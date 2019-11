Diretta West Ham - Manchester City in Premier League

20.30: WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-3: I GOL DEL MATCH

20.26: Una vittoria meritata, messa in discussione solo per pochi minuti dal gol dell'1-2 di Vaz Tè. Troppo concreto il City, troppo distratta la difesa del West Ham. Aguero matatore assoluto, 2 gol ed un assist. Il Manchester City sale fino a quota 16 in classifica, alle spalle della capolista Arsenal (19) e di Liverpool e Chelsea, appaiate a quota 17. Il West Ham resta ancorato ad 8 punti, invischiato in piena zona calda. Da Francesco Guarino per VAVEL Italia è tutto: grazie di averci seguito e alla prossima. Tra pochissimo i gol del match!

94': Finisce qui: WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-3. Doppietta di Aguero, gol di Vaz Tè e sigillo definitivo di David Silva.

92': Pellegrini continua ad urlare "Yaya" anche a 120 secondi dal termine. Vuole massima attenzione a centrocampo.

92': Tentativo di Morrison da limite dell'area, palla alta.

90': 4 minuti di recupero.

85': Il West Ham non si dà per vinto, ma il City adesso ha serrato le file e non si passa più.

82': Esce Aguero, entra Jovetic. Entra anche Petric per Nolan.

80': Ripartenza dei Citizens, palla ad Aguero ed assist intelligente per Silva. Lo spagnolo ha il tempo di prendere la mira ed infilare l'incrocio sul palo lungo. Discorso chiuso. Forse...

80': SSSSSSSSSSSSSILVA!!! GAME, SET, MATCH! LO SPAGNOLO CHIUDE IL DISCORSO: WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-3, SPLENDIDO SINISTRO A GIRARE!

74': Esce Nasri, entra Milner.

72': Nolan cerca la rovesciata, ma impatta male.

69': Jaaskelainen su Kolarov! Il portiere finlandese sugli scudi!

68': Ancora Hart su Diamè! Parata a terra sul tiro-cross. Ribaltamento di fronte e Jaaskelainen dice di no in tuffo ad Aguero... che partita, amici!

65': Doppio cambio nel West Ham. Fuori Demel e Vaz Tè, dentro O'Brien e Jarvis. Nel City Kolarov per Negredo.

60': TRAVERSA DI NEGREDO DA POSIZIONE IMPOSSIBILE! Gran destro dello spagnolo, palla che si inchioda poco sotto l'incrocio, rimbalza a pochi centimetri dalla linea ed esce dalla porta. Si infiamma la partita!

58': Improvvisamente si riapre il match: forcing del West Ham, serie di sponde in area ed alla fine Vaz Tè trova una splendida rovesciata che riapre il match (foto dailymail.co.uk).

58': VAZ TE'!!! A SORPRESA SI SVEGLIA IL WEST HAM! ROVESCIATA RAVVICINATA VINCENTE, WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-2!

57': Hart salva su Diamè! Verticalizzazione di Downing, uscita bassa rapidissima del portiere degli Sky Blues sui piedi del numero 21 senegalese, a salvare l'inviolabilità.

56': Provano la reazione d'orgoglio gli Hammers.

52': Invasione di campo in solitaria ad Upton Park. Innocuo, ma qualche notte in gabbia gliela faranno passare lo stesso.

51': Si procura la punizione e la insacca di testa: cosa chiedere di più ad Aguero? Ancora una volta però la difesa del West Ham è da censura: il Kun stacca in beata solitudine sul cross da fermo di Silva. WEST HAM - MANCHESTER CITY 0-2.

51': AGUEROOOOOOOOOO! ARRIVA IL RADDOPPIO! DI TESTA, INDISTURBATO.... FIN TROPPO FACILE!

49': Ci vuole solo il fallo per fermare Aguero oggi, e Reid fa così dopo aver subito tunnel.

19.34: SI RIPARTE.

