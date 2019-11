Super Ibra e il Psg sbanca Bruxelles

Il Psg sbanca Bruxelles e rifila una pesante lezione di calcio all'Anderlecht. Protagonista assoluto della partita Zlatan Ibrahimovic, autore di ben quattro reti. La situazione del gruppo C vede ora i parigini in vetta e a punteggio pieno mentre i belgi restano ultimi con zero punti. Per avere la certezza della qualificazione matematica la formazione di Blanc dovrà vincere la gara di ritorno contro i belgi, in programma tra quindici giorni al Parco dei Principi.

La Partita

Allo Stade Constant Vanden Stock di Bruxelles va in scena la sfida tra Anderlecht e Paris Saint Germain, gara valevole per il gruppo C della fase a gironi di Champions League. I parigini, primi del girone e nettamente favoriti, proveranno a conquistare la qualificazione già stasera. Blanc si affida al 4-3-3, modulo estremamente offensivo, che gli permetterà di vedere contemporaneamente in campo Lavezzi, Cavani e Ibrahimovic. Jeremy Menez partirà come di consueto dalla panchina e magari entrerà a partita in corso. Il tecnico francese dovrà, invece, rinunciare a Pastore e Thiago Silva, fuori per infortunio.

In casa Anderlecht l'umore non è dei migliori poichè la pesante sconfitta subita contro l'Olympiacos ha gettato nello sconforto lo spogliatoio. La formazione belga, dunque, ha voglia di rivalsa; il tecnico Van dem Brom si affida a Praet e Suarez che agiranno alle spalle dell'unica punta Mitrovic. In panchina l'attaccante di scorta sarà il giovanissimo Acheampong, rivelazione dell'ultimo torneo giovanile di Viareggio.

PRIMO TEMPO - Comincia la partita e a prendere in mano le redini del gioco sono, a sorpresa, i belgi che si rendono subito pericolosi, prima con Mitrovic al 5' e poi con Suarez al 7' ma in entrambe le occasione il portiere italiano Sirigu si fa trovare preparato. E' solo questione di minuti, però, per far si che la squadra di Blanc cominci a scatenarsi. Al 17' arriva il vantaggio parigino al termine di una splendida triangolazione Cavani-Van der Wiel-Ibrahimovic con quest'ultimo che deve solo appoggiare il pallone a porta completamente sguarnita. E' 1-0 grazie al goal dello svedese.

Il bello però deve ancora venire; dopo cinque minuti i parigini rafforzano il loro vantaggio ancora grazie al loro alfiere, cross rasoterra di Van der Wiel e Ibra insacca con un colpo di tacco. Nulla da fare per Kaminski. L'Anderlecht non si vede più, c'è sola una squadra in campo adesso. Al 35' Ibrahimovic cala il tris e la tripletta personale, missile da fuori area dello svedese con il pallone che va a finire proprio sotto l'incrocio alla sinistra di Kaminski, il quale non può fare miracoli. Grandi applausi per Ibra, Blanc può essere soddisfatto. Finisce così la prima frazione, tris parigino e Anderlecht già al tappeto.

SECONDO TEMPO - Il secondo tempo comincia sulle orme del primo con il Paris Saint Germain che si fa subito sentire rifilando il quarto goal alla formazione belga. 51': Mbemba scivola in area di rigore e permette a Matuidi di recuperare il pallone, assist per Cavani che mette dentro senza troppe difficoltà. Nella serata di Bruxelles c'è gloria anche per lui. Al 55' si infortuna il brasiliano Alex che, costretto ad uscire, lascia il posto a Camara. Dopo neanche dieci minuti Zlatan Ibrahimovic va in goal per la quarta volta. Thiago Motta lancia lo svedese che si inserisce bene sulla destra e conclude in maniera vincente. Super Ibra, questa è la sua serata con lo svedese che zittisce così chi criticava le sue prestazioni in Champions League.

Ora, dopo la quinta rete la formazione ospite abbassa i propri ritmi di gioco e amministra agevolmente il vantaggio per tutta la parte restante della gara. Si arriva così al 90'.