Milan - Barcellona, quando la bellezza salva il calcio

Come due innamorati, che puntualmente si danno appuntamento per rivedersi dopo tanto tempo. Ebbene si, è di nuovo Milan-Barcellona, ormai ci abbiamo fatto il vizio. D'altronde, anche l'occhio vuole la sua parte, e la storia ci insegna che nulla meglio di un Milan-Barça può far brillare gli occhi degli appassionati del buon vecchio calcio. E poco importa se non è il Milan di Sacchi, di Capello o di Ancelotti; il fascino resta intatto, quello che una bella donna, nonostante il passare degli anni, non perde mai.

Il Diavolo, sotto il mantello, cercherà di nascondere le difficoltà ed i singhiozzi di questo brutto inizio di stagione, rispolverando dall'armadio l'abito lussuoso, ben conservato per le occasioni importanti. L'ultima cena di gala a San Siro ha premiato il Milan di Allegri, che deliziò la platea con un 2-0 tanto bello quanto inaspettato; i protagonisti furono Kevin Prince Boateng, ora primo ballerino all'Opera di Gelsenkirchen, e Sulley Muntari. Il Milan si presentò al ritorno con la consapevolezza di poter compiere il miracolo, vedendo sfumare i suoi sogni di gloria sotto i colpi impietosi di Leo Messi, due volte, Villa e Jordi Alba.

Le ultime sfide tra le due contendenti di lusso alla "Scala del Calcio", oltre all'ultima già citata, sono leggermente appannaggio dei blaugrana:

Stagione 2011/12: Milan-Barcellona 0-0. Quarti di finale.

Stagione 2011/12: Milan-Barcellona 2-3. Fase a gironi.

Stagione 2005/06: Milan-Barcellona 0-1. Semifinale.

Stagione 2004/05: Milan-Barcellona 1-0. Fase a gironi

La notizia dell'ultim'ora che sicuramente rasserenerà gli animi turbolenti dei sostenitori rossoneri è la convocazione di Mario Balotelli, probabilmente unico insostituibile del Milan di questa stagione. Difficile ipotizzare un suo utilizzo dal primo minuto, così come per Kakà. Tutto porta a pensare che il reparto avanzato sarà lo stesso di sabato, con Birsa confermato dietro a Robinho e Matri. Lo sloveno cercherà di cavalcare l'onda di entusiasmo provocata dai gol importantissimi dell'ultimo mese.

A centrocampo sarà fondamentale il rientro di Nigel De Jong dopo la squalifica in campionato; a fargli spazio sarà con tutta probabilità Andrea Poli,alla cui freschezza atletica Allegri preferisce l'esperienza di Muntari.

La retroguardia saluta il rientro nell'undici titolare di Mexes, dopo la scellerata prova dello Juventus Stadium, pagata a caro prezzo con 4 giornate di squalifica. Domani più che mai, la difesa rossonera dovrà ridurre al minimo quelle pause che tanto sono state fatali in questa prima parte di stagione. Il Barça, a differenza di altre, non è squadra che perdona. Tra i pali, ci sarà l'esordio stagionale di Marco Amelia, vista l'ineleggibilità in Champions di Gabriel, come di Niang e Saponara.

Per i blaugrana inizia oggi una settimana di fuoco, con la sfida di domani a San Siro e il successivo Clasico di sabato contro un ex rossonero, Carlo Ancelotti. L'entrenador Martino può contare sul pieno recupero di Leo Messi, e esprime il suo parere anche sulla possibile presenza di Balotelli:"Quando le stelle non giocano è un male per il pubblico ed un bene per l'avversario".

Dostoevskij diceva che "La bellezza salverà il mondo", e probabilmente non pensava a Milan e Barcellona. Una bellezza che salverà il calcio.