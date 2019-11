Diretta Inghilterra - Polonia in qualificazione al Mondiale

22.58 - Amici di VAVEL ITALIA è davvero tutto per questa serata magica di calcio internazionale. Da Wembley è tutto, ricordo il finale, Inghilterra batte Polonia 2 a 0 grazie ai gol di Rooney e Gerrard. Giuseppe Lippiello vi ringrazia di essere stati in nostra compagnia e vi da appuntamento alle prossime dirette di Vavel Italia. Buona serata.



22.50 - Finisce nel tripudio generale a Wembley. L'inghilterra batte 2 a 0 la Polonia in una partita giocata ad altissimi livelli per 90 minuti. Vince la squadra che aveva più fame, vince la squadra che voleva a tutti i costi cancellare un passato fatto di tante delusioni. L'eterna incompiuta conquista l'accesso ai prossimi mondiali in Brasile con una prestazione da grande squadra. Rooney e Gerrard sono i volti vincenti di un gruppo più che mai unito e compatto. Hodgson si prende la soddisfazione di portare la sua nazione al mondiale dopo una carriera fatta di tante ombre e poche luci. Onore alla Polonia che gioca una partita di sacrificio e qualità, sostenuta da un tifo straordinario. Nonostante l'8 a 0 dell'Ucraina con San Marino, la nazionale dei Tre Leoni chiude al primo posto il proprio girone a quota 22 punti. Le grandi d'Europa e del mondo sono avvisate, in Brasile l'Inghilterra gioca per vincere.

90'+2 - E' FATTA!!!! L'INGHILTERRA VOLA IN BRASILE! OBIETTIVO MONDIALI RAGGIUNTO PER LA SQUADRA DI HODGSON!

90' - Saranno due i minuti di recupero anche se ormai si attende solo il triplice fischio di Skomina!

87' - STEVEN GERRARD!!!!!!!! IL CAPITANO!!!!!!!!!! RADDOPPIO INGHILTERRA E BRASILE AD UN PASSO!!!!! Azione dirompente di Gerrard che salta un uomo, vince il rimpallo con il secondo avversario e supera Szczesny con un tocco sotto morbidissimo! Esplode Wembley!!!!!!!!!!!

86' - Standing Ovation per Townsend richiamato in panca da Hodgson, al suo posto Milner.

84' - Cross prevedibile della Polonia dalla sinistra, blocca Hart che richiama alla calma i suoi compagni di squadra.

83' - Brutto pallone perso in mezzo al campo di Gerrard, commette fallo il capitano per fermare la ripartenza polacca.

81' - Secondo cambio per Hodgson, fuori Sturridge dentro un centrocampista di qualità come Wilshere. Ha bisogno di gestire di più il pallone l'Inghilterra.

78' - La partita non è finita! Siamo entrati negli ultimi quindici minuti e la tensione non accenna a calare dalle parti di Wembley!

77' - STURRIDGE!!!! Dice ancora di no Szczesny sulla conclusione a rientrare dell'attaccante di Hodgson!

75' - Finalmente in campo Zielinski, classe '94 dell'Udinese, al posto di Mierzejewski.

74' - Continuano ad arrivare dalla destra i pericoli con la rapidità di Townsend abile a saltare regolarmente l'avversario.

72' - Prova a gestire il pallone negli ultimi minuti l'Inghilterra. Primo cambio anche per i padroni di casa con Carrick che ha lasciato il campo per far spazio a Lampard.

70' - Tanto fair play in campo, bisogna sottolineare l'estrema correttezza in campo di tutti i giocatori.

67' - TIRO PERFETTO QUANTO IMPROVVISO DI ROONEY!!! Risponde presente Szczesny che si distende alla sua sinistra per deviare il pallone!

65' - Ancora un cambio per la Polonia, fuori Sobota dentro Peszko.

63' - INCONTENIBILE TOWNSEND!!! ANCORA AL TIRO IL NUMERO 7, BLOCCA A TERRA SZCZESNY!

60' - Tifoso polacco in campo!! Succede anche questo, tutti vogliono un piccolo momento di gloria a Wembley!

59' - Hart spiega a tutti perchè è il numero 1 inglese! Gran chiusura su Lewandowski lancaito in porta da un lancio millimetrico di Blaszczykowski.

