhill è attento in un paio di occasioni. Al 42' però Amalfitano pesca in area Yacob che tutto solo, firma il vantaggio dei Baggies. Nella ripresa Anelka ha due occasioni per chiuderla, spreca tutto l'ex attaccante di Juve e Chelsea. Poco dopo l'ora di gioca Wilshere riacciuffa la partita trovando, con l'ennesima conclusione da fuori area, il gol del pareggio. Il West Bromwich ha la forza di rialzarsi ed impensierire ancora Szczesny, al 75' però, è il pariruolo avversario a fare il miracolo chiudendo lo specchio della porta a Giroud. Succede poco o nulla con tanto possesso palla fino al 94'. Pareggio giusto e Arsenal che ritorna in vetta a 16 punti con il Liverpool. Quarto risultato utile consecutivo in campionato per il West Bromwich.

90'+4 - Finisce qui, triplice fischio dell'arbitro Mason!! Applausi scroscianti dalle tribune del The Hawthorns!!

90'+4 - Cross in mezzo di Berahino, ultima occasione del match, svettano di testa i difensori ospiti!!

90'+3 - Intervento deciso in chiusura di Koscielny, rimane a terra Long.

90'+1 - Prova a guadagnare tempo il Bromwich, quello che sta maturando è un pareggio prezioso per i padroni di casa.

90' - Quattro, saranno ben quattro i minuti di recupero!

88' - Arriva il momento anche di Chris Brunt, anche lui come Long in dubbio fino all'ultimo minuto, fuori l'autore dell'assist per il gol di Yacob, Amalfitano.

87' - Ci prova Flamini!! Tiro debole, tutto facile per Myhill.

84' - Si gioca la carta Bendtner Wenger, fuori Olivier Giroud. Giocatore dal fisico possente, giusto per provare a scardinare la difesa centrale dei Baggies.

83' - Fa girare palla l'Arsenal, tutto arroccatto a difesa dell'1 a 1 il West Bromwich.

79' - Bella partita al The Hawthorns!!! Un paio di minuti fa l'Arsenal ha chiesto a gran voce un rigore per un intervento in area di Mulumbu su Wilshere, tutto regolare per Mason.

75' - MIRACOLO DI MYHILL!!! Si guadagna i riflettori il portiere di casa che chiude la porta a Giroud. Lancio perfetto di Wilshere che pesca l'inserimento dell'attaccante francese alle spalle di McAuley, solo davanti alla porta si fa chiudere lo specchio dal grande intervento di Myhill.

72' - JONES!!!!! Si distende alla sua destra Szczesny per deviare il bel tiro teso del terzino dei Baggies.

68' - Prima sostituzione anche per Clarke, fuori Anelka, dentro Shane Long, quest'utlimo in dubbio fino alla fine. Due occasioni sprecate per l'ex attaccante della Juve, lontanissimo dalla miglior forma.

67' - Vuole tornare in vantaggio il West Bromwich, Sessegnon ci prova di sinistro! Palla a lato.

62' - PAREGGIO ARSENAL!!!! WILSHERE!!!!!!!!!!!! 1 a 1!!!!!!!!!!!!!! Tutto da rifare per il West Bromwich, grande azione a tre dell'Arsenal con Giroud che muove bene palla sulla destra palla in mezzo a Rosicky che fa da sponda al numero 10 che non ci pensa due volte. Il suo tiro colpisce lo stinco di Olsson prima di infilarsi alle spalle di Myhill.

61' - Ancora Yacob!! Controlla la traiettoria Szczesny!

59' - Prova subito ad entrare in partita Rosicky!! Tiro alto.

58' - Primo cambio del match fuori Ramsey, dentro Rosicky.

56' - Berahino!! Tiro innocuo dalle parti di Szczesny.

51' - CHE OCCASIONE PER ANELKA!!!! Pallone perfetto di Ridgewell, scatta sul filo del fuorigioco l'attaccante francese che entra in area ma il suo tiro sul secondo palo finisce a lato.

