Diretta Manchester United - Real Sociedad in Champions League

22.46 - Amici di Vavel Italia grazie di essere stati in nostra compagnia, Giuseppe Lippiello vi ringrazia e vi augura una felice serata. A breve il gol che ha deciso la partita dell'Old Trafford.





22.36 - Si chiude con lo stesso punteggio del primo tempo. Manchester United supera la Real Sociedad 1-0 grazie all'autogol di Inigo Martinez. Inizio fulminante dello United che trova la gran giocata di Rooney prima dello sfortunato tocco del difensore basco. I biancoblu escono alla distanza sfiorando il pareggio in un paio di occasioni, clamoroso il legno colpito dal francese Griezmann. Nella ripresa la Real parte forte ma non riesce a bucare De Gea. I Red Devils prendono le misure all'avversario sfruttando con maestria le praterie lasciate dai baschi che non riescono più a rendersi pericolosi. Rooney, Kagawa e Valencia sfiorano il raddoppio in diverse occasioni. L'Old Trafford soffia lontano dall'incrocio la punizione dal limite di Pardo prima di esplodere per il secondo successo nel girone della squadra di David Moyes. In classifica lo United sale a quota 7 punti consolidando il primato davanti al Bayer. Sempre ultimo a zero punti la Real Sociedad che ha messo mezzo piede fuori dalla Champions League.

90'+3 - Triplice fischio di Nijhuis!! Finisce la partita dell'Old Trafford!!

90'+2 - Prova l'ultima ripartenza la Real! Palla fuori, rimessa dal fondo per lo United.

90'+1 - Gioco di gambe di Young, tiro ribattuto in angolo.

90' - Saranno tre i minuti di recupero, 180 secondi per le speranze della Real Sociedad.

88' - CHIEDE IL RIGORE ROONEY! INTERVENTO IN AREA DI GONZALEZ, DICE NO L'ARBITRO!

87' - Sembra ormai essere cessata la spinta degli ospiti che non riescono a farsi vedere molto dalle parti di De Gea.

86' - ANCORA BRAVO!!!!!!!!!! CHIUSURA PERFETTA POCO ORTODOSSA SUL CROSS PERICOLOSO DI ROONEY CHE AVEVA VISTO IL MOVIMENTO IN AREA DI YOUNG!!!!!!!

82' - Sfonda a sinistra Ashley Young, tiro sbilenco, controlla il portiere avversario.

81' - Ancora Rooney da fuori area, blocca a due mani Bravo in presa plastica.

80' - Lascia il campo Hernandez, al suo posto l'ex Ason Villa Young.

79' - SFIORA L'INCROCIO DEI PALI LA PUNIZIONE DI DESTRO DI PARDO!!!! SOSPIRO DI SOLLIEVO PER L'OLD TRAFFORD!

78' - Punizione da posizione interessantissima per la Real...Occhio a Pardo...

77' - Bella apertura di Pardo, spreca tutto Agirretxe che non controlla.

74' - Doppio cambio per Arrasate, in campo Agirretxe e Castro, fuori Seferovic, pericoloso in un paio di occasioni e Zurutuza.

73' - Prova una magia in area Kagawa, chiude Bravo in uscita.

70' - DESTRO VIOLENTO DI ROONEY!!!!!!!!!!! PALLA BEN OLTRE LA TRAVERSA!!! Quante occasioni ora per lo United che deve assolutamente chiuderla se non vuole rischiare la beffa.

67' - Primo cambio anche per la Real Sociedad, fuori Xabi Prieto, dentro il giovane classe '92 Ruben Pardo.

65' - COSA SI DIVORA KAGAWA!!!!!!!!!!!!! GRAN PALLA IN MEZZO DI VALENCIA, NON RIESCE A COLPIRE IL GIAPPONESE TUTTO SOLO IN AREA, SALVA TUTTO MARTINEZ!!!