58' - GERRARD! Ci prova da fuori area il capitano, destro sbilenco e palla abbondantemente a lato.

56' - La sensazione che ad ogni ripartenza l'Inghilterra possa trovare la via del gol del 2 a 0.

54' - SFIORA UN CLAMOROSO AUTOGOL KRYCHOWIAK! Il centrocampista non si intende con il suo portiere anticipandolo sul cross basso di Rooney, il pallone però finisce fuori sfiorando il palo destro.

53' - Arriva intanto il quarto gol dell'Ucraina, 4 a 0 con San Marino, goleada annunciata...

52' - Gran lavoro in copertura di Welbeck che torna in difesa e riavvia l'azione con calma olimpica!

50' - CAHILL!!!!! Sale in cielo il difensore dle Chelsea, salva tutto Szczesny!

49' - Partitenza a razzo delle due squadre! Polonia avanti alla ricerca del gol del pareggio, padroni di casa per la rete del raddoppio. Secondo tempo tutto da vivere!!

47' - Subito pericolo il numero 11 della Polonia, doppio tentativo verso la porta difesa da Hart, si salva l'Inghilterra.

46' - Si riparte e Wembley, confermata la sostituzione per i polacchi con Klich al posto di Mariusz Lewandowski. Prova il tutto per tutto Fornalik.

22.00 - Nella Polonia pronto ad entrare l'attaccante Klich.

21.47 - Finisce il primo tempo con l'Inghilterra che conduce 1 a 0 nella partita decisiva con la Polonia. Di Wayne Rooney il gol che decide fin'ora il match. Partita difficile in avvio per i padroni di casa costretti a subire le ripartenze della Polonia. Lewandowski sfiora il gol in un paio di occasioni. La traversa si Townsend da la scossa ai ragazzi di Hodgson che pressano e sfiorano il gol in più di un'occasione. Quella buona al 41' quando Baines pennella per la testa di Rooney che batte Szczesny mandando in delirio un Wembley ammutolito fino al momento del gol. Nella sfida di Serravalle. Ucraina avanti 3 a 0 con San Marino con doppietta di Seleznyov.

45' - Niente recupero fischia subito l'arbitro Skomina, Inghilterra avanti 1 a 0 con la Polonia grazie all'incornata perfetta di Rooney al 41'.

44' - Segna la Polonia con Sobota! Tutto fermo però,posizione di fuorigioco del centrocampista polacco.

41' - ROONEY!!!!! INGHILTERRA AVANTI A WEMBLEY!!! Cross con il contagiri di Baines, perfetto lo stacco di Rooney che svetta tra le torri polacche e batte l'incolpevole Szczesny! Torna a respirare Wembley che tratteneva il fiato da 40 interminabili minuti!

38' - Attento Glik che anticipa Sturridge in area di rigore. Spina nel fianco Townsend che non da tregua a destra!

35' - Occasioni a ripetizione per l'Inghilterra che non concede più nulla alla Polonia! Szczesny è bravo a chiudere su Welbeck ben imbeccato da Gerrard, spettacolare sull'azione successiva a dire di no a Sturridge.

33' - Ci prova Sturridge dal limite! Tiro non perfetto dell'attaccante del Liverpool, controlla la traiettoria Szczesny!

31' - WELBECK HA SULLA COSCIENZA IL GOL DELL'1 A 0! Angolo di Baines, l'attaccante dello United colpisce tutto solo in area, palla fuori da un metro!

30' - Il rumore sordo della traversa sembra aver svegliato i ragazzi di Hodgson che ora spingono con più convinzione!

26 '- SI SCUOTE L'INGHILTERRA TRAVERSA CLAMOROSA DI TOWNSEND!!! Gran tiro del centrocampista del Tottenham, sul proseguio dell'azione Gerrard allarga su Sturridge che chiude gli occhi e spara di potenza addosso a Szczesny!

25' - Spaventata la nazionale di Hodgson! Ci prova di testa Jagielka, nessun problema per la difesa polacca. Intimorita l'Inghilterra.

22' - LEWANDOWSKI GRAZIA L'INGHILTERRA! Contropiede magistrale della Polonia con Mierzejewski che scappa a destra, palla in mezzo per Blaszczykowski che lascia passare per l'accorrente Lewandowski che incrocia troppo il tiro, pallone a lato di pochissimo!

