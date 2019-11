Diretta Aston Villa - Tottenham in Premier League

19.02 - A breve il video con i gol della partita. Amici di Vavel Italia, Giuseppe Lippiello vi ringrazia di essere stati in nostra compagnia e dandovi appuntamento ai prossimi appuntamenti live, vi augurano una buona serata.





18.54 - Finisce 2 a 0 la partita tra Tottenham e Aston Villa. La squadra di Villas Boas espugna il Villa Park rispondendo alle critiche ricevute dopo il ko interno con il West Ham. Prova di carattere e tecnica quella di Dawson e compagni che segnano un gol per tempo per strappare il bottino pieno. Ci ha provato questo Aston Villa ma la sensazione è che manchi qualità in mezzo la campo e il solo Delph non può reggere l'urto degli avversari a centrocampo. L'ingresso di Benteke sembrava poter dare una nuova dimenzione al Villa, ma dopo un paio di stacchi in area, il gioco è ristagnato ben lontano dall'area di rigore degli Spurs. Sottotono Agbonlahor e Weimann. Townsend e Soldado firmano il tabellino con due gol belli e importanti. Al di là della rete, Townsend ha messo in campo l'ennesima prestazione da gran giocatore dimostrando che la chiamata in nazionale è stata più che meritata. Paulinho è sinonimo di personalità e visione di gioco per il progetto tecnico di Villas Boas. In classifica il Tottenham sale a quota 16 punti, meno tre dalla vetta. Resta a otto punti l'Aston Villa che deve buttarla dentro se vuole sperare di vincere qualche partita.

90'+4- Arriva finalmente possiamo dire il triplice fischio di Dowd. La partita si stava incattivendo nei minuti finali.

90'+3 - Si raccontano solo ammonizioni in questo frangente. Tocca a Lennon questa volta, fallo su Weimann.

90'+2 - Giallo anche per Delph, frustrato il suo intervento sulle gambe di Townsend che stava provando l'ennesimo dribbling.

90' - Quattro minuti di recupero! Residue speranze per l'Aston Villa di trovare almeno il gol della bandiera.

88' - Giallo per Walker che trattiene il pallone su una rimessa per il Villa. Ammonizione ingenua questa.

86' - Ultimo cambio per il Tottenham con Soldado, autore del 2-0, che lascia il posto a Jermaine Defoe.

83' - Palla in mezzo di Tonev dalla destra, non ci arriva per un soffio Weimann!!!

82' - Ci prova anche Walker, tiro lontano alla sinistra di Guzan.

80' - SEMPLICEMENTE DEVASTANTE TOWNSEND!!! Altra sgroppata a destra, cross basso perfetto, non ci arriva per un centimentro Paulinho, che occasione per il 3-0!!

78' - Cosa voleva fare Weimann???? Quella che ne esce è un tiro senza capo ne coda.

74' - TOWNSEND!!!!!!!!! Tiro a giro improvviso, palla di poco alta sopra la traversa.

71' - Cambi da una parte e dall'altra, dentro Sylla fuori El Ahmadi per l'Aston Villa, dentro Dembelè fuori Holtby per il Tottenham.

69' - SOLDADOOOOOOOOOOO RADDOPPIO TOTTENHAM!!!!!!!!!!!!!! Che azione degli Spurs con Soldado bravo a recuperare un pallone ormai perso, inserimento di Holtby che vede e serve in mezzo Paulinho, appoggio per Soldado, che si inserisce con i tempi giusti in area e buca Guzan!

68' - Le prende tutte lui!! Benteke anticipa tutti su cross di Delph, palla lenta verso Lloris.

67' - Sembra manchi poco anche all'ingresso in campo di Dembelè. Vuole maggiore intensità in mezzo al campo Villas Boas.

66' - E' il momento del ritorno in campo di Lennon che prende il posto di Sigurdsson.

65' - Svetta ancora Benteke su angolo di Westwood, nulla di fatto.

65' - E' una bolgia adesso il Villa Park!!!

64' - BENTEKEEEEEEE!!!!! Colpo di testa devastante su cross di Bacuna, palla poco alta sopra la traversa. Si fa subito sentire la potenza fisica dell'attaccante di Lambert.

63' - Sono 4 i gol realizzati da Benteke in 5 presenze.

60' - Tutto pronto per l'ingresso in campo di Benteke!!! Fuori Kozak come prevedibile.

58' - Giallo anche ad Agbonlahor per un intervento a limite su Walker.

55' - Bellissima palla in mezzo di Townsend, nessuno in mezzo a rimorchio, libera la difesa di casa.

54' - Non ancora pervenuto fin'ora Kozak, l'ex laziale fatica a trovare palloni giocabili. Quanto si sente la mancanza di Benteke.

52' - Ammonito Dawson. Sull'azione seguente conclusione sbilenca di El Ahmadi che non inquadra la porta.

51' - Grande prestazione a centrocampo di Delph per l'Aston Villa. Quantità e qualità da vendere.

