Diretta Cska Mosca - Manchester City, segui il live della partita di Champions League

Per questa sera è tutto. Jonathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buona serata, ringraziandovi per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Finisce dopo tre minuti di recupero. Vince 2-1 il Manchester City. Non cambia nulla nella ripresa. Fioccano le occasioni per gli ospiti, ma Dzeko non trova la porta. Succede così che il finale riservi sorprese inattese. Il City paga la scarsa mira sotto porta e vede la vittoria salvata a fil di sirena da una prodezza di Hart. Combattivo, ma confuso il Cska, rivitalizzato dall'ingresso di Musa. Per Pellegrini da segnalare l'ottimo Silva e le catene laterali, con Kolarov e Zabaleta sugli scudi. La solita concretezza di Touré. Dopo l'assist del vantaggio si è spento invece Honda nei padroni di casa, fino al ritorno finale a un passo dalla gloria. Decide quindi la doppietta di Aguero. Con qualche brivido di troppo il Manchester City sale a quota 6 e agguanta il Bayern, in attesa del match serale tra i bavaresi e il Viktoria Plzen.

90' + 2' - Egoista Doumbia! Poteva essere un'ottima occasione. Poi Hart straordinario su Honda! Finale concitato!

89' - Non vuole entrare! Altra chance per Dzeko! Ma anche stavolta arriva all'appuntamento col cross di J.Navas, ma non trova la porta. Fuori Aguero, dentro Clichy. Ultimo cambio di Pellegrini.

87' - Bravo Hart a trattenere il pallone sul fendente da lontano di Tosic.

86' - Musa! Mette i brividi a Hart! Supera due uomini e con la punta prova a sorprendere il portiere inglese, che è però attento!

84' - Dzeko! Che occasione! Con la punta del piede anticipa Akinfeev ma la palla accarezza il palo e termina a lato.

80' - Annullato il 2-2 di Musa! Netto il gioco pericoloso su Touré!

79' - Brutta entrata di Zabaleta, che in ritardo stronca la cavalcata di Musa! Giallo. Scocca l'ora di Nasri. Fuori un ottimo Silva.

75' - Slalom di Tosic! Esagera però! Non c'è dubbio che sia lui ad accendere i padroni di casa.

73' - Si conferma Tosic l'uomo più in palla del Cska. Sul fondo la sua conclusione.

71' - Anche Musa finisce sul taccuino dell'arbitro. Il giovane nigeriano chiedeva il rigore per un veniale contatto con Javi Garcia. Giusta la decisione del direttore di gara. Arriva intanto il primo cambio nel City. Dzeko rileva Negredo.

68' - Akinfeev mette in angolo la velenosa punizione di Touré!

66' - Silva! Perfetta palla dietro di Kolarov e ad ostacolare lo spagnolo è forse il compagno di squadra Aguero! La conclusione finisce così centrale!

65' - Arriva il giallo anche per Yaya Touré costretto a fermare la ripartenza russa.

60' - Momenti di grande possesso palla del City! Qualità tecnica incredibile.

56' - Termina sul fondo il sinistro a giro di Kolarov dal limite dell'area. Era una punizione interessante.

54' - Giallo per Ignashevich che stende Touré!

53' - Doumbia bravissimo ad arrivare di testa, ma non riesce a imprimere la giusta forza! Facile per Hart! Leggerezza difensiva del City.

50' - Dentro Musa, che sembrava poter partire titolare alla vigilia, fuori Zuber.

48' - Spinge il Manchester! Akinfeev grande su Touré! Sul ribaltamento di fronte però a terra Doumbia e proteste russe!

47' - Annullato il gol di Negredo! Azione sublime del City sull'asse Silva-Zabaleta-Navas, ma il centravanti ospite, sul cross del connazionale, tocca con un braccio. Cartellino giallo per lui nell'occasione.

City in controllo fin dai primi minuti, netta la superiorità tecnica degli uomini di Pellegrini. Il ritmo basso favorisce però il Cska, che, coperto, regge l'urto e a sorpresa passa, con un rocambolesco gol di Tosic, nato addirittura dal rinvio del portiere Akinfeev. Lo schiaffone sveglia gli ospiti, che, rabbiosi, ribaltano la partita, con la doppietta di Aguero. La retroguardia russa mostra lacune preoccupanti. Colpevole in entrambe le reti messe a segno dai blu di Manchester. Difficile pensare a un esito non favorevole a Silva e compagni, ma manca ancora un tempo e il terreno accidentato, unito a qualche disattenzione potrebbe riservare sorprese.

