Diretta Barcellona - Real Madrid in Liga

93'. Fischio finale! Il Barcellona supera per 2 a 1 il Real Madrid, e allunga in classifica consolidando il primo posto.

92'. Messi salta la difesa, entra in area e serve Alves, ma la conclusione del brasiliano viene deviata da Modric.

90'. GOOOL! CONTROPIEDE DEL REAL GUIDATO DA RONALDO, CHE SERVE JESé. CONCLUSIONE POTENTE CHE SUPERA VALDéS.

90'. 3 minuti di recupero.

86'. Valdés salva sul tentativo di Khedira!

83'. Ovazione per Neymar, che viene sostituito da Pedro.

81'. Conclusione da fuori di Pepe, che sfiora la traversa!

78'. GOOOL! GRANDE REALIZZAZIONE DI SANCHEZ, CHE BEFFA DIEGO LOPEZ CON UN SINISTRO A GIRO.

76'. Nel Barcellona fuori Iniesta, al suo posto Song.

75'. Entra Jesé al posto di Di Maria.

74'. Intanto, si riscalda Song.

71'. Traversa! Benzema conclude dal limite ma il suo tiro s'infrange sul legno. Il Real Madrid sta dando tutto per il pareggio.

69'. Cambio nel Barcellona: fuori Fabregas, dentro Sanchez.

68'. Benzema prova a concludere di testa ma commette fallo in attacco su Adriano.

65'. Buona occasione per Di Maria, che, rimasto solo davanti al portiere, si allunga troppo il pallone.

63'. Ammonito Marcelo per un fallo su Messi.

60'. Fuori Bale, al suo posto entra Karim Benzema.

58'. Di Maria ci prova da fuori! Ancora Valdes decisivo.

57'. Paratona di Valdes! Conclusione potente di Ronaldo, ma Valdes devia in corner.

55'. Primo cambio nel Real Madrid: esce Ramos, al suo posto Illarramendi.

45'. Inizia la seconda frazione!

45'. Termina il primo tempo sul risultato di 1 a 0!

44'. Ammonito Bale per gioco pericoloso.

43'. Real vicinissimo al gol! Conclusione di Khedira intercettata da Valdes, ma il tedesco protesta per un tocco di mano di Adriano.

41'. Calcio di punizione dal limite per il Barcellona. Messi non riesce a concludere a rete.

35'. Ammonito anche Adriano: brutto intervento su Cristiano Ronaldo.

34'. Errori da entrambe le parti: le due formazioni perdono palla facilmente.

29'. Ritmi altissimi in questa fase, e continui cambi di fronte. Il Barcellona vuole il raddoppio, il Real spinge per mettere a segno il gol del pareggio.

24'. Il Real Madrid reagisce, e cerca il pareggio. Gli uomini di Ancelotti a tratti tengono palla e guadagnano metri, ma non riescono a penetrare in area di rigore.

19'. Messi vuole subito il raddoppio, ma il suo tiro termina di poco al lato.

18'. GOOOL! DOPO UNO SCAMBIO CON INIESTA, NEYMAR BEFFA DIEGO LOPEZ CON UN RASOTERRA DALLA SINISTRA! BARCELLONA IN VANTAGGIO!

17'. Neymar prova il tiro da fuori, ma la sua conclusione rasoterra è troppo debole. Nessun problema per Diego Lopez.

13'. Ammonito anche Sergio Ramos per un brutto fallo su Neymar.

11'. Il Barcellona riesce a rendersi pericoloso e guadagna metri, ma non concretizza.

7'. Il match si fa subito nervoso. Primo giallo per Busquets, dopo un brutto intervento su Di Maria.

4'. Di Maria prova il tiro cross, ma Valdes intercetta il pallone.

3'. Il Barcellona è partito con il solito possesso palla, ma il pressing del Real Madrid si fa sentire.

0'. Fischio d'inizio!

17:57. Spettacolare la coreografia dei tifosi del Barcellona! Manca pochissimo al fischio d'inizio, al Camp Nou è tutto pronto!

17:51. I più attesi questa sera sono sicuramente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Se dovesse segnare, l'argentino supererebbe Di Stefano come massimo marcatore nella storia del Clásico. Anche il portoghese, che finora al Camp Nou è andato a segno otto volte, è alla caccia dell'ennesimo record; infatti, gli mancano tre gol per raggiungere un giocatore storico del Real: Paco Gento.

17:50. Il Real Madrid non vince due sfide consecutive al Camp Nou dagli anni '60. Vedremo se in questa stagione gli uomini di Ancelotti sapranno ripetere l'impresa.

17:45. A quindici minuti dalla diretta di Barcellona - Real Madrid, vediamo insieme qualche curiosità e statistica sulla partita per eccezione: il Clásico. In tutte le occasioni in cui questa sfida si è giocata nella 10° giornata di Liga spagnola, è stato il Barcellona a ottenere il successo.

17:40. Gerardo Martino schiera i titolarissimi, mentre il tecnico italiano lascia in panchina ancora una volta Casillas, e tiene a riposo, almeno nella prima parte, Isco, Coentrao e Benzema. Ecco le panchine complete. Barcellona: Pinto; Montoya; Puyol; Song; Sergi Roberto; Pedro; Sanchez. Real Madrid: Casillas; Coentrao; Benzema; Arbeloa; Jesé; Isco; Illarra.

