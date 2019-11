Inghilterra, con il Montenegro vietato sbagliare

Vietato sbagliare. E' questo l'imperativo dalle parti di St George's Park, dove la nazionale allenata da Roy Hodgson si prepara per la partita di stasera a Wembley. Avversario di giornata sarà il Montenegro di Branko Brnovic, ancora ampiamente in corsa con i suoi 15 punti a pari merito con la Polonia, anch'essa avversario dell'Inghilterra martedi prossimo. Doppia sfida da brividi per Gerrard e compagni che sono chiamati a 180 minuti di perfezione assoluta per poter andare in Brasile.

La fortuna sembra finalmente girare per la nazionale dei Tre Leoni che per l'occasione, avrà a disposizione tutte le bocche da fuoco, avendo recuperato sia Wayne Rooney che Daniel Sturridge, assenti nelle ultime uscite a causa di infortuni. In attacco spazio anche per l'eroe di settembre Rickie Lambert, oltre a Danny Welbeck e Jermaine Defoe, quest'ultimo tornato in alto nelle gerarchie del Tottenham con gol decisivi. Tutti abili e arruolabili a centrocampo con Steven Gerrard, capitano e punto fermo di Hodgson, che sarà affiancato da Lampard, fresco delle 100 presenze in nazionale, oltre al duo dello United Carrick-Cleverley, cervello e polmoni del centrocampo di Moyes, a Milner, Townsend, Jack Wilshere e il talento Ross Barkley, protagonista dell'ottimo inizio di stagione dell'Everton.

Unica defezione per l'ex tecnico di Liverpool e Inter sarà l'assenza per infortunio di Ashley Cole, lasciato a Londra per recuperare in vista del ritorno in campo con il Chelsea. Al suo posto arriva Kieran Gibbs dell'Arsenal, altra sorpresa piacevole di questo primo scorcio di campionato. A sinistra il titolare dovrebbe essere Leighton Baines che, insieme a Barkley, sta regalando non poche soddsfazioni ai Toffees. Cahill, Jagielka e Jones sono in ballottaggio per le maglie da titolare nel cuore della difesa, con Chris Smalling scalpitante in panchina e reduce da prestazioni molto convincenti e solide con il Manchester United. Kyle Walker pronto a partire sulla destra della difesa a quattro. Pochi i dubbi in porta dove, nonostante prestazioni discutibili, Joe Hart rimane il numero 1 titolare, anche se non più inamovibile. Fprster e Ruddy le due alternative con quest'ultimo certo dell'affidabilità del compagno di nazionale:"Joe è il nostro numero 1 con pieno merito. Nel corso degli ultimi anni le sue prestazioni gli hanno valso il ruolo da titolare. Nonostante i tanti dubbi che circolano a livelo mediatico, lui rimane uno dei portieri più forti del mondo".

Attenzione però alla mina vagante Montenegro. I "Falchi" arrivano all'appuntamento con la storia carichi e pienamente in corsa per la quaificazione ai mondiali. Eppure la sensazione, è che la squadra allenata di Branko Brnovic abbia dissipato negli ultimi mesi un primato che sarebbe potuto durare. Dopo la vittoria dello scorso 22 marzo con la Moldavia, gol decisivo dello juventino Mirko Vucinic, il Montenegro ha ottenuto appena due punti in tre partite, uno proprio con l'Inghilterra, subendo a giugno un 4 a 0 a Podgorica con l'Ucraina. A settembre il pareggio in casa della Polonia è stato percepito come una vittoria viste le assenze dei titolari Volkov e Pavicevic, espulsi nella sciagurata debacle con l'Ucraina. Per la trasferta inglese Brnovic recupera i due difensori convocando una nazionale "made in England". Tra i 24 a disposizione infatti. spiccano i nomi di Zverotic, approdato in estate al Fulham, e di Stevan Jovetic acquistato per 30 milioni dal Manchester City. Spazio anche per Savic, ex City e oggi alla Fiorentina, e al giocatore con più presenze, 42, con la maglia della sua nazionale, Simon Vukcevic, in passato al Blackburn. Presenti i bomber di queste qualificazioni Dejan Damjanovic, 3 gol per lui, Delibasic, 4 reti, Vucinic, fermo a quota 2, oltre all'attaccante della Dinamo Zagabria Fatos Beciraj.

Questa la lista completa: Bozovic, Poleksic (portieri), Savic, Pavicevic, Basa, Dzudovic, Kecojevic, Simic, Volkov, Jovanovic, Bozovic (difensori), Drincic, Zverotic, Boskovic, Vukcevic, Krkotic, Novakovic, Pekovic (centrocampisti), Jovetic, Vucinic, Delibasic, Damjanovic, Beciraj, Kasalica (attaccanti).

I precedenti non fanno sorridere l'Inghilterra perchè il Montenegro è riuscito sempre a strappare il pareggio negli ultimi anni. Dopo lo 0 a 0 del 2010 e il 2 a 2 del 2011, partite valevoli per le qualificazioni agli Europei del 2012, i Falchi hanno costretto la squadra di Hodgson al pareggio anche in questo girone lo scorso 26 marzo, quando a Podgorica, Damjanovic segnò la rete dell'1 a 1 dopo il gol del vantaggio dopo 6' di Rooney.

POSSIBILI FORMAZIONI

Inghilterra: Hart, Walkier, Jones, Jagielka, Baines, Gerrard8c), Lampard, Carrick, Cleverley, Rooney, Sturridge.

Montenegro: Bozovic, Basa, Savic, Volkov, Pavicevic, Vukcevic, Zverotic, Krkotic, Boskovic, Vucinic(c), Jovetic.

