Ultima chiamata per Brasile 2014

Ultimo giro per chi vuol essere presente in Brasile nel Mondiale del prossimo anno. Si chiudono i gironi di qualificazione e in Europa tante squadre possono ancora sperare nello spareggio, mentre alcune compieranno l’ultimo passo e potranno festeggiare la matematica qualificazione. I gironi sono 9 e passeranno ai playoff le migliori 8, dunque una delle seconde classificate rimarrá fuori.

Belgio, Italia, Olanda, Svizzera e Germania hanno raggiunto l’obiettivo nelle giornate precedenti e sono sicure del primo posto nei rispettivi gruppi. Quasi certe del passaggio del turno Russia e Spagna, cui basta un pareggio contro Azerbaijan e Georgia rispettivamente. Anche Bosnia e Inghilterra sono vicine ma dovranno vincere per essere sicure del primo posto. La partita della nazionale inglese a Wembley contro la Polonia è sicuramente tra quelle piú interessanti di questo martedí.

GRUPPO A

Tutto deciso in questo girone con il Belgio ampiamente primo con 25 punti e la Croazia seconda con 17: anche se il secondo posto è garantito, per evitare di rimanere fuori come peggior seconda ai croati conviene fare punti in Scozia, impegno non facile.

Serbia – Macedonia (20:30)

Belgio – Galles (21:00)

Scozia – Croazia (21:00)

GRUPPO B

Nel girone dell’Italia la lotta per il secondo posto è apertissima e quattro squadre possono aspirare ai playoff: Bulgaria e Danimarca hanno 13 punti, Repubblica Ceca e Armenia 12. L’Armenia sulla carta è quella con meno possibilitá, ma non c’è bisogno di dire che una sua presenza nei playoff, dunque una possibilitá concreta di andare in Brasile, sarebbe storica.

Bulgaria – Rep.Ceca (20:15)

Danimarca – Malta (20:15)

Italia – Armenia (20:45)

GRUPPO C

Anche in questo girone il primo e il secondo posto sono assegnati e Germania e Svezia si incontrano in un match che vale solo per la statistica, visto che con 20 punti gli svedesi sono praticamente certi dello spareggio.

Isole Far Oer – Austria (20:45)

Irlanda – Kazakhstan (20:45)

Svezia – Germania (20:45)

GRUPPO D

Girone vinto senza troppi problemi dall’Olanda (8 vittorie e un pareggio con 32 gol fatti e 5 subiti), mentre per il secondo posto rimangono in corsa tre squadre. Turchia e Romania sono seconde con 16 punti e i turchi hanno una migliore differenza reti (+9 contro +5); l’Ungheria ha 14 punti e in caso di vittoria e contemporanea sconfitta delle due davanti sarebbe seconda. La Romania incontra l’Estonia in casa e punta alla goleada mentre la Turchia gioca in Olanda e rischia grosso. I tre punti per l’Ungheria sono praticamente garantiti, ma il suo destino dipende da ció che succederà negli altri due match.

Ungheria – Andorra (20:00)

Romania – Estonia (20:00)

Turchia – Olanda (20:00)

GRUPPO E

Primo posto matematico per la Svizzera, che cercherá di chiudere imbattuta e ospita la Slovenia. Per il secondo posto sono in corsa la stessa Slovenia e l’Islanda, che cerca una qualificazione storica e al momento è seconda con 16 punti, uno in piú degli sloveni. La Svizzera diventa dunque arbitro della possibile qualificazione allo spareggio, ma l’Islanda affronta un match difficile in Norvegia. Finale tutto da vivere anche in questo gruppo.

Cipro – Albania (18:00)

Norvegia – Islanda (20:00)

Svizzera – Slovenia (20:00)

GRUPPO F

La Russia è al comando e le basta un pareggio per avere la certezza del primo posto: gioca in trasferta col modesto Azerbaijan, dunque non dovrebbero esserci problemi per la squadra allenata da Capello. Il Portogallo è comunque certo del secondo posto e ospita il Lussemburgo. A meno di cataclismi, Russia ai Mondiali e Cristiano Ronaldo allo spareggio.

Azerbaijan – Russia (19:00)

Israele – Irlanda del Nord (19:00)

Portogallo – Lussemburgo (19:00)

GRUPPO G

In questo girone Bosnia e Grecia si presentano all’ultima partita con 22 punti ciascuna. La differenza reti dá il primo posto alla Bosnia con netto vantaggio (23 a 6): ma i balcanici dovranno vincere in Lituania per evitare il possibile sorpasso della Grecia, che gioca in casa col Liechtenstein ed è praticamente sicura dei tre punti.

Grecia – Liechtenstein (19:00)

Lituania – Bosnia (19:00)

Lettonia – Slovacchia (20:10)

GRUPPO H

Non c’è bisogno di dire che tutta l’Inghilterra seguirá la partita DI Wembley con la Polonia con certa apprensione: la presenza degli inglesi ai Mondiali è data per scontata ma la situazione del girone H costringe gli uomini di Hodgson a vincere. L’Ucraina infatti è seconda a un solo punto dagli inglesi e giocherá con San Marino, una vittoria praticamente certa. Per restare primi gli inglesi hanno dunque bisogno di vincere e possono giocarsi questo match point nel proprio stadio.

Inghilterra – Polonia (21:00)

Montenegro – Moldova (21:00)

San Marino – Ucrania (21:00)

GRUPPO I

Alla Spagna campione in carica basta un punto, che arriverà a meno di drammatici eventi nel match casalingo con la Georgia. La Francia è seconda e riceve la Finlandia, in attesa di conoscere l’avverasario in uno spareggio che ormai sembra inevitabile.

Spagna – Georgia (21:00)

Francia – Finlandia (21:00)