Live Danimarca e Italia in qualificazione a Brasile 2014

Questo il gol del pareggio dei danesi a fine primo tempo!

-Italia fortunata, che probabilmente non avrebbe meritato il pareggio. Azzurri che mantengono l'imbattibilità in partite di qualificazione ai mondiali, che dura dal 2004, dopo la sconfitta per 1-0 in Slovenia. Buon primo tempo degli azzurri, troppo timidi però nella ripresa. La Danimarca avrebbe forse meritato la vittoria, alla luce dei due gol di Bendtner e dei due legni colpiti nella ripresa da Eriksen e Bjelland. Ora l'Italia dovrà battere l'Armenia martedì a Napoli per arrivare come testa di serie al prossimo sorteggio di Salvador. Mister Prandelli a fine partita ha affermato che si tratta di un pareggio sostanzialmente giusto, un tempo a testa.

90+3' FINISCE QUI AL PARKEN STADIUM!! 2-2 TRA DANIMARCA ED ITALIA, CHE AGGUANTA IL PAREGGIO ALL'ULTIMO RESPIRO!!

90+3' PUNIZIONE DAL LIMITE PER GLI AZZURRI, ULTIMA OCCASIONE! Se la guadagna Cerci, batte Candreva ma la palla è altissima!

90' PAREGGIO DELL'ITALIA!! AQUILANI!! 2-2 AL PARKEN STADUIM, INCREDIBILE!! Sul traversone di Cerci, gran controllo di Osvaldo che converge sul destro, lascia partire il tiro che incoccia sul ginocchio di Aquilani: decisiva la deviazione del centrocamoista viola che spiazza Andersen. PAREGGIO AZZURRO!!!

88' Buona iniziativa di Balzaretti sulla fascia sinistra, rientra sul destro e cross in mezzo, Osvaldo di testa serve il Gila che tenta la girata da centro area ma viene murato.

86' Pericoloso cross da destra di Candreva, nessuno interviene. Sorpreso Gilardino, che si era ben appostato sul secondo palo.

81' Girandola di cambi in campo: fuori Montolivo dentro Gilardino, ultima carta di Prandelli. Olsen toglie Zimling e l'eroe di serata Bendtner, al loro posto Andreasen e Makienok.

79' BENDTNEEEEER!!! ANCORA LUI!!! DANIMARCA MERITATAMENTE AVANTI!!! Azione fotocopia al gol del pareggio: Krohn Dehli sfugge a Ranocchia sulla sinistra, sterza sul destro e crossa sul secondo palo per Bendtner, che anticipa ancora Balzaretti e schiaccia alla sinistra di Buffon, che non interviene. LA DANIMARCA LA RIBALTA!!! 2-1!!! Ammonito l'attaccante danese che nell'esultanza si toglie la maglietta.

77' Si fa subito vedere Cerci, che serve Candreva; il laziale calcia da fuori, si rifugia in angolo Andersen, sulla battuta, nulla di fatto!

75' Eriksen è una scheggia impazzita, non lo prendono mai. Nel frattempo, lascia il campo Diamanti, al suo posto il torinista Cerci.

73' Ancora insidiosa la Danimarca, è provvidenziale la diagonale di Chiellini che chiude su Eriksen. Sul tentativo da calcio d'angolo, murato Daniel Agger.

71' Ammonito anche Zimling per la Danimarca. Fallo duro ai danni di Candreva.

68' Cambio per l'Italia: fuori Marchisio, al suo posto Aquilani

66' TRAVERSA INCREDIBILE! ANCORA UN LEGNO PER I DANESI!! Sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo, Bjelland esplode un gran destro che si stampa sulla traversa a Buffon battuto; sulla respinta, Bendtner non riesce a ribadire in rete e Buffon, con la collaborazione di Osvaldo, si salva sulla linea. Davvero sfortunati i padroni di casa, che meriterebbero ampiamente il vantaggio ora!!

63' Primo giallo del match, a carico di Bjelland, reo di aver commesso un fallo da dietro ai danni di Diamanti.

60' Bendtner, altro giocatore rispetto a quello spaesato di Torino, si guadagna un corner. Sulla battuta, pericolosa spizzata in area di Thiago Motta, che regala un altro corner ai padroni di casa. Anche il secondo tentativo va a vuoto, ma cresce la Danimarca e cresce l'incitamento del Parken Stadium. Nel frattempo, si scaldano Cerci ed Aquilani.

58' Altro grandissimo contropiede azzurro guidato da Alino Diamanti, che alza la testa e vede sul versante opposto il puntualissimo inserimento di Claudio Marchisio, che però conclude debolmente tra le braccia di Andersen, che blocca a terra.

