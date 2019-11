Diretta Arsenal - Borussia Dortmund in Champions League

22.45: IL GOL DECISIVO DI ROBERT LEWANDOWSKI (in basso le reti di Mkhitaryan e Giroud):



22.39: Una partita splendida tatticamente ed agonisticamente. Poteva vincere chiunque, i tre punti a casa li hanno portati gli uomini di Klopp. Copione identico tra primo e secondo tempo: meglio il Borussia in avvio, Arsenal in crescendo nella seconda parte. E nei secondi 45 minuti i gunners sembravano sul punto di poter piazzare la zampata vincente, quando Lewandowski ha infilato il colpo del ko con un gran gol da centravanti non solo potente, ma anche di classe. Nel primo tempo gol da opportunista sia di Mkhitaryan che di Giroud. ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND FINISCE 2-1. Grazie a tutti per l'attenzione, da Francesco Guarino e VAVEL Italia arrivederci alla prossima. A breve tutti i gol del match.

93': E' FINITA! ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND 1-2, KLOPP SBANCA L'EMIRATES PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEI TEDESCHI!

90': Diluvio su Londra, non poteva mancare. Inizia il recupero. Saranno 3 i minuti extra.

89': Szczesny rischia tantissimo sul pressing di Aubameyang. Ultimo cambio per l'Arsenal, Gnabry per Rosicky.

86': Entra Bendtner ed esce Ramsey, pessima partita per lui. Nel Borussia Papastathopoulos per Reus.

85': Cartellino giallo di frustrazione per Ozil, rimontato e sbeffeggiato da Hummels.

82': Sembravano alla canna del gas, poi tirano fuori dal cilindro il coniglio Lewandowski: questo è il Borussia Dortmund, signori. Contropiede veloce, cross di Grosskreutz e destro al volo di Robert Lewandowski. Bello, difficile, pulito. Nulla da fare per Szczesny: ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND 1-2.

82': LEEEWANDOWSKIIIIIIIIIIIIIIIII!!! UNA FIAMMATA DEL BORUSSIA ED INCREDIBILMENTE TEDESCHI IN VANTAGGIO

79': Ancora Arsenal pericoloso, colpo di testa di Giroud deviato e Weidenfeller bravo in uscita bassa sull'accorrente Cazorla.

76': Occasione Arsenal, Subotic mura la conclusione di Cazorla da posizione favorevolissima.

72': Adesso gioca molto meglio l'Arsenal. Il BVB sembra faticare ad impostare il gioco. L'ingresso di Cazorla, poi, ha dato grande qualità a centrocampo ai gunners.

70': Ammonizione per Bender.

69': INCROCIO DEI PALI DI CAZORLA! Conclusione in corsa dello spagnolo che pizzica i legni a Weidenfeller immobile sulla linea. Che impatto per lo spagnolo!

66': Fallo di Mertesacker su Hummels sugli sviluppi di un corner, poi Ramsey insacca a gioco fermo. Esce Mkhitaryan, entra Hoffman, fuori anche Blaszczykowski e dentro Aubameyang.

63': Gomitata di Lewandowski a Koscielny, cartellino giallo per il polacco.

60': Scambio sontuoso Cazorla-Ozil, corner per l'Arsenal. Allontana Lewandowski.

58': Primo cambio del match. Esce Wilshere, acciaccato da fine primo tempo, ed entra Cazorla.

56': Ciabattata indegna di Grosskreutz da posizione favorevolissima. Poteva calciare di potenza o crossare sul secondo palo rasoterra, ha fatto un retropassaggio a Szczesny.

55': Tiro-cross di Wilshere. L'angolazione del tiro, la forza del cross. Weidenfeller ringrazia.

50': Inizio fotocopia del primo tempo. Il Borussia fa la partita, l'Arsenal rincorre spezzando il gioco con falli a ripetizione. Ammonito Rosicky.

47': Subito Borussia in avanti a testa bassa, ritmi altissimi.

21.47: Calcio d'inizio del Borussia, si riparte.