62' - PALO DI VALENCIA!!!!!!!!!!!!!!! FILTRANTE PERFETTO DI ROONEY CHE VEDE IL COMPAGNO LIBERO A DESTRA, TIRO A BOTTA SICURO, BRAVO BATTUTO, IL PALO RISPEDISCE LA SFERA AL MITTENTE!!! Che occasione per il 2-0!!!

61' - CONCLUSIONE CENTRALE DI WAYNE ROONEY!!! Ancora un intervento comodo per l'estremo difensore dei biancoblu.

59' - Valencia libera il destro in area!!!!! Blocca a terra Bravo.

58' - TIRO CROSS INCREDIBILE DI DE LA BELLA!!! PALO!!!!!!!!!!SI SALVA DE GEA!! Cambio annunciato per lo United con Smalling che richiama in panchina Rafael.

57' - Pronto ad entrare in campo Smalling per lo United.

55' - Non c'è un attimo di pausa, ci prova ora Zurutuza da calcio piazzato, pallone che finisce in curva!

54'- JONES!!!!!!!!!!!! RISPONDE PRESENTE CLAUDIO BRAVO!!!! ALTRA PARATA DECISIVA DEL PORTIERONE DELLA REAL!!! Cross di Kagawa che pesca sul secondo palo il difensore Phil Jones che colpisce a botta sicura, di mette i pugni Bravo!

53' - Cross basso tagliato di Evra, chiude tutto Martinze!!

50' - Azione dirompente della Real Sociedad che sembra un'altra squadra!!!! Ci provano prima Zurutuza, poi Inigo Martinez, palla che arriva dopo un passaggio al volo di Griezmann a l'ex Novara Seferovic che rimette il pallone in mezzo, sfiora l'autogol Jones!!!

49' - Ci prova ancora Seferovic dal limite, deviazione in calcio d'angolo di Evans!!

47' - Inizia subito forte la Real che vuole il gol del pareggio!

46' - SFIORA CARLOS VELA!!!!!!!!!!!!!!! CROSS BASSO DI GRIEZMANN CHE NON TROVA PER UN SOFFIO LA DEVIAZIONE VINCENTE DEL MESSICANO!!!

46' - Calcio d'inizio affidato agli ospiti, si riparte all'Old Trafford!!!

21.45 - Manchster United avanti 1-0 sulla Real Sociedad e squadre che tornano in campo per i secondi 45'!

21.32 - Chiude in vantaggio il primo tempo il Manchester United con la Real Sociedad. Partono fortissimo i Red Devils che dopo due minuti ringraziano l'autorete di Inigo Martinez che porta in vantaggio i padroni di casa. Azione travolgente di Rooney che prova un tiro che sbatte sul palo prima di tornare in campo e trovare lo sfortunato autogol del numero 6 di Arrasate. Ritmi alti per lo United che nei primi venti minuti costringe la Real a difendersi con affanno. Poco a poco cala la formazione di casa concedendo qualche buona ripartenza ai biancoblu che sfiorano il pareggio con Seferovic prima, e con il legno colpito su punizione da Griezmann poi. Occhio all'arbitro Nijhuis che sta punendo ogni intervento con l'ammonizione, sono già sei i cartellini gialli, ma la partita è tutt'altro che cattiva.

45'+1 - Può bastare per ora, manda tutti negli spogliatoi Nijhuis!

45' - Un minuto di recupero in questo primo tempo.

44' - E' uno United che ha pericolosamente abbassato i ritmi concedendo campo e spazi alla Real che ringrazia e guadagna fiducia.

42' - GRIEZMANN!!!!! PUNIZIONE MANCINA PERFETTA DEL FRANCESE E PALLONE CHE SI INFRANGE ALL'INCROCIO DEI PALI!!!! Si salva il Manchester United in questa occasione.

41' - Ingenuità del capitano dei baschi Xabi Prieto che batte la punizione prima del fischio di Nijhuis, giallo per lui.

40' - RISCHIA IL SECONDO GIALLO RAFAEL!!!! Solo richiamo dell'arbitro all'esterno di Moyes, deve stare attento Rafael!

39' - Angolo battuto da Ryan Giggs, salta in cielo Jones! Palla altissima sopra la traversa.