17:35. Con questa formazione Carlo Ancelotti mette a tacere tutti e spazza via i dubbi sulle condizioni fisiche di Gareth Bale. Il gallese, infatti, parte titolare. Il tecnico italiano lo aveva lasciato intendere nella conferenza di vigilia, ma ora ne abbiamo la conferma.

17:30. Già confermate le formazioni iniziali di Barcellona e Real Madrid. I padroni di casa scendono in campo con: Valdes; Dani Alves; Piqué; Mascherano; Adriano; Busquets; Xavi; Iniesta; Messi; Fabregas; Neymar. Gli ospiti con la camiseta blanca rispondono con: Diego Lopez; Carvajal; Varane; Pepe; Marcelo; Sergio Ramos; Khedira; Modric; Bale; Di Maria; Ronaldo. Le due formazioni sono in campo per il riscaldamento.

Dopo la lunga attesa, è arrivato il grande giorno, quello del Clasico. A partire dalle ore 18:00, potrete seguire la diretta Barcellona - Real Madrid, qui su Vavel. Dopo una settimana impegnativa a causa delle sfide di Champions League, le due potenze del calcio spagnolo si scontrano per la prima volta in questa stagione. Si tratta del primo Clasico, anche per i due tecnici: Gerardo Martino e Carlo Ancelotti. I novanta minuti del Camp Nou, potrebbero già essere decisivi in chiave Liga, perché una vittoria del Real Madrid permetterebbe ai blancos di raggiungere il Barcellona in testa alla classifica.

Ieri ha parlato anche Carles Puyol, il capitano del Barcellona che dopo una lunga assenza causa infortunio, è tornato in campo. "Sono stati sette mesi complicati, però sono qui, mi sento bene, le sensazioni sono buone, e sono a disposizione del mister". Puyol ha molta esperienza in partite di questo calibro, ma l'emozione è sempre la stessa: "Il Clásico è una di quelle partite che tutti i calciatori vorrebbero giocare". Il capitano blaugrana ha parlato molto bene del Real Madrid e ha dato molta importanza al sostegno del pubblico: "Hanno giocato molto bene al Camp Nou negli ultimi anni, ma avere l'appoggio dei tifosi per noi è importante".

L'allenatore delle merengues non si fa prendere dalla tensione: "Non è difficile preparare questa partita. La motivazione e la concentrazione è tanta. Stiamo attraversando un buon momento e possiamo fare bene". Ancelotti non vuole pensare troppo al Barcellona, ma guarda in casa: "Non possiamo pensare di fermare Neymar, perché dovremmo pensare anche a Messi, Iniesta e Sanchez. Meglio pensare a noi stessi, essere uniti, come squadra".

Prima della diretta Barcellona - Real Madrid, a partire dalle 18:00, nella conferenza di vigilia, Carlo Ancelotti ha espresso tutta la sua stima per il Barcellona e allo stesso tempo ha incoraggiato i suoi. L'italiano ha le idee chiare su come bisogna affrontare i blaugrana: "La chiave è avere coraggio e personalità, non basta difendere e sperare. [...] Il contropiede è l'arma migliore contro il Barcellona, perché è difficile rubare palla. L'importante è che quando avremo il pallone faremo qualcosa di positivo".

Il Camp Nou sarà una bolgia. La coreografia che aprirà lo spettacolo del Clásico sarà, naturalmente, a tinte blaugrana, accompagnata dai colori della bandiera catalana ma avrà un protagonista speciale. "Força Tito": sarà questa la scritta che dominerà sugli spalti. Un omaggio, ma soprattutto un modo di incoraggiare l'ex tecnico blaugrana, che ora sta giocando la partita più importante: quella contro il cancro. La coreagrafia sarà composta da 98.000 pezzi, e il calore dei tifosi blaugrana si farà sentire.

Il problema maggiore del Real Madrid targato Ancelotti è il gioco. La squadra ottiene dei buoni risultati, e riesce a vincere senza troppi sforzi, ma al popolo madridista questo non basta. Gli 85.000 del Bernabeu vogliono "il bel gioco", vogliono godersi lo spettacolo. Ancelotti era intervenuto a rassicurare i suoi tifosi prima dell'ultimo impegno di campionato contro il Malaga, promettendo un cambiamento, che però ancora non si è visto e mostrarlo proprio al Camp Nou, sarà un'impresa ancor più ardua.

Nella sfida di martedì in casa del Milan, il Barcellona non è andato oltre il pareggio, grazie a Messi, che ha risposto al gol di Robinho. I catalani guidano il gruppo H, a +2 dai rossoneri. Ma si deciderà tutto nella partita di ritorno al Camp Nou. Il Real Madrid, che questa settimana ha giocato in casa, ha strappato una vittoria alla Juventus, ma il 2 a 1 non basta per chiudere i conti. Gli uomini di Ancelotti non hanno saputo sfruttare la superiorità numerica (dopo l'espulsione di Chiellini) e il pubblico del Santiago Bernabeu negli ultimi minuti ha reso nota la propria disapprovazione.