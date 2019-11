Europa League: Tottenham ed Eintracht avanti tutta, meraviglia Ludogorets

La forza del Tottenham, la realtà della Fiorentina, la sorpresa del Ludogorets. Diverse sfaccettature del successo o dell’insuccesso offrono molteplici finestre sulla situazione attuale della fase a gironi dell’Europa League, che questa sera ha visto svolgersi le gare della terza giornata. Insieme alle squadre sopra citate, a punteggio pieno anche Salisburgo ed Eintracht Francoforte. Prime vittorie per Lione, Dinamo Kiev e Bordeaux, deludono Swansea, PSV e Lazio.

Gruppo A - Proseguire la striscia di successi in Europa League poteva essere un ottimo modo per massimizzare la spinta del 4-0 sul Sunderland di sabato scorso in Premier e mettere al sicuro il passaggio ai sedicesimi, ma un rigore dell’ex laziale Djibril Cissè al 93’ fa sfuggire il terzo “ok” di fila allo Swansea, fermato 1-1 al “Liberty Stadium” dal Kuban Krasnodar: illusorio il vantaggio di Michu al 68’. Non si lascia sfuggire l’occasione il Valencia, che dopo aver perso lo scontro diretto all’andata avvicina la squadra di Micheal Laudrup sommergendo 5-1 il San Gallo al “Mestalla”.

Classifica provvisoria: Swansea 7, Valencia 6, San Gallo 3, Kuban Krasnodar 1.

Gruppo B - Continua invece l’autorevole marcia del Ludogorets, ancora a punteggio pieno e con la porta inviolata nel proprio girone. I bulgari fanno bottino pieno anche in casa dello Chernomorets, in Russia: ad Odessa decide la rete di Zlatinski alla fine del primo tempo. Arranca invece il giovane PSV, fermato sullo 0-0 dalla Dinamo Zagabria in Croazia.

Classifica provvisoria: Ludogorets 9, PSV 4, Chernomorets 3, Dinamo Zagabria 1.

Gruppo C - Non sbaglia un colpo neanche il Salisburgo, che in casa supera 2-1 lo Standard Liegi: reti di Soriano e Ramalho, non basta ai belgi un rigore nel finale di Bia. Rimane a ruota degli austriaci l’Ejsberg, che vince il derby scandinavo contro l’Elfsborg: i danesi vincono in Svezia 2-1, Andreasen blinda i tre punti con una doppietta e vanifica la rete della bandiera di Jonsson.

Classifica provvisoria: Salisburgo 9, Ejsberg 6, Elfsborg 3, Standard Liegi 1.

Gruppo D - Pari e patta nella sfida per il vertice del raggruppamento, a Wigan finisce 1-1 tra gli inglesi e il Rubin Kazan capolista: succede tutto nel primo tempo, Prudnikov illude i russi al quarto d’ora ma Powell stabilisce il definitivo equilibrio al 40’. Sussulto del Maribor, a secco nelle precedenti due giornate, che in Belgio va subito sotto contro lo Zulte Waregem (De Fauw) ma ribalta già nel primo tempo con Crnic e Merteij e arrotonda ad inizio ripresa con Mezga.

Classifica provvisoria: Rubin Kazan 7, Wigan 5, Maribor 4, Zulte Waregem 1.

Gruppo E - Nell’èlite delle squadre a punteggio pieno figura con pieno merito la Fiorentina di Vincenzo Montella, che gestisce bene l’euforia post-Juventus regolando i rumeni del Pandurii al “Franchi”: in rete Joaquin, Matos e Cuadrado. Il Dnipro, sconfitto dai viola in casa nella scorsa giornata, consolida le chances di qualificazione proprie e dei gigliati superando nel finale il Pacos Ferreira in Portogallo: a Guimaraes Rotan e Konoplyanka confezionano il colpo tra l’83’ e l’86’. Rossi e compagni potrebbero staccare il biglietto per i sedicesimi già tra due settimane, sempre contro il Pandurii.

Classifica provvisoria: Fiorentina 9, Dnipro 6, Pacos Ferreira 1, Pandurii 1.