38' - Altro giallo, questa volta sul taccuino di Nijhuis finisce il numero 5 Bergara. Fallo ai danni di Giggs.

36' - Rimane a terra Patrice Evra dopo aver tentato di anticipare di testa Vela. Non ci dovrebbero essere problemi per il francese che si rialza.

35' - Partita non bellissima in questo frangente, ritmi decisamente più blandi rispetto ai primi minuti.

33' - Gran spunto di Carlos Martinez che prova ad andare via sulla destra lo mette giù Kagawa, altra ammonizione per lo United.

29' - SEFEROVIC!!!!!!!!!!! Gran destro dello svizzero che indovina la conclusione all'incrocio, risponde presente De Gea!!!

27' - Non concede nulla Nijhuis che ammonisce anche Rafael che si scusa immediatamente. Fiscale l'arbitro olandes.

25' - Con che personalità è scesa in campo la squadra di David Moyes, tanta intensità e corsa. E' ancora attesa la reazione della Real di Arrasate.

21' - Ammonizione per Carlos Vela, scomposto e in ritardo l'intervento su Phil Jones.

20' - GOL ANNULLATO AL CHICHARITO! Posizione nettamente di fuorigioco per l'attaccante messicano del Manchester United.

18' - Cosa voleva fare Rooney, gran gesto tecnico dell'inglese entrato in campo con l'atteggiamento del trascinatore.

16' - E' in tribuna anche Sir Alex Ferguson, discusso per la sua nuova autobiografia. Stasera però non c'è spazio per le polemiche, ciò che conta sono i tre punti.

13' - BRAVO!!!!! GRANDISSIMA PARATA DEL CILENO CHE NEGA A ROONEY LA DOPPIETTA!!!! Cross perfetto di Rafael da destra, ci prova di prima il numero 10 inglese, che intervento di Claudio Bravo, di nome e di fatto in questa occasione!

13' - Grandissima intensità all'Old Trafford, partita più che piacevole.

12' - Punizione da posizione invitante per Rooney, pallone che sbatte contro la barriera biancoblu!

11' - Prima ammonizione della partita per De la Bella per un fallo al limite dell'area su Hernandez.

9' - Prova a respirare la Real con il tentativo da fuori area di Bergara! Primo angolo per i baschi.

6' - Dirompente fin'ora l'azione offensiva dei Red Devils che non consentono alla Real Sociedad di uscire dalla loro metà campo. Sfruttano bene le fasce gli uomini di Moyes.

4' - Cerchiamo di riepilogare questo inizio tutto d'un fiato di partita, grande azione personale di Wayne Rooney a sinistra, bravo e fortunato a vincere un paio di rimpalli, tiro a girare di destro e palla che finisce sul palo lungo alla sinistra di Bravo. Il pallone torna in campo e Martinez prova a liberare l'area trovando invece un tocco sbilenco che si insacca nella sua porta.

2' - PAZZESCO ALL'OLD TRAFFORD SUBITO IN VANTAGGIO LO UNITED!!!!!!!!!! AZIONE DIROMPENTE A SINISTRA DI ROONEY TIRO A RIENTRARE E PALLA CHE FINISCE SUL PALO, CARAMBOLA SFORTUNATA E INIGO MARTINEZ CHE RINVIA MALE NELLA PROPRIA PORTA! 1-0!!

1' - Si parte!!

20.45 - Tutto pronto al calcio d'inizio, prega Hernandez, occhio al cielo per Carlos Vela che cnonosce bene l'atmosfera dell'Old Trafford.

20.43 - Consueta stretta di mano tra i 22 in campo, Evra e Xabi Prieto pronti a centrocampo agli ordini dell'arbitro olandese Nijhuis!

20.42 - Squadre in campo con l'inno della Champions League che risuona al Teatro dei Sogni!

20.35 - Sarà la presenza numero 136 di Ryan Giggs in Europa.

20.30 - STOP TO RACISM! Sarà questo lo slogan di questa magnifica serata di Champions League.