21' - COSA SI DIVORA SMALLING!!!!! Punizione perfetta di Gerrard che vede l'inserimento del difensore dello United. Non riesce a colpire Smalling e palla che sibila a lato del palo alla sinistra di Szczesny!

20' - Sembra quasi ipnotizzato Wembley, il ricordo del '73 sembra aleggiare come un fantasma nella testa dei tifosi di casa.

18' - Che personalità la nazionale di Fornalik! Inizio aggressivo dei polacchi e Inghilterra incapace di creare problemi alla retroguardia avversaria.

15' - Notizie pessime per l'Inghilterra con l'Ucraina già avanti 2 a 0 con il malcapitato San Marino! Reti di Seleznyov e Devic. Al momento Ucraina prima a 21 punti, Inghilterra seconda a 20.

14' - Polonia arrembante! Ancora in zona tiro Sobota! Pallone che termina sull'esterno della rete!! Che pericolo per Hart e compagni.

10' - Che intensità a Wembley!! Ci prova da fuori Townsend, respinge Szczesny!

9' - Sul ribaltamento di fronte scappa via in posizione centrale bomber Lewandowski, gli condece metri Cahill, tiro debole bloccato da Hart.

8' - VICINA AL VANTAGGIO L'INGHILTERRA!!!! Gran palla di Ronney che allarga a sinistra per Baines, bel cross in mezzo con Jedrzejczyk che sfiora l'autogol.

6' - Molto chiaro il canovaccio tattico fin'ora. Inghilterra chiamata a gestire palla e Polonia pronta a ripartire con contropiedi micidiali con i suoi esterni.

4' - Si lotta in mezzo al campo, tifosi della Polonia che sfidano il pubblico di Wembley!

2' - Baricentro alto per la Polonia scesa in campo senza nessun apparente timore reverenziale.

1' - Batte l'Inghilterra! Si parte a Wembley!

20.59 - GOD SAVE THE QUEEN! Semplicemente fantastico! Wembley è davvero la cattedrale del calcio mondiale!!

20.57 - E' tempo di inni nazionali. Si comincia con quello degli ospiti.

20.54 - Squadre nel tunnel. Capitan Gerrard pronto a guidare i suoi nella sua presenza numero 107 con la nazionale maggiore. Superato Bobby Charlton nella classifica di tutti i tempi.

20.52 - TIFOSI POLACCHI SCATENATI A WEMBLEY! Sugli spalti uno spettacolo nello spettacolo. Finita intanto la partita tra Inghilterra e Lituania under 21. Vittoria per i ragazzi di Southgate che demoliscono con un netto 5 a 0 gli avversari

20.47 - E' iniziato il countdown!! Mancano pochi minuti al fischio dell'arbitro Skomina. Tutto pronto per Inghilterra-Polonia!

20.45 - Anche un pò di Italia in questa nottata magica a Wembley. Titolare il capitano del Torino Glik.

20.42 - Partirà dunque dalla panchina il talento dell'Udinese Zielinski, Fornalik preferisce il portiere dell'Arsenal all'ex Celtic Boruc.

20.38 - Arriva anche l'undici titolare della Polonia! Szczesny, Wojtnowiak, Jedrzejczyk, Glik, Celeban, Sobota, M.Lewandowski, Krychowiak,Blaszczykowski, Mierzejewski, R.Lewandowski.

20.35 - Non si ferma più l'under 21 di Southgate! Quinto gol per i giovanotti inglesi, Berahino firma la sua personale doppietta su calcio di rigore.

20.32 - Un occhio della nostra diretta sarà sempre puntato su Serravalle dove i padroni di casa del San Marino ospitano l'Ucraina, ancora in corsa per il primato del girone dell'Inghilterra. L'arbitro dell'incontro sarà l'austriaco Lechner.

20.30 - 4 a 0 a Portman Road! Inghilterra che centra il poker ancora con Morrison, doppietta per lui.

20.24 - Siamo ancora in attesa della formazione ufficiale della Polonia.