45' + 1' - Primo giallo del match per Wernbloom, reo di aver colpito il pallone col braccio sul pallonetto di Silva. Sulla punizione seguente lo spagnolo chiama alla grande risposta Akinfeev.

44' - Doumbia fermato da un ottimo Kolarov. L'ex biancoceleste e Nastasic perfetti in questo primo tempo.

42' - GOOOOLLL! Ribalta tutto il Manchester City! Ancora Aguero! Pescato da Negredo, non sbaglia di testa! Male la difesa del Cska! Colpevoli Akinfeev e Nababkin!

40' - Squadre più allungate ora, maggiori spazi.

34' - GOOOOLLLL! La risposta del City! Aguero! Ha pareggiato il Kun! Bravissimo Silva, ma disastrosa la retroguardia russa!

32' - GOOOOOLLLLL!!!! Tosic! Incredibile! Avanti il Cska Mosca! Rilancio di Akinfeev, sponda di Honda e pallonetto perfetto di Tosic! Beffato il City!

30' - Negredo! Kolarov la mette col sinistro, il centravanti spagnolo colpisce di prima intenzione, ma proprio tra le braccia di Akinfeev! Nulla di fatto.

27' - Si intestardisce Silva e perde palla. Continua il dominio territoriale del City, ma non basta per ora.

23' - Destro di Negredo dal limite, ma impreciso e nemmeno troppo potente. Akinfeev controlla.

21' - Aguero! Brutto errore! Perfetta palla di Touré, ma pessimo colpo di testa del Kun che era in posizione regolare!

20' - Grande recupero di Kolarov!

18' - Due linee molto strette e Doumbia isolato pronto a sfruttare eventuali ripartenze. Il Manchester cerca il giro palla, ma deve accelerare se vuole trovare spiragli.

13' - Bellissima azione corale del City! Pennella Zabaleta, ma Aguero non trova l'acrobazia vincente.

12' - Il Cska prova a farsi vedere con fraseggi stretti, ispirati soprattutto dal duo Honda-Doumbia. Squadre in difficoltà su un terreno non certo in buone condizioni.

9' - Sta crescendo la pressione degli ospiti, padroni di casa in affanno.

6' - Arriva già il primo cambio nel Cska. Fuori V.Berezutski, dentro il gemello A.Berezutski.

4' - City vicino al vantaggio! Angolo calciato da Silva, bello stacco di Aguero e sul secondo palo, per un soffio, non arriva il tap in di Touré!

1' - Subito l'uscita di Hart, con i piedi, ad anticipare Doumbia. Prova a partire forte il Cska.

18.00 - Si parte alla Khimki Arena!

17.58 - Inno della Champions. Squadre schierate al centro del campo, con in bella vista il gagliardetto che testimonia la lotta al razzismo, cancro del calcio di oggi.

17.52 - Meno di dieci minuti all'inizio dell'incontro. Peserà sulle spalle del City l'imminente incrocio con il Chelsea di Mourinho? Riuscirà Pellegrini a concentrare le energie mentali sul decisivo scontro di questa sera? E il Cska, che in campionato è ormai lontano, può tentare l'impresa di un approdo agli ottavi di Champions? Novanta minuti per risolvere dubbi e quesiti.

17.45 - Ecco le formazioni ufficiali e arrivano le prime sorprese. Nel City c'è Javi Garcia e non Lescott. In panchina Nasri, gioca J.Navas. Davanti Negredo, a segno con il Bayern. Qualche novità anche nel Cska. Squadra coperta. Fuori Musa, solo Doumbia a reggere il peso dell'attacco.

Benvenuti alla diretta scritta di Cska Mosca - Manchester City (ore 18.00), incontro valido per la terza giornata del gruppo D della Uefa Champions League 2013-2014. Incontro chiave per entrambe le compagini, che si trovano appaiate in seconda posizione alle spalle della macchina da guerra bavarese. Per inglesi e russi una vittoria e una sconfitta finora. Ma vediamo nel dettaglio il cammino delle due squadre.