20.27 - C'erano pochi dubbi alla vigilia sull'undici titolare della Real, tutto secondo pronostico e come anticipato nel pomeriggio recupera il capitano Xabi Prieto, elemento fondamentale per il centrocampo di Arrasate.

20.25 - Non c'è bisogno di dire che la grande sorpresa è l'assenza di Robin Van Persie, al suo posto parte titolare il Chicharito Hernandez! Parte dalla panchina il talentino Januzaj!

20.21 - Risponde la REAL SOCIEDAD con Bravo, Martinez, Gonzalez, De le Bella, Inigo Martinez, Bergara, Xabi Prieto, Zurutuza, Vela, Griezmann, Seferovic.

20.20 FORMAZIONI UFFICIALI!! MANCHESTER UNITED IN CAMPO CON De Gea, Rafael, Evra, Jones, Evans, Giggs, Carrick, Valencia, Kagawa, Rooney, Hernandez!

20.15 - In attesa delle formazioni dall'Old Trafford di Manchester, sale l'attesa per la partita tra lo United e la Real Sociedad!!

Amici ed appassionati di calcio bentrovati da Vavel Italia e da Giuseppe Lippiello. Quella che vi attende è una lunga marcia di avvicinamento alla partita tra Manchester United e Real Sociedad che seguiremo per voi in diretta con un lungo pre partita. Statistiche, curiosità e le ultime dagli spogliatoi, prima di goderci la magia dell'Old Trafford in tutta la sua bellezza.

Partita tra "deluse" quella che andrà in scena alle 20.45 a Manchester tra i padroni di casa dello United e i Txuri-urdin, meglio noti ai più come Real Sociedad. Le due squadre infatti arrivano all'appuntamento di questa sera con tanti punti interrogativi e un bottino in campionato pressoché simile. I Red Devils in otto partite hanno collezzionato appena 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Non è riuscita a fare meglio la Real che in nove uscite ha totalizzato appena 10 punti, quattro pareggi, tre sconfitte e due solo vittorie, ultima quella sul campo del Valencia dello scorso sabato, 2-1 grazie ai gol del francese Griezmann e del classe '92 Rubén Pardo.

Manchester United e Real Sociedad hanno inoltre cominciato questa stagione con una nuova guida tecnica. Da una parte è arrivato lo scozzese David Moyes a gestire la pesantissima eredità lasciata da un certo Sir Alex Ferguson, dall'altra Jacoba Arrasate è stato promosso a ruolo di primo allenatore, dopo la rinuncia del francese Philippe Montanier di rinnovare il contratto con i baschi prima di accasarsi al Rennes. Due tecnici bravi e preparati, costretti però a confrontarsi con il nome e i risultati passati e non dei loro più noti predecessori.

DIRETTA MANCHESTER UNITED - REAL SOCIEDAD, SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

LA DOPPIA FACCIA DELL'OLD TRAFFORD - I Red Devils hanno trovato non poche difficoltà nel lasciarsi alle spalle il ricordo leggendario di Alex Ferguson. Un aspetto psicologico da non sottovalutare se si pensa all'inizio stentanto di campionato dove le maggiori difficoltà, sono arrivate proprio al "Teatro dei Sogni". Nell'ultima di Premier League l'Old Trafford ha assistito all'ennesima prova scialba dei propri beniamini costretti sull'1-1 dal Southampton di Mauricio Pochettino. In quattro partite interne lo United ha raccimolato la miseria di 5 punti sui dodici disponibili, unico squillo il 2-0 al Crystal Palace, troppo poco se si pensa che la squadra è costruita per competere al titolo. Le cose sono andate paradossalmente meglio in Europa dove Moyes è diventato il primo tecnico diverso da Ferguson, a guidare il Manchester United in una competizione europea dal lontano 1985. In panchina allora sedeva Ron Atkinson. All'esordio, convincente successo per 4-2 sul Bayer Leverkusen grazie alla doppietta di un rinato Wayne Rooney, e ai gol di Van Persie e Valencia. Positivo anche il pareggio strappato alla Donbass Arena, tana dello Shakhtar di Lucescu. 1-1 con gol del vantaggio firmato da Danny Welbeck al suo quarto centro in carriera in Europa. L' Old Trafford come vedremo non porta particolarmente fortuna ai Red Devils solo in patria, a breve scopriremo perchè. Stramba l'iniziativa dei vertici dello United che, in un articolo pubblicato dal Mirror, hanno chiesto che il settore degli ospiti dell'East End, venisse occupato dalla tifoseria di casa più calda in modo da aumentare i decibel dello stadio e creare un'atmosfera letteralmente da urlo.