50' - Non riesce a coordinarsi per il tiro Sessegnon, riparte immediatamente l'Arsenal.

49' - Avvio interessante di seconda frazione, questa volta scambiano a destra Jones e Amalfitano, libera Koscielny.

48' - Prova a rispondere Giroud, cross basso troppo potente per tutti, palla in rimessa laterale.

46' - Azione pazzesca di Berahino che se ne va sulla sinistra, palla perfetta in mezzo a servire Anelka, l'ex Juve? Non la vede neanche, palla recuperata dalla difesa. Che occasione sprecata per Anelka mai in partita fino a questo momento.

46' - Si parte dall'1 a 0 del primo tempo.

18.03 - Torna in campo il West Bromwich, ci vuole parlare su qualche altro istante Wenger.

17.50 - Si chiude qui il primo tempo, West Bromwich avanti 1 a 0 grazie al gol di Yacob al 42' su cross di Amalfitano. Partita tatticamente perfetta degli uomini di Clarke che hanno concesso poco o nulla a Ozil e compagni. Lontana parente della squadra ammirata con il Napoli in Champions, l'Arsenal si è affidata alle conclusioni dalla distanza dei singoli. Risultato che premia fin'ora la maggior voglia di portare a casa i tre punti.

45'+3 - Sbaglia completamente il rinvio Olsson, non ne approfitta in area Ramsey, chiude Ridgewell.

45'+1 - Brutto intervento di Wilshere che entra in maniera scomposta sull'autore del gol Yacob. Cartellino giallo per il numero 10 di Wenger.

45' - Tre minuti di recupero. The Hawthorns è una bolgia!!

42' - YACOB!!!!!! VANTAGGIO BAGGIES!!!!!! Bellissimo cross dalla destra di Amalfitano, anticipa tutti di testa Yacob che brucia sul primo palo un colpevole Szczesny. Gol sbagliato gol subito per l'Arsenal.

39' - DICE DI NO MYHILL!!! Grande risposta sul tiro di Rramsey.

36' - Prova a farsi vedere cosi l'Arsenal, conclusioni dalla distanza alla ricerca del tiro giusto.

35' - Tiro a giro di Giroud! Blocca senza problemi Myhill.

33' - Una muraglia la doppia linea di difesa e centrocampo dei Baggies davanti alla porta di Myhill. Difficoltà per l'Arsenal nel trovare spazi utili alle giocate in velocità.

30' - Ci mette grinta in mezzo al campo questo Bromwich!! Grande palone recuperato da Mulumbu!

27' - Controllo pericoloso a limite dell'area di Flamini, ne esce bene l'ex Milan.

25' - WILSHERE!!!! SFIORA IL PALO IL NUMERO 10! Gran sponda di Giroud e tiro di prima intenzione di Wilshere. Palla fuori di poco.

24' - Molto ordinato il West Bromwich in questo avvio.

21' - Primo giallo della partita per Flamini, intervento in ritardo su Amalfitano a centrocampo.

17' - Ci prova Gibbs! Palla alta! Spreca tutto il difensore dopo un ottimo inserimento in area da sinistra. Passaggio illuminante a servirlo di Ozil.

14' - BERAHINO!!!! Gran tiro da fuori area del giovane esterno di Clarke, deviazione involontaria di Flamini, si supera Szczesny che toglie il pallone dall'angolo basso alla sua destra!

12' - Parte Ramsey!! Palla abbondantemente alta sopra la traversa.

11' - Fallo ingenuo di Yacob su Giroud, punizione da posizione invitante per i Gunners.

9' - ARTETA!!! Tiro dal limite per lui, sulla traiettoria però un compagno di squadra, palla fuori.

8' - Scuote la testa in panchina Wenger. Non molto soddisfatto il tecnico francese che vorrebbe maggiore profondità da i suoi.

7' - Tanto possesso palla e qualche retropassaggio al limite per i portieri in questo avvio.