49' - GUZAN!!!!!!!!!!!!!!!! DICE NO A PAULINHO!!! Gran uno due tra Soldado e Paulinho che libera il tiro, ma è bravissimo Guzan a negare il 2 a 0 agli avversari.

48' - I pericoli arrivano sempre dalla parte di Townsend! Che giocatore.

46' - Second half is underway!!!

17.48 - Finisce il primo tempo, partita vibrante e divertente quella del Villa Park. Tottenham avanti 1-0 con l'Aston Villa grazie al gol di Andro Townsend che in pieno recupero sfiora anche il raddoppio. Nessun demerito ai padroni di casa che stanno disputando una partita di buonissimo livello. Vicina al gol in un paio di occasioni, la squadra di Lambert ha dimostrato di poter bucare la difesa avversaria. Divero il tasso tecnico in campo, ma Weimann e compagni hanno sopperito con corsa, pressing e detrminazione. Partita equilibrata, rotta solo dall'acuto dell'esterno destro di Villas Boas che cercando il cross, ha trovato il gol che porta in dote un prezioso vantaggio dopo i primi 45' di gioco.

45'+2 - TOWNSEND!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SALVA TUTTO GUZAN!!!!!! Che parata dell'estremo difensore di casa che ci mette la manona sul sinistro di Townsend!!

45' - Saranno due i minuti di recupero nel primo tempo.

41' - PARTITA BELLISSIMA!!!! Weimann colpisce al volo su passaggio di Westwood, tiro che sibila il palo alla sinistra di Lloris!

40' - SALVA TUTTO DAWSON!!!!! Contropiede perfetto del Villa con Weimann che vede il movimento in mezzo di Kozak, il filtrante però è intercettato dal perfetto ritorno di Dawson!

39' - Quanto corre Walker!! Sgroppata pazzesca dell'esterno destro della nazionale inglese.

38' - Tiraccio di Bacuna che spreca una grande occasione per il pareggio.

37' - Secondo fallo di Paulinho, questa volta Dowd ammonisce il brasiliano per l'intervento scomposto su Delph. Punizione da posizione invitante per i Villans!!!

35' - OCCASIONISSIMA PER IL RADDOPPIO DEGLI SPURS!!!! Gran cross dalla sinistra di Verthongen, arriva puntuale con l'appuntamento Sigurdsson che di testa mette sopra la traversa.

32' - Vuole e deve reagire l' Aston Villa, Weimann prova a pescare il jolly dalla distanza, nulla da fare per il numero 10!

30' - VANTAGGIO TOTTENHAM!!!! ANCORA LUI TOWNSEND!!!!! Azione corale del Tottenham con Holtby che recupera palla in mezzo al campo, pallone a servire Soldado che controlla, si gira e serve a destra Townsend che vorrebbe crossare ma il suo tiro di insacca alle spalle del non perfetto Guzan!

28' - Partita divertente a Birmingham, molto presente l'Aston Villa che concede pochissimo al Tottenham in questo avvio.

26' - Continui cambi di fronte, tocca a Weimann questa volta provarci di sinistro, palla lontana dallo specchio della porta.

25' - Altra occasione da fermo della partita! Bella palla in mezzo di Holtby, non ci arriva Vertonghen sul secondo palo.

23' - Cresce l'Aston Villa rinvigorito dalle ultime sortite offensive.

21' - Punizione insidiosa di Westwood!!!!! Tiro verso la porta dalla sinistra, si distende Lloris!

19' - Paulinho interviene in ritardo su Delph, questa volta Dowd non ammonisce. Si Infuria Lambert in panchina!!

18' - Secondo rinvio di piede sballato per Lloris, esultano i tifosi di casa! Basta poco per infiammare il Park!

17' - SANDRO!!!! Ci prova con un tiro teso dal limite il centrocampista di Villas Boas, presa sicura di Guzan.

16' - Prova a respirare l'Aston Villa rifugiandosi dal suo portiere Guzan.

14' - Pressione indemoniata di Agbonlahor che costringe Chiriches ad un retropassaggio in orizzontale pericolosissimo!

12' - 77% di possesso palla degli Spurs!!

11' - Superiorità tecnica evidente del Tottenham che prova a fare la partita nonostante l'avvio arrembante degli avversari.

9' - Brutto intervento di Westwood su Holtby, prima ammonizione della partita.

6' - Angolo di Sigurdsson,palla velenosa in mezzo, non ci arriva nessuno però. Si salva il Villa.

4' - Pressing alto in questo avvio dei padroni di casa che provano ad intimorire i portatori di palla di Villas Boas.

2' - Agbonlahor!!!! Aggancio perfetto in area su cross di Bacuna, palla alta da posizione favorevole.

1' - Calcio d'inizio affidato all'Aston Villa, si alza l'urlo del Park, si parte!!!

16.58 - I 22 sono schierati in campo, manca solo il fischio dell'arbitro Dowd.