CENERENTOLA REAL SOCIEDAD - La passata stagione in Spagna tanti gridavano al miracolo sportivo. Qualcuno dalle parti di San Sebastian provava a scavare nell'album dei ricordi per portare alla mente lo "squadrone" che nei primi anni '80 vinceva in patria ed era spauracchio in Europa. All' Anoeta i tifosi intonavano il celebre "txuri-urdin" scritto negli anni '70 da Ricardo Sabadi in lingua basca o euskara. Testo perfetto per quello che ogni partita si vedeva in campo. Giovani biancoblu di San Sebastian conquistare giornata dopo giornata un posto tra le prime di Spagna. Con gioco, testa e cuore la Real Sociedad guidata da Philippe Montanier, tecnico classe '64 ex Valenciennes, si faceva largo con la tecnica e la corsa dei suoi "ragazzi terribili" finendo la stagione al quarto posto con la possibilità di giocare i prelimari di Champions League. Da Carlos Vela, miglior marcatore con i suoi 14 gol in campionato nella passata stagione, passando per Imanol Agirretxe, classe '87, prodotto della "cantera" della Real, cosi come il numero 10 e faro a centrocampo Xabi Prieto, più di 240 presenze con baschi.

Senza dimenticare Inigo Martinez, il difensore Alberto De la Bella, Mikel Gonzalez, Carlos Martinez, il classe '87 Gorka Elustondo, o il talentino già citato Rubèn Pardo. Un mix di giocatori fatti e cresciuti in casa, affiancati da elementi internazionali come il portiere cileno Claudio Bravo, il messicano ex Arsenal Vela, l'algerino Cadamuro, il francese Antoine Griezmann cresciuto nel Macon, prima di approdare giovanissimo alla Real Sociedad, e il neo acquisto ex Fiorentina e Novara Harsi Seferovic, nazionale svizzero. In estate è arrivato dall'Inghilterra anche un certo Esteban Granero, chiamato a rilanciarsi dopo l'esperienza poco costruttiva al Qpr. Nella partita persa in casa con lo Shakhtar la rottura del legamento crociato ha spezzato i sogni di gloria del centrocampista ex Real Madrid. La vittoria all'esordio con il Getafe e l'eliminazione del Lione ai preliminari di Champions con un doppio 2-0, sembravano poter essere l'inizio di una favola lunga una stagione. Dopo la doppietta di Vela all'Anoeta con i francesi, sono arrivati ben otto turni senza vittoria, 5 le sconfitte che hanno messo in forte discussione la leadership in panchina del giovanissimo allenatore Jagoba Arrasate, lui classe '78.

Nessun precedente tra Manchester United e Real Sociedad, solo incubi per entrambe le squadre che non hanno ricordi piacevoli contro squadre della stessa nazionalità dell'avversario. Lo United nelle ultime due stagioni infatti ha subito l'onta dell'eliminazione prima in Europa League con l'Atletico Bilbao, capace di espugnare l'Old Trafford 3-2 con le reti di Llorente, Muniain e De Marcos a rendere vana la doppietta del solito Rooney. Nella Champions League ci ha invece pensato il Real di Jose Mourinho ad eliminare gli inglesi agli ottavi vincendo di rimonta sempre all'Old Trafford 2-1. L'unico incrocio con una squadra d'oltramanica per la Real è datato stagione 1975/1976. Avversario? Il Liverpool. Dopo aver perso in casa 3-1, gol di Amas tra le fila biancoblu, i baschi subirono un pesante 6-0 ad Anfield con gol di John Toshack, poi tecnico della Real Sociedad in diversi fasi della carriera e vincitore di una coppa di Spagna nell'87, doppietta di Kennedy e gol di Fairclough, Neal e Heighway.