55' PALOOO!! PALO CLAMOROSO DI ERIKSEN SU PUNIZIONE! Lo stesso talentino del Tottenham se l'era guadagnata al limite dell'area, in zona centrale. Buffon immobile, impietrito. Il palo salva gli azzurri!

53' Tenta la zingarata centrale Candreva, che passa in mezzo a due uomini, ma sul terzo dribbling si allunga troppo il pallone e se lo trascina sul fondo. Campo finito!!

49' Gran contropiede italiano, iniziato da Montolivo che corre 30 metri palla al piede, in una situazione favorevole di 3 contro 2; il suo servizio per Diamanti sulla sinistra è un pò strozzato ed il fantasista del Bologna calcia comunque in porta senza destare preoccupazione all'estremo difensore Andersen. Gli azzurri potevano sfruttare meglio questa situzione!

48' L'autore del vantaggio azzurro, Osvaldo, reclama un calcio di rigore per una cintura dell'avversario in area di rigore. Dalle immagini, il contatto sembra esserci, ma non tale da causare gli estremi per il calcio di rigore. Ha fatto bene Lannoy a lasciar correre.

47' Danimarca che deve assolutamente vincere stasera, se vuole approfittare del passo falso della Bulgaria in Armenia.

46' Cambio tra le fila danesi: esce il numero 10 BraithWaite, che lascia il posto al numero 19 Emil Larson.

-Sugli spalti del Parken Stadium, striscioni che inneggiano a Francesco Totti, molto chiacchierato in questi ultimi giorni per un suo eventuale ritorno in nazionale in vista dei prossimi Mondiali in Brasile. SQUADRE IN CAMPO, TRA POCO SI RIPARTE!!

-Fino al gol di Bendtner, abbiamo ammirato una buona Italia in questa prima frazione, solida e quadrata, che ha concesso poco ai danesi. In vantaggio grazie alla perla d'alta scuola di Osvaldo, è stata fatale la disattenzione finale che ha concesso alla Danimarca di pareggiare. Tutto da rifare, dunque, per gli azzurri, che in linea generale hanno dato buone indicazioni finora.

Ecco qui il supergol di Osvaldo!!

45' BENDTNEEEEER!!! PAREGGIO A SORPRESA DELLA DANIMARCA!!! Cross da sinistra di Krohn Dehli per l'attaccante dell'Arsenal che sovrasta nel gioco aereo Balzaretti e insacca di testa sul palo più vicino, sorprendendo Buffon che smanaccia ma non riesce ad evitare il pareggio!! 1-1 al Parken Stadium. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!!

43' Pericoloso inserimento di Krohn-Dehli nella fascia centrale, sfruttando un banale errore di Thiago Motta. Il centrocampista danese viene chiuso dalla retroguardia azzurra.

37' Velenoso il tiro-cross di Eriksen dalla destra, che rischia di sorprendere Gigi Buffon sul primo palo. Sfera che si spegne però sull'esterno della rete. Azzurri che sembrano in controllo e non soffrono esageratamente le offensive danesi. Può essere soddisfatto Prandelli.

35' Lampo danese, pericoloso cross di Boilesen dalla sinistra, con Balzaretti che si rifugia in corner. Sulla battuta, colpo di testa sballato di Agger che finisce abbondantemente fuori.

30' Che rischio per Ranocchia in impostazione, se la cava però il difensore dell'Inter. Sulla prosecuzione del gioco, proteste azzurre per un fallo di Kvist su Diamanti, non ravvisato da Lannoy. Alza il pressing ora la Danimarca, consapevole dell'importanza della partita.

27' GOOOOLAZO DELL'ITALIA!! COSA HA FATTO OSVALDO? Maestoso controllo a seguire in corsa che lascia sul posto Agger, poi si presenta a tu per tu con Andersen e lo batte con un piattone destro sul secondo palo. DANIMARCA 0-1 ITALIA, azzurri in vantaggio!!!

21' Eriksen si guadagna un'ottima punizione sulla trequarti azzurra. La sua battuta attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuna intervenga. Vigile Buffon, che accompagna con lo sguardo il pallone sul fondo.

20' L'Italia si rende pericolosa in area danese: Candreva scatta sul filo dell'offside e cerca Diamanti sul secondo palo, fondamentale l'uscita di Andersen con la manona, che evita guai peggiori.

19' Pochi sussulti in questo avvio di match, avaro di emozioni. Squadre alquanto abbottonate. La Danimarca fiuta l'occasione dopo la sconfitta della Bulgaria in Armenia, con una vittoria i danei salirebbero in seconda posizione.

17' L'ex-Juve Bendter si guadagna un buon calcio d'angolo sulla pressione del suo vecchio compagno di squadra Chiellini. La battuta del corner non sortisce nessun effetto. Rimane in possesso di palla la Danimarca.