21.46: I GOL DEL MATCH: IL VANTAGGIO DI MKHITARYAN ED IL PAREGGIO DI GIROUD

21.37: Più Borussia che Arsenal, ma alla fine il risultato è quello che conta. Per oltre mezz'ora tedeschi padroni del campo, con il gol del vantaggio di Mkhitaryan - meritato - frutto del disimpegno errato di Ramsey e del non eccellente intervento di Szczesny. Poi, nel giro di 3 minuti, l'Arsenal si trasforma: prima Hummels salva sulla linea a Weidenfeller battuto, poi Giroud manda nel panico Subotic e lo costringe a sporcare un traversone di Sagna, rendendolo incontrollabile per l'estremo difensore giallonero. A porta vuota, il pareggio è inevitabile. Primo tempo gradevole soprattutto nella seconda metà.

45': FINE PRIMO TEMPO. Senza recupero: ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND 1-1, reti di Mkhitaryan e Giroud.

45': Finale di tempo positivo per l'Arsenal.

41': Cross di Sagna, Giroud si infila tra Subotic e Weidenfeller e costringe il portiere all'errore. La sfera schizza a pochi passi dalla linea di porta ed il tap-in del francese è rabbioso: ARSENAL - BORUSSIA DORTMUND 1-1.

41': GIROUUUUUUUUUUUUUD! PAREGGIO DELL'ARSENAL!!!

38': HUMMELS SALVA SULLA LINEA A WEIDENFELLER BATTUTO! Super-occasione per l'Arsenal, l'Emirates si infiamma! Tiro di Rosicky da fuori, Weidenfeller è battuto, ma alle sue spalle c'è Hummels che spazza via il pallone!

35': Diagonale di Reus da buona posizione, tiro debole. Szczesny senza problemi blocca a terra.

33': Buona occasione per Lewandowski, fermato in contropiede da Koscielny ed Arteta.

31': Ramsey cerca la porta da lontano, conclusione tesa e rasoterra. Sul fondo di un paio di metri.

27': Uscita rischiosa di Weidenfeller! Col piede anticipa Wilshere, servito magnificamente da Rosicky. Intervento da libero, più che da portiere...

26': Arsenal ancora in difficoltà, disimpegno macchinoso su cross di Grosskreutz.

25': All'Emirates si canta Hey Jude dei Beatles. Tutte e due le tifoserie, in coro. Momento magnifico...

23': Batte Ozil, Koscielny di testa trova una deviazione in corner, ma l'arbitro e gli assistenti non se ne accorgono. Rimessa dal fondo.

22': Gran palla recuperata da Giroud, steso da Hummels venti centimetri prima dell'area di rigore, a pochi passi dalla linea di fondo: punizione e cartellino giallo per il difensore tedesco.

16': Doppio errore dei gunners: Ramsey prova ad uscire palla al piede al limite della propria area dopo un recupero difensivo, ma perde un pallone bollente ad opera di Reus. La sfera arriva a Lewandowski, che serve Mkhitaryan: l'armeno non ci pensa due volte e di punta calcia rapidamente, bruciando sul tempo un non impeccabile Szczesny: Arsenal - Borussia Dortmund 0-1!

16': MKHITARYAN!!! BORUSSIA DORTMUND IN VANTAGGIO!

15': Il BVB è messo in campo meglio dei padroni di casa. E sugli spalti si sentono solo i tifosi ospiti, impressionanti.

12': REUS! Destro violento ad incrociare, fuori di poco. Primo vero pericolo del match, Szczesny sembrava essere in controllo.

8': Baricentro alto e pressing del Borussia, Arsenal in difficoltà.

6': Ci prova Hummels dai 30 metri. Anche per lui seduta supplementare di tiri in porta al prossimo allenamento.

4': Prima conclusione del match di Grosskreutz. Diciamo che è meglio come terzino che come finalizzatore...

3': Inizio spigoloso a centrocampo, molte interruzioni per fallo.

20.46: Calcio d'inizio Arsenal!

20.43: Via libera all'ingresso delle squadre in campo. Musica della Champions League: CI SIAMO!