20.21 - Siamo al 63' a Portman Road dove la nazionale inglese under 21 continua a condurre per 2 a 0 con la Lituania. Con questa vittoria la squadra di Southgate andrebbe in testa al proprio girone di qualificazione ai campionati europei di categoria. In questi secondi arriva il terzo gol inglese! Berahino in rete! Partita virtualemtne chiusa a Ipswich.

20.02 - Cosi la panchina dell'Inghilterra: Ruddy, Jones, Gibbs, Wilshere, Lampard, Milner, Barkley, Defoe, Sterling, Lambert e il terzo portiere Forster.

20.00 - Formazione ufficiale dell'Inghilterra già disponibile. Hodgson sceglie Smalling a destra che vince il ballottaggio con Jones. A centrocampo fuori Lampard dentro Carrick: Hart, Smalling, Cahill, Jagielka, Bianes, Townsend, Gerrard, Carrick, Welbeck, Rooney, Sturridge.

Cari amici di Vavel Italia ci siamo! E' arrivato il giorno tanto atteso da un'intera nazione. Si alza il sipario sulla cattedrale del calcio mondiale. Pelè lo definì il cuore del calcio. Per gli inglesi è dove la nazionale stasera si gioca "la partita" da vincere a tutti i costi. Semplicemente Wembley per tutti gli addetti ai lavori. Giuseppe Lippiello vi accompagnerà passo dopo passo in questa lunga diretta di avvicinamento alla sfida tra l'Inghilterra di Roy Hodgson e la Polonia di Fornalik.



Nessuna scusa, nessuna seconda opportunità, perchè l'ipotesi spareggio non viene neanche presa in considerazione dalle parti del ritiro inglese. Gerrard, Wilshere e Cahill hanno suonato la carica, Hodgson ha dato un bel calcio alla storia dicendo che le disfatte passate non influenzeranno la prestazione dei suoi ragazzi. Dalla Polonia si leva la voce di uno che le partite ad alta tensione le conosce bene. Robert Lewandowski attaccante del Borussia Dortmund, nonostante la sua nazionale sia ormai fuori dai giochi, ha ribadito che i novanta minuti sono da onorare per i quasi 18 mila tifosi polacchi presenti a Wembley.

L'Inghilterra gioca per vincere dopo il netto 4 a 1 con cui ha sbaragliato il Montenegro per primo "head to head" del girone. Chi ben comincia è a metà dell'opera direbbe qualcuno, Gerrard e compagni devono completare il lavoro in una partita che, in questi giorni di vigilia, è stata vissuta come un incubo da tanti tifosi. Nel 1973 infatti, la nazionale di Sua Maestà fu eliminata proprio dalla Polonia a Wembley nella corsa ai mondiali dell'anno successivo nell'allora Germania Ovest. Un 1 a 1 velenoso con rete del vantaggio polocco siglata da Jan Domarski su assist di Robert Gadocha. Un gol che gelò letteralmente Emlyn Hughes, ultimo baluardo difensivo insieme a Shilton, di quel contropiede che fece esplodere di gioia gli avversari. L'Inghilterra riuscì poi ad impattare con il rigore trasformato da Allan Clarke, ma i titoli se li guadagnò il numero 1 polacco Jan Tomaszewski, protagonista di parate ed interventi al limite della fisica.

Nella testa e nei ricordi più recenti impossibile non tornare alla notte dell'1 Novembre 2007. Il nuovo Wembley, inaugurato quello stesso anno, ospitava la partita con la Croazia, ultimo match di qualificazione in vista degli Europei del 2008. Ai padroni di casa bastava un punto per raggiungere l'Europeo. L'allora tecnico Steve McLaren schierò in porta Carson, prima partita ufficiale per lui in nazionale. Fu quella sbagliata. I croati passarono in vantaggio con un tiro di Kranjcar che passò sotto il corpo dell'estremo difensore inglese. Gli ospiti riuscirono addirittura a raddoppiare con Olic in presunto fuorigioco, prima che Lampard e Crouch trovassero il modo di rimettere in equilibrio la partita. Mladen Petric però realizzò il gol che fece precipitare i sogni di gloria dell'Inghilterra e costrinse Wembley ad assistere ad una disfatta inaspettata.

