SuperBorussia a Londra, vittorie nette per Chelsea e Atletico

La vittoria del Napoli è una bella conferma internazionale, ma la qualificazione agli ottavi di Champions League non sarà facile. Nel gruppo F ci sono tre squadre allo stesso livello e una rimarrá fuori. Mentre Callejon e Zapata castigavano il Marsiglia ( a zero punti e ormai virtualmente eliminato) il Borussia Dortmund vinceva in casa dell'Arsenal e ora le tre squadre sono a 6 punti. Ogni gara sará una finale da qui al termine della fase a gironi per gli uomini di Benitez, Klopp e Wenger.

All'Emirates l'Arsenal è andato sotto al 16' con una rete di Mkhitaryan: a pochi minuti dalla fine del tempo pareggiava Rosicky e nel secondo Cazorla colpiva la traversa con un gran tiro di prima. A otto minuti dalla fine Lewandovski sentenziaba dopo un velocissimo contropiede dei gialloneri.

Il Milan raccoglie un punto nella supersfida con il Barça e nell'altra partita del gruppo il Celtic ha battuto 2-1 l'Ajax, proponendosi come terza incomoda per il passaggio del turno; Forrest su rigore e Kayal mandavano in visibilio il Celtic Park e gli scozzesi rimangono in corsa anche se al comando del gruppo c'è il Barcellona con 7 punti seguito dal Milan con 5.





Vittoria netta per il Chelsea di Mourinho in casa dello Schalke, ora le due squadre sono appaiate a 6 punti. Partita subito indirizzata da un gol di Torres al 6' minuto. Ancora Torres andava a segno al 69' prima del 3-0 di Hazard. Nell'altra partita del girone, pareggio 1-1 tra Steaua Bucarest e Basilea: Marcelo Diaz segnava il vantaggio del Basilea al 48' e Martins pareggiava a due minuti dalla fine. Girone comandato da Chelsea e Schalke, indirizzate verso la qualificazione.

Gran vittoria in trasferta anche per l'Atletico Madrid, che si mette alle spalle la sconfitta con l'Espanyol e vince facile in Austria sul campo dell'Austria Vienna. Diego Costa ha giocato dall'inizio e ha messo dentro una doppietta dopo l'1-0 firmato da Raul Garcia. Successo fuori casa anche per lo Zenit di Spalletti che vince a sorpresa in Portogallo. Un gol di Kerzhakov a quattro minuti dal termine dava il successo ai russi, ora secondi con 4 punti dietro all'Atletico, primo a punteggio pieno.