20.41: Squadre nel tunnel degli spogliatoi, lo spettacolo è già sulle tribune. La marea gialla in trasferta da Dortmund sta facendo tremare le fondamenta dell'Emirates. Più composti - come da tradizione - i tifosi inglesi.

20.39: Questa la classifica del gruppo F di Champions League: come cambierà a fine partita?

20.26: Pochi minuti e le squadre scenderanno in campo. All'Emirates sarà grande spettacolo!

20.10: Formazioni ufficiali! ARSENAL (4-2-3-1): Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs: Rosicky, Arteta; Wilshere, Ozil, Ramsey; Giroud. BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Weidenfeller; Grosskreutz, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender, Sahin; Blaszczykowski, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski

Dall'Emirates Stadium di Londra, in diretta Arsenal - Borussia Dortmund, terza giornata della fase a gironi di Champions League 2013/2014, gruppo F. Per VAVEL Italia sarà Francesco Guarino a raccontarvi le emozioni del match, con aggiornamenti live in tempo reale. I Gunners di Arsène Wenger contro il BVB di Jürgen Klopp: due squadre che sanno esprimere calcio, spettacolo e concretezza come poche altre al mondo. Con il Napoli impegnato a Marsiglia nello scontro ravvicinato con la cenerentola del girone, il match di Londra diventa fondamentale soprattutto per i gialloneri, che in classifica sono appaiati alla squadra di Benitez ma hanno - per ora - lo scontro diretto del San Paolo a sfavore. Ma l'Arsenal di quest'anno ha una marcia in più sia in campionato che in coppa: fare risultato a Londra sarà difficilissimo per i vicecampioni d'Europa in carica.

SUPER ARSENAL - Gli uomini di Wenger stanno conducendo una stagione strepitosa. Dopo la sconfitta alla prima giornata in Premier League, i Gunners hanno inanellato solo risultati utili, ed ora conducono la classifica con 2 punti di vantaggio sulla coppia Chelsea-Liverpool. In Champions il cammino è stato, se possibile, ancora più pulito: 2 partite, 6 punti. A farne le spese il Marsiglia nella prima giornata (1-2) ed il Napoli alla seconda (2-0). Qualche sofferenza in più nel match di Capital One Cup, in cui la vittoria è arrivata solo ai calci di rigore contro il West Bromwich. Ma in campo c'era una squadra imbottita di under 20. L'unico rammarico di un inizio di stagione da incorniciare per l'Arsenal è l'infortunio di Theo Walcott: operato a fine settembre per un problema strutturale all'addome, il 24enne è stato vittima di una ricaduta in fase di recupero e rientrerà tra non meno di 15 giorni.

CORAZZATA BORUSSIA DORTMUND - La banda Klopp sta dimostrando di non essere da meno. La Bundesliga, dopo 9 giornata, ha già dimostrato di andare a due velocità: quella supersonica di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e BVB, che hanno lasciato finora poco o nulla sul campo; a seguire, staccate già di 7 punti dal terzetto di testa, tutte le altre. In Champions League l'inizio non è stato dei migliori però per il Borussia: la rotonda vittoria per 3-0 col Marsiglia (doppietta di Lewandovski) ha scacciato solo in parte la delusione per la sconfitta all'esordio contro il Napoli. In compenso, la sfuriata di Klopp al san Paolo con il quarto uomo dopo il gol dell'1-0 di Higuain (che gli è valsa una squalifica di due giornate), lo ha reso ulteriormente un idolo planetario...

PROBABILI FORMAZIONI: - Oltre a Walcott, l'Arsenal potrebbe rinunciare anche a Flamini, uscito malconcio da uno scontro nella partita di sabato contro il Norwich. Non dovrebbero essere della partita nemmeno Oxlade-Chamberlain, Podolski e Abou Diaby. Sono dati in campo dal primo minuti, invece, gli spagnoli Cazorla e Arteta, finalmente recuperati dopo una lunga riabilitazione. Inutile dire che Wenger non farà a meno di Wilshere e Ramsey, entrambi in uno strepitoso stato di forma da inizio stagione. La linea a 4 difensiva dovrebbe essere confermata: Sagna-Mertesacker-Koscielny-Gibbs. Per il Borussia Dortmund pesano le assenze di Kehl e Gundogan. Subotic e Hummels puntelleranno l'area di rigore, con Grosskreutz ormai a suo agio nel ruolo di terzino destro. Sahin e Bender in interdizione, mentre l'inamovibile Lewandowski, già a quota 9 gol stagionali, sarà supportato dal centrocampo di fuoco Blaszczykowski-Mkhitaryan-Reus.