4' - Sfrutta bene le fasce la squadra di Clarke, primo angolo del match per i Baggies.

3' - Senza paura il West Bromwich, buona personalità in mezzo al campo.

1' - Ci prova subito Jenkinson con la sua velocità a destra, palla debole al centro, blocca Myhill.

1' - Si parte al The Hawthorns!

16.59 - Stretta di mano tra i due gentleman Clarke e Wenger.

16.55 - Squadre nel tunnel! Manca davvero poco al kick off dell'arbitro Mason. Olsson e Arteta i due capitani.

16.48 - Parole di elogio per il lavoro di Clarke e per il West Bromwich arrivano in diretta dal The Hawthorns. Clarke invece chiede a Berahino di lavorare per la squadra ed aver l'impatto giusto alla partita come quello di sette giorni fa all'Old Trafford.

16.30 - Poco più di mezz'ora al calcio d'inizio di West Bromwich-Arsenal!!

16.27 - Finisce intanto la partita del St Mary's tra Southampton e Swansea. 2 a 0 per i Saints, gol di Lallana e Rodriguez, e terzo successo di fila in campionato che li conferma sorpresa di questo inizio di stagione.

16.25 - Risponde l'Arsenal! Szczesny, Gibbs, Jenkinson, Mertesacker, Koscielny, Flamini, Ramsey, Wilshere, Ozil, Arteta, Giroud.

16.17 - Debutto dal primo minuto dunque per il 20enne Berahino chiamato a sostituire l'assente Sinclair.

16.16 - Formazioni ufficiali! La prima è quella dei padroni di casa del West Bromwich: Myhill, Jones, McAuley, Olsson, Ridgewell, Yacob, Mulumbu, Amalfitano, Sessegnon, Berahino, Anelka.



16.10 - Arriva in questi istanti il raddoppio del Southampton, gol di Rodriguez. Partita in ghiaccio per i ragazzi di Pochettino che provano l'ebrezza dei piani altissimi della classifica. In attesa di Tottenham e Arsenal, i Saints sono terzi con 14 punti.

16.05 - Dopo l'ottima stagione passata, il West Bromwich è partito con il freno a mano tirato ma nelle ultime settimane, grazie alla coesione del gruppo è riusctio a ricompattarsi e tornare ad essere avversario scomodo per tutti. I nuovi acquisti Amalfitano e Sessegnon hanno preso per mano la squadra con prestazioni importanti e gol decisivi. Berahino, già in gol contro l'Arsenal, è il prospetto più interessante dei Baggies, a conferma dell'ottimo lavoro dei settori giovanili. Nella passata stagione proprio nel West Midlans è arrivata la definitiva consacrazione di un certo Lukaku, oggi all'Everton.

15.55 - In campo in questi minuti c'è intanto il Chelsea, diretta della partita su Vavel Italia a cura di Francesco Guarino, e il Southampton che al 70', conduce per 1 a 0 sullo Swansea, gol di Lallana per Osvaldo e compagni.

15.50 - Una delle voci più autorevoli dell'ambiente giornalistico dell'Arsenal, Richard Clarke ha espresso tramite il sito ufficiale dei Gunners, parole importanti per un giocatore oscurato dall'arrivo di Ozil, ma prezioso come pochi. Mathieu Flamini è tornato a "casa" dopo la parentesi italiana con il Milan, e dopo le prime uscite ha confermato la bontà dell'operazione di mercato. "Falmini", ha detto Clarke, "è riuscito a dare il giusto equilibrio in mezzo al campo alla squadra di Wenger, è un acquisto molto importante perchè riesce a fare quel lavoro sporco che ci permette di essere brillanti nelle due fasi".

15.45 - West Bromwich e Arsenal si sono già incontrate questa stagione. Lo scorso 25 settembre in occasione della Capitali One Cup, i Gunners hanno superato ai rigori i Baggies dopo 120 minuti chiusi sul punteggio di 1 a 1 grazie ai gol di Eisfeld per i londinesi e il promettente attaccante dell'under 21 inglese Berahino per i padroni di casa.