15' I danesi abbozzano in questo avvio di match un tentativo di pressing altissimo sul portatore di palla, fin dalla difesa azzurra, andando a disturbare addirittura il rilancio di Buffon, da stasera recordman di presenze: 137!

13' Intervento da tergo di Agger su Alino Diamanti. Il difensore del Liverpool se la cava con un richiamo di Lanoy.

10' Pericolosa l'Italia: Osvaldo trova ottimamente la profondità, sceglie poi di servire Diamanti a rimorchio. Il sinistro del capitano del Bologna viene ribattuto dalla difesa danese.

6' Ottima iniziativa di De Silvestri, ma il suo cross per Osvaldo è troppo corto e viene controllato in sicurezza da Andersen. Sul ribaltamento di fronte, Krohn Dehli prova il destro a giro, che termina largo. Buon inizio danese, Italia attendista per ora.

20:15: Si parte!!! Ecco le formazioni ufficiali: Danimarca: 4-2-3-1 Andersen, Jacobsen, Bjelland, Agger, Boilsen, Zimling, Kvist, Braithwaite, Eriksen, Krohn-Dehli, Bendtner.

Italia: 4-3-2-1 Buffon, De Silvestri, Chiellini, Balzaretti, Ranocchia, Montolivo, Thiago Motta, Marchisio, Diamanti, Candreva, Osvaldo.

19:50 Si è già conclusa la prima partita del girone, che ha registrato la sorprendente vittoria dell'Armenia sulla Bulgaria per 2-1, accorciando in classifica e salendo così a quota 12, a pari punti con l'avversaria odierna degli azzurri e rientrando clamorosamente in corsa per il secondo posto.

19,45 Mario Balotelli, che inizialmente avrebbe dovuto accomodarsi in panchina, non sarà nemmeno in tribuna. L'attaccante del Milan, a seguito di un attacco influenzale, resterà in Hotel.

-Un caro saluto da Vavel e da Alberto Coriele, ed un benvenuto a tutti quanti. Stasera commenterò per voi la sfida valida per le qualificazioni ai Campionati del mondo di Brasile 2014 tra Danimarca e Italia. Si giocherà al Parken Stadium di Copenhaghen, alle 20:15. I danesi sono ancora in corsa con la Bulgaria e la Rep. Ceca per il secondo posto, che garantirebbe l'accesso ai play-off. La selezione guidata da Morten Olsen occupa la terza posizione nel girone B, con 12 punti, alle spalle della Bulgaria, a quota 13. E' reduce da un'importantissima vittoria in Armenia, ottenuta con il risultato di 0-1. Gli azzurri sono già qualificati, grazie alla vittoria in rimonta allo Juventus Stadium sulla Rep. Ceca per 2-1, frutto delle reti di Chiellini e Balotelli.

Il match di andata contro i danesi si giocò a San Siro, e prevalsero gli azzurri per 3-1, in virtù delle marcature di Montolivo, De Rossi e Balotelli; Italia che giocò in inferiorità tutta la ripresa, a causa dell'espulsione comminata dall'arbitro Skomina ad Osvaldo. Questa sera, mister Prandelli dovrà attendere ancora per schierare la tanto attesa coppia d'attacco Giuseppe Rossi-Mario Balotelli, con quest'ultimo ai box per un problemino muscolare, che tuttavia non dovrebbe estrometterlo dalla sfida di martedì contro l'Armenia, mentre Pepito si dovrebbe accomodare in panchina, lasciando spazio da titolare ad Osvaldo.

-Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione Totti. In conferenza stampa lo stesso mister Prandelli aveva dichiarato che sarebbe difficile non convocare il capitano della Roma se a giugno sarà in questo stato di forma. Sempre in tema di "vecchietti", questa sera il capitano della Nazionale Gigi Buffon diventerà ufficialmente recordman di presenze, collezionando il 137esimo gettone e sorpassando l'amico Cannavaro.

La squadra danese è ostica, e nella sua rosa spicca il talento cristallino di Christian Eriksen, classe '92 da poco approdato al Tottenham di Villas Boas. In attacco, Olsen schiererà la vecchia conoscenza bianconera Bendtner, che ha lasciato pochi ricordi calcistici a Torino.

Prandelli, con la qualificazione già in tasca, proverà qualche esperimento di formazione. Molti cambi rispetto alle precedenti uscite: in difesa dovrebbero trovare spazio Balzaretti, Ranocchia e De Silvestri, mentre a metà campo Thiago Motta potrebbe partire dal primo minuto, concedendo a Pirlo di rifiatare. Come detto prima, Osvaldo agirà da prima punta, con Diamanti, Candreva e Giaccherini che si giocano i due posti da trequartista alle spalle dell'attaccante del Southampton.