19.24: Primo tempo non esaltante, ma vantaggio meritato per gli uomini di Pellegrini. Aguero sugli scudi: un gol e due occasionissime per mettere in cassaforte il risultato. West Ham troppo attendista ed incredibilmente confusionario e distratto in difesa (foto Eddie Keogh/Reuters).

47': Si va negli spogliatoi, per ora decide Aguero: WEST HAM - MANCHESTER CITY 0-1.

45': 2 minuti di recupero.

44': Chiude in avanti il West Ham, punizione e poi due corner consecutivi.

43'. Possesso palla 33% Hammers, 67% Citizens.

42': Jaaskelainen in tuffo sulla gran botta di Tourè dal limite! Ma ancora una palla persa in disimpegno dalla difesa di Allardyce: come si fa???

41': Incornata di Vaz Tè da pochi passi, Nastasic e Richards lo chiudono in una morsa ed il colpo di testa è smorzato.

40': Bel cross teso di Negredo, Silva di testa anticipa Aguero che stava caricando il destro al volo.

33': Nastasic in scivolata anticipa Vaz Tè, quasi rischiando l'autogol. Grande intervento del serbo. Sul tentativo di contropiede, fallo di Nolan e cartellino giallo per lui.

32': Negredo approfitta di un'altra dormita della difesa del West Ham! Conclusione di sinistro da posizione defilata, fuori di poco. Imbarazzante la linea a 4 di Allardyce oggi...

30': Mezz'ora del primo tempo. Dopo la fiammata del City, che avrebbe potuto anche chiudere virtualmente il match, i ritmi sono tornati bassi.

28': Richards chiama l'uscita di Hart, che non ci pensa neanche e rimane incollato sulla linea di porta a rendere più difficoltoso il disimpegno difensivo

26': Destro di Morrison sul fondo.

25': Si sveglia il West Ham e punta l'area dei Citizens. David Silva ammonito.

22': ANCORA AGUERO, IN-DE-MO-NIA-TO! Jaaskelainen salva sul primo palo e poi la difesa spazza con difficoltà.

19': AGUERO SFIORA IL RADDOPPIO! Sponda di Negredo e destro del Kun troppo centrale. Hammers sotto shock.

16': Palla filtrante di Fernandinho per Aguero, la difesa degli Hammers resta imbambolata ed Aguero si presenta solo davanti a Jaaskelainen. L'argentino è freddissimo e non sbaglia (foto dailymail.co.uk).

16': AGUERO!!! EEEEEEEEEEEEL KUN!!! DORMITA DELLA DIFESA DEL WEST HAM, AGUERO FREDDA JAASKELAINEN! WEST HAM - MANCHESTER CITY 0-1!

15': Negredo fermado da Reid ad un passo dalla conclusione.

14': Gran botta da fuori di Diamè. Il suo collo esterno destro finisce a lato senza disturbare Hart.

13': Traversone di Negredo deviato in corner da Demel.

12': Ritmi bassi. Interessanti i movimenti a centrocampo del West Ham che, in assenza di Carrol, fa praticamente ruotare Nolan, vaz Tè, Morrison e Diamè nella posizione di prima punta.

10': Rinviaccio col sinistro di Hart che finisce tra i piedi di Yaya Tourè. Al quale il portiere di Pellegrini dovrebbe come minimo accendere un cero.

8': Replica immediata del West Ham, Hart allontana un tiro-cross pericoloso.

7': Aguero, pallone d'oro per Negredo che controlla male di testa.

6': Bel duello Downing-Clichy sulla sinistra difensiva dei Citizens.

4': Nota di colore: oggi 59 anni per Sam Allardyce, tecnico dei padroni di casa. Auguri a lui.

3': Inserimento di Richards sulla destra, il West Ham chiude e nel rimpallo guadagna anche il rinvio dal fondo.

18.31: CALCIO D'INIZIO DEGLI HAMMERS, PARTITI!

18.28: Squadre in campo. Classica divisa bordeaux con inserti azzurro cielo per i padroni di casa, total black per il City. Upton Park a gran voce intona I'm forever blowing bubble.