Parole importanti sono arrivate alla vigilia dal capitano Steven Gerrard, certo che il passato non tornerà a bussare alla porta della sua nazionale:" Ovviamente serate come quella del 2007 tornano spesso e volentieri alle memoria. Giocammo male. I ricordi però non devono spaventare i ragazzi, però tutti devono essere coscienti che quella partita non si deve ripetere con la Polonia". Lo spogliatoio è compatto e a distanza di anni sono in molti, compreso Wayne Rooney, a pensare che la fascia di capitano sia ampiamente meritata da Gerrard e che con lui a guidare la squadra quella notte sarebbe stata diversa. Sempre preferito Terry fino all'arrivo di Hodgson che conosceva bene le qualità professionali e morali si Steven avendolo allenato anche nella sfortunata parentesi a Liverpool. L'unico obiettico del capitano da quando ha indossato la fascia è stato quello di portare i suoi compagni di squadra in Brasile, per cancellare l'onta della sconfitta di Wembley:" Sarei la persona più orgogliosa del mondo se riuscissimo a conquistare la vittoria e andare al mondiale, sarebbe un grandissimo obiettivo per tutti".

Analizzando l'approccio alla gara dei polacchi Gerrard non ha dubbi sull'atteggiamento degli avversari:" Credo che giocheranno come il Montenegro, si difenderanno bene e con la massima attenzione rendendoci la vita difficile. Dovremo avere la giusta pazienza, ma credo anche che con gli attaccanti che abbiamo sarà solo una questione di tempo primo di trovare la via del gol".

Nella serata di Wembely proprio Gerrard raggiungerà un ulteriore traguardo personale, raggiungendo la presenza numero 107 in nazionale, superando il grande Sir Bobby Charlton, uno degli eroi del mondiale vinto nel 1966 insieme al fratello Jack, a Gordon Banks e Geoff Hurst. Gerrard arriva cosi ad una sola presenza da un altro mito indimenticato come Bobby Moore, altro artefice di quel miracolo sportivo firmato dal grande Alf Ramsey in panca.

Hodgson dovrà fare a meno di Kyle Walker squalificato, aperto dunque il ballottaggio tutto Red Devils tra Phil Jones e Chris Smalling per una maglia da titolare a destra, vista l'assenza per infortunio di Glen Johnson.

Dichiarazioni positive anche per Jack Wilshere compagno di squadra dei portieri polacchi Szczesny e Fabianski nell'Arsenal:" Hanno giocatori molto importanti, Lewandowski lo conosciamo tutti e sappiamo che può fare la differenza. Non sarà una partita facile però andare al mondiale è un sogno ed il nostro obiettivo".

In serata gli occhi dell'Inghilterra guarderanno a San Marino dove l'Ucraina è di scena per provare a mettere ulteriore pressione agli uomini di Hodgson. In classifica infatti la squadra di Fomenko è seconda a 18 punti, uno in meno degli inglesi. La goleada in terra sammarinese non sembra un problema dopo le ultime convincenti uscite degli ucraini che hanno di fatto eliminato la Polonia dalla corsa ai mondiali nell'1 a 0 di venerdi scorso a Kiev.

Cominciano intanto ad arrivare le buone notizie per l'Inghilterra con la nazionale under 19 di Blake che ha superato 1 a 0 la Svizzera con gol devisivo di Mason Bennett. Con questa vittoria i giovani Leoni passano al turno successivo degli europei di categoria grazie ad una prova di carattere. Protagonista di questa prima parte di torneo l'attaccante del Derby County Bennett al terzo gol in tre partite. Nella prima ora di gioco gli inglesi riescono a limitare nella propria metà campo gli elvetici che si fanno vedere dalle parti di Beeney solo al 66'. I ragazzi di Joel Blake resistono alla pressione nei minuti finali degli avversari. Beeney è decisivo sul colpo di testa di Rodriguez. Il finale però non cambia e a festeggiare sono gli inglesi che potranno giocare il girone elite nella prossima primavera.

Continuano le buone notizie per l'Inghilterra! La nazionale under 21 allenata da Southgate in campo a Portman Road, conduce 2 a 0 sulla Lituania al termine del primo tempo. Le reti messe a segno da Ravel Morrison e James Ward-Prowse direttamente su calcio di punizione. Al 16' fuori per infortunio Tom Carrol al suo posto Carl Jenkinson.