PRECEDENTI - Pochi scontri diretti in Europa tra Arsenal e Borussia Dortmund: 2 per l'esattezza, entrambi nella fase a gironi di Champions League. Ed i tedeschi non hanno mai battuto gli inglesi in casa. Un doppio confronto è recente e risale alla stagione 2011/2012. Arsenal e Borussia Dortmund si ritrovarono assieme nel gruppo F, ancora una volta con l'Olympique Marsiglia (!) e con i greci dell'Olimpiakos Pireo. Per gli uomini di Klopp andò male da tutti i punti di vista: se al Westfalenstadion i tedeschi riuscirono a strappare un sofferto 1-1 (van Persie e pareggio di Perisic a 2 minuti dal termine), all'Emirates arrivò la sconfitta per 2-1 (doppietta della bestia nera van Persie, gol della bandiera di Kagawa a tempo scaduto) che sancì matematicamente l'eliminazione del Dortmund dalla Champions League e dall'Europa: i tedeschi chiusero quel girone all'ultimo posto. Questi i gol del match di Londra:

AMARCORD - Prima ancora, gunners e BVB si affrontarono nel 2002/2003. I tedeschi vinsero in casa, ma non ci fu nulla da fare al leggendario Highbury. La premiata ditta Bergkamp-Ljungberg rifilò un secco 2-0 al Borussia, all'epoca allenato dall'ex Inter Matthias Sammer. Sulla panchina biancorossa, ovviamente, sedeva già Arsène Wenger. Quell'anno, nonostante questa sconfitta, i tedeschi passarono il girone a pari punti con gli inglesi.

L'Arsenal è alla sua sedicesima qualificazione consecutiva alla fase a gironi della Champions League. Quest'anno, come altre quattro volte in passato, la qualificazione è arrivata passando dal turno preliminare. L'avversario è stato il Fenerbahce, che è stato regolato con un eloquente 5-0 complessivo, in cui a farla da padrone è stato Aaron Ramsey, autore di 3 gol in 2 match. I gunners non hanno mai vinto la Champions League.

Il Borussia Dortmund è invece alla sua nona apparizione nella Champions League. Indimenticabile per i tifosi gialloneri (ed un po' meno per quelli italiani) l'unica vittoria della coppa dalle grandi orecchie, risalente alla stagione 1996/1997, in finale contro la Juventus. Lo scorso anno la corsa apparentemente inarrestabile degli uomini di Klopp - di gran lunga la squadra più bella da vedere dell'intera stagione, forse in tutto il panorama calcistico mondiale - si fermò solo in finale contro il Bayern Monaco, con il gol di Robben all'89'. A trascinare in finale il BVB ci pensò Robert Lewandovski con i suoi 10 gol nell'arco dell'intera competizione. Il polacco è grande protagonista anche qest'anno: per lui finora doppietta al Marsiglia.

L'ARBITRO - Ad arbitrare il match di stasera sarà Jonas Eriksson, alla sua ventesima apparizione in Champions League e novantesima in ambito UEFA. Classe 1974, è direttore di gara dall'età di 14 anni, ha iniziato ad arbitrare in prima divisione del 2000 e due anni dopo è diventato internazionale. Eriksson non porta benissimo né all'Arsenal, né al Borussia: nel 2011 ha arbitrato il Borussia Dortmund contro il Marsiglia, in Francia, nel disastroso girone F di cui sopra. Finì con un roboante 3-0 per i padorni di casa. Lo scorso anno, invece, è stato il fischietto di Arsenal - Schalke 04, finita 0-2. Klopp e Wenger avranno di sicuro i loro scongiuri da fare...