TECNICI A CONFRONTO - David Moyes nasce il 25 aprile del 1963 a Glasgow. Carriera da giocatore passata nell'ombra delle leghe inferiori come difensore centrale. Al Preston North End raggiunge buoni risultati ed inizia la propria carriera da allenatore. Sfiora la promozione con il club del Lancashire prima di approdare nel 2002 sulla panchina dell'Everton, considerato uno dei manager più promettenti. Wayne Rooney esplode con lui cosi come il club, che sfiora la qualificazione alla fase a gironi di Champions nel 2004, eliminato poi dal Villarreal. Undici anni e tanti elementi di assolutoi valore internazionali quelli passati dalle parti del Goodison sotto la sua guida. La scorsa estate dopo l'addio di Ferguson la chiamata a Manchester, sponda United, dove riesce a portare con se un fedelissimo come Marouane Fellanini.

Jacoba Arrasate nasce invece a Berriatua il 22 aprile 1978. Attaccante cresce professionalmente nelle giovanili della Real Sociedad. Carriera modesta che lo vede giocare con l'Eibar per circa quattro stagioni. Nel 2007 lascia il calcio giocato e decide di sperimentare la carriera da allenatore iniziando con il club basco dell'Berriatuko. Pssa quindi all'Elgoibar sfiorando in un paio di occasioni la promozione. Le spiccate capacità manageriali lo riportano alla casa madre nel 2010 per allenare il settore giovanili da cui era partito qualche anno prima. Da qui l'opportunità in panchina al fianco di Montanier nella cavalcata al quarto posto della scorsa stagione. Dopo l'addio del francese la promozione e il passaggio del turno preliminare di Champions League con il Lione.

Dubbi e certezze di formazion - Il Manchester United arriva a questa partita con Vidic, Cleverley e Rio Ferdinand out nella sfida con il Southampton e da valutare fino all'ultimo. Probabile che Moyes decida di non rischiarli vista l'abbondanza di alternative a centrocampo e in difesa. Pochi dubbi davanti con Van Persie, tornato al gol sabato, Rooney e lo scalpitante Welbeck, pronti a scardinare la retroguardia avversaria. Occhio alla possibilità di vedere dal primo minuto il 18enne Adnan Januzaj, decisivo con una doppietta nella trasferta di Sunderland. Intanto Rooney ha ufficialmente apero la caccia al podio dei marcatori di tutti i tempi dello United. Con i suoi 202 gol ha messo nel mirino Jack Rowley, terzo a quota 211. Primo il leggendario Bobby Charlton con 249 reti a segno. Pochi dubbi per Arrasate che dopo aver recuperato Xabi Prieto ed aver concesso un turno di riposo a Seferovic dopo la nazionale, potrebbe confermare il tridente di Champions con Vela, Griezmann e Seferovic appunto. Agirretxe pronto in panchina. In porta Claudio Bravo è una certezza cosi come la difesa a quattro con Inigo Martinez, De la Bella, Crlos Martinez e Gonzalez. Detto di Xabi Prieto, il centrocampo dovrebbe comporsi con Zurutuza e Bergara.

Arbitro della partita sarà l'olandese Bas Nijhuis, internazionale dal 2007. Dischetto classe '77 alla sua quinta partita in Champions League. Sono 42 quelle in tutte le competizioni Uefa. Alle spalle diverse manifestazioni giovanili come il Mondiale under 20 del 2011 e l'Europeo under 19 del 2009. All'Old Trafford sarà assistito dai signori Rob Van der Ven e Charles Schaap. Quarto uomo Hessel Steegstra. Un pò di Italia a Manchester con l'osservatorio della partita affidato al nostro Roberto Rosetti.