Gruppo F - L’Eintracht Francoforte non interrompe il proprio ineccepibile girone rimanendo a punteggio pieno grazie al netto successo interno per 2-0 sul Maccabi Tel Aviv: Kadlec e Meier spingono sempre più verso i sedicesimi i tedeschi, che non hanno ancora subito reti. Risorge al 90’ il Bordeaux, che al “Velodrome” conquista i suoi primi punti grazie al successo in extremis sull’Apoel Nicosia con un gol di Henrique, dopo la risposta di Goncalves a Sané.

Classifica provvisoria: Eintracht Francoforte 9, Maccabi Tel Aviv 4, Bordeaux 3, Apoel Nicosia 1.

Gruppo G - Si rialza la Dinamo Kiev, che dopo una sconfitta e un pareggio travolge 3-0 il Thun tra le mura amiche e si rimette in corsa per la qualificazione al turno successivo. Gara senza storia all’”Olimpico” di Kiev, Yarmolenko, Mbokani e Gusev mettono in riga gli svizzeri e regalano a Blochin prospettive più serene per le gare di ritorno. Manca invece l’allungo il Genk leader del raggruppamento, raggiunto in casa dal Rapid Vienna ad otto minuti dalla fine: Sabitzer annulla il vantaggio iniziale di Gorius.

Classifica provvisoria: Genk 7, Dinamo Kiev 4, Thun 3, Rapid Vienna 2.

Gruppo H - Ultimi minuti dolci invece per il Siviglia, che evita lo scivolone a Liberec e mantiene il primo posto: Slovan avanti con Rabusic al 20’, Machìn gela i cechi all’88’. Le gerarchie nel girone rimangono immutate, visto che Friburgo ed Estoril non approfittano del pari tra le due squadre in zona qualificazione pestandosi i piedi: 1-1 anche in Germania, Darida illude i padroni di casa all’11’, pari di Sebà al 53’.

Classifica provvisoria: Siviglia 7, Slovan Liberec 5, Friburgo 2, Estoril 1.

Gruppo I - Primi ruggiti di Olympique Lione e Betis, che dopo due pareggi colgono il loro primo successo e prendono momentaneamente la testa del girone. Ad entrambi basta un 1-0 interno: al “Gerland” col Rijeka decide Grenier, al “Villamarìn” Vadillo infligge il primo ko al Vitoria Guimaraes che perde vetta e imbattibilità ma non la presa sulla qualificazione.

Classifica provvisoria: Olympique Lione 5, Betis 5, Vitoria Guimaraes 4, Rijeka 1.

Gruppo J - Il pari scialbo della Lazio di Petkovic in Cipro contro l’Apollon Limassol non solo non contribuisce a fugare le nubi sul momento dei biancocelesti, ma fa perdere loro il comando del girone appannaggio della leadership solitaria del Trabzonspor. A Trebisonda vittoria all’inglese per i turchi, 2-0 con un gol per tempo contro il Legia Varsavia: a segno Janko e Olcan Adin.

Classifica provvisoria: Trabzonspor 7, Lazio 5, Apollon Limassol 4, Legia Varsavia 0.

Gruppo K - Quinta vittoria in altrettanti incontri tra preliminari e fase a gironi per il Tottenham di Andrè Villas Boas, che impongono il ko anche allo Sheriff Tiraspol, comunque non ridimensionato affatto sul piano della mole di gioco. Gli “Spurs”, imbattuti anche in difesa, vincono 2-0 in Moldavia: apre Vertonghen al 12’ e Defoe al 75’. Importante acuto, il primo nel girone, dell’Anzhi: i russi battono in casa il Tromso per 1-0, basta un gol di Burmistrov al 19’.

Classifica provvisoria: Tottenham 9, Anzhi 4, Sheriff 2, Tromso 1.

Gruppo L - L’Az Alkmaar rallenta ad Astana contro lo Shakther Garagandy, impattando per 1-1: batti e ribatti nella prima mezz’ora, kazaki avanti con Finonchenko, Gudmunsson evita conseguenze peggiori. Ne approfitta al meglio il Paok Salonicco, che però suda parecchio in casa contro il Maccabi Haifa: 0-2 al 21’ grazie a Ndlovu e Golasa, al 35’ Miguel Vitor avvia la rimonta proseguita dall’ex parmense Ninis prima dell’intervallo e da Salpingidis nella ripresa.

Classifica provvisoria: Paok Salonicco 7, Az Alkmaar 5, Shakter Garagandy 2, Maccabi Haifa 1.