15.35 - Si salva in qualche modo lo United di Moyes che, sul campo del sempre più ultimo Sunderland, soffre ma la spunta grazie alla doppietta del classe '95 naturalizzato belga Adnan Januzaj. Unica e sola nota lieta di un altro pomeriggio di passione per i tfosi dei Red Devils.

15.31 - Come già anticipato, vittoriaimportante per il Liverpool, che ha superato ad Anfield, sotto gli occhi del rientrante Kenny Dalglish tornato a far parte del board dei Reds. Vittoria convincente grazie alla coppia gol Sturridge-Suarez e al primo centro stagionale di capitan Gerrard. Vince anche il City che si rialza in parte dal ko tecnico di Champions con il Bayern delle meraviglie, e liquida con un buon 3 a 1 l'Everton, ancora imbattuto fino a ieri.

15.30 - E' l'emblema dell'umiltà l'ex Liverpool Steve Clarke dopo lo storico successo in casa del Manchester United:" Abbiamo conquistato tre punti importanti per noi, adesso dobbiamo solo riprovarci quesat settimana".

15.27 - Parole importanti alla vigilia per Arsene Wenger convinto delle potenzialità del gruppo e desideroso di arrivare il più in alto possibile:" Credo che si possa fare ancora meglio, ci sono molte cose che possiamo migliorare e i margini sono ampi. Tutto o quasi tutto dipenderà dalla voglia e dalla fame che avremo di arrivare ai nostri obiettivi, e quanta voglia avranno i ragazzi di migliorarsi sempre".

15.25 - Poco più di mezz'ora alle formazioni ufficiali della partita che sarà arbitrata da Lee Mason, assistenti i signori S Ledger e M Perry, quarto uomo Moss.

15.23 - Il West Bromwich non batte l'Arsenal dal 25 settembre 2010, 3 a 2 a Londra per i Baggies, ancora più lontano invece l'ultimo squillo al The Hawthorns per i ragazzi di Clarke. La vittoria davanti al proprio pubblico manca dal lontano 15 ottobre 2005, il punteggio allora fu 2 a 1.

15.21 - Clarke si arrende alle assenze forzate dell'ala Sinclair, ancora in cerca di fortuna dopo l'arrivo dal Manchester City ,e soprattutto del portier Ben Foster, un problema al pide per lui. In dubbio l'impiego di Anichebe. Vydra, Sessegnon, Morrison, Brunt, Long e Anelka tutti abili e arruolabili dopo i vari infortuni subiti nelle scorse settimane.

15.20 - Qualche assente illustere tra le fila dei Gunners con Wenger che dovrà rinunciare ancora alla corsa e la rapidità di Walcott e Cazorla, all'esperienza in difesa di Sagna e al talentino Sanogo.

15.18 - Impossibile per l'Arsenal però sottovalutare l'avversario. Lo scorso week end i giovanotti di Clarke hanno espugnato l'Old Trafford, non certo una passeggiata di piacere, conquistandosi le luci della ribalta e le pagine dei giornali. Con le ultime due vittorie consecutive in Premier, i Baggies hanno rimesso a posto la classifica dopo un inizio lento. Otto punti e soprattuto una difesa che in sei uscite ha concesso solo 5 reti.

15.16 - Dopo le vittorie importanti e convincenti di ieri di Liverpool e Manchester City, rispettivamente con Crystal Palace ed Everton, i ragazzi di Wenger fanno visita ai biancoblu di Clarke per proseguira l'incredibile serie positiva, culminata con il 2 a 0 di Champions League con il Napoli.

15.15 - Amici di Vavel Italia benvenuti alla diretta di West Bronwich- Arsenal, partita valida per la settima giornata di Barclays Premier League, Giuseppe Lippiello vi accompagnerà in questa lunga cronaca di calcio inglese.