16.54 - Tutto pronto, le squadre sono nel tunnel pronte a fare il loro ingresso in campo!

16.45 - Nel tunnel arrivano parole di ringraziamento per l'Aston Villa da Kyle Walker ex della partita avendo totalizzato 18 presenze e 2 gol nel prestito a Birmingham nel 2011.

16.40 - Squadre in campo per il riscaldamento, deve ancora gremirsi il Villa Park. Il pubblico dovrà essere il valore aggiunto di questo Aston Villa.

16.32 - Meno di trenta minuti al calcio d'inizio al Villa Park tra Aston Villa e Tottenham!

16.30 - 4-3-3 sregiudicato quello di Lambert che prova a fare il colpaccio nonostante l'aeesenza del suo bomber principe. Prima da titolare nel Tottenham per Holtby, come già preannunciato prima panchina anche per Aaron Lennon dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo negli ultimi mesi.

16.23 - Questi gli undici nel dettaglio, Aston Villa: Guzan, Luna, Vlaar, Clark, Bacuna, El Ahmadi, Westwood, Delph, Weimann, Agbonlahor, Kozak. Tottenham: Lloris, Walker, Dawson, Chiriches, Vertonghen, Sandro, Paulinho, Townsend, Holtby, Sigurdsson, Soldado.

16.21 - Il Tottenham risponde con lo spagnolo Soldado unica punta supportato dal trio Townsend, Holtby e Sigurdsson. Schermo davanti alla difesa a 4 composto da Sandro e l'inamovibile Paulinho.

16.20 - Formazioni Ufficiali! Tegola per l'Aston Villa che deve far a meno di Benteke, affaticato dagli impegni con la nazionale trova posto in panchina, al suo posto occasione per l'ex laziale Kozak. Weimann e Agbonlahor agiranno alle sue spalle.

Due settimane fa il Tottenham è uscito con le ossa rotte dal derby di Londra con i rivali del West Ham. Un risultato clamoroso per dimensione, 3 a 0 il finale, e prestazione, molto deludente dei ragazzi di Villas Boas che hanno creato pochi problemi all'ostica retroguardia dello zio Allardyce. In precedenza il pareggio al White Hart Lane con il Chelsea, fa si che nelle ultime due uscite casalinghe sia arrivato solo un misero punto. Poco per una squadra costruita per i piani alti.

Nelle ultime cinque partite al Villa Park i Villans hanno raccimolato appena 2 punti, frutto di 2 pareggi e tre sconfitte. Gareth Bale fu protagonista assoluto nella trasferta degli Spurs dello scorso 26 dicembre, quando con una tripletta fece un bel ragalo di natale ai propri tifosi.

In attesa della formazioni ufficiali, l'Aston Villa sarà chiamato ad una prova convincente soprattutto nel reparto arretrato dove nelle ultime 14 partite davanti ai propri tifosi, non è mai riusciti a chiudere imbattuto.

Il Tottenham riabbraccia uno degli eroi dell'Inghilterra che ha conquistato il pass per i mondiali in Brasile. Andros Townsend è stato lanciato nella mischia da Hodgson e ha risposto presente segnando con il Montenegro e risultando una continua spina nel fianco destro della Polonia.

Costretto a fare risultato il Tottenham per non perdere contatto con le primissime posizioni che valgono il posto in Champions League. Weimann e compagni invece hanno l'opportunità vincendo, di agganciare a 13 punti proprio gli avversari di giornata.

Arbitro di giornata sarà l'esperto Phil Dowd, assistenti i signori Lennard e Bryan, quarto uomo Jones

Dubbio Benteke per Lambert dopo gli impegni con la nazionale. Nessuna novità su Okore e N'Zgobia, ancora fuori per infortunio. Villas Boas può sorridere perchè Lennon è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo diversi mesi. Danny Rose e Capouè sicuri assenti.

Partita da non perdere quella di oggi con i padroni di casa reduci da tre risultati utili consecutivi, ma che hanno negli Spurs una vera e propria bestai nera. La vittoria agli uomini di Lambert manca dal settembre 2008. Da allora striscia positiva di ben 10 partite per i londinesi, con i due 4 a 0 della passata stagione,a ricordare che il match non è da sottovalutare.

Cari amici e appassionati di calcio inglese ben ritrovati da Vavel Italia e Giuseppe Lippiello. Quest'oggi in diretta Aston Villa - Tottenham, dal Villa Park. Unica partita in programma in questa domenica di football inglese dopo i tantissimi gol messi a segno nella giornata di ieri. Dal 2 a 2 tra Newcastle e Liverpool, passando per il doppio 4 a 1 con cui la capolista Arsenal e il Chelsea hanno archiviato le pratiche Norwich e Cardiff. Altro passo falso dello United di Moyes costretto all'1 a 1 interno con il Southampton di Pochettino. Vittoria convincente del City sul campo degli Hammers.