Gli uomini di Pellegrini hanno iniziato molto bene il cammino europeo. Una vittoria agevole in trasferta, sul campo dei cechi del Viktoria Plzen. 3-0 firmato Dzeko, Aguero, Touré. Gioia effimera, perché nel big match, attesissimo, all'Etihad, il Bayern di Guardiola ha ridimensionato le ambizioni dello sceicco di Manchester. 3-1 per i tedeschi, con Robben e Ribery sugli scudi e un impotente Manchester City alle corde, in un primo tempo da brividi.

Più o meno stessa sorte è toccata al Cska Mosca di Slutski. I russi sono stati travolti all'Allianz Arena (3-0) da un Bayern peraltro tranquillo e hanno poi strappato i tre punti con i denti nello scontro diretto con il Viktoria Plzen. A segno anche Keisuke Honda, da tempo promesso sposo del Milan. Trasferimento previsto per la sessione di gennaio.

Diamo un'occhiata alle possibili scelte dei due allenatori per questo Cska Mosca - Manchester City. Assenze pesanti da ambo le parti. Per Pellegrini i problemi riguardano soprattutto il reparto arretrato. L'infortunio del capitano Kompany complica i piani e toglie certezze a una difesa non sempre esente da errori. Con lui fuori anche Demichelis e Rodwell. Davanti la consueta abbondanza di talento. Silva, pienamente recuperato dopo i recenti problemi, sarà della partita. Con lui Aguero e probabilmente Dzeko. Fuori Jovetic.

Slutski da inizio anno non ha mai potuto contare sulla rosa al completo e sarà così anche per questa delicata sfida di Champions. Out l'asso Dzagoev, unico in grado di fornire estro e imprevedibilità, l'undici poggerà ancora una volta sul giapponese Honda, in palla nell'ultimo periodo, e sul centravanti Musa, nigeriano, classe '92. Dietro l'esperienza di Berezutski e Ignashevich.

In Premier il Manchester City procede a corrente alternata. Nell'ultimo turno importante affermazione per 3-1 contro il West Ham, grazie alla doppietta di Aguero. Viatico importante in vista della sfida di Coppa, ma soprattutto del big match contro il Chelsea di Mourinho, che ieri sera ha rifilato tre reti allo Schalke, ristabilendo le giuste gerarchie nel gruppo E. Citizens che si trovano a tre punti dall'Arsenal capoclassifica, un sol punto dietro ai blues e al Liverpool di Rodgers.

Più complessa la situazione del Cska Mosca nella Russian Premier League. Sesto posto in classifica, con 21 punti dopo 13 giornate. Quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque uscite, con lo Zenit di Spalletti, che nel frattempo si è risollevato anche in Champions, espugnando il campo del Porto, ben dodici lunghezze più in là.

Il Cska Mosca che, a causa delle avverse condizioni meteo, era stato costretto a emigrare a San Pietroburgo per la sfida con il Viktoria Plzen, tornerà questa sera a calcare il terreno dell'Arena Khimki. Il difensore Schennikov scaccia i dubbi su possibili problemi "Il terreno, a guardarlo, sembra in discrete condizioni. Il campo è praticabile e non accamperemo scuse se le cose non dovessero andar bene." Poi un pensiero sul Manchester City "Hanno una squadra con pochissimi punti deboli. Mi impressionano gli attaccanti."

Non ci sono precedenti in Champions tra le due squadre. L'ultima sfida nella massima competizione europea, tra il Cska Mosca e un team inglese risale al 2009. Doppio confronto contro il Manchester United di Sir Alex Ferguson. Scoppiettante 3-3 all'Old Trafford e vittoria esterna dei red devils firmata Valencia.

Ieri sera intanto nella prima serata di Champions bel pareggio del Milan, che ispirato da Kakà ha bloccato la macchina blaugrana. Trionfo del Napoli a Marsiglia e, in chiave partenopea, successo importante del Dortmund in casa dell'Arsenal. Vola l'Atletico Madrid di Diego Costa, mentre il Celtic supera l'Ajax e si aggrappa alla splendida cornice del Celtic Park.