18.25: Il Manchester City ha conquistato solo un punto su tre trasferte finora. Il West Ham non ha fatto faville tra le mura amiche. Partita bloccata o grande spettacolo? Ovviamente propendiamo e speriamo nella seconda...

18.20: Come annunciato, poche sorprese per il West Ham, qualche novità invece per il Manchester City. In difesa Richards e Javi Garcia rimpiazzano Zabaleta e Lescott. Silva è invece della partita, con Navas che non va neanche in panchina, probabilmente per un problema nella rifinitura. Coppia d'attacco confermata, Negredo-Aguero.

18.15 - Formazioni ufficiali su VAVEL da Upton Park per la diretta West Ham - Manchester City a partire dalle 18.30. West Ham: Jaaskelainen, Demel, Tomkins, Reid, Rat, Downing, Noble, Nolan, Vaz Te, Morrison, Diamè. A disposizione: Jarvis, Adrian, Taylor, O'Brien, Carlton Cole, Joe Cole, Petric. Manchester City: Hart, Richards, Javi Garcia, Nastasic, Clichy, Silva, Toure, Fernandinho, Nasri, Negredo, Aguero. A disposizione: Zabaleta, Lescott, Milner, Dzeko, Kolarov, Pantilimon, Jovetic.

COSÌ IN CAMPO? - Queste le probabili formazioni di West Ham - Manchester City secondo il Guardian.

STAGIONE 2012/2013 - Lo scorso anno i Citizens non riuscirono a passare ad Upton Park. L'incontro si concluse 0-0, dopo 90 minuti scevri di emozioni. Andò meglio al ritorno all'Etihad Stadium: un bel 2-1 targato Aguero, Yaya Tourè (magnifico sinistro da fuori area) e Carrol (oscena papera di Hart). Ci scusiamo per il sottofondo musicale del video...

SEGUI LA DIRETTA WEST HAM - MANCHESTER CITY

QUI MANCHESTER CITY - Kompany, Rodwell e Demichelis non saranno della partita ma solo a titolo precauzionale. Sarà 4-4-2 anche per Pellegrini, con gli unici dubbi sui terminali offensivi. Negredo, in gran forma, sembra avvantaggiato su Dzeko per prendere il posto da titolare accanto ad Aguero. Jovetic dovrebbe partire ancora dalla panchina per proseguire il rodaggio lento dopo l'infortunio di inizio stagione. A centrocampo potrebbe toccare a Fernandinho accanto a Tourè, con Silva a riposo.

QUI WEST HAM - I padroni di casa del West Ham dovranno ancora una volta fare a meno del punto di riferimento avanzato Carrol, che non rientrerà prima di dicembre. Fermi ai box anche Collins (probabile il suo rientro la prossima settimana) e Diarra, il cui rientro per i problemi al ginocchio è però ancora ben lontano.L'undici titolare di Allardyce dovrebbe essere quello che ha letteralmente demolito il Tottenham 15 giorni fa, con un 4-4-2 molto schiacciato a centrocampo, in cui Morrison e Diamè proveranno a fare spazio per gli inserimenti letali di Noble e Vaz Tè. Dietro non ci dovrebbero essere stravolgimenti, con la linea a 4 formata da Demel, Tomkins, Reid e Rat.

Buon pomeriggio a tutti da Francesco Guarino e VAVEL Italia. A partire dalle ore 18.30 seguiremo assieme in diretta West Ham - Manchester City, incontro valido per la 8a giornata di Premier League. Gli Hammers sono alla ricerca della seconda vittoria casalinga e del secondo risultato utile consecutivo contro una grande, dopo aver incredibilmente strapazzato il Tottenham a White Hart Lane nello scorso turno di campionato, prima della sosta; i Citizens, dopo un avvio diesel, vogliono dare continuità ai propri risultati e cercheranno di scardinare il sempre ostico fortino di Upton Park. Su VAVEL Italia avrete aggiornamenti in tempo reale, tabellini, marcatori e, a fine match, il video dei gol della partita. Restate con noi!